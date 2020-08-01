ГБР проверит правомерность действий полиции при ликвидации "полтавского террориста"

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, от которых наступила смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками Главного управления Нацполиции в Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По предварительной информации, 1 августа 2020 года около 3 часов ночи в селе Опошня Зеньковского района правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем убежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, вызвав огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший", - отмечается в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленное убийство).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Полтавской области.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что "полтавский террорист" Роман Скрипник, обнаруженный ночью в ходе полицейской спецоперации, угрожая гранатой снова взял в заложники полицейского, но был застрелен бойцами КОРДА.

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.