Ликвидация "полтавского террориста" проходила в пределах полномочий полиции, - предварительные выводы ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) по результатам первоочередных следственных действий установило, что полицейские действовали в пределах своих полномочий во время спецоперации по обезвреживанию "полтавского террориста" Романа Скрипника.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Как предусмотрено законом, ГБР расследует обстоятельства гибели "полтавского террориста" во время задержания: пока оснований считать действия полицейских неправомерными нет", - сказано в сообщении.

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Так, согласно результатам первоочередных следственных действий, полицейские действовали в пределах своих полномочий.

В то же время, как отмечается, окончательные выводы о правомерности действий правоохранителей будут сделаны по результатам досудебного расследования.

Ранее Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленное убийство).

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Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Сегодня ночью Скрипник был найден и ликвидирован.