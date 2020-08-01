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Новости Агрессия России против Украины
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Власти Беларуси вменяют задержанным "вагнеровцам" связь с оппозиционерами Тихановским и Статкевичем, в РФ опровергают

Власти Беларуси вменяют задержанным

Консул Российской Федерации в Минске Кирилл Плетнев заявляет, что задержанным в Беларуси боевикам частной военной компании вменяют сговор с белорусскими оппозиционерами Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.

Об этом дипломат заявил в субботу, 1 августа, в эфире российского телеканала "Россия 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Вести.

Плетнев встретился с задержанными россиянами. Каждому из них, по его словам, предъявили постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. В этих документах, подчеркнул консул, "явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей".

"В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией", - заявил Плетнев. Он уточнил, что встреча с 33 задержанными состоялась накануне вечером в одной из белорусских тюрем. В ней участвовали заведующий консульским отделом и консул.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков про задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси: "У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов"

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

Также читайте: Кулеба о задержании боевиков ЧВК Вагнера: Беларусь передала список украинских граждан, сейчас его проверяют

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину. 

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Автор: 

Беларусь (7922) оппозиция (5335) россия (96200) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+9
Саме небезпечно думати про росіян як про друзів, все інше нормально.
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01.08.2020 21:27 Ответить
+8
Та чуваки везли пирашки для любимай бабушки у Турцию.
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01.08.2020 20:49 Ответить
+8
раз параша отрицает , то *опоззиционеры* и впрямь не такие уж и оппозиционеры...
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01.08.2020 20:56 Ответить
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Та чуваки везли пирашки для любимай бабушки у Турцию.
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01.08.2020 20:49 Ответить
В Туреччині є шпилі?
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01.08.2020 20:51 Ответить
Шпили минаретов знаменитой Голубой мечети.
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01.08.2020 20:57 Ответить
ооо как!!!...а у каждого свой интерес...звиняйте!!!!
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01.08.2020 20:52 Ответить
Т. Н. Оппозиция вообще, типо не понимает за что их задержали...
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01.08.2020 20:53 Ответить
вся "системна" білоруська опозиція давно або "зачищена" диктатором Лукою,або емігрувала..
Ті -хто зараз -блогери,просто активісти...
Який на...уй ,з кандидата Черечня,наприклад ,опозиціонер ?
ФСБ-шна "затичка" в партію Шушкевича..
Подібно КГБ знищило в Україні "РУХ",поставивши на його чолі після вбиства Чорновола нікчемного імпотентного Удовенко...
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01.08.2020 21:24 Ответить
Яскравий приклад того, що Лука зараз єдиний хто дбатиме за залишки суверенітету Білорусі.
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04.08.2020 18:36 Ответить
Лука лукавый всех русских голворезов отпустит через 3 дня после выборов с беларусскими наградами.Зря Аваков ёрзал,суетился и Атошника,как Музычка шлёпнул тоже зря.
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01.08.2020 20:54 Ответить
странно что не с японской разведкой))
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01.08.2020 20:55 Ответить
Это они кацапам прямо в душу плюнули: связь с оппозицией шьют!
Осталось только назвать их агентами США и у ***** (и пары его двойников) инфаркт случиться!
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01.08.2020 20:55 Ответить
раз параша отрицает , то *опоззиционеры* и впрямь не такие уж и оппозиционеры...
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01.08.2020 20:56 Ответить
Ага, беглые борцы с путинским режимом... Жгите еще.
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01.08.2020 20:56 Ответить
Тю, а подумалось сначала, что вагнеровцев завербовали американцы..)) как всегда
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01.08.2020 20:58 Ответить
Следует знать:

Статкевич, Николай Викторович

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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01.08.2020 21:01 Ответить
і дзе сдесь падводныя камяні ?
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01.08.2020 21:28 Ответить
Спроси у тех, кто подпевает Лукашенко про агентов Кремля.
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01.08.2020 21:36 Ответить
6
Власти Беларуси вменяют задержанным "вагнеровцам" связь с оппозиционерами Тихановским и Статкевичем,... в колхоз "Беларусь" московский Цирк приехал!, Цирк приехал! Цирк приехал!
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01.08.2020 21:08 Ответить
следующим шагом будут вопли "***** введи!" и спасение от притеснения русскоязычных в Минске?
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01.08.2020 21:08 Ответить
Ну и какая связь если оба в тюрьме с весны.
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01.08.2020 21:08 Ответить
У кацапов , как всегда много вариантов . Но на этот раз они не просчитали бацьку . А бацька - очень опытный политик , - пересидел путина-***** на шесть лет .
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01.08.2020 21:10 Ответить
Я так понимаю главная цель это прикрутить гайки и ударить по основному конкуренту жене Тихановского.
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01.08.2020 21:10 Ответить
Лука вирішив утримати свій трон за рахунок національної ідеї, зневажаючи патріотів, а московія, як завше, бреше про свою непричасність до цих подій. На мій погляд, це трохи модернізована вистава на кшталт Криму та Донбасу. Бо Молдавсько-Чеченсько-Грузинський сценарії вже не працюють з тією ефективністю, як 15 років тому.
Дуже схоже на зрежисовану виставу, де автором сценарію є якась падло з Кремля.
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01.08.2020 21:11 Ответить
вагнерівці отримали білети на літак в Туреччину на випадок провалу,але,як виявилось,не узгодили,куди "полетять потім" ))))

назвали 4 різні країни на допитах ))))
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01.08.2020 21:16 Ответить
Вот это поворот...
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01.08.2020 21:18 Ответить
Так эти вагнеровцы уже не один и не два года используют Беларусь как транзитный перевалочный пункт. И Лукашенко об этом понятное дело всегда знал. Но какое совпадение за неделю до выборов решил поиграть "как это неожиданно и возмутительно-задержать!". Если такие совпадения случаются перед выборами, значит они неслучайны. Кто в здравом уме может поверить в такие совпадения?
PS/ Обычная кремлёвская операция по лепки из Луки типо "спасителя суверенитета Беларусь". Не исключаю, что вагнеровцев использовали в тёмную, но это ничего не меняет.
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01.08.2020 21:21 Ответить
Дима , если хотя - бы половину этих ********* выдадут Украине , то Лукашенко - уже не фигляр . Дальше - смотрим . .. .
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01.08.2020 21:42 Ответить
Посмотрим конечно, но если бы букмекеры принимали ставки по этому вопросу, я бы поставил немаленькую сумму, что не выдадут и одного. Слишком уж попахивает "крем. многоходовочкой". Плюс я специально посмотрел несколько отбитых наглухо кремлёвских блогеров. Так они топят за Луку, а с учетом того,что темники за кого топить им спускаются с кремля, то тут уже совсем всё очевидно становится.
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01.08.2020 21:52 Ответить
Дима , есть законы . Внутри каждой независимой страны . Эта ситуация обрела розголос на весь мир . И мир будет держать эту ситуацию под контролем . Кстати , думаю , что не случайно Поляки обнародуют факты ко всяким календарным датам , - они не дураки , -- знают кацапскую привязанность ко всяким " юбилеям " . ))
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01.08.2020 22:24 Ответить
..откуда ..куда и как работает этот перевалочный пункт?
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01.08.2020 22:39 Ответить
В 2017 к нам "прорывался" джип из Украины с оружием. Потом и джип пропал и оружие тоже. Липа. Поэтому русские боевики отдельно, они транзитом и видимо с разрешения Лукашенко ехали в Судан, а потом он решил их использовать и в предвыборной ситуации. Опасные игры с русским огнём.
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01.08.2020 21:23 Ответить
Саме небезпечно думати про росіян як про друзів, все інше нормально.
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01.08.2020 21:27 Ответить
Неважливо..
Куди вони їхали..

