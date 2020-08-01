Украина предложит оккупированному Донбассу статус свободной экономической зоны, - Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что его инициативы снимут вопрос об особом статусе Донбасса.
Свои первые шаги в составе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Кравчук озвучил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Первый шаг - наступательный. Начнем с Будапештского меморандума. Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в целом - больше 1000. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около 300 млрд. И этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и затрат на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют", - сказал первый президент.
По словам Кравчука, Украина, исходя из этого, имеет право поднять вопрос о создании специального фонда для восстановления разрушенного Донбасса.
"Если мы это обсудим и подадим в широком плане, дипломатическими усилиями всех вместе, и Россия поддержит… Я хочу фонд реанимации Донбасса, люди начнут сразу за что-то конкретное браться", - сказал он.
Как отметил Кравчук, вторая инициатива касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
"Когда я был президентом, мы создали свободную экономическую зону, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области. Потом об этом забыли. Я думаю, сейчас это также надо сделать - не только на контролируемых территориях, а во всех областях. И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса", - сказал первый президент.
Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.
Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.
Позже Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.
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чим темніше нарід, тим казковіше ліс.
А що, історичні прецеденти є - більш ніж тисячоліття тому: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4 Трупний Синод . Відбувся в січні 897 року у Латерані. Фактично - церковний трибунал над ексгумованим трупом папи Формоза. Ця подія одна з найбільш неоднозначних в історії папства, що викликала розкол у церкві і дестабілізувала римський понтифікат на межі IX і X століть.
(після Трупного Синоду в історії папства почалася епоха з інтригуючою назвою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F порнократія ).
https://espreso.tv/video/277463 з 1:03 до 1:18
Як воно там викручується...
До речі, перша година цієї відухи привсячена Кривавому Пастору та в'ю з ним.
Ключевое слово - "если".
На этот счёт у крымских татар есть хорошая поговорка - << Не опирайся на воду, не верь русским.>>
немецкие войска были разгромлены союзниками на все фронтах! в случае полной застегнутости - войны до последнего немца, их конвульсии могли продлится не больше 2-х месяцев!
ты откровенную глупость пишешь
Так не бывает, мой маленький -"наивный" сепаратюга ! Все причастные должны понести наказание, в той или иной степени!!!
100%
Попиляти бабло зібрався, старий пєрдун???
Мир з моцкалями не можливий.
Або вони розваляться, або загине Україна.
Маразматика цього тре давно або у дурдомі тримати, або у буцегарні, за те, що наробив за свою каденцію...
Тут водкі нєт...
Пля, дедушка старый, ему всё равно...
Какая нах свободная экономическая зона на развалинах и какие и от кого там будут инвестиции?
"И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса", - сказал первый президент".
СЭЗ вообще определяется, как ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства.
"По словам Кравчука, Украина имеет право поднять вопрос о создании специального фонда для восстановления разрушенного Донбасса".
Интересно узнать, кто будет выступать в роли учредителя фонда, и откуда на него будут выделятся средства? И самое главное - кто им будет рулить?
"Свободная экономическая зона""
Давай европа деньги-а мы будем их киздить
Порошенко в 2014 в Крыму тоже скорее ввел такую "зону"
поцЗедент -хороший ученик Барыги
Про створення Вільної економічної зони на Донбасі на вимогу проклятих продажних ЗЕбілів - капітулянтів заявив завзятий продажний пристаркуватий комуняка. Натякаючи на те що Вільна зона, але вона може бути с федеративними а можливо навіть і конфедеративним правами. Як не називай і не маскуй "особливий кацапський бандитський статус окупованого кремлем Донбасу" нав'язаний )(уйлом. Але ж злочинну зраду нашої продажної антиукраїнської прокремлівської влади її дуже чітко видно всім українцям.
Главная мысль такая - если неверно определена проблема, то и решения будут такими же.
Все мы видим эти заигрывания с ******, которые скорее всего, ни к чему не приведут, в крайнем случае к капитуляции.
И пока вся страна не поймет что раша враг и нужно готовиться дать отпор, толку от этих кравчуков не будет.
ВСЁ ВСЁ ! ТОЧНО ТАК КАК ТРЕБУЕТ ГРОЗНЫЙ )(УЙЛО ПОРЕШАЕМ И ВЫПОЛНИМ В МИНСКЕ !
ЕСЛИ ТОЛЬКО ЧТО ТО ТАКОЕ НЕПРЕДВИДЕННОЕ, НО ОЖИДАЕМОЕ НЕ ОСТАНОВИТ МЕНЯ !