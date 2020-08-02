Местные власти не имеют права ослаблять карантин, - Степанов

Органы местной власти не могут смягчать карантинные ограничения, установленные правительством.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Условия карантина, согласно нашему законодательству, устанавливает правительство, они прописаны в соответствующем постановлении правительства. А уже на территории области или региона могут только усиливать те или иные ограничения, но в любом случае законодательство не предусматривает, что органы местного самоуправления могут смягчать карантин", - сказал Степанов.

Министр добавил, что местные власти также отвечает за соблюдение условий карантина. Соответствующий надзор, каждый в своем направлении, осуществляют Госпродпотребслужба, Нацполиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба.

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Степанов напомнил общие условия карантина, которые действуют во всей стране: масочный режим, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

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Городские власти Луцка заявили, что вопреки распоряжению центральной власти не будут останавливать общественный транспорт и закрывать кафе и рестораны в попавшем в "красную" зону городе.

Мэры Тернополя и Ивано-Франковска Надал и Марцинкив возмущены, что их города отнесли к "красной" и "оранжевой" зонам.

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Горсовет Тернополя заявил, что предприятия и организации города с понедельника будут, вопреки карантинным ограничениям, работать в обычном режиме. Депутаты горсовета соберутся на внеочередное заседание, на котором обсудят законность решения центральной власти отнести город к "красной" карантинной зоне.