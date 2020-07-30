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Кравчук про плани Тристоронньої контактної групи: "Будемо йти на компроміси"

Кравчук про плани Тристоронньої контактної групи:

Перший президент України Леонід Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Місія одна - закінчити війну і, щоб в Україні панував мир, щоб ми жили спокійно: без крові, без жахів, без втрат, без руйнувань. Така в мене місія залишається, щоб на Донбасі і в Україні був мир. Я буду робити для цього все, що зможу. Будемо йти на компроміси..." - сказав Кравчук.

При цьому він підкреслив, що в питаннях суверенітету, територіальної цілісності, незалежності та недоторканності кордонів компромісів бути не може.

Про статус Донбасу Кравчук висловився так: "Є статус Донбасу, а є статус управління територією Донбасу, статус місцевого самоврядування, є політичний статус Донбасу. Я виступатиму за те, щоб від загальних слів переходити до конкретних дій. Щоб це було управління, яке принесе користь людям, які там живуть, і люди відчують, що вони є господарями своєї землі".

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За словами глави української делегації в ТКГ, Зеленський поставив перед ним завдання почати переговори з припинення вогню, потім обговорити способи місцевого самоврядування, потім вибори, а потім "крок за кроком іти далі".

"Якщо питання в тому, щоб припинити вогонь, то це не дуже просто. Тому що на тому боці є багато людей, які прийшли не просто воювати, а прийшли заробити гроші. Там є багато людей, які прийшли не з добрими намірами і не з доброю духовністю, і управляти ними... Багато хто думає, ніби Путін сказав, і вони відразу "слухаюсь!" і припинили стріляти", - додав Кравчук.

Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.

Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) перемовини (3010) Донбас (22357) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+96
Кравчук о планах Трехсторонней контактной группы: "Будем идти на компромиссы" - Цензор.НЕТ 4909
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30.07.2020 22:49 Відповісти
+93
Ты страну сдал с ядерным оружием так тебя делегировал Медвечук чтоб ты очередной раз страну продал нафталин совковый
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30.07.2020 22:48 Відповісти
+86
Цензура не выдержит то, что приходит на ум с этим назначением...........
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30.07.2020 22:47 Відповісти
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За 6 (шесть!) лет хотелки РФ НЕ ПОМЕНЯЛИСЬ!
Вопросы "КТО пойдет на компромисы?",и "За чей счет будут эти компромисы?" становяться риторическими.
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31.07.2020 10:38 Відповісти
Компромис стало самым популярным словом у этих уродов, которые этим словом просто прикрывают капитуляцию.
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31.07.2020 10:38 Відповісти
Я потому и говорю, что надо народу часто пользоваться импичментом президентам. Выползет вот такое чудо как шмаркля лет через 20 начальником ТГК и пойдёт с врагом на компромис по старой памяти. Каждый наш бывший президент как бомба замедленного действия для страны.
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31.07.2020 10:40 Відповісти
Ну дайте ж нам зброю......будемо битись до останнього...українця...кругом зрада...Кравчук про плани Тристоронньої контактної групи: "Будемо йти на компроміси" - Цензор.НЕТ 609ця
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31.07.2020 10:45 Відповісти
Кравчук про плани Тристоронньої контактної групи: "Будемо йти на компроміси" - Цензор.НЕТ 5554Веди нас в бой...полководец)
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31.07.2020 10:51 Відповісти
...та ми їх картузами...закидаємо.
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31.07.2020 10:53 Відповісти
в спам зебіла!
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31.07.2020 20:55 Відповісти
"Здав ЯО, здам і Україну!" кравчук л.м.
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31.07.2020 10:46 Відповісти
одного козла на другого поменяли, вероятно согласовывали с ******..
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31.07.2020 11:00 Відповісти
" есть много людей, которые пришли не просто воевать, а пришли заработать деньги. Там есть много людей, которые пришли не с добрыми намерениями и не с доброй духовностью, и управлять ими..."

