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ГБР проверит правомерность действий полиции при ликвидации "полтавского террориста"

ГБР проверит правомерность действий полиции при ликвидации

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, от которых наступила смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками Главного управления Нацполиции в Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По предварительной информации, 1 августа 2020 года около 3 часов ночи в селе Опошня Зеньковского района правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем убежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, вызвав огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший", - отмечается в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленное убийство).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Полтавской области.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что "полтавский террорист" Роман Скрипник, обнаруженный ночью в ходе полицейской спецоперации, угрожая гранатой снова взял в заложники полицейского, но был застрелен бойцами КОРДА.

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Нацполиция (16562) терроризм (18692) ГБР (3049) Полтавская область (1185)


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Топ комментарии
+17
так около 2 часов ночи снайпер (как заливал чревовнщатель антоха) плюс опять захват начальника полиции ...или около 3 часов ночи...как доложили ГБР и вістрел с табельного в голову... ???
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01.08.2020 09:58 Ответить
+15
У меня тоже возникает мысль, зачем начальник палюции опять пошел к так называемому такому опасному террористу в *заложники*? Походу хотел что то узнать или где тот деньги спрятал или сколько даст откат за то что дело замнут. А когда не договорились то тупо убили. Особенно умиляет цирк как доблецный Беркутовец-Кордовец метко застрелил террориста держащего взведенную гранату и заложника-полицая. В каких случаях в мире снайпер еще стрелял в террориста держащего уже взведенную гранату возле заложников?
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01.08.2020 10:16 Ответить
+14
Клоунада перестала бути навіть умовно смішною...
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01.08.2020 09:56 Ответить
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Цирк с конями
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01.08.2020 09:56 Ответить
Цирк з оманським віслюком.
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01.08.2020 10:10 Ответить
Менты выложили вполне стройную версию - она описана у учебниках по антитерору...
Но чтобы ее реализовать, то менты должны были предварительно сговориться
чтобы мент-заложник после выстрела в голову бандюка не упал в ступор...
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01.08.2020 10:14 Ответить
Клоунада перестала бути навіть умовно смішною...
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01.08.2020 09:56 Ответить
і страшно уявити, що можуть зробити з юлієм цезарем, який із сокирою прогулявся біля маріупольської синагоги...
гулі-гулі-гулі, я тут просто гуляю - як жартував гуморист зеленський
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01.08.2020 10:29 Ответить
так около 2 часов ночи снайпер (как заливал чревовнщатель антоха) плюс опять захват начальника полиции ...или около 3 часов ночи...как доложили ГБР и вістрел с табельного в голову... ???
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01.08.2020 09:58 Ответить
У меня тоже возникает мысль, зачем начальник палюции опять пошел к так называемому такому опасному террористу в *заложники*? Походу хотел что то узнать или где тот деньги спрятал или сколько даст откат за то что дело замнут. А когда не договорились то тупо убили. Особенно умиляет цирк как доблецный Беркутовец-Кордовец метко застрелил террориста держащего взведенную гранату и заложника-полицая. В каких случаях в мире снайпер еще стрелял в террориста держащего уже взведенную гранату возле заложников?
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01.08.2020 10:16 Ответить
т.е. ночью попасть в террориста в заброшке (или около) с гранатой и заложником (начальником копом) оказалось плевое дело... не то что попасть в артиста-психа в автобусе (угрожавшему 15 челам, стрелявшего в копа (тоже начальника) и т.д.) ???
где постановка шоу а где сокрытие "проё***" копов и спецуры - вот вопрос...
что там, что здесь какая-то лапша, при чем просроченная и смердящая ...
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01.08.2020 10:21 Ответить
там же волшебные шторы были)
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01.08.2020 11:03 Ответить
я понял о чем Вы )))
но сразу хотел написать - театральный занавес, точнее кулисы )))) ?
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01.08.2020 11:11 Ответить
ДБР перевірить правомірність дій поліції під час ліквідації "полтавського терориста" - Цензор.НЕТ 6371
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01.08.2020 11:28 Ответить
так граната в руках взорвалась? стреляли из табельного? табельный это ПМ или ФОРТ. а антонина про снайпера рассказывал и упавшую гранату...
т.е. сразу пошли нестыковки?
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01.08.2020 09:59 Ответить
До того ж і журналюги мабуть щось перекрутили.
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01.08.2020 10:02 Ответить
А яка табельна зброя у снайпера спецпідрозділу поліції?
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01.08.2020 10:08 Ответить
не поверишь
табельная - пистолет
а штатная - винтовка
отличие знаешь в чем? табельное оружие - закрепляется за конкретным человеком. штатное - не закрепляется
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01.08.2020 10:10 Ответить
Не повірю. У військовому квитку у мене був вписаний номер автомата. І з шафи по тривозі його міг взяти тільки я. Та і по правилах, приводити його до нормального бою мав твльки я (правда, на це у військах клали болт), бо навіть анатомічні особливості людини та манера тримати зброю впливають на те, де буде розташована середня точка влучань відносно точки прицілювання.
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01.08.2020 10:16 Ответить
в армии табельное оружие срочника - автомат. а у офицера?
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01.08.2020 10:18 Ответить
Вармії нема поняття табельної зброї. В армії зброя бойова.
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01.08.2020 10:19 Ответить
Ну, і ще навчальна.
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01.08.2020 10:20 Ответить
вопрос терминологии
вообще то в армии принято деление на служебное и боевое
а в полиции (ментовке) - табельное и штатное. по сути одно и то же
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01.08.2020 10:25 Ответить
Наскільки я знаю, "табельна зброя" це синонім виразу "службова зброя". Я можу уявити, що за прикладом поліції США у поліції може бути дробовик, який не є табельною зброєю. Там достатньо направити його в потрібному напрямку. Але я не уявляю собі "нічийну" снайперську гвинтівку. Там від особливостей стрілка багато що залежить.
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01.08.2020 10:31 Ответить
повторяю - вопрос только в терминологии. естественно что у каждого снайпера есть "своя" пристреленная под него винтовка. но (для примера) теоретически ее может получить другой человек просто назвав номер, а вот табельное оружие выдадут только под карточку-заменитель и только конкретному человеку.
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01.08.2020 10:33 Ответить
Ну, якщо комусь пофіг, що куля з пристріляної під іншого стрілка гвинтівки, замість лоба терориста влучить в око заручника, яким він прикривається, то, мабуть, так.
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01.08.2020 10:41 Ответить
пристрелка происходит не под стрелка а под оружие. если винтовку возьмет в руки другой человек - ему надо всего лишь перестроить прицел. да и то не всегда в этом есть необходимость. если мы говорим именно о снайперской винтовке с оптикой а не об автомате с прицельной планкой
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01.08.2020 10:49 Ответить
Ну, времена, когда на 5 бойцов была одна винтовка давно прошли. Если есть два подготовленных снайпера, то лучше иметь для них 2 винтовки, чем один из них будет бегать с АК или ПМ.
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01.08.2020 11:17 Ответить
ок. тогда уже без намеков и иносказаний
ты все правильно пишешь. все так и есть. но меня покоробил официальный текст заявления ГБР. он или непрофессиональный или кто то тупо звездит. потому что официально есть разница между табельным и штатным оружием. речь только об этом
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01.08.2020 11:23 Ответить
Я думаю, пресс-службі ГБР, як і більшості журналістів, такі тонкощі по барабану.
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01.08.2020 11:49 Ответить
я давал ссылку на ролик - КОРД перестрелял своих "в засаде"
ты им веришь?
.......
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01.08.2020 10:11 Ответить
Яке це має відношення до цього випадку?
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01.08.2020 10:18 Ответить
конкретное
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01.08.2020 10:27 Ответить
А как он с гранатой в руках управлял машиной с заложником?
Как он с выдернутой чекой семь дней бегал ?
Если у него не была выдернутая чека что мешало ещё в Полтаве его нейтрализовать?
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01.08.2020 10:34 Ответить
я все это написал ниже. и машиной не он управлял а полкан насколько я понял
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01.08.2020 10:50 Ответить
точнее - в другой теме про стрелка

