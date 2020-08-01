МОЗ значно розширило перелік країн "червоної" зони. ПЕРЕЛІК

Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік країн "червоної" зони через несприятливу ситуацію із COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну інформацію розміщено на сайті міністерства.

До цього переліку потрапили 127 країн.

Тож кількість країн, віднесених до "червоної" зони, збільшилася приблизно вдвічі порівняно з попереднім переліком. До нього увійшли, зокрема, Польща, Кіпр, Грузія, які нещодавно були в "зеленому" переліку.

У "зеленій" зоні України перебуває 66 країн, зокрема популярні туристичні напрямки - Туреччина і Єгипет. Крім того, до цієї зони належать Хорватія, Італія, Греція, Швеція, Португалія, Велика Британія.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні набули чинності нові правила адаптивного карантину.

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