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Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе. ВИДЕО

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы вместо Леонида Кучмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Видео 112

"Естественно, я думал об этом, но когда я осознал уже так непосредственно, что происходит там на Донбассе, когда там наши молодые парни и девушки умирают, защищая нашу землю, проливая кровь, защищая суверенитет Украины, я при всём том, что в своей жизни видел, и можно было бы отдыхать, но время для отдыха не настало. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха", - сказал он в видеокомментарии.

Напомним, ранее Кравчук сообщил, что сегодня, 30 июля он планирует посетить ОП, чтобы обсудить возможность присоединения к переговорам Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.

Ранее стало известно, что Леонид Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, в которой он возглавлял украинскую делегацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о возможном назначении Кравчука в ТКГ: Это человек с большим опытом, он будет более чем полезен в этом процессе

Позже президент Владимир Зеленский назвал вероятных кандидатов на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация", - отметил глава государства.

Кравчук Леонид (1226) назначение (2182) переговоры (5073) Донбасс (26957) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+73
Старый коллаборант, отдавший ядерное оружие за ничего не значащую бумажку... ДБ.

Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе - Цензор.НЕТ 450
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30.07.2020 14:42 Ответить
+61
Кравчук возглавил украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 3950
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30.07.2020 14:42 Ответить
+46
Все, пропала Украина.... Кучма решил не мараться, а этот совковый маразматик как раз под стать Зеле с Сивохой. Здаст страну с потрохами.
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30.07.2020 14:46 Ответить
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Старому маразматику пора тренироваться стоя срать и желательно со своим подельником Мертвечуком. Оба гниды Украины!
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30.07.2020 16:25 Ответить
Що не новина то все меньше надії на порятунок України. клоун буде зливати країну руками старого маразматичного комуніста. І нема на то ніякої ради бо 73% населення України це вата. Так виглядає що цей історичний період Україна знову програла. Мені шкода свідомих, західно спрямованих українців які повинні будуть жити у цьому болоті ще дуже довго.
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30.07.2020 16:28 Ответить
Слівай воду й суши весла....поставили старого комуняку , вбивцю і казла кравчука..,!!!!
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30.07.2020 16:37 Ответить
Зовсім зелені здуріли... чи там ума і не було?
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30.07.2020 16:51 Ответить
Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха-він про Перемогу і не думає!
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30.07.2020 16:58 Ответить
"до последнего вздоха" будет сдавать и продавать Украину.
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30.07.2020 17:37 Ответить
Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі - Цензор.НЕТ 7830
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30.07.2020 17:00 Ответить
Старая коммунистическая **** должна была только формально изображать президента независимой Украины до тех пор, пока параша не разрулит свои экономические проблемы, созданные плановой экономикой совка. После экономической перестройки, Украина Беларусь и другие республики должны были опять вернуться, только уже в новый, перестроенный капиталистический совок. Но благодаря независимости в Украине появились разные политические элиты, кроме того часть народа вышла из скотоабыдляческого рабского состояния постдиктатуры и в 14 году стране даже удалось оторвать Украину от влияния Москвы. Тогда ***** пошел войной и навязывает свои старые советские кадры Кравчука, Мудачука и т.п.
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30.07.2020 17:02 Ответить
джизас крайст...они бы ещё януковоща из нафталина достали...походу пёдорыч следующий
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30.07.2020 17:33 Ответить
Дедушке надо побольше спать, а в этот момент там напринимают нормально и спросить будет с некого.
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30.07.2020 17:52 Ответить
Кругооборот говна (совкового) в природе.
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30.07.2020 17:57 Ответить
Вовочка Оманский то ли Маланский кадровый резерв нашёл в членах КПСС.
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30.07.2020 17:57 Ответить
Я даже не возражаю, чтобы Барыга начал вести Минские переговоры.
Я кстати, считаю всего 2 добрых дела Барыги для Украины, за время его правления. Это Минск 2 и томос. Но он везде просрал самые знаменательные события в своей жизни.
Дебальцево наш по Минским, а назови церковь СЦУ, вместо ПЦУ - так и не было раскола церквей Украины, может быть. https://www.patriarchate.org/announcements/-/asset_publisher/MF6geT6kmaDE/content/patriarchikos-kai-synodikos-tomos-choregeseos-autokephalou-ekklesiastikou-kathestotos-eis-ten-en-oukraniai-orthodoxon-ekklesian?_101_INSTANCE_MF6geT6kmaDE_languageId=uk_UA Томос выдан СЦУ , а не ПЦУ!
"До того ж, цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України»"
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30.07.2020 18:00 Ответить
Вован продовжує прикалуватись. Це в нього в крові. Ви пам'ятаєте ще рік тому йшла мова про "новые лица" захопивших владу "слуг народа". Кравчук - оце так "новоє ліцо"!!! А от про мізки і тоді не йшлося, а зараз тим паче. Чим мозок менший, тим слуга відданіший. А те, що Леоніду Макаричу пішов 87 рік, то це як прикольно, на фанів 95-ого кварталу чекають дуже смішні сцени виступів цього старезного блазня.
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30.07.2020 18:11 Ответить
Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі - Цензор.НЕТ 2402
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30.07.2020 18:21 Ответить
Дід Кравчук тусується з Шуфричем, Суркісами, Медведчуком і прочою нечистю. Нічого доброго для моєї країни дід Льоня не принесе.
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30.07.2020 18:28 Ответить
Прошлые заслуги сего уважаемого для меня человека в прошлом, а вот сегодняшнее общение с Шуфричем и Медведчуком перечеркивает всякое уважение перед этим старцем.
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30.07.2020 21:40 Ответить
дает отвратительные хамские интервью росийским СМИ. Да он просто предатель! на старости лет! опозорился
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31.07.2020 00:30 Ответить
Свадебный президент назначил на должность свадебного генерала
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30.07.2020 18:28 Ответить
гнида комуняцька.
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30.07.2020 18:42 Ответить
А где же маладые одарьонные литса, причем никогда не бывшие в политике, как обещал Зюзя?
Где, на крайний случай, выпускники трускавецкой акамедии?
Вместо маладых зеленых гениев деды под 90 сгодились.
Потому что молодые дурноватые козлики только зарплату шустро получают, больше ни на что не годятся? Выбраны безмозглыми выборцами паприколу.
Зробылы Украину разом. Одни придурки объединились с другими и сделали из страны посмешище.
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30.07.2020 18:43 Ответить
Як вважаєте,Макарич здаст Україну кацапам?
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30.07.2020 18:44 Ответить
Прогрессирующая деменция на фоне маразма!!
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30.07.2020 19:23 Ответить
не сдаст.
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30.07.2020 20:17 Ответить
Не сдаст - он просто "пере-сдаст"!
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30.07.2020 20:35 Ответить
Воно вже почало базікати за компроміси з ворогом України.
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31.07.2020 11:21 Ответить
Порошенко тоже говорил одно, а делал другое.
Посмотрим на дела конкретные и на эти компромисы.
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31.07.2020 11:50 Ответить
Хоча б не заснув там на засіданні))!! Наступний мабуть вже тоді буде Бандюкович!!
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30.07.2020 18:45 Ответить
ідіотизм, замість одного зрадника інший...
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30.07.2020 18:55 Ответить
Вячеслава Чорновола - сфальсифицировал выборы;
ядерное оружие - сдал;

