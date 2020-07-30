Кравчук про плани Тристоронньої контактної групи: "Будемо йти на компроміси"

Перший президент України Леонід Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Місія одна - закінчити війну і, щоб в Україні панував мир, щоб ми жили спокійно: без крові, без жахів, без втрат, без руйнувань. Така в мене місія залишається, щоб на Донбасі і в Україні був мир. Я буду робити для цього все, що зможу. Будемо йти на компроміси..." - сказав Кравчук.

При цьому він підкреслив, що в питаннях суверенітету, територіальної цілісності, незалежності та недоторканності кордонів компромісів бути не може.

Про статус Донбасу Кравчук висловився так: "Є статус Донбасу, а є статус управління територією Донбасу, статус місцевого самоврядування, є політичний статус Донбасу. Я виступатиму за те, щоб від загальних слів переходити до конкретних дій. Щоб це було управління, яке принесе користь людям, які там живуть, і люди відчують, що вони є господарями своєї землі".

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За словами глави української делегації в ТКГ, Зеленський поставив перед ним завдання почати переговори з припинення вогню, потім обговорити способи місцевого самоврядування, потім вибори, а потім "крок за кроком іти далі".

"Якщо питання в тому, щоб припинити вогонь, то це не дуже просто. Тому що на тому боці є багато людей, які прийшли не просто воювати, а прийшли заробити гроші. Там є багато людей, які прийшли не з добрими намірами і не з доброю духовністю, і управляти ними... Багато хто думає, ніби Путін сказав, і вони відразу "слухаюсь!" і припинили стріляти", - додав Кравчук.

Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.

Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.