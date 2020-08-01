"Полтавського терориста" Скрипника ліквідовано, - Геращенко

1 серпня приблизно о 2:00 на околиці селища Опішня Зіньківського району під час проведення розшукових заходів із пошуку "полтавського терориста" Романа Скрипника до одного з нежитлових будинків зайшов начальник СРПП Зіньківського відділення Гадяцького відділу поліції капітан поліції Гума та виявив злочинця.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв поліцейського в заручники.

"Гума мав із собою табельну зброю. Аби затримати зловмисника в дію ввели спеціальну поліцейську операцію "Грім".

Злочинця ліквідували співробітники поліцейського спецназу КОРД точним пострілом. Заручник мав три секунди для того, щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живим і неушкодженим", - повідомив подробиці Геращенко.

Він зазначив, що у Скрипника була можливість здатися поліції і залишитися живим, хоча і провести багато років за ґратами.

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Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.