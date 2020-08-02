Центрэнерго отвергает обвинение журналистов проекта "Схемы"
"Центрэнерго" называет обвинение со стороны проекта "Схемы" в продаже объемов электроэнергии, которые не собирается производить, непрофессиональным и манипулятивным.
Об этом сказано в заявлении компании, обнародованном на ее официальном сайте, сообщает Цензор.НЕТ.
"Государственная энергогенерирующая компания заинтересована вырабатывать и продавать больше электроэнергии. Ибо чем больше объемы, тем меньше расходы на единицу продукции - себестоимость. Поэтому обвинять нас в том, что мы хотим продавать больше - как минимум, странно", - сказано в заявлении.
В "Центрэнерго" прокомментировали вопрос завышения генерирующими компаниями объемов проданной электроэнергии.
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"Например, во вторник, 22 апреля 2020 года, системный оператор "Укрэнерго" дал команду запустить в работу все заявленные блоки тепловой генерации. ПАО "Центрэнерго" включил в работу все свои блоки, таким образом подтвердив возможность вырабатывать заявленные объемы. Вместе с тем две другие компании-владельцы ТЭС - "Донбассэнерго" и "ДТЭК" - не смогли запустить все свои блоки, то есть оказалось, что у них проданной электроэнергии больше, чем они реально могли выработать. Вот только в версии "Схем" виновными в таких действиях почему-то выставляют "Центрэнерго", - заявили в компании.
В "Центрэнерго" подтвердили, что получают плату 20% за балансировку системы. Но эта деятельность для компании убыточная, ведь расходы на топливо при такой работе вырастают в разы, сказано в заявлении.
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Кроме того, ПАО "Центрэнерго" покупает уголь государственных шахт по цене выше рыночной. Газ в июне-июле компания покупает у государственного НАК "Нафтогаз Украины".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в расследовании проекта "Схемы: коррупция в деталях", утверждалось, что компания ПАО "Центрэнерго" зарабатывает миллиарды гривень на энергетическом рынке за счет использования производственных мощностей атомных электростанций, чем причиняет убытки государственной НАЭК "Энергоатом".
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Опять блин это "Центрэнерго"..... Судя по статье можно сделать вывод, что с генерацией своей электроэнергии не всё так радужно, и её надо брать со стороны. Это очень похоже, что кто-то очень хочет снова открыть её импорт, да и осень не загорами. Неужели снова "душевный" порыв от Геруса? Любой его "порыв" всегда имеет привязку к калькулятору коломойского, тут и к гадалке не надо ходить.