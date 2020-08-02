РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11125 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 362 37

Местные власти не имеют права ослаблять карантин, - Степанов

Местные власти не имеют права ослаблять карантин, - Степанов

Органы местной власти не могут смягчать карантинные ограничения, установленные правительством.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Условия карантина, согласно нашему законодательству, устанавливает правительство, они прописаны в соответствующем постановлении правительства. А уже на территории области или региона могут только усиливать те или иные ограничения, но в любом случае законодательство не предусматривает, что органы местного самоуправления могут смягчать карантин", - сказал Степанов.

Министр добавил, что местные власти также отвечает за соблюдение условий карантина. Соответствующий надзор, каждый в своем направлении, осуществляют Госпродпотребслужба, Нацполиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба.

Читайте на Цензор.НЕТ: Предприятия оказавшегося в "красной" зоне Тернополя с понедельника будут работать в обычном режиме, - горсовет

Степанов напомнил общие условия карантина, которые действуют во всей стране: масочный режим, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Также на Цензор.НЕТ: Мэры Тернополя и Ивано-Франковска возмущены, что их города отнесли к "красной" и "оранжевой" зонам

Городские власти Луцка заявили, что вопреки распоряжению центральной власти не будут останавливать общественный транспорт и закрывать кафе и рестораны в попавшем в "красную" зону городе.

Мэры Тернополя и Ивано-Франковска Надал и Марцинкив возмущены, что их города отнесли к "красной" и "оранжевой" зонам.

Читайте также: Попавший в "красную зону" Луцк не будет останавливать транспорт и закрывать кафе и рестораны, - советник мэра Полищук

Горсовет Тернополя заявил, что предприятия и организации города с понедельника будут, вопреки карантинным ограничениям, работать в обычном режиме. Депутаты горсовета соберутся на внеочередное заседание, на котором обсудят законность решения центральной власти отнести город к "красной" карантинной зоне.

Автор: 

карантин (16729) местное самоуправление (262) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Душевнобольные по короновирусу из центральной власти, тем более не имеют право ограничивать свободы и права граждан в неконституционный способ а именно карантин.
Карантин возможен только при условии введения ЧП по всей стране, но с полным обеспечением граждан материально со стороны государства.
А пока этого нет, все решения по карантину центральной власти - не законные и антиконституционные. А сама власть в таком случае - преступная и вне закона и никто не обязан исполнять её незаконные решения.
показать весь комментарий
02.08.2020 12:34 Ответить
+15
Местные власти болт с левой резьбой ложили на ваше "право".
показать весь комментарий
02.08.2020 12:33 Ответить
+12
а какой именно законодательство? каким законом кабмину дано право устанавливать карантин без введения чрезвычайного положения в стране или отдельных регионах?
показать весь комментарий
02.08.2020 12:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Местные власти болт с левой резьбой ложили на ваше "право".
показать весь комментарий
02.08.2020 12:33 Ответить
Так то так, но только у них есть "орлы" авакова. Они по беспределу ввели карантин и менты кошмарят предпринимателей тоже по беспределу
показать весь комментарий
02.08.2020 12:42 Ответить
Душевнобольные по короновирусу из центральной власти, тем более не имеют право ограничивать свободы и права граждан в неконституционный способ а именно карантин.
Карантин возможен только при условии введения ЧП по всей стране, но с полным обеспечением граждан материально со стороны государства.
А пока этого нет, все решения по карантину центральной власти - не законные и антиконституционные. А сама власть в таком случае - преступная и вне закона и никто не обязан исполнять её незаконные решения.
показать весь комментарий
02.08.2020 12:34 Ответить
А кто выполняет сам несет уголовную ответственность.
показать весь комментарий
02.08.2020 12:47 Ответить
*но с полным обеспечением...*

