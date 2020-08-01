Украина предложит оккупированному Донбассу статус свободной экономической зоны, - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что его инициативы снимут вопрос об особом статусе Донбасса.

Свои первые шаги в составе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Кравчук озвучил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Первый шаг - наступательный. Начнем с Будапештского меморандума. Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в целом - больше 1000. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около 300 млрд. И этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и затрат на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют", - сказал первый президент.

По словам Кравчука, Украина, исходя из этого, имеет право поднять вопрос о создании специального фонда для восстановления разрушенного Донбасса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поездки Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются в интересах Украины. Например, развалом СССР, - Кулеба

"Если мы это обсудим и подадим в широком плане, дипломатическими усилиями всех вместе, и Россия поддержит… Я хочу фонд реанимации Донбасса, люди начнут сразу за что-то конкретное браться", - сказал он.

Как отметил Кравчук, вторая инициатива касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

"Когда я был президентом, мы создали свободную экономическую зону, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области. Потом об этом забыли. Я думаю, сейчас это также надо сделать - не только на контролируемых территориях, а во всех областях. И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса", - сказал первый президент.

Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.

Также читайте: Первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ, - Кравчук

Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.

Позже Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.