Старий дурень, а гроші хто їм платить??!!
Ще до Мінська не доїхав, а уже відмазує .уйла, обіцяє "ніщаки" для ордловців і каже, що не проти союзу з РФ.
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31.07.2020 11:22 Відповісти
И Кучма ,и Кравчук одна шайка-лейка.Оба гниды на теле Украины.
Ну а Зелёная сопля исходит от постулата, подобное притягивает подобное,
ибо само гнидоподобное
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31.07.2020 11:31 Відповісти
На нари кравчучку і кучмаря, комуняк, колаборантів зрадників України.
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31.07.2020 17:27 Відповісти
"Кравчук о планах Трехсторонней контактной группы: "Будем идти на компромиссы"" - https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/kravchuk-zelenskiy-normandskiy-format-novini-ukrajini-50056707.html#_blank «Нас обдурили з Будапештським меморандумом». Кравчук - обдурили тогда, а в таком преклонном возрасте 100% обдурят. Для этого Зеленский его в переговорщики пригласил, мол это не я, это всё Кравчук сдал.
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31.07.2020 11:31 Відповісти
Очередная трата времени и оттягивание момента Х.
Вы сели за шахматную доску,а с вами играют в карты КАТАЛЫ!!!
НИЧЕГО не будет.....ЗАМОРАЖИВАЙТЕ ВОЙНУ И ДАВИТЕ НА ШТАТЫ ОБ УСИЛЕНИИ САНКЦИЙ.
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31.07.2020 11:33 Відповісти
Війна скінчиться як потратимо усіх москалів. Це можна зробити або за місяць, або за 10 років та ще й із санкціями - щоби ватяні москальські папимами та оніжедєті довіку не вилізли із того лайна, куди їх загнало )(.йло.
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31.07.2020 12:12 Відповісти
діду вже 86 років. Які розумні рішення він може підказати?
Вже ж старечий маразм...
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31.07.2020 11:36 Відповісти
Дедушка!
Если ты хочешь прожить ещё пару лет- оставь эту идиотскую мысль. С Путиным нужно только воевать, а не идти на попятну.
Украинцы ПРОКЛЯНУТ!
А ты - Зеля, не вешай деду лапшу на уши. Стыдно. Комик, а не шурупаешь! Или иди нахрен с поста.
Повесь Медведчука или утопи его в фекалке...
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31.07.2020 11:39 Відповісти
Только попробуй компромиссный марозматик комуняка херов
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31.07.2020 11:46 Відповісти
Как там Квасневский поживает? Цветет и пахнет? Во блин...
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31.07.2020 12:04 Відповісти
Этапы большого пути -Крымская автономная республика, Одесское черноморское пароходство,ядерное разоружение и "кравчучки"
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31.07.2020 11:53 Відповісти
обидно то , что никто не готовит чубатую голову Украины к войне с вошами и с гнидами, а те грызут её со всех сторон, а она живёт, и даже не чешется
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31.07.2020 11:56 Відповісти
в этой голове гниды с вошами имеют право голоса и голосуют за своего представителя в голове
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31.07.2020 12:50 Відповісти
ЧТО бы, кто не говорил, а войну нужно прекращать - МЫ теряем самое дорогое - ЖИЗНИ людей, цвет нашей нации. Потерять близкого родного человека в МИРНОЕ время!?, ПРОСТО страшно об этом даже думать.
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31.07.2020 11:59 Відповісти
когда почти вся нация (73%) к защите - пассивна и готова сдаться на милость ненасытному врагу на его условиях, то не вы терять будете, а те оставшиеся 25 %, которые уже теряют... Готовых поднять ручонки и быть кацапскими рабами - особо беспокоится не нужно, им то всего то нужно- приготовить трёхцветный флаг...
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31.07.2020 12:10 Відповісти
Щоб ти кацапка не кізділа, а Батьківщину треба захищати!
Не спекулюй тут гнида!
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31.07.2020 14:09 Відповісти
" Зеленский поставил перед ним задачу начать переговоры с прекращения огня, после обсудить способы местного самоуправления, потом выборы, а затем "шаг за шагом идти дальше".

