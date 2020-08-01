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"Полтавский террорист" Скрипник ликвидирован, - Геращенко

1 августа, около 2 часов ночи, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по поиску "полтавского террориста" Романа Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Скрипник, угрожая гранатой, взял полицейского в заложники.

"Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника в действие ввели специальную полицейскую операцию "Гром".

Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом. Заложник имел три секунды для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим", - сообщил подробности Геращенко.

Он отметил, что у Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой.

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Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Полтавский террорист Скрипник ликвидирован, - Геращенко 01

терроризм (18692) Геращенко Антон (1438) Полтавская область (1185)


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Топ комментарии
+125
"Полтавский террорист" Скрипник ликвидирован, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1543
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01.08.2020 08:25 Ответить
+120
Сценаристи ;Квартал-95; оригінальністю ніколи не визначалися.
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01.08.2020 08:29 Ответить
+100
Мутный сценарий от "Авакофф продакшин". Начальник райотдела сам ходит по заброшенным строениям что бы сдаться "террористу" с гранатой.
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01.08.2020 08:39 Ответить
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Правду не дізнаємось
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01.08.2020 15:57 Ответить
Парень который слинял и залег на дно никогда теперь свой нос не высунет. А менты поняли что в заднице. Как вариант - ликвидация какого-то чела и выдача его за разыскиваемого. После Мазурка уже нет веры мусора.
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01.08.2020 16:09 Ответить
Мазурка убили, если мне не изменяет память, на стадии сдачи и отсутствии с его стороны угроз окружающим. Хотя он, кажись, до этого кого-то и завалил.Тут ждать, пока завалит, не стали. Была реальная угроза для заложника- граната. Угрозу ликвидировали.