Украину Кучме - сдал;
старику 86 лет - ему всё похер, а дивидендов - мало
правнуков бы воспитывал и рассказывал как с Кузьмуком молодым по лесам Житомирским проезжал... хотя нет, то не расскажет...))))
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30.07.2020 19:03 Ответить
уже 86, 7 лет.
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31.07.2020 00:28 Ответить
АЛИС ПИ......Ц
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30.07.2020 19:08 Ответить
Не верь единожды продавшему!
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30.07.2020 19:08 Ответить
кто голосовал за ублюдков кравчука и кучму ?
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30.07.2020 19:18 Ответить
Я голосувала за Кравчука. Не шкодую за тим. Не так все було просто тоді. А треба було за Симоненка? За Кучму не голосувала. На разі не завжди розумію Кравчука, на жаль.
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30.07.2020 19:37 Ответить
Серп и молот в дупу этому старому маразматику.
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30.07.2020 19:37 Ответить
Данилыч оказался умнее(хитрее) Макарыча.
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30.07.2020 19:43 Ответить
Заслуги кравчука, за які його треба підвісити за яйця -
Станом на 1992 рік у складі ЧМП налічувалось 255 суден. Тодішній прем'єр-міністр України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кучма запропонував передати судна ЧМП офшорним компаніям. А сама компанія була перетворена на акціонерне товариство (концерн). Цю пропозицію підтримав Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кравчук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80._%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA:_%D0%BC%D0%BE%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%9C%D0%9F-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%A3%D0%A2._%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A7%D0%9C%D0%9F-4 [4] .
У 1992 році було списано 28 суден і в ЧМП залишилось лише 227. Заборгованість на грудень 1992 року становила 170 млн доларів. Протягом 1993 року 160 суден були передані офшорним компаніямhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80._%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA:_%D0%BC%D0%BE%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%9C%D0%9F-3 [3] .
Після арешту Павла Кудюкіна почався масовий розпродаж та розкрадання майна підприємства: у 1994-1997 роках кількість суден Чорноморського морського пароплавства зменшилась більше ніж на 200https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%A3%D0%A2._%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8.03.2008.-2 [2] , в тому числі у 1995-1997 роках компанія втратила 171 одиницю флоту.
Станом на 2004 рік у Чорноморському морському пароплавстві залишилось 6 суден, а заборгованість за кредитами становила 11,1 млн доларів.
У 2008 році у Чорноморському морському пароплавстві налічувався один самохідний плашкоут «Парутине»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%A3%D0%A2._%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8.03.2008.-2 [2] .
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30.07.2020 19:59 Ответить
Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі - Цензор.НЕТ 7928
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30.07.2020 20:13 Ответить
Видите связь?