только мне еще вот что интересно - получается что в машине с полковником он убегал с невыдернутой чекой. так почему полковник не выпрыгнул из машины за городом зная о задержке 3 секунды? или не направил авто в дерево?
использовать гранату для удержания на прицеле заложника - так себе идея именно из-за того что обе руки заняты и между активацией и срабатыванием проходит время. проще и надежнее - огнестрел.
Это просто мысли исходя из опыта. Мне эта история воняет искажением фактов
01.08.2020 10:21
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01.08.2020 10:54 Ответить
За что убивают ?
1.работники подразделения уголовного розыскаhttps://censor.net/photo_news/3209725/provoditsya_spetsoperatsiya_po_zaderjaniyu_mujchiny_ugrojayuschego_vzorvat_granatu_v_poltave_natspolitsiya. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.Источник: https://censor.net/n3211386
2.После обеда Скрипник отпустил Шияна иhttps://censor.net/news/3209807/poltavskiyi_terrorist_skripnik_otpustil_vzyatogo_v_zalojniki_polkovnika_npu_shiyana_i_skrylsya_v_lesoposadke.Источник: https://censor.net/n3211386
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01.08.2020 10:01 Ответить
Схильний до терористичних дій, до того ж з гранатою. Небезпечний для людей.
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01.08.2020 10:06 Ответить
ви тільки що описали МВС
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01.08.2020 11:57 Ответить
За суспільну небезпеку і загрозу життю декількох осіб. Однозначно і без попередження - ліквідація, потім писанина.
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01.08.2020 10:06 Ответить
Аваков, Зеленський, ітд... - суспільно небезпечні. Також підлягають ліквідації без попередження?
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01.08.2020 10:09 Ответить
Див. дисп. ст. КК.
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01.08.2020 10:44 Ответить
А что мешало его нейтрализовать снайперу ещё в Полтаве?
У него была выдернутая века и граната могла взорваться?
А как он с гранатой и выдернутой чекой управлял автомобилем?
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01.08.2020 10:42 Ответить
"хто його вчив так вести перемовини?"(с)
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01.08.2020 10:49 Ответить
"Полтавский террорист" был в АТО, защищал на фронте Украину.

