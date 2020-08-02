Центренерго відкидає звинувачення журналістів проєкту "Схеми"

"Центренерго" називає звинувачення з боку проєкту "Схеми" у продажу обсягів електроенергії, які не збирається виробляти, непрофесійним і маніпулятивним.

Про це сказано в заяві компанії, оприлюдненій на її офіційному сайті, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Державна енергогенеруюча компанія зацікавлена виробляти і продавати більше електроенергії. Бо чим більше обсяги, тим менше витрати на одиницю продукції - собівартість. Тому звинувачувати нас в тому, що ми хочемо продавати більше - як мінімум, дивно", - сказано в заяві.

В "Центренерго" прокоментували питання завищення генеруючими компаніями обсягів проданої електроенергії.

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"Наприклад, у вівторок 22 квітня 2020 року системний оператор "Укренерго" дав команду запустити в роботу усі заявлені блоки теплової генерації. ПАТ "Центренерго" включив у роботу всі свої блоки, таким чином підтвердивши можливість виробляти заявлені обсяги. Разом із тим дві інші компанії-власники ТЕС - "Донбасенерго" та "ДТЕК" - не змогли запустити всі свої блоки, тобто виявилося, що у них проданої електроенергії більше, аніж вони реально могли виробити. Ось тільки у версії "Схем" винними в таких діях чомусь виставляють "Центренерго", - заявили в компанії.

В "Центренерго" підтвердили, що отримують плату 20% за балансування системи. Але ця діяльність для компанії збиткова, адже витрати на паливо при такій роботі виростають в рази, сказано в заяві.

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Крім того, ПАТ "Центренерго" купує вугілля державних шахт за ціною вище ринкової. Газ в червні-липні компанія купує у державного НАК "Нафтогаз України".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у розслідуванні проєкту "Схеми: корупція в деталях", стверджувалося, що компанія ПАТ "Центренерго" заробляє мільярди гривень на енергетичному ринку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, ніж завдає збитків державній НАЕК "Енергоатом".