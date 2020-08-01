Ліквідація "полтавського терориста" Скрипника. ОПЕРАТИВНЕ ВІДЕО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков показав, як відбувалась ліквідація "полтавського терориста" Романа Скрипника. Увага! Відео містить сцени насиллля.

Відео операції він виклав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

"Нічні події в Опішні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Унаслідок злагодженої роботи поліцейських зловмисник ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті. Спасибі поліції за професійну роботу!" - написав Аваков у коментарі.

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.