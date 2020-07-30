Кравчук про плани Тристоронньої контактної групи: "Будемо йти на компроміси"
Перший президент України Леонід Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.
Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Місія одна - закінчити війну і, щоб в Україні панував мир, щоб ми жили спокійно: без крові, без жахів, без втрат, без руйнувань. Така в мене місія залишається, щоб на Донбасі і в Україні був мир. Я буду робити для цього все, що зможу. Будемо йти на компроміси..." - сказав Кравчук.
При цьому він підкреслив, що в питаннях суверенітету, територіальної цілісності, незалежності та недоторканності кордонів компромісів бути не може.
Про статус Донбасу Кравчук висловився так: "Є статус Донбасу, а є статус управління територією Донбасу, статус місцевого самоврядування, є політичний статус Донбасу. Я виступатиму за те, щоб від загальних слів переходити до конкретних дій. Щоб це було управління, яке принесе користь людям, які там живуть, і люди відчують, що вони є господарями своєї землі".
За словами глави української делегації в ТКГ, Зеленський поставив перед ним завдання почати переговори з припинення вогню, потім обговорити способи місцевого самоврядування, потім вибори, а потім "крок за кроком іти далі".
"Якщо питання в тому, щоб припинити вогонь, то це не дуже просто. Тому що на тому боці є багато людей, які прийшли не просто воювати, а прийшли заробити гроші. Там є багато людей, які прийшли не з добрими намірами і не з доброю духовністю, і управляти ними... Багато хто думає, ніби Путін сказав, і вони відразу "слухаюсь!" і припинили стріляти", - додав Кравчук.
Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.
Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.
Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.
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Вопросы "КТО пойдет на компромисы?",и "За чей счет будут эти компромисы?" становяться риторическими.
Старий дурень, а гроші хто їм платить??!!
Ще до Мінська не доїхав, а уже відмазує .уйла, обіцяє "ніщаки" для ордловців і каже, що не проти союзу з РФ.
Ну а Зелёная сопля исходит от постулата, подобное притягивает подобное,
ибо само гнидоподобное
Вы сели за шахматную доску,а с вами играют в карты КАТАЛЫ!!!
НИЧЕГО не будет.....ЗАМОРАЖИВАЙТЕ ВОЙНУ И ДАВИТЕ НА ШТАТЫ ОБ УСИЛЕНИИ САНКЦИЙ.
Вже ж старечий маразм...
Если ты хочешь прожить ещё пару лет- оставь эту идиотскую мысль. С Путиным нужно только воевать, а не идти на попятну.
Украинцы ПРОКЛЯНУТ!
А ты - Зеля, не вешай деду лапшу на уши. Стыдно. Комик, а не шурупаешь! Или иди нахрен с поста.
Повесь Медведчука или утопи его в фекалке...
Не спекулюй тут гнида!
****
А де вивід військ паРаші, роззброєння бандитів, контроль на кордоні
прекратить стрельбу? Сколько еще будешь лапшу на уши вешать украинцам,
коммуняка хренов?
- Вам не нужен председатель? - спросил старик.
- Какой председатель? - воскликнул Янелох.
- Официальный. Одним словом, глава ТКГ.
- Я сам глава.
- Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу сказали!Зачем же вы морочите мне голову уже два часа? Я - Кравчук, - повторил он с чувством. - Мне девяносто лет. Я всю жизнь сдавал интересы за других. Такая моя профессия - нести ответственность за других.
- Ах, вы подставное лицо?
- Да, - сказал старик, с достоинством тряся головой. - Я - зицпредседатель Кравчук. Я всегда сдавал интересы Украины.
И старик начал медленно загибать пальцы, считая свои достижения.
- При отказе от ядерного оружия. При разделе Черноморского флота и разрешеннии базирования на территории Украины российского военного формирования...
- Но зато как я сдал интересы Украины при отказе от ядерного оружия ! Как я сдал интересы Украины! Это были лучшие дни моей жизни!
В обмен на обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины
и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины - я прос#ал ядерное оружие.
Через 20 лет Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.
А теперь я хожу и спрашиваю Где это все? Где эти гарантии ? Безобразье!
Известный украинский блогер, волонтер Наталья Юсупова пишет на своей странице в Facebook,
"Давно было желание написать относительно первого президента Кравчука. Мужчине 86 лет, а он все никак не может успокоится, все мало ему. Летает чартерами с олигархами, сидит в ВИП-ложах, гуляет на днях рождениях, жизнь удалась. Когда он стал президентом Украины, то в стране было ядерное оружие и было более 50 миллионов украинцев. При Кравчуке начали дерибанить страну, продавать корабли и заводы. Тридцать лет прошло, страна разрушена, но не надо рассказывать, как тогда кому-то было хорошо. Видно забыли, как людям зарплату по полгода не давали? Как люди стояли в очереди за молоком и не имели за что купить мяса? Старый коммунист, хитрый лис, знает, что говорить и как хорошо лгать народу. Уже почты 90 лет, сколько можно? Нет, надо тянуть олигархов и с них деньги. Зачем? С собой не заберете! Помогаете олигархам, а вы хоть раз бы пришли в госпиталь и посмотрели ребятам в глаза?", - задается вопросом волонтер.
Она добавляет :" Кравчук никому не помог за годы войны, никто его не видел ни в госпиталях, ни на прощаниях, ни на фронте, абсолютно ничего хорошего он не сделал для страны, полный ноль..."
прочитавши чужу цитату (де мого слова нема і пів букви) шо ти починаєш ярлики розвішувати?? чи я не маю право цитувати кого забажаю ????
хто ти є? Ванга??? чи шланга... чи обгавкати твоє все...
шось про своє ?... генератор випадкових фраз і не більше..
і саме цікаве - чого причепився як лишай до школярки? що тебе образило, шо такий злий?
якщо наведена цитата - чужі слова - хіба я несу за них відповідальність? зверніться до автора тих слів - украинский блогер, волонтер Наталья Юсупова - і морочте їй голову...
а про дурнів - то правда.. я і не ображаюсь.
не зрозумів Вашого настрою на дискусію... аж бульба з носа почав відбиватися)))
я лише процитував волонтерку ( і не гадав, що то може вилития в таку обїємну тему))))
от і порозумілися... хто в ліс, хто по дрова, а хто і до комарів )))
Поросенки звісно будуть не згідні-це ж конкуренція.Але від них нічого не залежить-"що маємо-на своїй землі- те маємо"-козлоферма-так козлоферма!