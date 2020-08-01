Власти Беларуси вменяют задержанным "вагнеровцам" связь с оппозиционерами Тихановским и Статкевичем, в РФ опровергают
Консул Российской Федерации в Минске Кирилл Плетнев заявляет, что задержанным в Беларуси боевикам частной военной компании вменяют сговор с белорусскими оппозиционерами Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.
Об этом дипломат заявил в субботу, 1 августа, в эфире российского телеканала "Россия 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Вести.
Плетнев встретился с задержанными россиянами. Каждому из них, по его словам, предъявили постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. В этих документах, подчеркнул консул, "явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей".
"В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией", - заявил Плетнев. Он уточнил, что встреча с 33 задержанными состоялась накануне вечером в одной из белорусских тюрем. В ней участвовали заведующий консульским отделом и консул.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
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Ті -хто зараз -блогери,просто активісти...
Який на...уй ,з кандидата Черечня,наприклад ,опозиціонер ?
ФСБ-шна "затичка" в партію Шушкевича..
Подібно КГБ знищило в Україні "РУХ",поставивши на його чолі після вбиства Чорновола нікчемного імпотентного Удовенко...
Осталось только назвать их агентами США и у ***** (и пары его двойников) инфаркт случиться!
Статкевич, Николай Викторович
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Власти Беларуси вменяют задержанным "вагнеровцам" связь с оппозиционерами Тихановским и Статкевичем,... в колхоз "Беларусь" московский Цирк приехал!, Цирк приехал! Цирк приехал!
Дуже схоже на зрежисовану виставу, де автором сценарію є якась падло з Кремля.
назвали 4 різні країни на допитах ))))
PS/ Обычная кремлёвская операция по лепки из Луки типо "спасителя суверенитета Беларусь". Не исключаю, что вагнеровцев использовали в тёмную, но это ничего не меняет.
Куди вони їхали..
Бацька іх "поімєл"... скоріше всього "з відома" Кремля...ТОму і "пришив " блогерів..
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Беларусь сейчас стоит перед плохим и очень плохим выбором: переизбрать Лукашенко или упасть в лапы Путину, который уже приготовил своих прокси кандидатов и референдум о слиянии РБ с РФ в случае падения Лукашенко.
Запад влезать в эти дела не будет.
Показания задержанных под Минском российских боевиков противоречивы.
Об этом заявил руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов 31 июля на телеканале ОНТ, пишет Радио Свобода.
По его словам, допрошены все 33 человека. 11 человек сказали, что планировали лететь из Беларуси в Венесуэлу, пятнадцатый Турцию, двое - на Кубу, один - в Сирию. Один человек, по словам следователя, не знал, куда летит. Трое от показаний отказались.
«Конечно же, сомнительно, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны разных континентов», - подчеркнул Агафонов.
Там - скоріше ******** намагалась зробити переворот для касапського Бабарико. Але васали луки приховують це під зливом, ніби це допомагали Тихановському і Статкевичу.
Чьи же фэйки окажутся более фэйковыми?!
Кто кого перефэйкает?
Смотрите новый оппозиционной наёмника скиф блокбастер "Выборы Батьки!"
Один з лідерів білоруської опозиції, соціал-демократ Микола Статкевич, який раніше був військовим, а нині у званні підполковника перебуває в запасі, відповів з ув'язнення на заяву влади про нібито зв'язок із затриманими під Мінськом бійцями російської ПВК "Вагнера", у чому йому начебто сприяв також ув'язнений Сергій Тихановський
1 серпня 2020 року, відповідь Статкевича оприлюднила на своїй сторінці його дружина Марина Адамович. "Раніше вони думали, що я маю телепортацію, бо звинувачували мене в тому, що я не робив, в тому місці, де я не був. Тепер вони вирішили, що я маю ще й телепатію, бо силою думки я проникаю в думки і організовую змови з Тихоновським та "вагнерівцями". Взагалі, усе це маячня сивого хитрозачесаного мерина", - заявив політик.Зв'язок із затриманими росіянами відкинув й Тіхановський. Свою заяву він теж передав через дружину, Світлану Тихановську, передає https://news.tut.by/economics/695004.html TUT.by .