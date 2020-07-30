Кравчук представлятиме Україну в ТКГ на громадських засадах, - розпорядження Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звільнив другого президента України Леоніда Кучму від виконання обов'язків представляти Україну в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні Зеленського №424/2020-рп.

"Уповноважити Президента України в 1991-1994 роках Кравчука Леоніда Макаровича представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в розпорядженні.

Зазначається, що Кравчук здійснює діяльність, що передбачена цим Розпорядженням, на громадських засадах.

Сьогодні стало відомо, що Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Нагадаємо, раніше Кравчук повідомив, що сьогодні, 30 липня він планує відвідати ОП, щоб обговорити можливість приєднання до переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі.

Напередодні стало відомо, що Леонід Кучма вийшов із ТКГ з питань Донбасу, в якій він очолював українську делегацію.

Пізніше президент Володимир Зеленський назвав імовірних кандидатів на посаду глави української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу.

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