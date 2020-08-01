ДБР перевірить правомірність дій поліції під час ліквідації "полтавського терориста"
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Полтаві, почали досудове розслідування за фактом заподіяння тілесних ушкоджень, від яких настала смерть 32-річного громадянина під час затримання співробітниками Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За попередньою інформацією, 1 серпня 2020 року приблизно о 3:00 у селі Опішня Зіньківського району правоохоронці виявили чоловіка, який 23 липня в Полтаві захопив заручників, а потім втік і переховувався. Під час його затримання поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, завдавши вогнепального поранення голови. Крім того, вибухнула бойова граната, яку тримав у руках загиблий", - наголошується в повідомленні.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 365 і ч. 1 ст. 115 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу та умисне вбивство).
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Полтавської області.
Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що "полтавський терорист" Роман Скрипник, виявлений вночі під час поліцейської спецоперації, погрожуючи гранатою, знову взяв у заручники поліцейського, але був застрелений бійцями КОРДу.
Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.
Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.
Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.
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Но чтобы ее реализовать, то менты должны были предварительно сговориться
чтобы мент-заложник после выстрела в голову бандюка не упал в ступор...
гулі-гулі-гулі, я тут просто гуляю - як жартував гуморист зеленський
где постановка шоу а где сокрытие "проё***" копов и спецуры - вот вопрос...
что там, что здесь какая-то лапша, при чем просроченная и смердящая ...
но сразу хотел написать - театральный занавес, точнее кулисы )))) ?
т.е. сразу пошли нестыковки?
табельная - пистолет
а штатная - винтовка
отличие знаешь в чем? табельное оружие - закрепляется за конкретным человеком. штатное - не закрепляется
вообще то в армии принято деление на служебное и боевое
а в полиции (ментовке) - табельное и штатное. по сути одно и то же
ты все правильно пишешь. все так и есть. но меня покоробил официальный текст заявления ГБР. он или непрофессиональный или кто то тупо звездит. потому что официально есть разница между табельным и штатным оружием. речь только об этом
ты им веришь?
.......
Как он с выдернутой чекой семь дней бегал ?
Если у него не была выдернутая чека что мешало ещё в Полтаве его нейтрализовать?
только мне еще вот что интересно - получается что в машине с полковником он убегал с невыдернутой чекой. так почему полковник не выпрыгнул из машины за городом зная о задержке 3 секунды? или не направил авто в дерево?
использовать гранату для удержания на прицеле заложника - так себе идея именно из-за того что обе руки заняты и между активацией и срабатыванием проходит время. проще и надежнее - огнестрел.
Это просто мысли исходя из опыта. Мне эта история воняет искажением фактов
01.08.2020 10:21
1.работники подразделения уголовного розыскаhttps://censor.net/photo_news/3209725/provoditsya_spetsoperatsiya_po_zaderjaniyu_mujchiny_ugrojayuschego_vzorvat_granatu_v_poltave_natspolitsiya. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.Источник: https://censor.net/n3211386
2.После обеда Скрипник отпустил Шияна иhttps://censor.net/news/3209807/poltavskiyi_terrorist_skripnik_otpustil_vzyatogo_v_zalojniki_polkovnika_npu_shiyana_i_skrylsya_v_lesoposadke.Источник: https://censor.net/n3211386
У него была выдернутая века и граната могла взорваться?
А как он с гранатой и выдернутой чекой управлял автомобилем?
Его убили менты, которые служат украинофобской власти и никогда не будут защищать Украину на фронте.
Терориста ліквідовано - це підле вбивство, винен Зеленський і Аваков.
Терорист здався - спектакль, винен Зеленський і Аваков.
Як без авіаносців та бронельотів ви висловився?
Якщо жодного негативу знайти взагалі не можна - значить то є спадок Порошенка.
От і вся схема.
Та ні - мент залишився живий.
Скрипник в момент гибели держал боеприпас в руке без чеки и начал угрожать полицейскому, который его обнаружил. На предложение сдаться он ответил отказом."Было принято решение о ликвидации. После выстрела Скрипник подорвался на гранате, так как держал ее без чеки. Его разорвало в клочья"..... -
Такого нужно сразу объявлять вне закона,чтобы любой увидевший его мог застрелить или удавить и получить за это денежное вознаграждение,вот так это нужно делать!