Кравчук любитель повыступать на шоу "60 Минут", также тав выступают: Гордон, Шарий, Савченко, Кива...



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30.07.2020 20:14 Ответить
С Шариём всё давно понятно, но Савченко, Гордон, Кива там выступали когда в Украине ещё их считали про-украинскими политиками.
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30.07.2020 20:17 Ответить
Якщо хтось із законтачених мародеркіних пЕСиків та зажОПинців важає, що збішений пітарский щур ,без інвестицій в парашу 542-х млрд.від одвічних фашиків, зміг би зважитися нападати на всі навколишні країни,мов шакал, то він просто тупа свиня-посібник окупанта.Порох і Кучма навмисно не бачили загальну картину,бо ЕС не мішав їм розширювати власні бізнеси(по сотні компаній).А Кравчук і певну повагу на Заході має і не перестане дорікати Західним лідерам їхніми ж обіцянками вміло(навіщо таке дозволили).Тому Кравчук-найкращий варіант-на жаль трохи запізнілий,але "що маємо-те маємо".
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30.07.2020 20:32 Ответить
Канец.
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30.07.2020 20:42 Ответить
вырок дело знает... молодчага... этот партийный поц сдал Украину и все ее интересы... вопрос - а есть ли в Украине украинцы (не представители доминируюшей нации), которые что-нибудь понимают в политике... потому как вырок - это реальный вырок и если он еще поправит чуть-чуть, то не только дело кравчукчи продолжит, но и окончательно уложит Украину... Украине нужно подняться так, как поднялся Хабаровск... но.. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - ВЛАСТИ УКРАИНЫ ЛИБО ОБОСРАЛИСЬ, ЛИБО ЗАОДНО С ПЛЕШИВЫМ ПЫНЕЙ КАБАЕМ... предложение простое - УКРАИНА -ПРОСНИСЬ!
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30.07.2020 20:47 Ответить
А крім старих маразматів кандидатур не було???
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30.07.2020 21:12 Ответить
ну... ещё через сто лет ... может опять попробует народ проснуться...
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30.07.2020 21:17 Ответить
Ех, старий хрич! Куди ж ти прешся? Щоб тебе там під руки водили як колись Черненка? Помирав би вдома, а не в дорозі.
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30.07.2020 21:25 Ответить
Старый лис: Кремль вытащил из чулана чучело Кравчука

