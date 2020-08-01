Власти Беларуси вменяют задержанным "вагнеровцам" связь с оппозиционерами Тихановским и Статкевичем, в РФ опровергают

Консул Российской Федерации в Минске Кирилл Плетнев заявляет, что задержанным в Беларуси боевикам частной военной компании вменяют сговор с белорусскими оппозиционерами Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.

Об этом дипломат заявил в субботу, 1 августа, в эфире российского телеканала "Россия 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Вести.

Плетнев встретился с задержанными россиянами. Каждому из них, по его словам, предъявили постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. В этих документах, подчеркнул консул, "явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей".

"В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией", - заявил Плетнев. Он уточнил, что встреча с 33 задержанными состоялась накануне вечером в одной из белорусских тюрем. В ней участвовали заведующий консульским отделом и консул.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

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В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.