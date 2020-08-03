Поділ України на карантинні зони: нові правила набули чинності. ПЕРЕЛІК

В Україні сьогодні, 3 серпня, набули чинності нові правила адаптивного карантину. Так, міста і райони розподілені на чотири зони залежно від епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення про поділ території України на карантинні зони було ухвалено 31 липня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Воно набуває чинності в понеділок, 3 серпня, і діятиме весь наступний тиждень.

У п'ятницю, 7 серпня, комісія на черговому засіданні перегляне цей поділ.

Обмеження, що діють у кожній карантинній зоні, оприлюднили 31 липня, з ними можна ознайомитися тут.

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Червона зона:

- міста Луцьк і Тернопіль;

- Кіцманський район Чернівецької області.

Помаранчева зона:

- Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області;

- Луцький і Любашівський райони Волинської області;

- Тисменицький район Івано-Франківської області;

- Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівський райони Львівської області;

- Бучацький район Тернопільської області.

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Жовта зона:

- Вінниця і Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчіцкій райони Вінницької області;

- місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони Волинської області;

- міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романовський і Черняхівський райони Житомирської області;

- міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;

- місто Яремче, Богородчанський, Городенівський, Косівський і Наддвірнянський, райони Івано-Франківської області;

- Жовківський, Яворівський та Кам'яно-Бузький райони Львівської області;

- Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області, Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.

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Які обмеження діють в кожній з карантинних зон, читайте тут.