Бацька іх "поімєл"... скоріше всього "з відома" Кремля...ТОму і "пришив " блогерів..
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01.08.2020 21:32 Ответить
Все правильно перепутано-тільки ніхто не буде втрачати позиції на Донбасі,в Лівії,якщо тільки не поставив за мету многоходовий план скинути Луку. Це однозначно прогнозоване затримання -є пряма атака на Президента Білорусії,з одочасним відволікаючим маневром від великого шухеру в країні.
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01.08.2020 22:07 Ответить
януквича тупо выкрали. Вот был бы фокус, если Лукашенко вдруг исчезнет
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01.08.2020 22:26 Ответить
Да ну их этих вагнеровцев в болото! Своих в стране хватает в виде сепарни, повылазили как гады по весне.
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01.08.2020 21:24 Ответить
эти черти будут в заложниках у бацьки, чуть что не так и бацька отдаст их украине
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01.08.2020 21:36 Ответить
т.е.задержание вагнеровцев не демонстрация младшего брата своей независимости от старшего брата электорату. А проще -подозрение вагнеровцам в нелояльности к путинскому холую.
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01.08.2020 21:38 Ответить
Таракан доьровольно, за так, не отдаст власть, ну а вы отдали бв, если вы проворовались и замешаны в ликвидации оппозиции, а вам никто не дает гарантии безопасности, что остается таракану, либо тикать, как янук, либо бросить армию против народа, будет кровь, но есть шанс остаться у корыта.
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01.08.2020 21:38 Ответить
Лука считает Пу полным ничтожеством, почему это Зе так его боится ?
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01.08.2020 21:39 Ответить
а то шо зе по натуре такой.шо взять с капитулянта.и вот ещё-он больше боится кадырова чем путю.
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01.08.2020 22:10 Ответить
Влада Білорусі закидає затриманим "вагнерівцям" зв'язок з опозиціонерами Тихановським і Статкевичем, у РФ спростовують - Цензор.НЕТ 9154
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01.08.2020 21:45 Ответить
https://twitter.com/ibubenagain

https://twitter.com/ibubenagain ibubenagain @ibubenagain

https://twitter.com/ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain



Беларусь сейчас стоит перед плохим и очень плохим выбором: переизбрать Лукашенко или упасть в лапы Путину, который уже приготовил своих прокси кандидатов и референдум о слиянии РБ с РФ в случае падения Лукашенко.
Запад влезать в эти дела не будет.
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01.08.2020 21:48 Ответить
https://censor.net/user/83292, спасибо, благодаря тебе можно беларускую пропаганду не слушать.
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01.08.2020 22:25 Ответить
Розстріляти всіх,наступні подумають.
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01.08.2020 21:49 Ответить
С этими уточками (уткинцами) пуйла, надо говорить по вагнеровски: 12 кг. молоточком по суставчикам, всё расскажут! Потом бестолковки сдать в МО РФ, по 10000 ru.бл##ей за приспособления приёма пищи!
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01.08.2020 21:54 Ответить
Заставить уточек станцевать и устроить меж собой оргии под Р Вагнера .Видео опущенных выложить в нэт .а самих уточек отпустить .
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01.08.2020 22:06 Ответить
блиндер, Беларусь и РФ разыграли спектакль, а вы радостно бьете ушами по щекам.. Не ведитесь на это фуфло.
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01.08.2020 22:18 Ответить
лука про транзитних знав. Не вперше по "Стамбул(ам)" розлітаються. І постанова з його структур, може й втримає трон...
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01.08.2020 22:21 Ответить
але не видасть нам жодного з них ні на яких умовах.
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01.08.2020 22:23 Ответить
поиграется, но не выдаст
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02.08.2020 00:02 Ответить
Вагнеровцы» дали очень противоречивые показания в Беларуси.
Показания задержанных под Минском российских боевиков противоречивы.

Об этом заявил руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов 31 июля на телеканале ОНТ, пишет Радио Свобода.

По его словам, допрошены все 33 человека. 11 человек сказали, что планировали лететь из Беларуси в Венесуэлу, пятнадцатый Турцию, двое - на Кубу, один - в Сирию. Один человек, по словам следователя, не знал, куда летит. Трое от показаний отказались.

