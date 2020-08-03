Разделение Украины на карантинные зоны: новые правила вступили в силу. СПИСОК

В Украине сегодня, 3 августа, вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Так, города и районы распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение о разделении территории Украины на карантинные зоны было принято 31 июля на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Оно вступает в действие в понедельник, 3 августа, и будет действовать всю следующую неделю.

В пятницу, 7 августа, комиссия на очередном заседании пересмотрит это разделение.

Ограничения, действующие в каждой карантинной зоне, обнародовали днем 31 июля, с ними можно ознакомиться здесь.

Красная зона:

- города Луцк и Тернополь;

- Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая зона:

- Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;

- Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

- Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

- Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области;

- Бучачский район Тернопольской области.

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Желтая зона:

- Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области;

- город Нововолынск, Гороховский, Кверцивский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;

- города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;

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- города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

- город Яремче, Богородчанский, Городенивский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;

- Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области;

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- Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области, Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Какие ограничения действуют в каждой из карантинных зон, читайте здесь.