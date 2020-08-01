"Полтавский террорист" Скрипник ликвидирован, - Геращенко

1 августа, около 2 часов ночи, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по поиску "полтавского террориста" Романа Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Скрипник, угрожая гранатой, взял полицейского в заложники.

"Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника в действие ввели специальную полицейскую операцию "Гром".

Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом. Заложник имел три секунды для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим", - сообщил подробности Геращенко.

Он отметил, что у Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой.

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Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.