МОЗ значно розширило перелік країн "червоної" зони. ПЕРЕЛІК
Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік країн "червоної" зони через несприятливу ситуацію із COVID-19.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну інформацію розміщено на сайті міністерства.
До цього переліку потрапили 127 країн.
Тож кількість країн, віднесених до "червоної" зони, збільшилася приблизно вдвічі порівняно з попереднім переліком. До нього увійшли, зокрема, Польща, Кіпр, Грузія, які нещодавно були в "зеленому" переліку.
У "зеленій" зоні України перебуває 66 країн, зокрема популярні туристичні напрямки - Туреччина і Єгипет. Крім того, до цієї зони належать Хорватія, Італія, Греція, Швеція, Португалія, Велика Британія.
Нагадаємо, з 1 серпня в Україні набули чинності нові правила адаптивного карантину.
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