Местные власти не имеют права ослаблять карантин, - Степанов
Органы местной власти не могут смягчать карантинные ограничения, установленные правительством.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Условия карантина, согласно нашему законодательству, устанавливает правительство, они прописаны в соответствующем постановлении правительства. А уже на территории области или региона могут только усиливать те или иные ограничения, но в любом случае законодательство не предусматривает, что органы местного самоуправления могут смягчать карантин", - сказал Степанов.
Министр добавил, что местные власти также отвечает за соблюдение условий карантина. Соответствующий надзор, каждый в своем направлении, осуществляют Госпродпотребслужба, Нацполиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба.
Читайте на Цензор.НЕТ: Предприятия оказавшегося в "красной" зоне Тернополя с понедельника будут работать в обычном режиме, - горсовет
Степанов напомнил общие условия карантина, которые действуют во всей стране: масочный режим, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков.
Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.
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Городские власти Луцка заявили, что вопреки распоряжению центральной власти не будут останавливать общественный транспорт и закрывать кафе и рестораны в попавшем в "красную" зону городе.
Мэры Тернополя и Ивано-Франковска Надал и Марцинкив возмущены, что их города отнесли к "красной" и "оранжевой" зонам.
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Горсовет Тернополя заявил, что предприятия и организации города с понедельника будут, вопреки карантинным ограничениям, работать в обычном режиме. Депутаты горсовета соберутся на внеочередное заседание, на котором обсудят законность решения центральной власти отнести город к "красной" карантинной зоне.
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Карантин возможен только при условии введения ЧП по всей стране, но с полным обеспечением граждан материально со стороны государства.
А пока этого нет, все решения по карантину центральной власти - не законные и антиконституционные. А сама власть в таком случае - преступная и вне закона и никто не обязан исполнять её незаконные решения.
С этим ни Европа, ни Америка не справились. А ты всё бредишь!
В Китае фаза 1 была ещё более жёсткая. Там в караинин на улицах бегал только гарсон по доставке еды на дом.
В Украине демократия есть, а гражданского сознания ни на йоту!
Гепа с Трухановьім посьілают зеленьіх подальше, а Степанов тявкает на западньіе области.
"Ограничения деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через границу прямо противоречат конституционным гарантиям. Тем самым нарушается право лиц свободно покидать территорию Украины, что может быть ограничено только законом, а не актами правительства. Также решением органа исполнительной власти нельзя устанавливать ограничения права граждан на мирные собрания. Согласно Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Однако установленное правительством положение о самоизоляции лиц, достигших 60 лет, а также разрешение одним субъектам хозяйствования работать, а другим - нет, противоречат этим гарантиям", - говорится в решении пленума.
Как отмечается в представлении, акты Кабмина также ограничивают конституционные права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи, что возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения.
Бо всі зебіли за ним повторюють. І спробуйте тепер їх вмовити !!!
Якщо злий і полаятись - то зручніше мокшанською, якщо благодушний настрій - то можно й людською... Але я російськомовний - так склалося. Та й не такий я вже й патріот - просто якщо щось неправильне - то око ріже і обурює... Та й хотілося б жити з людьми і по людські...
Хочете прав для обласних санітарних лікарів -ліквідуйте міністерство.
к у Федеративній республіці НІмеччина.
Але спочатку треба поміняти конституцію .
Соборної України.
Если есть Закон, не нужно решение сессии местных советов!