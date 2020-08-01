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"Полтавського терориста" Скрипника ліквідовано, - Геращенко

1 серпня приблизно о 2:00 на околиці селища Опішня Зіньківського району під час проведення розшукових заходів із пошуку "полтавського терориста" Романа Скрипника до одного з нежитлових будинків зайшов начальник СРПП Зіньківського відділення Гадяцького відділу поліції капітан поліції Гума та виявив злочинця.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв поліцейського в заручники.

"Гума мав із собою табельну зброю. Аби затримати зловмисника в дію ввели спеціальну поліцейську операцію "Грім".

Злочинця ліквідували співробітники поліцейського спецназу КОРД точним пострілом. Заручник мав три секунди для того, щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живим і неушкодженим", - повідомив подробиці Геращенко.

Він зазначив, що у Скрипника була можливість здатися поліції і залишитися живим, хоча і провести багато років за ґратами.

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Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Автор: 

тероризм (2868) Геращенко Антон (935) Полтавська область (1141)


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Топ коментарі
+125
"Полтавский террорист" Скрипник ликвидирован, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1543
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01.08.2020 08:25 Відповісти
+120
Сценаристи ;Квартал-95; оригінальністю ніколи не визначалися.
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01.08.2020 08:29 Відповісти
+100
Мутный сценарий от "Авакофф продакшин". Начальник райотдела сам ходит по заброшенным строениям что бы сдаться "террористу" с гранатой.
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01.08.2020 08:39 Відповісти
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Правду не дізнаємось
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01.08.2020 15:57 Відповісти
Парень который слинял и залег на дно никогда теперь свой нос не высунет. А менты поняли что в заднице. Как вариант - ликвидация какого-то чела и выдача его за разыскиваемого. После Мазурка уже нет веры мусора.
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01.08.2020 16:09 Відповісти
Мазурка убили, если мне не изменяет память, на стадии сдачи и отсутствии с его стороны угроз окружающим. Хотя он, кажись, до этого кого-то и завалил.Тут ждать, пока завалит, не стали. Была реальная угроза для заложника- граната. Угрозу ликвидировали.