Его убили менты, которые служат украинофобской власти и никогда не будут защищать Украину на фронте.
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01.08.2020 10:04 Ответить
ГБР проверит правомерность действий полиции при ликвидации "полтавского террориста" - Цензор.НЕТ 1788
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01.08.2020 10:13 Ответить
"Полтавский террорист" был в АТО, защищал на фронте Украину./ Действительно, после "Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли Коломойский осерчал на ветеранов .
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01.08.2020 10:15 Ответить
Осталось, только, назвать его именем улицы и площади.
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01.08.2020 10:31 Ответить
Ти ба, а під час безпосереднього захоплення заручника такі як ти волали що "не треба акцентувати увагу на службі в АТО, це звичайний злочинець" і так далі.
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01.08.2020 11:16 Ответить
Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 года рождения. Ранее судимый:
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01.08.2020 10:10 Ответить
2007 год, ст. 185 ч. 1 УК Украины - мелкая кража. Избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Штраф 510 грн.2008 год, ст. 185 ч. 2, кража, ст. 190 мошенничество, ч. 1 УК Украины. Избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Ограничение свободы на 2 года.2014 год, ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 производство или хранение наркотиков УК Украины. Избрана мера пресечения - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.2014 год, ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 УК Украины. Избрана мера пресечения - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.
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01.08.2020 10:11 Ответить
Одним словом, швидше за все став стукачем. А ще напевне саме заі ці дії йому щось пообіцяли і дали гарантії самі поліцейські. Але після величезного резонансу і тому, що багато знав, при зустрічі з куратором був застрелений.
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01.08.2020 10:30 Ответить
Просто так, три раза подряд, домашним арестом не отделываются)
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01.08.2020 12:57 Ответить
Ага. Как с Музычком провели расследование. Свидетеля аваковский беркут убил и на него теперь можно вешать все что угодно он же не ответит
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01.08.2020 10:10 Ответить
Терорист зашкодив заручникам - не вміють працювати, винен Зеленський і Аваков.

Терориста ліквідовано - це підле вбивство, винен Зеленський і Аваков.
Терорист здався - спектакль, винен Зеленський і Аваков.
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01.08.2020 10:11 Ответить
Ігор, привіт.
Як без авіаносців та бронельотів ви висловився?
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01.08.2020 10:15 Ответить
Быть такога ниможыт....вы говорите быдломассе населяющих рассею
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01.08.2020 11:18 Ответить
то як,по-твоєму,мали діяти правоохоронці--надай схему по пунктах
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01.08.2020 13:09 Ответить
Як би не діяли правоохоронці - винними завжди будуть Зеленський і Аваков.
Якщо жодного негативу знайти взагалі не можна - значить то є спадок Порошенка.
От і вся схема.
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01.08.2020 13:19 Ответить
Шоб ни х..... не рассказал.Кто, по чем и т.д.
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01.08.2020 10:14 Ответить
Чому одного "терориста" із цілим автобусом заручників сзяли живим, а другого "терориста" який втік і переховувався вбили?
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01.08.2020 10:23 Ответить
Авакова на нары!
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01.08.2020 10:27 Ответить
казнь без суда и следствия очень плохой звоночек обществу , государству нельзя становится на одну стезю с террористами, так и голову гонгадзе отрезали.
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01.08.2020 10:27 Ответить
при следственном эксперементе, будет угнанна ещё одна машина, в заложники попадут ну минимум трое полицайских и убит ещё один полтавский террорист. расход гранат и скорость реакции полицаёв уточнят.
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01.08.2020 10:30 Ответить
Собаковская мусорня во всей красе
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01.08.2020 10:30 Ответить
Забыл с утра проспивать гимн и вот результат. Без Шияна, там не обошлось, пол дня карулесили и никто не знал, что, где и по чем. Теперь нет человека , нет ни каких дел.И не надо Зеленку приписывать, так было, есть и будет. СТОЙЛО НЕ СОСТОЯЛОСЬ.
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01.08.2020 10:31 Ответить
Ордынская пресса захлёбывается от радости ,что Аваков умело шлёпнул АТОшника,как Музычко.
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01.08.2020 10:33 Ответить
На одну мавпу з гранатою стало менше. Перемога.
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01.08.2020 10:37 Ответить
просто ще раз повторю "офіційну" версію: начальник міліції в 2 ночі ходив з табельною зброєю по пустим і незаселеним домам і квартирам в пошуку "терориста" і... знову попав в полон до "терориста". "Терорист" ВТРЕТЄ захопив полюціянта пригрозивши підірвати гранату, але безстрашний мусор вистрелив з табельного пістолета і влучним пострілом снайпера (в 2 ночі в кімнаті) знешкодив "терориста", встигнувши ухильнутись від гранати! ну хз... звучить неймовірно "правдоподібно"! Бачите, яка в Україні потужна полюція! ПОВНА МАЯЧНЯ!!!!
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01.08.2020 10:43 Ответить
Одним виродком стало менше.
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01.08.2020 10:44 Ответить
Ты мусорок ?
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01.08.2020 11:09 Ответить
В.Барковський: "Одним виродком стало менше."