****
А де вивід військ паРаші, роззброєння бандитів, контроль на кордоні
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31.07.2020 12:13 Відповісти
Кравчук, ты уже сделал свой ЯДЕРНЫЙ КОМПРОМИСС, благодаря которому мы попали в эту ситуацию. Этого мало? Не правильно ли говорить, что Россия должна пойти на компромисс?
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31.07.2020 12:19 Відповісти
Какие компромиссы, о чем речь вообще?...
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31.07.2020 12:20 Відповісти
В сорока миллионной стране не могут найти адекватного человека для переговоров! Просто жуть какая-то! Похоже на то, что цирк никуда и не уезжал. Он просто перебрался с «квартала» во власть и клоуны снова на «манеже». Господи! Когда же, наконец, закончится весь этот балаган в нашей стране!
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31.07.2020 12:25 Відповісти
А ТКГ вообще уголовно-преступное действие... Идут на поводу у кремлевских разводил. Балаган закончится когда Украина станет Зелено-Южной губернией.
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31.07.2020 12:30 Відповісти
еще один клован хочет "сойтись посередине"?
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31.07.2020 12:48 Відповісти
Леонид Макарыч, Вовка пуйло сам Вам сказал, что сепары не выполняют его приказов
прекратить стрельбу? Сколько еще будешь лапшу на уши вешать украинцам,
коммуняка хренов?
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31.07.2020 12:54 Відповісти
Старый коммунистической пи-дар
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31.07.2020 13:01 Відповісти
краще зразу йди на йух, старий ти маразматик!
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31.07.2020 13:04 Відповісти
Кравчук про плани Тристоронньої контактної групи: "Будемо йти на компроміси" - Цензор.НЕТ 3513

