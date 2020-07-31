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Новини
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Поруч із затонулим танкером Delfi знайшли загиблого дельфіна

Поруч із затонулим танкером Delfi знайшли загиблого дельфіна

Мертвого дельфіна виявили на міському пляжі в Одесі поруч із затонулим танкером Delfi.

Про це повідомляє Держекоінспекція в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Надійшло повідомлення від Науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря" (УкрНЦЕМ) із сумною новиною про факт загибелі дельфіна на міському пляжі міста Одеси", - сказано в повідомленні.

Пошкоджень при огляді дельфіна не виявили. Причину його загибелі встановлюватиме центр екології моря.

Місцеве видання "Думская" уточнює, що мертвого дельфіна знайшли відпочивальники, і сталося це поруч із затонулим танкером Delfi. За словами старшого тренера дельфінарію Олени Колмогорової, причиною загибелі ссавця могла стати інфекція або забрудненість акваторії. Також його могли покалічити сітки чи трал рибалок.

Читайте також: Затонулий біля Одеси танкер Delfi вже завдав шкоди екології майже на $20 тисяч, - Держекоінспекція

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно . З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.

Автор: 

дельфін (29) Одеса (5499) екологія (1357) танкер (347)


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Топ коментарі
+17
а ведь брал же, ****, брал под свой личный контроль...
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31.07.2020 22:14 Відповісти
+14
Чергова жертва особистого контролю.
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31.07.2020 22:15 Відповісти
+10
главное, что бы Бубочка больше ни каких катастроф или аварий
не брал "під особистий контроль"...
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31.07.2020 22:19 Відповісти
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Если трал и сети рыбаков, то были бы следы увечий на теле дельфина. А тут скорей всего наглотался топлива, которое вылилось в море. А если есть увечье, то нельзя исключать, что гибель дельфина произошла во время неудачной попытки вытащить судно на берег.
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31.07.2020 22:11 Відповісти
памятник с мавзолеем в офисе поставьте...желательно за личные шекели.
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31.07.2020 22:11 Відповісти
по тревоге подняты МВД, НГУ, МЧС и МИД!
Геращенко с Аваковым уже на месте.премьер на подъезде. президент готовит видеообращение
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31.07.2020 22:12 Відповісти
А найвеличніший з ножицями для перерізання стрічок вже на підході... От тіко у фонтані скупається, шаурми поїсть, вдіне червоні трусєля, відпочине кілька днів в Омані, потім з'їздить до Буковелю, проведе ТО всіх 40 авто свого кортежу, зніме відосик, вивчить текст промови і відразу приїде! От зуб дає!
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31.07.2020 22:29 Відповісти
а при совку цих тварин взагалі нещадно та планово нищили..бо товарну рибу забагато жерли..
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31.07.2020 22:13 Відповісти
а ведь брал же, ****, брал под свой личный контроль...
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31.07.2020 22:14 Відповісти
Чергова жертва особистого контролю.
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31.07.2020 22:15 Відповісти
доигрался труханов
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31.07.2020 22:16 Відповісти
BlackSeaDelphinLiveMatter! Зеленский, срочно целовать млекопитающее в хвост, иначе сразу тебя в Ростов отправят!
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31.07.2020 22:16 Відповісти
главное, что бы Бубочка больше ни каких катастроф или аварий
не брал "під особистий контроль"...
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31.07.2020 22:19 Відповісти
Жаль, что не ослика...
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31.07.2020 22:21 Відповісти
Розумна, добра тварина. Сумно
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31.07.2020 22:53 Відповісти
Шкода тваринку, дуже шкода.
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31.07.2020 23:36 Відповісти
Даже дельфины не выдерживают зеленый вырок Украине.
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31.07.2020 23:51 Відповісти
ім'я "Володимир" походить від французького вислову "Вол де Мор", що дослівно перекладається, як "ПОЛІТ СМЕРТІ"
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01.08.2020 03:01 Відповісти
А шо дельфіни повинні жити вічно? Коли був на морі бачив не одного загиблого д викинутого на берег. Алеж на Цензорі головний губитель дельфінів Зеленський... Так, панове?
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01.08.2020 11:49 Відповісти
А ты как вижу, уважаешь клоуна, ну-ну.
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01.08.2020 23:47 Відповісти
 
 