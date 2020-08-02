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Новини Коронавірус і карантин
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Місцева влада не має права послаблювати карантин, - Степанов

Місцева влада не має права послаблювати карантин, - Степанов

Органи місцевої влади не можуть пом'якшувати карантинні обмеження, встановлені урядом.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Умови карантину, згідно з нашим законодавством, встановлює уряд, вони прописані у відповідній постанові уряду. А вже на території області або регіону можуть тільки посилювати ті чи інші обмеження, але в будь-якому випадку законодавство не передбачає, що органи місцевого самоврядування можуть пом'якшувати карантин", - сказав Степанов.

Міністр додав, що місцева влада також відповідає за дотримання умов карантину. Відповідний нагляд, кожен у своєму напрямку, здійснює Держпродспоживслужба, Нацполіція, Національна гвардія, Держприкордонслужба.

Читайте також: Підприємства Тернополя, що опинився в "червоній" зоні, з понеділка працюватимуть у звичайному режимі, - міськрада

Степанов нагадав загальні умови карантину, які діють на території всієї країни: масковий режим, дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті мають зупинити громадський транспорт, закрити ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонити відвідування навчальних закладів.

Читайте також: Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та"помаранчевої" зон

Міська влада Луцька заявила, що всупереч розпорядженню центральної влади не зупинятиме громадський транспорт і не закриватиме кафе і ресторани міста, яке потрапило в "червону" зону.

Мери Тернополя та Івано-Франківська Надал і Марцінків обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та "помаранчевої" зон.

Читайте також: Луцьк, який потрапив у "червону зону" не зупинятиме транспорт і не закриватиме кафе і ресторани, - радник мера Поліщук

Міськрада Тернополя заявила, що підприємства й організації міста з понеділка, всупереч карантинним обмеженням, працюватимуть у звичайному режимі. Депутати міськради зберуться на позачергове засідання, на якому обговорять законність рішення центральної влади віднести місто до "червоної" карантинної зони.

Автор: 

карантин (18172) місцеве самоврядування (326) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
Душевнобольные по короновирусу из центральной власти, тем более не имеют право ограничивать свободы и права граждан в неконституционный способ а именно карантин.
Карантин возможен только при условии введения ЧП по всей стране, но с полным обеспечением граждан материально со стороны государства.
А пока этого нет, все решения по карантину центральной власти - не законные и антиконституционные. А сама власть в таком случае - преступная и вне закона и никто не обязан исполнять её незаконные решения.
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02.08.2020 12:34 Відповісти
+15
Местные власти болт с левой резьбой ложили на ваше "право".
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02.08.2020 12:33 Відповісти
+12
а какой именно законодательство? каким законом кабмину дано право устанавливать карантин без введения чрезвычайного положения в стране или отдельных регионах?
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02.08.2020 12:38 Відповісти
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Местные власти болт с левой резьбой ложили на ваше "право".
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02.08.2020 12:33 Відповісти
Так то так, но только у них есть "орлы" авакова. Они по беспределу ввели карантин и менты кошмарят предпринимателей тоже по беспределу
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02.08.2020 12:42 Відповісти
Душевнобольные по короновирусу из центральной власти, тем более не имеют право ограничивать свободы и права граждан в неконституционный способ а именно карантин.
Карантин возможен только при условии введения ЧП по всей стране, но с полным обеспечением граждан материально со стороны государства.
А пока этого нет, все решения по карантину центральной власти - не законные и антиконституционные. А сама власть в таком случае - преступная и вне закона и никто не обязан исполнять её незаконные решения.
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02.08.2020 12:34 Відповісти
А кто выполняет сам несет уголовную ответственность.
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02.08.2020 12:47 Відповісти
*но с полным обеспечением...*

