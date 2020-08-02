Місцева влада не має права послаблювати карантин, - Степанов
Органи місцевої влади не можуть пом'якшувати карантинні обмеження, встановлені урядом.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Умови карантину, згідно з нашим законодавством, встановлює уряд, вони прописані у відповідній постанові уряду. А вже на території області або регіону можуть тільки посилювати ті чи інші обмеження, але в будь-якому випадку законодавство не передбачає, що органи місцевого самоврядування можуть пом'якшувати карантин", - сказав Степанов.
Міністр додав, що місцева влада також відповідає за дотримання умов карантину. Відповідний нагляд, кожен у своєму напрямку, здійснює Держпродспоживслужба, Нацполіція, Національна гвардія, Держприкордонслужба.
Степанов нагадав загальні умови карантину, які діють на території всієї країни: масковий режим, дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків.
Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті мають зупинити громадський транспорт, закрити ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонити відвідування навчальних закладів.
Міська влада Луцька заявила, що всупереч розпорядженню центральної влади не зупинятиме громадський транспорт і не закриватиме кафе і ресторани міста, яке потрапило в "червону" зону.
Мери Тернополя та Івано-Франківська Надал і Марцінків обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та "помаранчевої" зон.
Міськрада Тернополя заявила, що підприємства й організації міста з понеділка, всупереч карантинним обмеженням, працюватимуть у звичайному режимі. Депутати міськради зберуться на позачергове засідання, на якому обговорять законність рішення центральної влади віднести місто до "червоної" карантинної зони.
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Карантин возможен только при условии введения ЧП по всей стране, но с полным обеспечением граждан материально со стороны государства.
А пока этого нет, все решения по карантину центральной власти - не законные и антиконституционные. А сама власть в таком случае - преступная и вне закона и никто не обязан исполнять её незаконные решения.
С этим ни Европа, ни Америка не справились. А ты всё бредишь!
В Китае фаза 1 была ещё более жёсткая. Там в караинин на улицах бегал только гарсон по доставке еды на дом.
В Украине демократия есть, а гражданского сознания ни на йоту!
Гепа с Трухановьім посьілают зеленьіх подальше, а Степанов тявкает на западньіе области.
"Ограничения деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через границу прямо противоречат конституционным гарантиям. Тем самым нарушается право лиц свободно покидать территорию Украины, что может быть ограничено только законом, а не актами правительства. Также решением органа исполнительной власти нельзя устанавливать ограничения права граждан на мирные собрания. Согласно Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Однако установленное правительством положение о самоизоляции лиц, достигших 60 лет, а также разрешение одним субъектам хозяйствования работать, а другим - нет, противоречат этим гарантиям", - говорится в решении пленума.
Как отмечается в представлении, акты Кабмина также ограничивают конституционные права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи, что возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения.
Бо всі зебіли за ним повторюють. І спробуйте тепер їх вмовити !!!
Якщо злий і полаятись - то зручніше мокшанською, якщо благодушний настрій - то можно й людською... Але я російськомовний - так склалося. Та й не такий я вже й патріот - просто якщо щось неправильне - то око ріже і обурює... Та й хотілося б жити з людьми і по людські...
Хочете прав для обласних санітарних лікарів -ліквідуйте міністерство.
к у Федеративній республіці НІмеччина.
Але спочатку треба поміняти конституцію .
Соборної України.
Если есть Закон, не нужно решение сессии местных советов!