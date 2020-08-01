Минздрав значительно расширил список стран "красной" зоны. СПИСОК
Министерство здравоохранения Украины расширило список стран "красной" зоны в связи с неблагоприятной ситуацией с COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация размещена на сайте министерства.
В этот перечень попали 127 стран.
Таким образом, количество стран, отнесенных к "красной" зоне, увеличилось примерно вдвое по сравнению с предыдущим перечнем. В нее вошли, в частности, Польша, Кипр, Грузия, которые недавно были в "зеленом" списке.
В "зеленой" зоне Украины 66 стран. В "зеленой зоне" - популярные туристические направления Турция и Египет. Кроме того, в эту зону входят Хорватия, Италия, Греция, Швеция, Португалия, Великобритания.
Напомним, с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина.
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