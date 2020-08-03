Разделение Украины на карантинные зоны: новые правила вступили в силу. СПИСОК
В Украине сегодня, 3 августа, вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Так, города и районы распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Решение о разделении территории Украины на карантинные зоны было принято 31 июля на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Оно вступает в действие в понедельник, 3 августа, и будет действовать всю следующую неделю.
В пятницу, 7 августа, комиссия на очередном заседании пересмотрит это разделение.
Ограничения, действующие в каждой карантинной зоне, обнародовали днем 31 июля, с ними можно ознакомиться здесь.
Красная зона:
- города Луцк и Тернополь;
- Кицманский район Черновицкой области.
Оранжевая зона:
- Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;
- Луцкий и Любашевский районы Волынской области;
- Тысменицкий район Ивано-Франковской области;
- Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области;
- Бучачский район Тернопольской области.
Читайте на Цензор.НЕТ: С 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина: что запрещено. СПИСОК
Желтая зона:
- Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области;
- город Нововолынск, Гороховский, Кверцивский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
- города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;
- города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
- город Яремче, Богородчанский, Городенивский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;
- Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области;
- Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области, Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
Какие ограничения действуют в каждой из карантинных зон, читайте здесь.
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Странно, что на это постановление Кабмин и Комиссия по ТЭБ и ЧС забили, введя с 03.08.2020 ограничения в несуществующих с 19.07.2020 административно-территориальных единицах Украины.
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Конкурс капитанов КВН?
а порошенки с ЕСами самоустранились...
давайте их дружно поклеймим
За полгода от сердечно-сосудистых умерло 60+тыс человек. От пневмонии 2тыс. И не факт что пневмония на 100% вызвана коронавирусом.
Так давайте теперь будем рубить виноградники, сносить спиртзаводы, закрывать табачные фабрики и тд. От них же люди умирают!?
И так чтобы вы понимали в Киеве живет около 7-8% всего населения Украины. И 1000 заболевших в Киеве где 3 млн, это совсем не то, что 1000 заболевших в Херсоне где всего 0,3 млн.
Верует ли он в ковид19 и чей Крым?
Державний лабцентр витратив мільйони на неякісні тести - СБУ.
Служба безпеки задокументувала протиправну діяльність посадовців Державної установи "Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ", причетних до придбання неякісних медзасобів для діагностики COVID-19 молекулярно-генетичним методом.
Джерело: https://ssu.gov.ua/rehionalni-novyny/na-khersonshchyni-sbu-vykryla-roztratu-derzhavnykh-hroshei-na-prydbanni-neiakisnykh-testsystem-dlia-diahnostuvannia-covid19 пресслужба СБУ
Деталі: За попередньою версією, держустанова уклала договір з компанією на постачання 35 тисяч тест-систем. Придбані засоби є не рекомендованими до використання у медзакладах на підставі досліджень вірусологічної референт-лабораторії "Центру громадського здоров'я МОЗ".
Тому для громадян, яких діагностували цими медзасобами, провели повторне тестування.
Дослівно: "Протиправна діяльність посадовців могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров'ю громадян, а також завдала бюджетних втрат на понад 2 мільйони гривень".
Сегодня в одной из киевских больниц наблюдал постановочное шоу центральных украинских каналов 1+1 и "Телебачення України" про повышение статистики заболевших covid. В шоу принимали участие актеры и конечно же бабушки. С самого утра караван машин со съемочной техникой подъехал и начал подготовку. Скорые расставлялись по местам, оборудование настраивалось, актеры и актрисы усердно гримировались под врачей. Скорые расставлялись под входом. Затем охрана оцепила периметр и шоу началось. Одного за другим и скорых выгружали тяжело больных ковидом и помещали в палаты интенсивной терапии под ИВЛ привезённые съёмочной группой. Снимали по несколько дублей. Съёмки длились весь день, после чего бабушки переместились во внутренний дворик для получения гонорара а актеры отдыхали после тяжёлых съёмок.
Так что смотрите сегодня в новостях очередную лапшу по резкой вспышке пандемии в Киеве. И! Готовимся к новой плановой волне с осени!
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Ну и когда закончится карантин?)))