Кравчук о планах Трехсторонней контактной группы: "Будем идти на компромиссы"
Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.
Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Миссия одна – закончить войну и, чтобы в Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы..." - сказал Кравчук.
При этом он подчеркнул, что в вопросах суверенитета, территориальной целостности, независимости и неприкосновенности границ компромиссов быть не может.
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О статусе Донбасса Кравчук высказался так: "Есть статус Донбасса, а есть статус управления территорией Донбасса, статус местного самоуправления, есть политический статус Донбасса. Я буду выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям. Чтобы это было управление, которое принесет пользу людям, которые там живут, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли".
По словам главы украинской делегации в ТКГ, Зеленский поставил перед ним задачу начать переговоры с прекращения огня, после обсудить способы местного самоуправления, потом выборы, а затем "шаг за шагом идти дальше".
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"Если вопрос в том, чтобы прекратить огонь, то это не очень просто. Потому что на той стороне есть много людей, которые пришли не просто воевать, а пришли заработать деньги. Там есть много людей, которые пришли не с добрыми намерениями и не с доброй духовностью, и управлять ими... Много кто думает, будто Путин сказал, и они сразу "слушаюсь!" и прекратили стрелять", - добавил Кравчук.
Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.
Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.
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Вопросы "КТО пойдет на компромисы?",и "За чей счет будут эти компромисы?" становяться риторическими.
Старий дурень, а гроші хто їм платить??!!
Ще до Мінська не доїхав, а уже відмазує .уйла, обіцяє "ніщаки" для ордловців і каже, що не проти союзу з РФ.
Ну а Зелёная сопля исходит от постулата, подобное притягивает подобное,
ибо само гнидоподобное
Вы сели за шахматную доску,а с вами играют в карты КАТАЛЫ!!!
НИЧЕГО не будет.....ЗАМОРАЖИВАЙТЕ ВОЙНУ И ДАВИТЕ НА ШТАТЫ ОБ УСИЛЕНИИ САНКЦИЙ.
Вже ж старечий маразм...
Если ты хочешь прожить ещё пару лет- оставь эту идиотскую мысль. С Путиным нужно только воевать, а не идти на попятну.
Украинцы ПРОКЛЯНУТ!
А ты - Зеля, не вешай деду лапшу на уши. Стыдно. Комик, а не шурупаешь! Или иди нахрен с поста.
Повесь Медведчука или утопи его в фекалке...
Не спекулюй тут гнида!
****
А де вивід військ паРаші, роззброєння бандитів, контроль на кордоні
прекратить стрельбу? Сколько еще будешь лапшу на уши вешать украинцам,
коммуняка хренов?
- Вам не нужен председатель? - спросил старик.
- Какой председатель? - воскликнул Янелох.
- Официальный. Одним словом, глава ТКГ.
- Я сам глава.
- Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу сказали!Зачем же вы морочите мне голову уже два часа? Я - Кравчук, - повторил он с чувством. - Мне девяносто лет. Я всю жизнь сдавал интересы за других. Такая моя профессия - нести ответственность за других.
- Ах, вы подставное лицо?
- Да, - сказал старик, с достоинством тряся головой. - Я - зицпредседатель Кравчук. Я всегда сдавал интересы Украины.
И старик начал медленно загибать пальцы, считая свои достижения.
- При отказе от ядерного оружия. При разделе Черноморского флота и разрешеннии базирования на территории Украины российского военного формирования...
- Но зато как я сдал интересы Украины при отказе от ядерного оружия ! Как я сдал интересы Украины! Это были лучшие дни моей жизни!
В обмен на обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины
и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины - я прос#ал ядерное оружие.
Через 20 лет Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.
А теперь я хожу и спрашиваю Где это все? Где эти гарантии ? Безобразье!
Известный украинский блогер, волонтер Наталья Юсупова пишет на своей странице в Facebook,
"Давно было желание написать относительно первого президента Кравчука. Мужчине 86 лет, а он все никак не может успокоится, все мало ему. Летает чартерами с олигархами, сидит в ВИП-ложах, гуляет на днях рождениях, жизнь удалась. Когда он стал президентом Украины, то в стране было ядерное оружие и было более 50 миллионов украинцев. При Кравчуке начали дерибанить страну, продавать корабли и заводы. Тридцать лет прошло, страна разрушена, но не надо рассказывать, как тогда кому-то было хорошо. Видно забыли, как людям зарплату по полгода не давали? Как люди стояли в очереди за молоком и не имели за что купить мяса? Старый коммунист, хитрый лис, знает, что говорить и как хорошо лгать народу. Уже почты 90 лет, сколько можно? Нет, надо тянуть олигархов и с них деньги. Зачем? С собой не заберете! Помогаете олигархам, а вы хоть раз бы пришли в госпиталь и посмотрели ребятам в глаза?", - задается вопросом волонтер.
Она добавляет :" Кравчук никому не помог за годы войны, никто его не видел ни в госпиталях, ни на прощаниях, ни на фронте, абсолютно ничего хорошего он не сделал для страны, полный ноль..."
прочитавши чужу цитату (де мого слова нема і пів букви) шо ти починаєш ярлики розвішувати?? чи я не маю право цитувати кого забажаю ????
хто ти є? Ванга??? чи шланга... чи обгавкати твоє все...
шось про своє ?... генератор випадкових фраз і не більше..
і саме цікаве - чого причепився як лишай до школярки? що тебе образило, шо такий злий?
якщо наведена цитата - чужі слова - хіба я несу за них відповідальність? зверніться до автора тих слів - украинский блогер, волонтер Наталья Юсупова - і морочте їй голову...
а про дурнів - то правда.. я і не ображаюсь.
не зрозумів Вашого настрою на дискусію... аж бульба з носа почав відбиватися)))
я лише процитував волонтерку ( і не гадав, що то може вилития в таку обїємну тему))))
от і порозумілися... хто в ліс, хто по дрова, а хто і до комарів )))
Поросенки звісно будуть не згідні-це ж конкуренція.Але від них нічого не залежить-"що маємо-на своїй землі- те маємо"-козлоферма-так козлоферма!