Рядом с затонувшим танкером Delfi нашли погибшего дельфина

Мертвого дельфина обнаружили на городском пляже в Одессе рядом с затонувшим танкером Delfi.

Об этом сообщает Госэкоинспекция в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Поступило сообщение от Научно-исследовательского учреждения "Украинский научный центр экологии моря" (УкрНЦЭМ) с неутешительной новостью о факте гибели дельфина на городском пляже города Одессы", - сказано в сообщении.

Повреждений при осмотре дельфина не обнаружили. Причину его гибели будет устанавливать центр экологии моря.

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Местное издание "Думская" уточняет, что мертвого дельфина нашли отдыхающие, и произошло это рядом с затонувшим танкером Delfi. По словам старшего тренера дельфинария Елены Колмогоровой, причиной гибели млекопитающего могла послужить инфекция или загрязненность акватории. Также его могли покалечить сети или трал рыбаков.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

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Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.