С этим ни Европа, ни Америка не справились. А ты всё бредишь!
В Китае фаза 1 была ещё более жёсткая. Там в караинин на улицах бегал только гарсон по доставке еды на дом.
В Украине демократия есть, а гражданского сознания ни на йоту!
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02.08.2020 19:55 Відповісти
Если нет возможности УБЕДИТЬ, принудить, то, возможно, не следует мешать... Хотя бы в парадигме ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ. Вот в Германии "Многотысячный протест против карантинных ограничений прошел в Берлине: пострадали 18 полицейских".
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02.08.2020 12:34 Відповісти
степашка становится неадекватом .... как и все кто поднялся выше замминистра. посмотри что в Европе творится с карантином - всем нас****ать на него уже. более того - народ восстал против сговора правительств и фармкомпаний.
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02.08.2020 12:34 Відповісти
Ну что взять с человека, который к медицине относится только работой санитаром во время учебы
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02.08.2020 12:55 Відповісти
а то шо?
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02.08.2020 12:34 Відповісти
а то вот...
Местные власти не имеют права ослаблять карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 1542
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02.08.2020 12:43 Відповісти
Это 100-пудово ЗЕсбу. Только они могли написать, вместо «у бік влади»-сторону власті, и вместо «тримайтесь-дєржитєсь».
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02.08.2020 13:46 Відповісти
канешна... это ж ваша корова...и вы ее доите )))
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02.08.2020 12:35 Відповісти
зверушка - клейма ставить негде...
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02.08.2020 12:37 Відповісти
а какой именно законодательство? каким законом кабмину дано право устанавливать карантин без введения чрезвычайного положения в стране или отдельных регионах?
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02.08.2020 12:38 Відповісти
Вот это самое главное. Я считаю что разумные ограничения должны быть и обоснованы НО! С продажей нормальных масок по нормальным ценам, и если люди должны сидеть дома то должно быть пособие - 100%. Ато они взвалили всё на людей. Так оно работать не будет. Кроме того способ принятия этого карантина незаконен и в принципе является прецедентом ограничения прав людей в незаконный способ и что и насколько и по какому выгодному для банды поводу они дальше захотят урезать я проверять не хочу.
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02.08.2020 12:49 Відповісти
Одно слово - узурпатор.
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02.08.2020 12:41 Відповісти
😁
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02.08.2020 12:54 Відповісти
Сначала заставьте Харьковскую, Одесскую, Донецкую, Луганскую области вьіполнять нормьі по тестированию, потом можете заикаться о жестком карантине для дисциплинированньіх в этом плане областей.
Гепа с Трухановьім посьілают зеленьіх подальше, а Степанов тявкает на западньіе области.
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02.08.2020 12:46 Відповісти
Пленум Верховного Суда Украины 29 мая пришел к выводу, что карантинные меры, в частности самоизоляция, ограничение авиаперевозок, закрытие границ и запрет на предпринимательскую деятельность, противоречат Конституции Украины.

"Ограничения деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через границу прямо противоречат конституционным гарантиям. Тем самым нарушается право лиц свободно покидать территорию Украины, что может быть ограничено только законом, а не актами правительства. Также решением органа исполнительной власти нельзя устанавливать ограничения права граждан на мирные собрания. Согласно Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Однако установленное правительством положение о самоизоляции лиц, достигших 60 лет, а также разрешение одним субъектам хозяйствования работать, а другим - нет, противоречат этим гарантиям", - говорится в решении пленума.
Как отмечается в представлении, акты Кабмина также ограничивают конституционные права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи, что возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения.
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02.08.2020 12:52 Відповісти
Степаше хватит за брифингами ховаться выйди на конференцию и обснуй законность решений правительства.Населению пора встать на защиту Конституции от узурпаторов у власти.
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02.08.2020 12:54 Відповісти
Хай би ЗЕ, як кумір 73 % насєлєнія, не стягував маску зі свого писку.
Бо всі зебіли за ним повторюють. І спробуйте тепер їх вмовити !!!
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02.08.2020 13:20 Відповісти
По плану масонів, в вересні буде об'явлена червона зона, і вакцинація плебеїв.
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02.08.2020 13:36 Відповісти
дивлячись на той зелений цирк, кожна місцева влада просто повинна встати на захист своїх міст від цієї зеленої чуми, та діяти самостійно залежно від ситуації у кожному регіоні
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02.08.2020 14:42 Відповісти
Местные власти не имеют права мендель карантин, - Степанов.
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02.08.2020 15:03 Відповісти
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02.08.2020 15:35 Відповісти
Степан, кажется, уже давно является пациентом психушки. Где-то, видать, её закрыли, вот он и глумится. Такое лицо, что просто чистый кошмар)
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02.08.2020 15:37 Відповісти
наш патрійота "Світанок" цілковито перейшов на російську ))))
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02.08.2020 19:52 Відповісти
Обираю мову залежно від настрою...
Якщо злий і полаятись - то зручніше мокшанською, якщо благодушний настрій - то можно й людською... Але я російськомовний - так склалося. Та й не такий я вже й патріот - просто якщо щось неправильне - то око ріже і обурює... Та й хотілося б жити з людьми і по людські...
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02.08.2020 20:35 Відповісти
органы местной власти имеют полное право не допускать и не разрешать на их территории тырить деньги из кармана народа Украины центральной властью.Местные власти имеют дипломированных специалистов ,- инфекционистов.которые на местах владеют ситуацией с коронавирусом лучше нежели каб мин с цифирой.которую нужно освоить и без местных властей ну не получится никак
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02.08.2020 15:58 Відповісти
у нас є МІністерство здоров"Я,котрому підпорядковані облздоров відділи..

Хочете прав для обласних санітарних лікарів -ліквідуйте міністерство.

к у Федеративній республіці НІмеччина.
Але спочатку треба поміняти конституцію .
Соборної України.
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02.08.2020 19:55 Відповісти
а у нас есть министерство здравоохранения? очень смешная шутка) ни одному их слову не верю
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02.08.2020 18:32 Відповісти
"согласно нашему законодательству" - вашему это какой страны?
Если есть Закон, не нужно решение сессии местных советов!
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02.08.2020 20:51 Відповісти
місцеві ради мають право відміняти деякі рішення центральної влади, що відносяться що місцевих справ і повноважень
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02.08.2020 23:43 Відповісти
 
 