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Ліквідація "полтавського терориста" Скрипника. ОПЕРАТИВНЕ ВІДЕО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков показав, як відбувалась ліквідація "полтавського терориста" Романа Скрипника. Увага! Відео містить сцени насиллля.

Відео операції він виклав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.
Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

"Нічні події в Опішні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Унаслідок злагодженої роботи поліцейських зловмисник ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті. Спасибі поліції за професійну роботу!" - написав Аваков у коментарі.

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) тероризм (2868) Полтавська область (1141)


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Топ коментарі
+53
Сьогодні Міжнародний день клоуна.
З Професійним с'вятом Вас.
Владімір Алєксандравіч!
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01.08.2020 12:48 Відповісти
+48
"кино и немцы !"
пока не будет опознания тела Романа Скрыпника, не поверю!
мы уже такого кина от Сабакова и Шиферов насмотрелись, начиная с "дела Шеремета" и заканчивая луцким "террористом"
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01.08.2020 12:48 Відповісти
+40
Это какими же надо быть дебилами чтоб подозреваемый ухитрился еще одного мента взять в заложники.
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01.08.2020 12:42 Відповісти
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чому знову заручник?
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02.08.2020 13:24 Відповісти
А слабо также ,всех Лугандонских укакошить ,.....🤔🤦
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02.08.2020 13:27 Відповісти
ясень пень слабо, там же свои ( всатого сивухи) люди )
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02.08.2020 21:25 Відповісти
Це демонстрація: вбивство на догоду брехливо--- невгамовному ... мовляв : ----- Шеф все идет по плану ! Еще одного атошника послали вслед за Окуевой !!! По--перше : до людей. які пройшли горнило війни / а там у кожного дах може з*їхати.../ потрібно ставитися із розумінням... І поліціянти про це знали ...Згадаймо : до чого призвело хамство поліцейських у к- ф. " Рембо "... По--друге : споконвічно в Україні існував вислів : та його вже пов*язали... та ажніяк НЕ завалили . тобто профісіоналізм ментури нікчемний .. до того ж зоорієнтований для наслідування на вовкулак РФ... Забивати. навіть НЕ адеквата в спустошеному -районі . /де НЕ існувало загрози оточуючим / - і без попередження : " А теперь горбатьій---виходи !!! "---це вбивство людини. яка нещодавно захищала нас всих ... Прикро .що винуватців /.як і тих хто розстріляв Майдан / за цієї влади ми НЕ побачимо ...
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02.08.2020 13:28 Відповісти
за що ...

Хто йому присвоїв наймення "терорист" :?
Горіти вам у пекельному вогні
Та засуньте собі у ... (самі знаєте куда) те законодавство , яке з цирковим виставами приймають +\- 200 придурків\підарасів
А населення \народ Славної країни України
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02.08.2020 13:53 Відповісти
ты недоволен что ликвидировали террориста? Может ты сообщник?
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03.08.2020 13:56 Відповісти
давай ще раз квакни про ліквідацію терориста
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03.08.2020 23:15 Відповісти
Отличная новость. Мир стал чуточку чище.
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03.08.2020 13:56 Відповісти
эффектно!!!
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03.08.2020 14:05 Відповісти
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