С этим ни Европа, ни Америка не справились. А ты всё бредишь!
В Китае фаза 1 была ещё более жёсткая. Там в караинин на улицах бегал только гарсон по доставке еды на дом.
В Украине демократия есть, а гражданского сознания ни на йоту!
показать весь комментарий
02.08.2020 19:55 Ответить
Если нет возможности УБЕДИТЬ, принудить, то, возможно, не следует мешать... Хотя бы в парадигме ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ. Вот в Германии "Многотысячный протест против карантинных ограничений прошел в Берлине: пострадали 18 полицейских".
показать весь комментарий
02.08.2020 12:34 Ответить
степашка становится неадекватом .... как и все кто поднялся выше замминистра. посмотри что в Европе творится с карантином - всем нас****ать на него уже. более того - народ восстал против сговора правительств и фармкомпаний.
показать весь комментарий
02.08.2020 12:34 Ответить
Ну что взять с человека, который к медицине относится только работой санитаром во время учебы
показать весь комментарий
02.08.2020 12:55 Ответить
а то шо?
показать весь комментарий
02.08.2020 12:34 Ответить
а то вот...
Местные власти не имеют права ослаблять карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 1542
показать весь комментарий
02.08.2020 12:43 Ответить
Это 100-пудово ЗЕсбу. Только они могли написать, вместо «у бік влади»-сторону власті, и вместо «тримайтесь-дєржитєсь».
показать весь комментарий
02.08.2020 13:46 Ответить
канешна... это ж ваша корова...и вы ее доите )))
показать весь комментарий
02.08.2020 12:35 Ответить
зверушка - клейма ставить негде...
показать весь комментарий
02.08.2020 12:37 Ответить
а какой именно законодательство? каким законом кабмину дано право устанавливать карантин без введения чрезвычайного положения в стране или отдельных регионах?
показать весь комментарий
02.08.2020 12:38 Ответить
Вот это самое главное. Я считаю что разумные ограничения должны быть и обоснованы НО! С продажей нормальных масок по нормальным ценам, и если люди должны сидеть дома то должно быть пособие - 100%. Ато они взвалили всё на людей. Так оно работать не будет. Кроме того способ принятия этого карантина незаконен и в принципе является прецедентом ограничения прав людей в незаконный способ и что и насколько и по какому выгодному для банды поводу они дальше захотят урезать я проверять не хочу.
показать весь комментарий
02.08.2020 12:49 Ответить
Одно слово - узурпатор.
показать весь комментарий
02.08.2020 12:41 Ответить
😁
показать весь комментарий
02.08.2020 12:54 Ответить
Сначала заставьте Харьковскую, Одесскую, Донецкую, Луганскую области вьіполнять нормьі по тестированию, потом можете заикаться о жестком карантине для дисциплинированньіх в этом плане областей.
Гепа с Трухановьім посьілают зеленьіх подальше, а Степанов тявкает на западньіе области.
показать весь комментарий
02.08.2020 12:46 Ответить
Пленум Верховного Суда Украины 29 мая пришел к выводу, что карантинные меры, в частности самоизоляция, ограничение авиаперевозок, закрытие границ и запрет на предпринимательскую деятельность, противоречат Конституции Украины.

"Ограничения деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через границу прямо противоречат конституционным гарантиям. Тем самым нарушается право лиц свободно покидать территорию Украины, что может быть ограничено только законом, а не актами правительства. Также решением органа исполнительной власти нельзя устанавливать ограничения права граждан на мирные собрания. Согласно Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Однако установленное правительством положение о самоизоляции лиц, достигших 60 лет, а также разрешение одним субъектам хозяйствования работать, а другим - нет, противоречат этим гарантиям", - говорится в решении пленума.
Как отмечается в представлении, акты Кабмина также ограничивают конституционные права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи, что возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения.
показать весь комментарий
02.08.2020 12:52 Ответить
Степаше хватит за брифингами ховаться выйди на конференцию и обснуй законность решений правительства.Населению пора встать на защиту Конституции от узурпаторов у власти.
показать весь комментарий
02.08.2020 12:54 Ответить
Хай би ЗЕ, як кумір 73 % насєлєнія, не стягував маску зі свого писку.
Бо всі зебіли за ним повторюють. І спробуйте тепер їх вмовити !!!
показать весь комментарий
02.08.2020 13:20 Ответить
По плану масонів, в вересні буде об'явлена червона зона, і вакцинація плебеїв.
показать весь комментарий
02.08.2020 13:36 Ответить
дивлячись на той зелений цирк, кожна місцева влада просто повинна встати на захист своїх міст від цієї зеленої чуми, та діяти самостійно залежно від ситуації у кожному регіоні
показать весь комментарий
02.08.2020 14:42 Ответить
Местные власти не имеют права мендель карантин, - Степанов.
показать весь комментарий
02.08.2020 15:03 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2020 15:35 Ответить
Степан, кажется, уже давно является пациентом психушки. Где-то, видать, её закрыли, вот он и глумится. Такое лицо, что просто чистый кошмар)
показать весь комментарий
02.08.2020 15:37 Ответить
наш патрійота "Світанок" цілковито перейшов на російську ))))
показать весь комментарий
02.08.2020 19:52 Ответить
Обираю мову залежно від настрою...
Якщо злий і полаятись - то зручніше мокшанською, якщо благодушний настрій - то можно й людською... Але я російськомовний - так склалося. Та й не такий я вже й патріот - просто якщо щось неправильне - то око ріже і обурює... Та й хотілося б жити з людьми і по людські...
показать весь комментарий
02.08.2020 20:35 Ответить
органы местной власти имеют полное право не допускать и не разрешать на их территории тырить деньги из кармана народа Украины центральной властью.Местные власти имеют дипломированных специалистов ,- инфекционистов.которые на местах владеют ситуацией с коронавирусом лучше нежели каб мин с цифирой.которую нужно освоить и без местных властей ну не получится никак
показать весь комментарий
02.08.2020 15:58 Ответить
у нас є МІністерство здоров"Я,котрому підпорядковані облздоров відділи..

Хочете прав для обласних санітарних лікарів -ліквідуйте міністерство.

к у Федеративній республіці НІмеччина.
Але спочатку треба поміняти конституцію .
Соборної України.
показать весь комментарий
02.08.2020 19:55 Ответить
а у нас есть министерство здравоохранения? очень смешная шутка) ни одному их слову не верю
показать весь комментарий
02.08.2020 18:32 Ответить
"согласно нашему законодательству" - вашему это какой страны?
Если есть Закон, не нужно решение сессии местных советов!
показать весь комментарий
02.08.2020 20:51 Ответить
місцеві ради мають право відміняти деякі рішення центральної влади, що відносяться що місцевих справ і повноважень
показать весь комментарий
02.08.2020 23:43 Ответить
 
 