И да. Представь, что рядом с ним, в заложниках, оказался ты.
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01.08.2020 16:35 Відповісти
Вывод один убивать мусоров !
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01.08.2020 17:11 Відповісти
--- Варто звернути увагу на категоричність заяви геращенка та інших керманичів МВС. у перший день " терору ". як на доконаний факт . що "-Терорист" у найблищий час буде знешкоджений/ мовляв: --це діло техніки.../ або сам накладе на себе руки ...А як би здався міг би зберегти життя ?!?!?! Вірогідно його забили раніше...а за ці дні поки ескулапи штопали.марафетили замітали сліди... поліціянти відшліфовували "правдоподібності "" смертоубійчої розв*зки / А для перестраховки---і тут же . миттєво .задіяли Б*юро із розслідування правомірності застосування зброї...Так що діло в " Шляпе" . покрито мороком... Сподіватися на ТСК у ВР У .де тотальна більшість ЗЕ--клоунів---- марна справа !!!
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01.08.2020 16:21 Відповісти
Я фигею с этих "комментаторов". Когда луцкого террориста НЕ убили, а убедили сдаться и выполнили его невинное "требование" про фильм Земляне- эти чучела вопели "Подстава!", "Инсценировка!", "Цирк!". Когда же завалили неадеквата, который мог забрать с собой на тот свет человеческую жизнь (и не одну) и которому дважды давали шанс сохранить пусть не свободу, но свою жизнь- теперь они вопят "Зрада!", "Тёмное дело!", "Правду мы не узнаем!".... Будто у чувака не было в руках никакой гранаты, ни криминального прошлого, ни блатных "братки" в ФБ и т.д. Лишь бы власть (Зеленского, Авакова) помоями пообливать! Это ТРЕШ!
От адекватных людей, которые НЕ сидят на зарплате у Потрошенки, (а их ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство)- СПАСИБО АВАКОВУ, КОРДУ, ПОЛИЦИИ И ВСЕМ ТЕМ, КТО, РИСКУЯ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ, ЗАЩИЩАЕТ НАШ ПОКОЙ!
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01.08.2020 16:25 Відповісти
Після "трьох секунд,за які заложник відскочив від гранати що вибухла" і залишився неушкодженим вже дійсно сумніваєшся,що у "чувака била в руках граната"...
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01.08.2020 16:45 Відповісти
Я не сомневаюсь. В "теорию заговора" не верю. Как и в "святость" зэка, который якобы (по неподтвержденным данным) побывал в АТО. Смысла убивать того, кто не представляет никакой опасности окружающим, предварительно с неделю его разыскивая, не вижу от слова "вообще".
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01.08.2020 17:23 Відповісти
Парень действительно мертв.Другой вопрос в профессиональности действий.
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01.08.2020 17:07 Відповісти
Выглядит как ликвидация свидетеля.
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01.08.2020 17:24 Відповісти
А згідно чого ?
Черговий "Супертерорист" - таким не є !
Просто дрібний ******* , який виконував усі домовленності !
А Ваші дії з явно терористами на сході України - які реально винні у смерті тисяч людей та ніяких домовленностей не виконують ?
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01.08.2020 23:37 Відповісти
Зашел в дом бравый рюкзаковский "полицейский", обнаружил "террориста", угроза взрыва гранаты, выстрел снайпера, 3 (три) секунд, что бы отскочить, - Антонина Рюкзакова нас всех держит за идиотов!
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01.08.2020 17:29 Відповісти
Левый Чес !для зебуинов покатит !
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01.08.2020 17:33 Відповісти
С парня можно было получить много пользы,- а его тупо грохнули.
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01.08.2020 17:35 Відповісти
Триумфально "прибрали" свідка афери успішної боротьби зЕ з "терористами"!
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01.08.2020 17:46 Відповісти
Это напоминает работу фсб по тупости.Когда ликвидируют якобы терористов,а в руке одного из ликвидированных взведенная граната.Вокруг ходят эксперты и журналисты и мило улыбаются.
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01.08.2020 17:57 Відповісти
Чесгря осто3,14здела уже эта квартальная клоунада ((
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01.08.2020 18:01 Відповісти
Бедный парень. Жаль, на твоем месте мог бы быть аффак-офф.
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01.08.2020 18:08 Відповісти
З відео не зрозумів одного - чому заручник обіймав Скрипника, чи може то був манекен?
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01.08.2020 18:44 Відповісти
Столько текстов и ни одного фото.....
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01.08.2020 20:39 Відповісти
Не вірю. Знову спектакль, тільки вже реально кривавий. Поліцаї перетворюються в гестапо. Сашка Білого теж вбили аналогічно, теж багато розказували як він чинив опір.
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01.08.2020 21:04 Відповісти
Тоха, свинья ты жирная . тебе скоро все припомним
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01.08.2020 21:51 Відповісти
Ты лучше в своём израИле "припоминай". Полицаям, которые борются с террористами. Будешь ликвидирован ещё до того, как вспомнишь, что хотел "припомнить".
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01.08.2020 22:51 Відповісти
Этот еврей из мокшандии. Оне вместе с неким Васей Шевченко (там решили, что по-украински звучит) зарегились тут пару дней назад. И, типа, читают друг друга. Но за чтение им не платят. Потому оне явно ****ться между собой, получая зарплату и серя в каментах.
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02.08.2020 06:16 Відповісти
киздешь полнейший
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02.08.2020 00:25 Відповісти
Настоящего не поймали."Назначили" кого то,убили,лицо изуродовали.Классика.
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02.08.2020 06:47 Відповісти
Кароче, сценарий у К95 был такой: "коло 2 часов ночи (!)... на окраине поселка... в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума". Не, не годится. Начальник. В 2 часа ночи. Сам. В нежилое помещение. Бред. Давай по новой!
Это я еще снайпера не вспоминал. Ведь надо еще "снайпер в 2 часа ночи занял позицию по прикрытию блужданий по нежилым помещениям начальника СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума". Кто в это поверит?
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02.08.2020 06:13 Відповісти
Та ми знали ,що то вже труп...щось ще неділю режисер був в роздумі як найбільш правдиво він повинен загинути.
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02.08.2020 06:39 Відповісти
Громадяни,не йдіть на співпрацю з органами які нас повині захищати-все одно постраждаєте.
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02.08.2020 06:40 Відповісти
вы фсё врётии...
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02.08.2020 08:04 Відповісти
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