Та ні - мент залишився живий.
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01.08.2020 14:19 Ответить
Якщо вони якогось обивателя ловили днів з 10, то що говорити про підготовлені групи ворожих диверсантів.
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01.08.2020 10:48 Ответить
Ну да совпадение то что в Управлении МВД Полтавы позавчера группу ментов взяточников накрыли ?
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01.08.2020 10:51 Ответить
У снайпера не было выбора ...только в голову ...ну что б наверняка
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01.08.2020 10:53 Ответить
Прийде ще час і Аваков буде відповідати за смерть патріота і Героя Сашко Білого.
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01.08.2020 10:55 Ответить
Чорних справ натворили Аваков і його пси досить багато. Тому боїться відставки і як кліщ впився в міністерське крісло. Бо запитань досить багато .
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01.08.2020 10:58 Ответить
це точно
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01.08.2020 18:23 Ответить
Достал табельный СВД из кобуры и шмальнул в потерпевшего
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01.08.2020 11:04 Ответить
Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший. За цією версією малюється от що S.T.A.L.K.E.R Последняя граната і тема https://www.youtube.com/watch?v=3Z0HWcttgrs
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01.08.2020 11:06 Ответить
А що не так? Напевно снайпер не здійснив попереджувальний вистріл в небо?
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01.08.2020 11:13 Ответить
новые подробности...от источника в правоохранительных... органах :
Скрипник в момент гибели держал боеприпас в руке без чеки и начал угрожать полицейскому, который его обнаружил. На предложение сдаться он ответил отказом."Было принято решение о ликвидации. После выстрела Скрипник подорвался на гранате, так как держал ее без чеки. Его разорвало в клочья"..... -
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01.08.2020 11:14 Ответить
«Гранат порваль его, как Тузик грелька.».....
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01.08.2020 11:34 Ответить
...отак почитаєш коменти і дивуєшся, скільки потенційних крутих поліціянтів, займаються написанням нікому непотрібних, тупуватих дописів, замість піднімати престиж МВС, у його лавах...)
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01.08.2020 11:21 Ответить
Бездельники,неужели вам нечем больше заниматься,как проверять,законно или нет замочили этого урода?
Такого нужно сразу объявлять вне закона,чтобы любой увидевший его мог застрелить или удавить и получить за это денежное вознаграждение,вот так это нужно делать!
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01.08.2020 11:40 Ответить
Всё склеено зелёными соплями собакова и янелоха .
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01.08.2020 11:59 Ответить
Договориться не могли, что вешать на уши, Антошка про снайпера что-то плел, теперь табельное оружие. Прям цирк на дроте какой-то.
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01.08.2020 12:08 Ответить
угонщик просил не преследовать,отпустил заложника тем самым подтвердил что не собирается причинять вред,спрятался в лесу и получил пулю в лоб.Вот так зеленая власть ведет с гражданами переговоры.А суды зачем?
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01.08.2020 12:20 Ответить
Хорошенько проверьте, много вопросов, похоже на ликвидацию нежелательного свидетеля.
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01.08.2020 12:36 Ответить
проверяки сраные, лучше себя проверьте, как по музеям шарились да деньги вместе с увэюэшниками в полатве вымагали...
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01.08.2020 13:25 Ответить
Нехай краще перевірить, чи то дійсно був терорист, чи знов нам виставу закалдирили,
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01.08.2020 15:12 Ответить
Таких героїв - у АТО ...і це пепеймували - у нейтральні словосполученення
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02.08.2020 01:01 Ответить
 
 