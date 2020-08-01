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Новости
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Ликвидация "полтавского террориста" проходила в пределах полномочий полиции, - предварительные выводы ГБР

Ликвидация

Государственное бюро расследований (ГБР) по результатам первоочередных следственных действий установило, что полицейские действовали в пределах своих полномочий во время спецоперации по обезвреживанию "полтавского террориста" Романа Скрипника.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Как предусмотрено законом, ГБР расследует обстоятельства гибели "полтавского террориста" во время задержания: пока оснований считать действия полицейских неправомерными нет", - сказано в сообщении.

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Так, согласно результатам первоочередных следственных действий, полицейские действовали в пределах своих полномочий.

В то же время, как отмечается, окончательные выводы о правомерности действий правоохранителей будут сделаны по результатам досудебного расследования.

Ранее Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленное убийство).

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Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Сегодня ночью Скрипник был найден и ликвидирован.

Нацполиция (16562) терроризм (18692) ГБР (3049) Полтавская область (1185)


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Топ комментарии
+14
зеля пухом...
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01.08.2020 13:34 Ответить
+13
Зацінить різницю. Луцький терарист, любитель русського світу, захоплює цивільних заручників. Полтавський, що був в АТО, не зачіпив жодного цивільного громадянина України в процессі. Хто б він не був, може це і випадково, але цей момент викликає певну повагу. Краще б він був живий і здоровий.
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01.08.2020 13:53 Ответить
+11
Главное что с самого начала растрындели по всем новостям что ето был террорист. Хотя ниодин человек не был ранен и даже не пострадал. Зато тех росийских боевиков которых мусора ниодного не убили при задержании, террористами не называли. Все с вами ясно
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01.08.2020 13:47 Ответить
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Чёта больно быстро разобрались. А почему собственно его террористом назвали, кого он терроризировал?, кого убил, что взрывал?, кто вообще пострадал от его действий. Все это больше похоже на ликвидацию свидетелей. Репутация Рюкзакова такова, что возникает масса вопросов.
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02.08.2020 00:20 Ответить
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