«Конечно же, сомнительно, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны разных континентов», - подчеркнул Агафонов.
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01.08.2020 22:30 Ответить
карлик извлек уроки из майдана, поэтому занял сторону оппозиции, оговорка тихановской что крымнаш, не случайна. Тут было все просчитано - мокши против диктатора Луки, за белорусский народ и перед Западом хорошо, а потом аншлюсс при полной поддержке рашистского и белорусского народа. Но рашисты не просчитали самого Луку и потеряли бдительность, а турецко-венесуэльскио-суданские билеты сделали для прикрытия, хотя и на них тоже спалились.
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01.08.2020 22:50 Ответить
тіхановські - ніхто. І звати їх ніяк. Так, просто, випадкові події винесли їх на гребінь хвилі.
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01.08.2020 23:52 Ответить
Не вірте вусатому луці та фейкам від його васалів.
Там - скоріше ******** намагалась зробити переворот для касапського Бабарико. Але васали луки приховують це під зливом, ніби це допомагали Тихановському і Статкевичу.
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01.08.2020 23:51 Ответить
Кацапские фэйкометы столкнулись с белорусскими фэйкометами!
Чьи же фэйки окажутся более фэйковыми?!
Кто кого перефэйкает?
Смотрите новый оппозиционной наёмника скиф блокбастер "Выборы Батьки!"
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02.08.2020 00:05 Ответить
Непосредственной причиной блокирования подразделений ВС РФ находящихся на территории республики Беларусь в н\п Лагойск и Пекалин была информация переданная [наименование не разглашается] США с данными радиообмена этих подразделений. Всего там заблокировано 42 человека. В этом же сообщении из прибывших в Беларусь граждан России как минимум пять объектов Shelomentsev ** ** , Fetisov ** **, Dryga ** ** Shubin ** **, Fedorov ** ** идентифицированы как действующие военнослужащие спецподразделений ВС РФ.
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02.08.2020 00:22 Ответить
Даже американцы помогают. Батька становится для Запада новым диктатором Сомосой. То есть своим сукиным сыном. Никогда не сомневался в мудрости Луки.
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02.08.2020 02:00 Ответить
И еще кто-то верит этому насквозь прогнившему разией и ху*лом лукашенке? Как только "выиграет" "выборы" этот усатый совковый проходимец - а он их "выиграет", так на следующей день быларусь сразу станет губернией рашкинской - к бабке не ходить. И все эти заигрывания зе-торчка-сыкла с "дружественной" быларусью, под дудку всяких так кулеб, кравчуков и прочей заштукатуренной прорашкинской плесени в Украине - лишнее доказательство их "курса на new-совок а-ля ху*ло". Исключительно собственная агония, и "вагнеровская" в том числе, заставляет совковых диктаторов дешево мимикрировать перед своими "выборами".
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02.08.2020 00:57 Ответить
и гитлером ..
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02.08.2020 03:23 Ответить
<******* послал войска свергнуть Таракана и поставить своего холопа типа Януковища. Это ясно.
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02.08.2020 08:04 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/08/01/quotmayachnya_syvogo_khytrozachesanogo_merynaquot_uvyaznenyy_biloruskyy_opozycioner_statkevych_schodo_svogo_quotzvyazkuquot_z_pvk_quotvagneraquot "Маячня сивого хитрозачесаного мерина", - ув'язнений білоруський опозиціонер Статкевич щодо свого "зв'язку" з ПВК "Вагнера"


Один з лідерів білоруської опозиції, соціал-демократ Микола Статкевич, який раніше був військовим, а нині у званні підполковника перебуває в запасі, відповів з ув'язнення на заяву влади про нібито зв'язок із затриманими під Мінськом бійцями російської ПВК "Вагнера", у чому йому начебто сприяв також ув'язнений Сергій Тихановський
1 серпня 2020 року, відповідь Статкевича оприлюднила на своїй сторінці його дружина Марина Адамович. "Раніше вони думали, що я маю телепортацію, бо звинувачували мене в тому, що я не робив, в тому місці, де я не був. Тепер вони вирішили, що я маю ще й телепатію, бо силою думки я проникаю в думки і організовую змови з Тихоновським та "вагнерівцями". Взагалі, усе це маячня сивого хитрозачесаного мерина", - заявив політик.Зв'язок із затриманими росіянами відкинув й Тіхановський. Свою заяву він теж передав через дружину, Світлану Тихановську, передає https://news.tut.by/economics/695004.html TUT.by .
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02.08.2020 08:47 Ответить
 
 