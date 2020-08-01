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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав значительно расширил список стран "красной" зоны. СПИСОК

Министерство здравоохранения Украины расширило список стран "красной" зоны в связи с неблагоприятной ситуацией с COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация размещена на сайте министерства.

В этот перечень попали 127 стран.

Таким образом, количество стран, отнесенных к "красной" зоне, увеличилось примерно вдвое по сравнению с предыдущим перечнем. В нее вошли, в частности, Польша, Кипр, Грузия, которые недавно были в "зеленом" списке.

В "зеленой" зоне Украины 66 стран. В "зеленой зоне" - популярные туристические направления Турция и Египет. Кроме того, в эту зону входят Хорватия, Италия, Греция, Швеция, Португалия, Великобритания.

Напомним, с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина.

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Минздрав значительно расширил список стран красной зоны 01

карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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О, дивлюся Йти знов у червоний список попала.
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01.08.2020 15:15 Ответить
Наш доблесТный минзДЫРав уже и мир на две части делит)) Какая оперативность АднакА))
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01.08.2020 15:48 Ответить
Швеция и Беларусь, в которых вообще нет карантина, в зеленом списке.
Это шо?
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01.08.2020 15:59 Ответить
ВООБЩЕ-ТО СЛОВАКИЯ В ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЕ ПОСТОЯННО
Степанов наверно дальтоник
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01.08.2020 16:28 Ответить
Что за дебильная система прирост 30 процентов. Был 1 один человек стало 2. Прирост 100 процентов. Шмыгалятина тебя же наши в Польше и Германии возненавидят
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01.08.2020 17:11 Ответить
підари. я цих кончених гандонів вже ненавиджу.
В Польщі в ДВА рази менша кількість захворівших на 100тис. населення.
Планував провести відпустку в Україні...
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01.08.2020 20:29 Ответить
А нашим кайф зоны строить с умным видом..
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02.08.2020 06:24 Ответить
Диды нквд строили и мы нащядкы и у нас получится и неплохо так получяется
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02.08.2020 06:25 Ответить
 
 