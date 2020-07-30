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Кравчук представлятиме Україну в ТКГ на громадських засадах, - розпорядження Зеленського

Кравчук представлятиме Україну в ТКГ на громадських засадах, - розпорядження Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звільнив другого президента України Леоніда Кучму від виконання обов'язків представляти Україну в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні Зеленського №424/2020-рп.

"Уповноважити Президента України в 1991-1994 роках Кравчука Леоніда Макаровича представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в розпорядженні.

Зазначається, що Кравчук здійснює діяльність, що передбачена цим Розпорядженням, на громадських засадах.

Сьогодні стало відомо, що Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Нагадаємо, раніше Кравчук повідомив, що сьогодні, 30 липня він планує відвідати ОП, щоб обговорити можливість приєднання до переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі.

Напередодні стало відомо, що Леонід Кучма вийшов із ТКГ з питань Донбасу, в якій він очолював українську делегацію.

Пізніше президент Володимир Зеленський назвав імовірних кандидатів на посаду глави української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу.

Також читайте: Разумков про можливе призначення Кравчука в ТКГ: Це людина з великим досвідом, яка буде більш ніж корисною у цьому процесі

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) Кравчук Леонід (546) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+25
Кравчук будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах, - распоряжение Зеленского - Цензор.НЕТ 9279
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30.07.2020 15:52 Відповісти
+16
Подтянули для сдачи Украины ПЕНСИОНЕРА
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30.07.2020 15:51 Відповісти
+15
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ
без оплаты, в порядке общественной нагрузки или самодеятельности

или я ничего не понимаю или нелох таки пытается опустить нашу делегацию до уровня "собрание жильцов"
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30.07.2020 15:53 Відповісти
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Какая на хрен общественное начало!! Кравчук и так на гос. обеспечении!! какого хрена ему ещё платить!! Медведчук с путиным и так его проплачивают!! Что ему не хватает ещё на одну хатынку в Швейцарии???
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30.07.2020 18:31 Відповісти
Какая на хрен общественное начало!! Кравчук и так на гос. обеспечении!! какого хрена ему ещё платить!! Медведчук с путиным и так его проплачивают!! Что ему не хватает ещё на одну хатынку в Швейцарии???
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30.07.2020 18:32 Відповісти
Капитулянт-маразматик вернулся!
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30.07.2020 19:27 Відповісти
И у вас в нормандских залах
На общественных началах,
Если только захотите,
Будет старый 3.14дарас...
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30.07.2020 23:36 Відповісти
Какой спрос с 86 летнего общественника? Только таскать его как ширму. Ещё бы Ющенко пригласил... Что с таких возьмёшь?
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31.07.2020 13:40 Відповісти
Это назначение говорит что у Зеленского абсолютно нет мозгов и кадровой политики. Ду..к кого ты назначаешь? 86-летний пенсионер курам насмех. Жаль конечно Украину- пока там 5-10 поколений не поменяются толку не будет.
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01.08.2020 02:46 Відповісти
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