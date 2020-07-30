Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі. ВIДЕО

Перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію Тристоронньої контактної групи замість Леоніда Кучми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Звісно, я думав про це, але коли я усвідомив уже так безпосередньо, що відбувається там, на Донбасі, коли там наші молоді хлопці й дівчата вмирають, захищаючи нашу землю, проливаючи кров, захищаючи суверенітет України, я при всьому тому, що у своєму житті бачив, і можна було б відпочивати, але час для відпочинку не настав. Я ухвалив рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб прискорити мир на Донбасі, я це робитиму до останнього подиху", - сказав він у відеокоментарі.

Нагадаємо, раніше Кравчук повідомив, що сьогодні, 30 липня він планує відвідати ОП, щоб обговорити можливість приєднання до переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі.

Напередодні стало відомо, що Леонід Кучма вийшов із ТКГ з питань Донбасу, в якій він очолював українську делегацію.

Пізніше президент Володимир Зеленський назвав імовірних кандидатів на посаду глави української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу.

"У нас є кілька претендентів. Один із претендентів, ви знаєте, наш віцепрем'єр-міністр Резніков. Ми також говоримо з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. І є ще кілька кандидатур. Найближчими днями буде офіційна інформація", - зазначив глава держави.

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