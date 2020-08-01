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Ликвидация "полтавского террориста" Скрипника. ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков показал, как проходила ликвидация "полтавского террориста" Романа Скрипника. Внимание! Видео содержит сцены насилия.

Видео операции он выложил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.
Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Смотрите также: У снайпера не было выбора, кроме ликвидации "полтавского терориста" Скрипника, - Шкиряк. ВИДЕО

"Ночные события в Опошне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!" - написал Аваков в комментарии.

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Аваков Арсен (3445) терроризм (18692) Полтавская область (1185)


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Топ комментарии
+53
Сьогодні Міжнародний день клоуна.
З Професійним с'вятом Вас.
Владімір Алєксандравіч!
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01.08.2020 12:48 Ответить
+48
"кино и немцы !"
пока не будет опознания тела Романа Скрыпника, не поверю!
мы уже такого кина от Сабакова и Шиферов насмотрелись, начиная с "дела Шеремета" и заканчивая луцким "террористом"
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01.08.2020 12:48 Ответить
+40
Это какими же надо быть дебилами чтоб подозреваемый ухитрился еще одного мента взять в заложники.
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01.08.2020 12:42 Ответить
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чому знову заручник?
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02.08.2020 13:24 Ответить
А слабо также ,всех Лугандонских укакошить ,.....🤔🤦
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02.08.2020 13:27 Ответить
ясень пень слабо, там же свои ( всатого сивухи) люди )
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02.08.2020 21:25 Ответить
Це демонстрація: вбивство на догоду брехливо--- невгамовному ... мовляв : ----- Шеф все идет по плану ! Еще одного атошника послали вслед за Окуевой !!! По--перше : до людей. які пройшли горнило війни / а там у кожного дах може з*їхати.../ потрібно ставитися із розумінням... І поліціянти про це знали ...Згадаймо : до чого призвело хамство поліцейських у к- ф. " Рембо "... По--друге : споконвічно в Україні існував вислів : та його вже пов*язали... та ажніяк НЕ завалили . тобто профісіоналізм ментури нікчемний .. до того ж зоорієнтований для наслідування на вовкулак РФ... Забивати. навіть НЕ адеквата в спустошеному -районі . /де НЕ існувало загрози оточуючим / - і без попередження : " А теперь горбатьій---виходи !!! "---це вбивство людини. яка нещодавно захищала нас всих ... Прикро .що винуватців /.як і тих хто розстріляв Майдан / за цієї влади ми НЕ побачимо ...
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02.08.2020 13:28 Ответить
за що ...

Хто йому присвоїв наймення "терорист" :?
Горіти вам у пекельному вогні
Та засуньте собі у ... (самі знаєте куда) те законодавство , яке з цирковим виставами приймають +\- 200 придурків\підарасів
А населення \народ Славної країни України
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02.08.2020 13:53 Ответить
ты недоволен что ликвидировали террориста? Может ты сообщник?
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03.08.2020 13:56 Ответить
давай ще раз квакни про ліквідацію терориста
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03.08.2020 23:15 Ответить
Отличная новость. Мир стал чуточку чище.
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03.08.2020 13:56 Ответить
эффектно!!!
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03.08.2020 14:05 Ответить
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