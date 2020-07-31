Поруч із затонулим танкером Delfi знайшли загиблого дельфіна

Мертвого дельфіна виявили на міському пляжі в Одесі поруч із затонулим танкером Delfi.

Про це повідомляє Держекоінспекція в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Надійшло повідомлення від Науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря" (УкрНЦЕМ) із сумною новиною про факт загибелі дельфіна на міському пляжі міста Одеси", - сказано в повідомленні.

Пошкоджень при огляді дельфіна не виявили. Причину його загибелі встановлюватиме центр екології моря.

Місцеве видання "Думская" уточнює, що мертвого дельфіна знайшли відпочивальники, і сталося це поруч із затонулим танкером Delfi. За словами старшого тренера дельфінарію Олени Колмогорової, причиною загибелі ссавця могла стати інфекція або забрудненість акваторії. Також його могли покалічити сітки чи трал рибалок.

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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно . З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.