- Вам не нужен председатель? - спросил старик.
- Какой председатель? - воскликнул Янелох.
- Официальный. Одним словом, глава ТКГ.
- Я сам глава.
- Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу сказали!Зачем же вы морочите мне голову уже два часа? Я - Кравчук, - повторил он с чувством. - Мне девяносто лет. Я всю жизнь сдавал интересы за других. Такая моя профессия - нести ответственность за других.
- Ах, вы подставное лицо?
- Да, - сказал старик, с достоинством тряся головой. - Я - зицпредседатель Кравчук. Я всегда сдавал интересы Украины.
И старик начал медленно загибать пальцы, считая свои достижения.
- При отказе от ядерного оружия. При разделе Черноморского флота и разрешеннии базирования на территории Украины российского военного формирования...
- Но зато как я сдал интересы Украины при отказе от ядерного оружия ! Как я сдал интересы Украины! Это были лучшие дни моей жизни!
В обмен на обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины
и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины - я прос#ал ядерное оружие.
Через 20 лет Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.
А теперь я хожу и спрашиваю Где это все? Где эти гарантии ? Безобразье!
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31.07.2020 13:12 Відповісти
Кравчука заждалась Старуха с Косой. Ему бы с ней пойти на компромиссы.
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31.07.2020 13:15 Відповісти
гондон старый Кравчук, собирается второй раз сдать Украину пуйлу!!
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31.07.2020 13:16 Відповісти
Сей старпер будет на подтанцовке у "зелени",а принимать условия раши по ОРДЛО придется таки"наимудрейшему"Зе под зонтиком Медведчука и ко..
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31.07.2020 14:48 Відповісти
Этот какаду, и будучи президентом ни разу, ни на один вопрос, ясно и прямо не ответил, одна пустая болтовня, а сейчас этого старого идиота, с явными признаками маразма, поставили Украину представлять. Кадровое решение этого theурода одно другого лучше. Фу, мля, просто тошнит.
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31.07.2020 13:27 Відповісти
Мы,Украинцы,хотим просто жить, а они,крысияне,хотят чтобы нас не было на свете,от слова вообще. Какой может быть компромисс?
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31.07.2020 13:31 Відповісти
Таких продажных политиков как в Украине нет в других странах европы это позорище на весь мир !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.07.2020 13:40 Відповісти
Старий пердун! На той світ ти підеш, паскуднику!
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31.07.2020 13:41 Відповісти
"Кравчук о планах Трехсторонней контактной группы: "Будем идти на компромиссы"" - https://www.youtube.com/watch?v=lXZEx70rYDg Делил Украину, Сдал Флот и сотрудничал с МедвеЕдчуком - Вспоминаем ВСЕ проделки Кравчука (ВИДЕО) - Зеленский с помощью Кравчука хочет выполнить оманские договорённости.
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31.07.2020 13:47 Відповісти
старый лис просрал ЯО, а теперь что то там умничает...все из-за него!
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31.07.2020 14:38 Відповісти
///
Известный украинский блогер, волонтер Наталья Юсупова пишет на своей странице в Facebook,
"Давно было желание написать относительно первого президента Кравчука. Мужчине 86 лет, а он все никак не может успокоится, все мало ему. Летает чартерами с олигархами, сидит в ВИП-ложах, гуляет на днях рождениях, жизнь удалась. Когда он стал президентом Украины, то в стране было ядерное оружие и было более 50 миллионов украинцев. При Кравчуке начали дерибанить страну, продавать корабли и заводы. Тридцать лет прошло, страна разрушена, но не надо рассказывать, как тогда кому-то было хорошо. Видно забыли, как людям зарплату по полгода не давали? Как люди стояли в очереди за молоком и не имели за что купить мяса? Старый коммунист, хитрый лис, знает, что говорить и как хорошо лгать народу. Уже почты 90 лет, сколько можно? Нет, надо тянуть олигархов и с них деньги. Зачем? С собой не заберете! Помогаете олигархам, а вы хоть раз бы пришли в госпиталь и посмотрели ребятам в глаза?", - задается вопросом волонтер.
Она добавляет :" Кравчук никому не помог за годы войны, никто его не видел ни в госпиталях, ни на прощаниях, ни на фронте, абсолютно ничего хорошего он не сделал для страны, полный ноль..."
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31.07.2020 14:55 Відповісти
це жиденя дякує українцям за то що врятували від німців ...
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31.07.2020 15:12 Відповісти
Сиди вже на своїй параші,шакал дикий.Є ферма поросячя-буде і козляча-не віддавати ж українську територію.Україна вже розбереться якось і без катсапів-убивць-вони нам ніхто-якесь чуже лайно під назвою "інша сторона".
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31.07.2020 15:24 Відповісти
гавкнув аби шо!?
прочитавши чужу цитату (де мого слова нема і пів букви) шо ти починаєш ярлики розвішувати?? чи я не маю право цитувати кого забажаю ????
хто ти є? Ванга??? чи шланга... чи обгавкати твоє все...
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31.07.2020 15:37 Відповісти
А до гілляки нєа?Ти хоч те падло ,що чоловіка замовило знаєш?Германія,Італія,Англія-ніде так не прижилося,як коло корита біля ю.варовки.Цитуючий лайно-і є лайно.
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31.07.2020 16:10 Відповісти
набір фраз... важко зрозуміти про що йде мова і що намаешься сказати...