И да. Представь, что рядом с ним, в заложниках, оказался ты.
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01.08.2020 16:35 Ответить
Вывод один убивать мусоров !
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01.08.2020 17:11 Ответить
--- Варто звернути увагу на категоричність заяви геращенка та інших керманичів МВС. у перший день " терору ". як на доконаний факт . що "-Терорист" у найблищий час буде знешкоджений/ мовляв: --це діло техніки.../ або сам накладе на себе руки ...А як би здався міг би зберегти життя ?!?!?! Вірогідно його забили раніше...а за ці дні поки ескулапи штопали.марафетили замітали сліди... поліціянти відшліфовували "правдоподібності "" смертоубійчої розв*зки / А для перестраховки---і тут же . миттєво .задіяли Б*юро із розслідування правомірності застосування зброї...Так що діло в " Шляпе" . покрито мороком... Сподіватися на ТСК у ВР У .де тотальна більшість ЗЕ--клоунів---- марна справа !!!
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01.08.2020 16:21 Ответить
Я фигею с этих "комментаторов". Когда луцкого террориста НЕ убили, а убедили сдаться и выполнили его невинное "требование" про фильм Земляне- эти чучела вопели "Подстава!", "Инсценировка!", "Цирк!". Когда же завалили неадеквата, который мог забрать с собой на тот свет человеческую жизнь (и не одну) и которому дважды давали шанс сохранить пусть не свободу, но свою жизнь- теперь они вопят "Зрада!", "Тёмное дело!", "Правду мы не узнаем!".... Будто у чувака не было в руках никакой гранаты, ни криминального прошлого, ни блатных "братки" в ФБ и т.д. Лишь бы власть (Зеленского, Авакова) помоями пообливать! Это ТРЕШ!
От адекватных людей, которые НЕ сидят на зарплате у Потрошенки, (а их ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство)- СПАСИБО АВАКОВУ, КОРДУ, ПОЛИЦИИ И ВСЕМ ТЕМ, КТО, РИСКУЯ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ, ЗАЩИЩАЕТ НАШ ПОКОЙ!
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01.08.2020 16:25 Ответить
Після "трьох секунд,за які заложник відскочив від гранати що вибухла" і залишився неушкодженим вже дійсно сумніваєшся,що у "чувака била в руках граната"...
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01.08.2020 16:45 Ответить
Я не сомневаюсь. В "теорию заговора" не верю. Как и в "святость" зэка, который якобы (по неподтвержденным данным) побывал в АТО. Смысла убивать того, кто не представляет никакой опасности окружающим, предварительно с неделю его разыскивая, не вижу от слова "вообще".
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01.08.2020 17:23 Ответить
Парень действительно мертв.Другой вопрос в профессиональности действий.
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01.08.2020 17:07 Ответить
Выглядит как ликвидация свидетеля.
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01.08.2020 17:24 Ответить
А згідно чого ?
Черговий "Супертерорист" - таким не є !
Просто дрібний ******* , який виконував усі домовленності !
А Ваші дії з явно терористами на сході України - які реально винні у смерті тисяч людей та ніяких домовленностей не виконують ?
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01.08.2020 23:37 Ответить
Зашел в дом бравый рюкзаковский "полицейский", обнаружил "террориста", угроза взрыва гранаты, выстрел снайпера, 3 (три) секунд, что бы отскочить, - Антонина Рюкзакова нас всех держит за идиотов!
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01.08.2020 17:29 Ответить
Левый Чес !для зебуинов покатит !
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01.08.2020 17:33 Ответить
С парня можно было получить много пользы,- а его тупо грохнули.
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01.08.2020 17:35 Ответить
Триумфально "прибрали" свідка афери успішної боротьби зЕ з "терористами"!
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01.08.2020 17:46 Ответить
Это напоминает работу фсб по тупости.Когда ликвидируют якобы терористов,а в руке одного из ликвидированных взведенная граната.Вокруг ходят эксперты и журналисты и мило улыбаются.
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01.08.2020 17:57 Ответить
Чесгря осто3,14здела уже эта квартальная клоунада ((
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01.08.2020 18:01 Ответить
Бедный парень. Жаль, на твоем месте мог бы быть аффак-офф.
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01.08.2020 18:08 Ответить
З відео не зрозумів одного - чому заручник обіймав Скрипника, чи може то був манекен?
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01.08.2020 18:44 Ответить
Столько текстов и ни одного фото.....
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01.08.2020 20:39 Ответить
Не вірю. Знову спектакль, тільки вже реально кривавий. Поліцаї перетворюються в гестапо. Сашка Білого теж вбили аналогічно, теж багато розказували як він чинив опір.
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01.08.2020 21:04 Ответить
Тоха, свинья ты жирная . тебе скоро все припомним
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01.08.2020 21:51 Ответить
Ты лучше в своём израИле "припоминай". Полицаям, которые борются с террористами. Будешь ликвидирован ещё до того, как вспомнишь, что хотел "припомнить".
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01.08.2020 22:51 Ответить
Этот еврей из мокшандии. Оне вместе с неким Васей Шевченко (там решили, что по-украински звучит) зарегились тут пару дней назад. И, типа, читают друг друга. Но за чтение им не платят. Потому оне явно ****ться между собой, получая зарплату и серя в каментах.
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02.08.2020 06:16 Ответить
киздешь полнейший
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02.08.2020 00:25 Ответить
Настоящего не поймали."Назначили" кого то,убили,лицо изуродовали.Классика.
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02.08.2020 06:47 Ответить
Кароче, сценарий у К95 был такой: "коло 2 часов ночи (!)... на окраине поселка... в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума". Не, не годится. Начальник. В 2 часа ночи. Сам. В нежилое помещение. Бред. Давай по новой!
Это я еще снайпера не вспоминал. Ведь надо еще "снайпер в 2 часа ночи занял позицию по прикрытию блужданий по нежилым помещениям начальника СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума". Кто в это поверит?
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02.08.2020 06:13 Ответить
Та ми знали ,що то вже труп...щось ще неділю режисер був в роздумі як найбільш правдиво він повинен загинути.
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02.08.2020 06:39 Ответить
Громадяни,не йдіть на співпрацю з органами які нас повині захищати-все одно постраждаєте.
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02.08.2020 06:40 Ответить
вы фсё врётии...
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02.08.2020 08:04 Ответить
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