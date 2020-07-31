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Рядом с затонувшим танкером Delfi нашли погибшего дельфина

Рядом с затонувшим танкером Delfi нашли погибшего дельфина

Мертвого дельфина обнаружили на городском пляже в Одессе рядом с затонувшим танкером Delfi.

Об этом сообщает Госэкоинспекция в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Поступило сообщение от Научно-исследовательского учреждения "Украинский научный центр экологии моря" (УкрНЦЭМ) с неутешительной новостью о факте гибели дельфина на городском пляже города Одессы", - сказано в сообщении.

Повреждений при осмотре дельфина не обнаружили. Причину его гибели будет устанавливать центр экологии моря.

Читайте на Цензор.НЕТ: Очередная попытка поднять затонувший в Одессе танкер Delfi завершилась неудачей

Местное издание "Думская" уточняет, что мертвого дельфина нашли отдыхающие, и произошло это рядом с затонувшим танкером Delfi. По словам старшего тренера дельфинария Елены Колмогоровой, причиной гибели млекопитающего могла послужить инфекция или загрязненность акватории. Также его могли покалечить сети или трал рыбаков.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Также на Цензор.НЕТ: Турецкая компания предлагает разрезать затонувший в Одессе танкер Delfi и достать его частями

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

Автор: 

дельфин (42) Одесса (7921) экология (1609) танкер (149)


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Топ комментарии
+17
а ведь брал же, ****, брал под свой личный контроль...
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31.07.2020 22:14 Ответить
+14
Чергова жертва особистого контролю.
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31.07.2020 22:15 Ответить
+10
главное, что бы Бубочка больше ни каких катастроф или аварий
не брал "під особистий контроль"...
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31.07.2020 22:19 Ответить
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Если трал и сети рыбаков, то были бы следы увечий на теле дельфина. А тут скорей всего наглотался топлива, которое вылилось в море. А если есть увечье, то нельзя исключать, что гибель дельфина произошла во время неудачной попытки вытащить судно на берег.
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31.07.2020 22:11 Ответить
памятник с мавзолеем в офисе поставьте...желательно за личные шекели.
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31.07.2020 22:11 Ответить
по тревоге подняты МВД, НГУ, МЧС и МИД!
Геращенко с Аваковым уже на месте.премьер на подъезде. президент готовит видеообращение
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31.07.2020 22:12 Ответить
А найвеличніший з ножицями для перерізання стрічок вже на підході... От тіко у фонтані скупається, шаурми поїсть, вдіне червоні трусєля, відпочине кілька днів в Омані, потім з'їздить до Буковелю, проведе ТО всіх 40 авто свого кортежу, зніме відосик, вивчить текст промови і відразу приїде! От зуб дає!
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31.07.2020 22:29 Ответить
а при совку цих тварин взагалі нещадно та планово нищили..бо товарну рибу забагато жерли..
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31.07.2020 22:13 Ответить
а ведь брал же, ****, брал под свой личный контроль...
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31.07.2020 22:14 Ответить
Чергова жертва особистого контролю.
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31.07.2020 22:15 Ответить
доигрался труханов
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31.07.2020 22:16 Ответить
BlackSeaDelphinLiveMatter! Зеленский, срочно целовать млекопитающее в хвост, иначе сразу тебя в Ростов отправят!
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31.07.2020 22:16 Ответить
главное, что бы Бубочка больше ни каких катастроф или аварий
не брал "під особистий контроль"...
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31.07.2020 22:19 Ответить
Жаль, что не ослика...
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31.07.2020 22:21 Ответить
Розумна, добра тварина. Сумно
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31.07.2020 22:53 Ответить
Шкода тваринку, дуже шкода.
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31.07.2020 23:36 Ответить
Даже дельфины не выдерживают зеленый вырок Украине.
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31.07.2020 23:51 Ответить
ім'я "Володимир" походить від французького вислову "Вол де Мор", що дослівно перекладається, як "ПОЛІТ СМЕРТІ"
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01.08.2020 03:01 Ответить
А шо дельфіни повинні жити вічно? Коли був на морі бачив не одного загиблого д викинутого на берег. Алеж на Цензорі головний губитель дельфінів Зеленський... Так, панове?
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01.08.2020 11:49 Ответить
А ты как вижу, уважаешь клоуна, ну-ну.
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01.08.2020 23:47 Ответить
 
 