шось про своє ?... генератор випадкових фраз і не більше..
і саме цікаве - чого причепився як лишай до школярки? що тебе образило, шо такий злий?
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31.07.2020 16:16 Відповісти
Хіба на дурнів ображаються?https://www.youtube.com/watch?v=2uF4g-HL2ds Щоб не знати,хто підписав т.з.ядерні? Кучма підписав.
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31.07.2020 16:40 Відповісти
мені не зрозуміло про яких дурнів і до чого Кучма?
якщо наведена цитата - чужі слова - хіба я несу за них відповідальність? зверніться до автора тих слів - украинский блогер, волонтер Наталья Юсупова - і морочте їй голову...
а про дурнів - то правда.. я і не ображаюсь.
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31.07.2020 16:46 Відповісти
От і порозумілися,бо я не вважав вас неадекватом відтоді,коли інші придурки пороха тут кричали "стрілляй!","топи кораблі!" при мирному проходові укр.кораблів по протоці.Тому й здивувався цитатам з ферми "Кучка-Потрох 2000",бо то явні зрадники національних інтересів України для мене ще https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html з 2005-го,коли схожий з мінським план написали для ПМР. Але,здається ви на синє клікнути не спроможні.
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31.07.2020 17:48 Відповісти
Ви так здалля підводили до столу, що їсти перехотілось ))))
не зрозумів Вашого настрою на дискусію... аж бульба з носа почав відбиватися)))
я лише процитував волонтерку ( і не гадав, що то може вилития в таку обїємну тему))))
от і порозумілися... хто в ліс, хто по дрова, а хто і до комарів )))
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31.07.2020 18:06 Відповісти
Та куди завгодно,але генеологія таки має бути в голові,а не в задниці!
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31.07.2020 18:43 Відповісти
73/43%зебіл https://censor.net/user/473391, який в тебе був логін раніше, до деактивації? Не хочеш взагалі зникнути, зоб тебе розірвало?
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31.07.2020 20:47 Відповісти
так же как и Жулья -никто ее не видел ни в госпиталях, ни на прощаниях, ни на фронте, абсолютно ничего хорошего не сделала для страны, полный ноль..."
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31.07.2020 22:22 Відповісти
Беловежский "зубр" ...Будапештский "гарант" ...якщо "компроміси" то "результат" вже відомий наперед ...
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31.07.2020 15:09 Відповісти
Петро таки знав,що свині добре дресируються, ******* музику і навіть іноді підрохкують у такт, можуть за десятки кілометрів знайти дорогу додому, відчувають час -от коли верещать-значит наближається свято.Саме тому Кравчук-це правильний вибір,а його компроміс між дикою зграєю шакалів і цивілізованою людиною-це ферма!
Поросенки звісно будуть не згідні-це ж конкуренція.Але від них нічого не залежить-"що маємо-на своїй землі- те маємо"-козлоферма-так козлоферма!
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31.07.2020 15:12 Відповісти
Свиню Кравчука видать хорошо коммунисты выдрессировали. Так и не стал украинцем.
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31.07.2020 18:01 Відповісти
Українец?А хто це і чому унія US-11-ть націй,унія UK-4-и нації,а унія киє русів(UKR)-жодної?Може в голові пусто-свою генеологію по московіям та речам посполитим втратили за стільки років?Хіба,пишучи томи всілякої нісенітниці,так важко написати один Закон,заснований на своїх спільних традиційних цінностях ,аби мати спільні національні цінності,як основу держави,як у США чи в Великобританії?Може досить мозком лебедя,рака та щуки думати 30-ть років,бо скоро вам ще навяжуть і ідиш,як одну з державних українських мов,як у 17-му та роздеруть із задоволенням?https://spadok.org.ua/dnk-genealogiya/gennyy-kod-ukrayintsiv-ta-yichnich-susidiv-ochyma-archeologiyi Уся генеологія -в голові,а не в задниці!
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31.07.2020 18:34 Відповісти
Дід з пластиліновою принциповістю буде принципово захищати Україну від московських окупантів. Орден зеленої піпи оманської особисто вручать діду в ОПУ
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31.07.2020 16:17 Відповісти
Плохо закончит
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31.07.2020 17:09 Відповісти
Как только узнал что назначили Кравчука, сразу подумалось, натворит делов, потом ласты склеет и крайнего не найдешь.
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31.07.2020 17:46 Відповісти
Я бы посмотрел на какие бы он пошел компромиссы, если бы его сына или внука убили на передовой.
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31.07.2020 18:00 Відповісти
ещё один билет до ростова ???
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31.07.2020 19:12 Відповісти
Зараз дивлюся "Червоні лінії" Висоцького на Еспресо. Так цей марвзматик заявляє, що в мінських угодах ніби записано "спочатку вибори, потім безпека". Насправді - там все навпаки: спочатку припинення вогню, потім вибори. Навіть більше того, неконтрольований Україною кордон має бути відданий під контроль ОБСЄ, і негайно, ще відповідно до мінського протоколу від 2014-го року! А вже потім вибори!
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31.07.2020 20:28 Відповісти
так а на шо ще ентот пердзонаж может пайтить..??? - кроме писюна и кампрамиса...
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31.07.2020 23:15 Відповісти
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