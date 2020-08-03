УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11957 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
26 569 58

Поділ України на карантинні зони: нові правила набули чинності. ПЕРЕЛІК

Поділ України на карантинні зони: нові правила набули чинності. ПЕРЕЛІК

В Україні сьогодні, 3 серпня, набули чинності нові правила адаптивного карантину. Так, міста і райони розподілені на чотири зони залежно від епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення про поділ території України на карантинні зони було ухвалено 31 липня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Воно набуває чинності в понеділок, 3 серпня, і діятиме весь наступний тиждень.

У п'ятницю, 7 серпня, комісія на черговому засіданні перегляне цей поділ.

Обмеження, що діють у кожній карантинній зоні, оприлюднили 31 липня, з ними можна ознайомитися тут.

Читайте: Мери, які відмовляються посилювати карантинні заходи, відповідатимуть за кожного померлого від COVID-19 містянина, - заступник голови МВС Геращенко

Червона зона:

- міста Луцьк і Тернопіль;

- Кіцманський район Чернівецької області.

Помаранчева зона:

- Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області;

- Луцький і Любашівський райони Волинської області;

- Тисменицький район Івано-Франківської області;

- Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівський райони Львівської області;

- Бучацький район Тернопільської області.

Також читайте: Вологість і температура не вбивають вірус, а уповільнюють його поширення, - інфекціоніст Дубровський

Жовта зона:

- Вінниця і Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчіцкій райони Вінницької області;

- місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони Волинської області;

- міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романовський і Черняхівський райони Житомирської області;

- міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;

- місто Яремче, Богородчанський, Городенівський, Косівський і Наддвірнянський, райони Івано-Франківської області;

- Жовківський, Яворівський та Кам'яно-Бузький райони Львівської області;

- Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області, Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.

Читайте: Летальність від COVID-19 становить в Україні 2,4%, лідирує Кіровоградська область

Які обмеження діють в кожній з карантинних зон, читайте тут.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Це правда?

Сегодня в одной из киевских больниц наблюдал постановочное шоу центральных украинских каналов 1+1 и "Телебачення України" про повышение статистики заболевших covid. В шоу принимали участие актеры и конечно же бабушки. С самого утра караван машин со съемочной техникой подъехал и начал подготовку. Скорые расставлялись по местам, оборудование настраивалось, актеры и актрисы усердно гримировались под врачей. Скорые расставлялись под входом. Затем охрана оцепила периметр и шоу началось. Одного за другим и скорых выгружали тяжело больных ковидом и помещали в палаты интенсивной терапии под ИВЛ привезённые съёмочной группой. Снимали по несколько дублей. Съёмки длились весь день, после чего бабушки переместились во внутренний дворик для получения гонорара а актеры отдыхали после тяжёлых съёмок.
Так что смотрите сегодня в новостях очередную лапшу по резкой вспышке пандемии в Киеве. И! Готовимся к новой плановой волне с осени!

https://www.facebook.com/groups/kyivinformation

Поділ України на карантинні зони: нові правила набули чинності - Цензор.НЕТ 7130
показати весь коментар
03.08.2020 09:11 Відповісти
+10
А чому це Київ не червона зона?!
показати весь коментар
03.08.2020 08:50 Відповісти
+10
Потому что нас разводят как котят!
За полгода от сердечно-сосудистых умерло 60+тыс человек. От пневмонии 2тыс. И не факт что пневмония на 100% вызвана коронавирусом.
Так давайте теперь будем рубить виноградники, сносить спиртзаводы, закрывать табачные фабрики и тд. От них же люди умирают!?
показати весь коментар
03.08.2020 09:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Решение о разделении территории Украины...
Я в ах.е
показати весь коментар
03.08.2020 08:40 Відповісти
саме по цих областях невиїзний зе проїхався з візитами
показати весь коментар
03.08.2020 11:26 Відповісти
18.07.2020 в газете "Голос Украины" №122 было опубликовано и с 19.07.2020 постановление Верховной Рады Украины от 17.07.2020 №807-IX "О создании и ликвидации районов".
***
Странно, что на это постановление Кабмин и Комиссия по ТЭБ и ЧС забили, введя с 03.08.2020 ограничения в несуществующих с 19.07.2020 административно-территориальных единицах Украины.
***
Конкурс капитанов КВН?
показати весь коментар
03.08.2020 17:09 Відповісти
не ведают, что творят...
а порошенки с ЕСами самоустранились...
давайте их дружно поклеймим
показати весь коментар
03.08.2020 21:41 Відповісти
А чому це Київ не червона зона?!
показати весь коментар
03.08.2020 08:50 Відповісти
Потому что нас разводят как котят!
За полгода от сердечно-сосудистых умерло 60+тыс человек. От пневмонии 2тыс. И не факт что пневмония на 100% вызвана коронавирусом.
Так давайте теперь будем рубить виноградники, сносить спиртзаводы, закрывать табачные фабрики и тд. От них же люди умирают!?
показати весь коментар
03.08.2020 09:33 Відповісти
Патамушта уровень заболеваний, считается не тупо по количеству заболевших, а по количеству заболевших в соотношению к количеству проживающих на той территории.
И так чтобы вы понимали в Киеве живет около 7-8% всего населения Украины. И 1000 заболевших в Киеве где 3 млн, это совсем не то, что 1000 заболевших в Херсоне где всего 0,3 млн.
показати весь коментар
03.08.2020 11:39 Відповісти
В Києві 14 чол. на 100 000, а в Тернопільській області 11 чол. на 100 000. Це без порівняння площини території. Ти ж не будеш сперечатися, що чим щільніше живуть люди, тим вірогідність розповсюдження вище.
показати весь коментар
03.08.2020 11:56 Відповісти
тому що виявляється, що для Києва рахують НЕ ТАК, як для всієї України!!! Концентровані осередки вірусу в Києві чомусь НЕ ВІДНОСЯТЬ до Києва....
показати весь коментар
03.08.2020 21:15 Відповісти
Ковид создан политиками и решать эту проблему прийдется политическими мерами. Все на выборы кому не нравится карантин. Сделаем эту ковидную шушеру. Первый вопрос кандидату
Верует ли он в ковид19 и чей Крым?
показати весь коментар
03.08.2020 09:04 Відповісти
От фонаря или там, где нужно зеленым.

