Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе. ВИДЕО
Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы вместо Леонида Кучмы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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"Естественно, я думал об этом, но когда я осознал уже так непосредственно, что происходит там на Донбассе, когда там наши молодые парни и девушки умирают, защищая нашу землю, проливая кровь, защищая суверенитет Украины, я при всём том, что в своей жизни видел, и можно было бы отдыхать, но время для отдыха не настало. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха", - сказал он в видеокомментарии.
Напомним, ранее Кравчук сообщил, что сегодня, 30 июля он планирует посетить ОП, чтобы обсудить возможность присоединения к переговорам Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.
Ранее стало известно, что Леонид Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, в которой он возглавлял украинскую делегацию.
Позже президент Владимир Зеленский назвал вероятных кандидатов на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация", - отметил глава государства.
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Я кстати, считаю всего 2 добрых дела Барыги для Украины, за время его правления. Это Минск 2 и томос. Но он везде просрал самые знаменательные события в своей жизни.
Дебальцево наш по Минским, а назови церковь СЦУ, вместо ПЦУ - так и не было раскола церквей Украины, может быть. https://www.patriarchate.org/announcements/-/asset_publisher/MF6geT6kmaDE/content/patriarchikos-kai-synodikos-tomos-choregeseos-autokephalou-ekklesiastikou-kathestotos-eis-ten-en-oukraniai-orthodoxon-ekklesian?_101_INSTANCE_MF6geT6kmaDE_languageId=uk_UA Томос выдан СЦУ , а не ПЦУ!
"До того ж, цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України»"
Где, на крайний случай, выпускники трускавецкой акамедии?
Вместо маладых зеленых гениев деды под 90 сгодились.
Потому что молодые дурноватые козлики только зарплату шустро получают, больше ни на что не годятся? Выбраны безмозглыми выборцами паприколу.
Зробылы Украину разом. Одни придурки объединились с другими и сделали из страны посмешище.
Посмотрим на дела конкретные и на эти компромисы.
ядерное оружие - сдал;
Украину Кучме - сдал;
старику 86 лет - ему всё похер, а дивидендов - мало
правнуков бы воспитывал и рассказывал как с Кузьмуком молодым по лесам Житомирским проезжал... хотя нет, то не расскажет...))))
Станом на 1992 рік у складі ЧМП налічувалось 255 суден. Тодішній прем'єр-міністр України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кучма запропонував передати судна ЧМП офшорним компаніям. А сама компанія була перетворена на акціонерне товариство (концерн). Цю пропозицію підтримав Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кравчук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80._%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA:_%D0%BC%D0%BE%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%9C%D0%9F-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%A3%D0%A2._%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A7%D0%9C%D0%9F-4 [4] .
У 1992 році було списано 28 суден і в ЧМП залишилось лише 227. Заборгованість на грудень 1992 року становила 170 млн доларів. Протягом 1993 року 160 суден були передані офшорним компаніямhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80._%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA:_%D0%BC%D0%BE%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%9C%D0%9F-3 [3] .
Після арешту Павла Кудюкіна почався масовий розпродаж та розкрадання майна підприємства: у 1994-1997 роках кількість суден Чорноморського морського пароплавства зменшилась більше ніж на 200https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%A3%D0%A2._%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8.03.2008.-2 [2] , в тому числі у 1995-1997 роках компанія втратила 171 одиницю флоту.
Станом на 2004 рік у Чорноморському морському пароплавстві залишилось 6 суден, а заборгованість за кредитами становила 11,1 млн доларів.
У 2008 році у Чорноморському морському пароплавстві налічувався один самохідний плашкоут «Парутине»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%A3%D0%A2._%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8.03.2008.-2 [2] .
Кравчук любитель повыступать на шоу "60 Минут", также тав выступают: Гордон, Шарий, Савченко, Кива...
https://www.youtube.com/watch?v=IsOkhyWy3cw
Студентов разгонял беркут, а этот кравчук охотился во владениях януковича с януковичем.
Он сделает такой мир, что все кровью зальются, когда вагнеровцы, с 50 тыс. наших людей зайдут к нему на чай в киев.
Это дно, 86 лет старику, ермака сам путин попросил назначить друга медведчука.
http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Medvedchuk
В отношении крымтатар, что Украина, что Россия будут вести себя ровно так, как будто нас реально не существует...
Именно для этого вскормлены и отдыхают на сене две собаки...
Но ситуация будет развиваться и уже не будет зависеть от прихотей и разработок про-путинской России, - даже окончательно проглотившей Крым...
Вже знову змінює окрас!
При Янику синів - собака,
Тепер - зелений підарас.
І лиже задницю до блиску,
Партійний досвід наяву!
Тож краще випав би з колиски,
Чи висцяли на кропиву!
Розтринькав все, що можна було,
Тепер поради роздає!
Кравчучку ми ще не забули,
Це все досягнення твоє! 13. 05. 2020 р.
https://twitter.com/Solomiya251
Solomiya
@Solomiya251
Оце рубанув! Філатов: Напишу правду. Нічого святого. Леонід Кравчук. Вічний флюгер, падлюка і негідник, що зрадив і продав всіх і вся.
потому как вяличие аж брызжет из ушей пыней и прочих... и само заявление этого кацапоидного редепаста уже повод для принятия конкретного решения - расию на йух...
"Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Представитель Москвы заявил, что работа советников глав государств нормандского формата неэффективна, и назвал переговоры в таком формате «бессмысленными».
По его словам, недавнее соглашение о прекращении огня в Донбассе принималось без участия Франции и Германии, целиком основываясь на предложениях Москвы. Кроме того, Козак раскритиковал проект документа в рамках нормандской четверки, поскольку попытки наполнить его смыслом «не встречают никакого энтузиазма у других участников формата». «Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников №4. Эксперимент можно продолжить, но уже без России. Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию», - написал он.
Козак предложил ограничить работу помощников лидеров Украины, России, Германии и Франции исключительно техническим сопровождением встреч глав государств. Согласование же вопросов, которыми сейчас занимаются советники, он предложил передать министрам иностранных дел нормандской четверки.
Ранее Козак заявил, что переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса не привели к прорыву из-за позиции Киева. Он рассказал, что Украина не смогла предоставить четкого и внятного ответа о сроках разработки документа, который позволит внести в Конституцию страны поправки с целью закрепления статуса Донбасса.
Ранее в МИД самопровозглашенной ДНР заявили о прорыве на контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Отмечается, что на заседании были достигнуты результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня.
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии."