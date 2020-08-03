РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11750 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
26 569 58

Разделение Украины на карантинные зоны: новые правила вступили в силу. СПИСОК

Разделение Украины на карантинные зоны: новые правила вступили в силу. СПИСОК

В Украине сегодня, 3 августа, вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Так, города и районы распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение о разделении территории Украины на карантинные зоны было принято 31 июля на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Оно вступает в действие в понедельник, 3 августа, и будет действовать всю следующую неделю.

В пятницу, 7 августа, комиссия на очередном заседании пересмотрит это разделение.

Ограничения, действующие в каждой карантинной зоне, обнародовали днем 31 июля, с ними можно ознакомиться здесь.

Красная зона:

- города Луцк и Тернополь;

- Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая зона:

- Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;

- Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

- Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

- Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области;

- Бучачский район Тернопольской области.

Читайте на Цензор.НЕТ: С 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина: что запрещено. СПИСОК

Желтая зона:

- Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области;

- город Нововолынск, Гороховский, Кверцивский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;

- города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предприятия оказавшегося в "красной" зоне Тернополя с понедельника будут работать в обычном режиме, - горсовет

- города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

- город Яремче, Богородчанский, Городенивский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;

- Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэры, которые отказываются усиливать карантинные меры, будут отвечать за каждого умершего от COVID-19 горожанина, - замглавы МВД Геращенко

- Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области, Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Какие ограничения действуют в каждой из карантинных зон, читайте здесь.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Це правда?

Сегодня в одной из киевских больниц наблюдал постановочное шоу центральных украинских каналов 1+1 и "Телебачення України" про повышение статистики заболевших covid. В шоу принимали участие актеры и конечно же бабушки. С самого утра караван машин со съемочной техникой подъехал и начал подготовку. Скорые расставлялись по местам, оборудование настраивалось, актеры и актрисы усердно гримировались под врачей. Скорые расставлялись под входом. Затем охрана оцепила периметр и шоу началось. Одного за другим и скорых выгружали тяжело больных ковидом и помещали в палаты интенсивной терапии под ИВЛ привезённые съёмочной группой. Снимали по несколько дублей. Съёмки длились весь день, после чего бабушки переместились во внутренний дворик для получения гонорара а актеры отдыхали после тяжёлых съёмок.
Так что смотрите сегодня в новостях очередную лапшу по резкой вспышке пандемии в Киеве. И! Готовимся к новой плановой волне с осени!

https://www.facebook.com/groups/kyivinformation

Поділ України на карантинні зони: нові правила набули чинності - Цензор.НЕТ 7130
показать весь комментарий
03.08.2020 09:11 Ответить
+10
А чому це Київ не червона зона?!
показать весь комментарий
03.08.2020 08:50 Ответить
+10
Потому что нас разводят как котят!
За полгода от сердечно-сосудистых умерло 60+тыс человек. От пневмонии 2тыс. И не факт что пневмония на 100% вызвана коронавирусом.
Так давайте теперь будем рубить виноградники, сносить спиртзаводы, закрывать табачные фабрики и тд. От них же люди умирают!?
показать весь комментарий
03.08.2020 09:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Решение о разделении территории Украины...
Я в ах.е
показать весь комментарий
03.08.2020 08:40 Ответить
саме по цих областях невиїзний зе проїхався з візитами
показать весь комментарий
03.08.2020 11:26 Ответить
18.07.2020 в газете "Голос Украины" №122 было опубликовано и с 19.07.2020 постановление Верховной Рады Украины от 17.07.2020 №807-IX "О создании и ликвидации районов".
***
Странно, что на это постановление Кабмин и Комиссия по ТЭБ и ЧС забили, введя с 03.08.2020 ограничения в несуществующих с 19.07.2020 административно-территориальных единицах Украины.
***
Конкурс капитанов КВН?
показать весь комментарий
03.08.2020 17:09 Ответить
не ведают, что творят...
а порошенки с ЕСами самоустранились...
давайте их дружно поклеймим
показать весь комментарий
03.08.2020 21:41 Ответить
А чому це Київ не червона зона?!
показать весь комментарий
03.08.2020 08:50 Ответить
Потому что нас разводят как котят!
За полгода от сердечно-сосудистых умерло 60+тыс человек. От пневмонии 2тыс. И не факт что пневмония на 100% вызвана коронавирусом.
Так давайте теперь будем рубить виноградники, сносить спиртзаводы, закрывать табачные фабрики и тд. От них же люди умирают!?
показать весь комментарий
03.08.2020 09:33 Ответить
Патамушта уровень заболеваний, считается не тупо по количеству заболевших, а по количеству заболевших в соотношению к количеству проживающих на той территории.
И так чтобы вы понимали в Киеве живет около 7-8% всего населения Украины. И 1000 заболевших в Киеве где 3 млн, это совсем не то, что 1000 заболевших в Херсоне где всего 0,3 млн.
показать весь комментарий
03.08.2020 11:39 Ответить
В Києві 14 чол. на 100 000, а в Тернопільській області 11 чол. на 100 000. Це без порівняння площини території. Ти ж не будеш сперечатися, що чим щільніше живуть люди, тим вірогідність розповсюдження вище.
показать весь комментарий
03.08.2020 11:56 Ответить
тому що виявляється, що для Києва рахують НЕ ТАК, як для всієї України!!! Концентровані осередки вірусу в Києві чомусь НЕ ВІДНОСЯТЬ до Києва....
показать весь комментарий
03.08.2020 21:15 Ответить
Ковид создан политиками и решать эту проблему прийдется политическими мерами. Все на выборы кому не нравится карантин. Сделаем эту ковидную шушеру. Первый вопрос кандидату
Верует ли он в ковид19 и чей Крым?
показать весь комментарий
03.08.2020 09:04 Ответить
От фонаря или там, где нужно зеленым.

Державний лабцентр витратив мільйони на неякісні тести - СБУ.



Служба безпеки задокументувала протиправну діяльність посадовців Державної установи "Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ", причетних до придбання неякісних медзасобів для діагностики COVID-19 молекулярно-генетичним методом.

Джерело: https://ssu.gov.ua/rehionalni-novyny/na-khersonshchyni-sbu-vykryla-roztratu-derzhavnykh-hroshei-na-prydbanni-neiakisnykh-testsystem-dlia-diahnostuvannia-covid19 пресслужба СБУ

Деталі: За попередньою версією, держустанова уклала договір з компанією на постачання 35 тисяч тест-систем. Придбані засоби є не рекомендованими до використання у медзакладах на підставі досліджень вірусологічної референт-лабораторії "Центру громадського здоров'я МОЗ".

Тому для громадян, яких діагностували цими медзасобами, провели повторне тестування.
Дослівно: "Протиправна діяльність посадовців могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров'ю громадян, а також завдала бюджетних втрат на понад 2 мільйони гривень".
показать весь комментарий
03.08.2020 09:06 Ответить
У дебілів, які малювали цю карту не вистачило палітри фарб, ілі сєрого вєщєства в чєрєпной коробкє?
показать весь комментарий
03.08.2020 09:09 Ответить
Це правда?

Сегодня в одной из киевских больниц наблюдал постановочное шоу центральных украинских каналов 1+1 и "Телебачення України" про повышение статистики заболевших covid. В шоу принимали участие актеры и конечно же бабушки. С самого утра караван машин со съемочной техникой подъехал и начал подготовку. Скорые расставлялись по местам, оборудование настраивалось, актеры и актрисы усердно гримировались под врачей. Скорые расставлялись под входом. Затем охрана оцепила периметр и шоу началось. Одного за другим и скорых выгружали тяжело больных ковидом и помещали в палаты интенсивной терапии под ИВЛ привезённые съёмочной группой. Снимали по несколько дублей. Съёмки длились весь день, после чего бабушки переместились во внутренний дворик для получения гонорара а актеры отдыхали после тяжёлых съёмок.
Так что смотрите сегодня в новостях очередную лапшу по резкой вспышке пандемии в Киеве. И! Готовимся к новой плановой волне с осени!

https://www.facebook.com/groups/kyivinformation

Поділ України на карантинні зони: нові правила набули чинності - Цензор.НЕТ 7130
показать весь комментарий
03.08.2020 09:11 Ответить
очередной говносериал... типа "скоты заболели"
показать весь комментарий
03.08.2020 14:54 Ответить
та это не очень смешно - страну превращают в концлагерь...
показать весь комментарий
03.08.2020 21:02 Ответить
Всё делается для того, чтобы и карантин оставить, и, чтоб хасиды толпой в Умань понаехали.
показать весь комментарий
03.08.2020 09:23 Ответить
овець по кошарам
показать весь комментарий
03.08.2020 09:33 Ответить
Искусственное разделение Украины на так называемые "карантинные зоны" - это план кремля, направленный на сдачу оккупированных территори, изоляцию и отделение Западной Украини
показать весь комментарий
03.08.2020 10:11 Ответить
не мешайте все в одну кучу.
показать весь комментарий
04.08.2020 09:18 Ответить
меня одного коробит от словосочетания "Разделение Украины"?
показать весь комментарий
03.08.2020 10:48 Ответить
Повалення Конституційного ладу. СБУ, реакція буде?
показать весь комментарий
03.08.2020 11:39 Ответить
СБУ уже давно повалэнэ...
показать весь комментарий
03.08.2020 21:03 Ответить
ЗЕлупани рулять - народ терпить. Так бидлу й треба. А мене тішить те, що я ось-ось звалю звідси, щоб ніколи не бачить на вулицях пики продажних хохлів, які за кіло гречки хоч чорта виберуть і продадуть себе й майбутнє своїх дітей. Хахол=кацап - ніякої різниці. В цій ситуації шкода українців - ні, не тих, що за паспортом, а тих, хто з українською волелюбною душею.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:56 Ответить
а більш шкода патріотів що загинули та постраждали за людські цінності ...
показать весь комментарий
03.08.2020 21:06 Ответить
...в 2004 році Україну медчукокацап вже ділив на три сорти, зараз кацапомаланці вирішили розділити на зони, відділити зелену зону, щоб бува із Західної України не висушили розсадники зеленої зони разом із главним зєльоним. Не поможе вже колись намагались створити бєлоголубую зону і де їхній прєдводітєль, правда лакеї перефарбувались.
показать весь комментарий
03.08.2020 14:20 Ответить
І все мери дружно послалі зюзю на*уй, ніхто не собирається єті "мері" віполнять
показать весь комментарий
03.08.2020 14:21 Ответить
Судя по списку, распределяли по принципу "кто сколько занесет"?
показать весь комментарий
03.08.2020 14:43 Ответить
Дети в подвале играли в больницу ,умер от родов сантехник Синицын.У вас есть коронавирус? А если найдём?Всего видов коронавируса-43 ,из них простудных-4.Это необъятное поле для фальсификаций с тестами .Если хорошо поискать-в каждом человеке можно один из 43 видов отыскать ,ну а дальше по накатанной дорожке .Карантин ,безработица ,обнищание .Понятно было бы -больницы забиты -но нет!Организаторы этой аферы сеют панику и наживаются на этом . В остатке что имеем?-Намордники ,купленные за свои же деньги ,штрафы за не ношение намордников и паралич общественного транспорта .И всё? Это стоило 66 млрд гривен?Это одна из самых крутых афер тысячелетия.А как эта кодла обогатится на вакцинации ? -Рокфеллер отдыхает.
показать весь комментарий
03.08.2020 18:46 Ответить
скорее он в доле)
показать весь комментарий
04.08.2020 09:21 Ответить
а ви знаєте, що Київ в "зеленій"! зоні, тому що виявляється, що для Києва рахують НЕ ТАК, як для всієї України. Тому в Києві більше 5000 вірусних, і нічого, і все норм... А в Тернополі 500 і його "закрили"???
показать весь комментарий
03.08.2020 21:13 Ответить
10 Июня ехал из Шегини до Львова граница львовская область частным микроавтобусом стоимость 300 гр до эпидемии рейсовый автобус стоимость 60 гр автобус походу так и не пустили в июне как открыли пеший переход Шегини Медвка за сутки через границу переходило 2.5 - 3 тыс человек даже в новостях показывали умножте теперь 3 тыс на 300 гривен потому что добратся со львова можно тока частниками получается под 1 милион гривен вопрос когда там снимут карантин?
показать весь комментарий
03.08.2020 21:23 Ответить
Західну Україну хочуть закрити дома і щоб не рипались. ЗЕклоуни сц.ать Західну Україну !
показать весь комментарий
03.08.2020 22:20 Ответить
8 человек на 100 тысяч за 7 дней. Харьков уже в красной зоне. В пятницу объявят. Шмыгаль ты ни чо не перепутал?
показать весь комментарий
04.08.2020 05:18 Ответить
Согласно данным консалтинговой компании Grand View Research, глобальные продажи только одноразовых масок для лица стремительно выросли - с 800 миллионов долларов в 2019 году до 166 миллиардов долларов в 2020 году. Год еще не закончился!
Ну и когда закончится карантин?)))
показать весь комментарий
04.08.2020 09:28 Ответить
 
 