Місцева влада не має права послаблювати карантин, - Степанов

Органи місцевої влади не можуть пом'якшувати карантинні обмеження, встановлені урядом.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Умови карантину, згідно з нашим законодавством, встановлює уряд, вони прописані у відповідній постанові уряду. А вже на території області або регіону можуть тільки посилювати ті чи інші обмеження, але в будь-якому випадку законодавство не передбачає, що органи місцевого самоврядування можуть пом'якшувати карантин", - сказав Степанов.

Міністр додав, що місцева влада також відповідає за дотримання умов карантину. Відповідний нагляд, кожен у своєму напрямку, здійснює Держпродспоживслужба, Нацполіція, Національна гвардія, Держприкордонслужба.

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Степанов нагадав загальні умови карантину, які діють на території всієї країни: масковий режим, дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті мають зупинити громадський транспорт, закрити ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонити відвідування навчальних закладів.

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Міська влада Луцька заявила, що всупереч розпорядженню центральної влади не зупинятиме громадський транспорт і не закриватиме кафе і ресторани міста, яке потрапило в "червону" зону.

Мери Тернополя та Івано-Франківська Надал і Марцінків обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та "помаранчевої" зон.

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Міськрада Тернополя заявила, що підприємства й організації міста з понеділка, всупереч карантинним обмеженням, працюватимуть у звичайному режимі. Депутати міськради зберуться на позачергове засідання, на якому обговорять законність рішення центральної влади віднести місто до "червоної" карантинної зони.