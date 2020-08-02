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Центренерго відкидає звинувачення журналістів проєкту "Схеми"

Центренерго відкидає звинувачення журналістів проєкту

"Центренерго" називає звинувачення з боку проєкту "Схеми" у продажу обсягів електроенергії, які не збирається виробляти, непрофесійним і маніпулятивним.

Про це сказано в заяві компанії, оприлюдненій на її офіційному сайті, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Державна енергогенеруюча компанія зацікавлена виробляти і продавати більше електроенергії. Бо чим більше обсяги, тим менше витрати на одиницю продукції - собівартість. Тому звинувачувати нас в тому, що ми хочемо продавати більше - як мінімум, дивно", - сказано в заяві.

В "Центренерго" прокоментували питання завищення генеруючими компаніями обсягів проданої електроенергії.

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"Наприклад, у вівторок 22 квітня 2020 року системний оператор "Укренерго" дав команду запустити в роботу усі заявлені блоки теплової генерації. ПАТ "Центренерго" включив у роботу всі свої блоки, таким чином підтвердивши можливість виробляти заявлені обсяги. Разом із тим дві інші компанії-власники ТЕС - "Донбасенерго" та "ДТЕК" - не змогли запустити всі свої блоки, тобто виявилося, що у них проданої електроенергії більше, аніж вони реально могли виробити. Ось тільки у версії "Схем" винними в таких діях чомусь виставляють "Центренерго", - заявили в компанії.

В "Центренерго" підтвердили, що отримують плату 20% за балансування системи. Але ця діяльність для компанії збиткова, адже витрати на паливо при такій роботі виростають в рази, сказано в заяві.

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Крім того, ПАТ "Центренерго" купує вугілля державних шахт за ціною вище ринкової. Газ в червні-липні компанія купує у державного НАК "Нафтогаз України".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у розслідуванні проєкту "Схеми: корупція в деталях", стверджувалося, що компанія ПАТ "Центренерго" заробляє мільярди гривень на енергетичному ринку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, ніж завдає збитків державній НАЕК "Енергоатом".

енергетика (2615) Центренерго (550)


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Отвергает и всё !!!
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02.08.2020 18:44 Відповісти
У Схем - свои схемы, у Центрэнерго - свои, а истина по середине!
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02.08.2020 18:53 Відповісти
В локтевом суставе, чтоле?
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02.08.2020 19:23 Відповісти
Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют
https://censor.net/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut

🤑
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02.08.2020 18:59 Відповісти
Из статьи - "....не смогли запустить все свои блоки, то есть оказалось, что у них проданной электроэнергии больше, чем они реально могли выработать. "Центрэнерго" подтвердили, что получают плату 20% за балансировку системы. Но эта деятельность для компании убыточная."
Опять блин это "Центрэнерго"..... Судя по статье можно сделать вывод, что с генерацией своей электроэнергии не всё так радужно, и её надо брать со стороны. Это очень похоже, что кто-то очень хочет снова открыть её импорт, да и осень не загорами. Неужели снова "душевный" порыв от Геруса? Любой его "порыв" всегда имеет привязку к калькулятору коломойского, тут и к гадалке не надо ходить.
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02.08.2020 19:27 Відповісти
еще полтора года назад, центэнерго была сверх прибыльной для бюджета, теперь сверхприбыли получает каломойше, а центрэнерго оказался убыточен для бюджета.
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02.08.2020 21:08 Відповісти
Допросите Коземко и Сагира - они интересные схемы откатов расскажут.
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03.08.2020 09:18 Відповісти
 
 