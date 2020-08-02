Центренерго відкидає звинувачення журналістів проєкту "Схеми"
"Центренерго" називає звинувачення з боку проєкту "Схеми" у продажу обсягів електроенергії, які не збирається виробляти, непрофесійним і маніпулятивним.
Про це сказано в заяві компанії, оприлюдненій на її офіційному сайті, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Державна енергогенеруюча компанія зацікавлена виробляти і продавати більше електроенергії. Бо чим більше обсяги, тим менше витрати на одиницю продукції - собівартість. Тому звинувачувати нас в тому, що ми хочемо продавати більше - як мінімум, дивно", - сказано в заяві.
В "Центренерго" прокоментували питання завищення генеруючими компаніями обсягів проданої електроенергії.
"Наприклад, у вівторок 22 квітня 2020 року системний оператор "Укренерго" дав команду запустити в роботу усі заявлені блоки теплової генерації. ПАТ "Центренерго" включив у роботу всі свої блоки, таким чином підтвердивши можливість виробляти заявлені обсяги. Разом із тим дві інші компанії-власники ТЕС - "Донбасенерго" та "ДТЕК" - не змогли запустити всі свої блоки, тобто виявилося, що у них проданої електроенергії більше, аніж вони реально могли виробити. Ось тільки у версії "Схем" винними в таких діях чомусь виставляють "Центренерго", - заявили в компанії.
В "Центренерго" підтвердили, що отримують плату 20% за балансування системи. Але ця діяльність для компанії збиткова, адже витрати на паливо при такій роботі виростають в рази, сказано в заяві.
Крім того, ПАТ "Центренерго" купує вугілля державних шахт за ціною вище ринкової. Газ в червні-липні компанія купує у державного НАК "Нафтогаз України".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у розслідуванні проєкту "Схеми: корупція в деталях", стверджувалося, що компанія ПАТ "Центренерго" заробляє мільярди гривень на енергетичному ринку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, ніж завдає збитків державній НАЕК "Енергоатом".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://censor.net/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut
🤑
Опять блин это "Центрэнерго"..... Судя по статье можно сделать вывод, что с генерацией своей электроэнергии не всё так радужно, и её надо брать со стороны. Это очень похоже, что кто-то очень хочет снова открыть её импорт, да и осень не загорами. Неужели снова "душевный" порыв от Геруса? Любой его "порыв" всегда имеет привязку к калькулятору коломойского, тут и к гадалке не надо ходить.