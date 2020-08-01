ДБР перевірить правомірність дій поліції під час ліквідації "полтавського терориста"

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Полтаві, почали досудове розслідування за фактом заподіяння тілесних ушкоджень, від яких настала смерть 32-річного громадянина під час затримання співробітниками Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За попередньою інформацією, 1 серпня 2020 року приблизно о 3:00 у селі Опішня Зіньківського району правоохоронці виявили чоловіка, який 23 липня в Полтаві захопив заручників, а потім втік і переховувався. Під час його затримання поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, завдавши вогнепального поранення голови. Крім того, вибухнула бойова граната, яку тримав у руках загиблий", - наголошується в повідомленні.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 365 і ч. 1 ст. 115 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу та умисне вбивство).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Полтавської області.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що "полтавський терорист" Роман Скрипник, виявлений вночі під час поліцейської спецоперації, погрожуючи гранатою, знову взяв у заручники поліцейського, але був застрелений бійцями КОРДу.

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.