https://www.youtube.com/watch?v=IsOkhyWy3cw
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30.07.2020 21:27 Ответить
Кравчук (Блюм по матери) старый проверенный и упоротый жидобольшевик. Все логично - "свій до свого по своє"...
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30.07.2020 21:37 Ответить
В нього з молоду була в голові каша, а на старість - г...но. Маразматик і демагог. Який «мудрий» у нас президент.
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30.07.2020 21:45 Ответить
В нього з молоду була в голові каша, а на старість - г...но. Маразматик і демагог. Який «мудрий» у нас президент.
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30.07.2020 21:49 Ответить
Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі - Цензор.НЕТ 7219
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30.07.2020 21:55 Ответить
«Молоді і нові» обличчя.Маразм крепчал!
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30.07.2020 22:05 Ответить
кучма выдвинул после себя януковича, сотни тысяч вышли на улицу, а этот кравчук молчал в тряпочку.
Студентов разгонял беркут, а этот кравчук охотился во владениях януковича с януковичем.
Он сделает такой мир, что все кровью зальются, когда вагнеровцы, с 50 тыс. наших людей зайдут к нему на чай в киев.
Это дно, 86 лет старику, ермака сам путин попросил назначить друга медведчука.
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30.07.2020 22:12 Ответить
Кравчук это кукла Медведчука
http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Medvedchuk
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30.07.2020 22:42 Ответить
В скором будущем, до конца текущего года, Украина может отказаться от Крыма официально, по ходу "раскруток" нового состава ТКГ (ДНР/ЛНР), которому предстоит "завернуть" в новую "обёртку" так называемое ОРДЛО и преподнести это дерьмо в виде конфетки международному сообществу, так же как и гражданам Украины...
В отношении крымтатар, что Украина, что Россия будут вести себя ровно так, как будто нас реально не существует...
Именно для этого вскормлены и отдыхают на сене две собаки...
Но ситуация будет развиваться и уже не будет зависеть от прихотей и разработок про-путинской России, - даже окончательно проглотившей Крым...
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30.07.2020 22:54 Ответить
Кравчук в ТКГ- сдача Украины и Крыма...
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30.07.2020 22:58 Ответить
Цей маразматик, комуняка,
Вже знову змінює окрас!
При Янику синів - собака,
Тепер - зелений підарас.
І лиже задницю до блиску,
Партійний досвід наяву!
Тож краще випав би з колиски,
Чи висцяли на кропиву!
Розтринькав все, що можна було,
Тепер поради роздає!
Кравчучку ми ще не забули,
Це все досягнення твоє! 13. 05. 2020 р.
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30.07.2020 22:59 Ответить
Да, теперь я понимаю смысл слов Зеленского: « Кадры в Украине сложно найти» - вопрос, а кто ищет?
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30.07.2020 23:13 Ответить
https://twitter.com/Solomiya251
https://twitter.com/Solomiya251

Solomiya

@Solomiya251

Оце рубанув! Філатов: Напишу правду. Нічого святого. Леонід Кравчук. Вічний флюгер, падлюка і негідник, що зрадив і продав всіх і вся.
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30.07.2020 23:21 Ответить
https://krainanews.co.ua/filatov-napysh/ Філатов: Напишу правду. Нічого святого. Вічний флюгер, падлюка і негідник, що зрадив і продав всіх і вся.
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31.07.2020 00:34 Ответить
Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі - Цензор.НЕТ 8360
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30.07.2020 23:23 Ответить
Тварь тупорылая. Сначала просрал ЯО теперь про компромисы на которые должна пойти Украина на коленях, говорит. Чтоб ты тварь со своей смертью компромис нашел
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30.07.2020 23:26 Ответить
Якщо чуміють пороськові-вибір правильний!
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31.07.2020 00:02 Ответить
Ублюдочные мимигранты (или проксикацапы) что тут делают?
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31.07.2020 00:08 Ответить
в добрый час.
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31.07.2020 02:31 Ответить
А не наступило ли время руководителя Украины начать дружить с головой и послать расию вместе с ее мудаками далеко на йух...
потому как вяличие аж брызжет из ушей пыней и прочих... и само заявление этого кацапоидного редепаста уже повод для принятия конкретного решения - расию на йух...

"Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Представитель Москвы заявил, что работа советников глав государств нормандского формата неэффективна, и назвал переговоры в таком формате «бессмысленными».
По его словам, недавнее соглашение о прекращении огня в Донбассе принималось без участия Франции и Германии, целиком основываясь на предложениях Москвы. Кроме того, Козак раскритиковал проект документа в рамках нормандской четверки, поскольку попытки наполнить его смыслом «не встречают никакого энтузиазма у других участников формата». «Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников №4. Эксперимент можно продолжить, но уже без России. Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию», - написал он.
Козак предложил ограничить работу помощников лидеров Украины, России, Германии и Франции исключительно техническим сопровождением встреч глав государств. Согласование же вопросов, которыми сейчас занимаются советники, он предложил передать министрам иностранных дел нормандской четверки.
Ранее Козак заявил, что переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса не привели к прорыву из-за позиции Киева. Он рассказал, что Украина не смогла предоставить четкого и внятного ответа о сроках разработки документа, который позволит внести в Конституцию страны поправки с целью закрепления статуса Донбасса.
Ранее в МИД самопровозглашенной ДНР заявили о прорыве на контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Отмечается, что на заседании были достигнуты результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня.
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии."
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31.07.2020 07:11 Ответить
Кремль активизировал старую кгбешную консерву
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31.07.2020 07:38 Ответить
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