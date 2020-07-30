Кравчук о планах Трехсторонней контактной группы: "Будем идти на компромиссы"

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Миссия одна – закончить войну и, чтобы в Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы..." - сказал Кравчук.

При этом он подчеркнул, что в вопросах суверенитета, территориальной целостности, независимости и неприкосновенности границ компромиссов быть не может.

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О статусе Донбасса Кравчук высказался так: "Есть статус Донбасса, а есть статус управления территорией Донбасса, статус местного самоуправления, есть политический статус Донбасса. Я буду выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям. Чтобы это было управление, которое принесет пользу людям, которые там живут, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли".

По словам главы украинской делегации в ТКГ, Зеленский поставил перед ним задачу начать переговоры с прекращения огня, после обсудить способы местного самоуправления, потом выборы, а затем "шаг за шагом идти дальше".

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"Если вопрос в том, чтобы прекратить огонь, то это не очень просто. Потому что на той стороне есть много людей, которые пришли не просто воевать, а пришли заработать деньги. Там есть много людей, которые пришли не с добрыми намерениями и не с доброй духовностью, и управлять ими... Много кто думает, будто Путин сказал, и они сразу "слушаюсь!" и прекратили стрелять", - добавил Кравчук.

Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.

Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.