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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ значно розширило перелік країн "червоної" зони. ПЕРЕЛІК

Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік країн "червоної" зони через несприятливу ситуацію із COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну інформацію розміщено на сайті міністерства.

До цього переліку потрапили 127 країн.

Тож кількість країн, віднесених до "червоної" зони, збільшилася приблизно вдвічі порівняно з попереднім переліком. До нього увійшли, зокрема, Польща, Кіпр, Грузія, які нещодавно були в "зеленому" переліку.

У "зеленій" зоні України перебуває 66 країн, зокрема популярні туристичні напрямки - Туреччина і Єгипет. Крім того, до цієї зони належать Хорватія, Італія, Греція, Швеція, Португалія, Велика Британія.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні набули чинності нові правила адаптивного карантину.

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МОЗ значно розширило перелік країн червоної зони 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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О, дивлюся Йти знов у червоний список попала.
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01.08.2020 15:15 Відповісти
Наш доблесТный минзДЫРав уже и мир на две части делит)) Какая оперативность АднакА))
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01.08.2020 15:48 Відповісти
Швеция и Беларусь, в которых вообще нет карантина, в зеленом списке.
Это шо?
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01.08.2020 15:59 Відповісти
ВООБЩЕ-ТО СЛОВАКИЯ В ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЕ ПОСТОЯННО
Степанов наверно дальтоник
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01.08.2020 16:28 Відповісти
Что за дебильная система прирост 30 процентов. Был 1 один человек стало 2. Прирост 100 процентов. Шмыгалятина тебя же наши в Польше и Германии возненавидят
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01.08.2020 17:11 Відповісти
підари. я цих кончених гандонів вже ненавиджу.
В Польщі в ДВА рази менша кількість захворівших на 100тис. населення.
Планував провести відпустку в Україні...
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01.08.2020 20:29 Відповісти
А нашим кайф зоны строить с умным видом..
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02.08.2020 06:24 Відповісти
Диды нквд строили и мы нащядкы и у нас получится и неплохо так получяется
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02.08.2020 06:25 Відповісти
 
 