Державний лабцентр витратив мільйони на неякісні тести - СБУ.



Служба безпеки задокументувала протиправну діяльність посадовців Державної установи "Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ", причетних до придбання неякісних медзасобів для діагностики COVID-19 молекулярно-генетичним методом.

Джерело: https://ssu.gov.ua/rehionalni-novyny/na-khersonshchyni-sbu-vykryla-roztratu-derzhavnykh-hroshei-na-prydbanni-neiakisnykh-testsystem-dlia-diahnostuvannia-covid19 пресслужба СБУ

Деталі: За попередньою версією, держустанова уклала договір з компанією на постачання 35 тисяч тест-систем. Придбані засоби є не рекомендованими до використання у медзакладах на підставі досліджень вірусологічної референт-лабораторії "Центру громадського здоров'я МОЗ".

Тому для громадян, яких діагностували цими медзасобами, провели повторне тестування.
Дослівно: "Протиправна діяльність посадовців могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров'ю громадян, а також завдала бюджетних втрат на понад 2 мільйони гривень".
показати весь коментар
03.08.2020 09:06 Відповісти
У дебілів, які малювали цю карту не вистачило палітри фарб, ілі сєрого вєщєства в чєрєпной коробкє?
показати весь коментар
03.08.2020 09:09 Відповісти
Це правда?

Сегодня в одной из киевских больниц наблюдал постановочное шоу центральных украинских каналов 1+1 и "Телебачення України" про повышение статистики заболевших covid. В шоу принимали участие актеры и конечно же бабушки. С самого утра караван машин со съемочной техникой подъехал и начал подготовку. Скорые расставлялись по местам, оборудование настраивалось, актеры и актрисы усердно гримировались под врачей. Скорые расставлялись под входом. Затем охрана оцепила периметр и шоу началось. Одного за другим и скорых выгружали тяжело больных ковидом и помещали в палаты интенсивной терапии под ИВЛ привезённые съёмочной группой. Снимали по несколько дублей. Съёмки длились весь день, после чего бабушки переместились во внутренний дворик для получения гонорара а актеры отдыхали после тяжёлых съёмок.
Так что смотрите сегодня в новостях очередную лапшу по резкой вспышке пандемии в Киеве. И! Готовимся к новой плановой волне с осени!

https://www.facebook.com/groups/kyivinformation

Поділ України на карантинні зони: нові правила набули чинності - Цензор.НЕТ 7130
показати весь коментар
03.08.2020 09:11 Відповісти
очередной говносериал... типа "скоты заболели"
показати весь коментар
03.08.2020 14:54 Відповісти
та это не очень смешно - страну превращают в концлагерь...
показати весь коментар
03.08.2020 21:02 Відповісти
Всё делается для того, чтобы и карантин оставить, и, чтоб хасиды толпой в Умань понаехали.
показати весь коментар
03.08.2020 09:23 Відповісти
овець по кошарам
показати весь коментар
03.08.2020 09:33 Відповісти
Искусственное разделение Украины на так называемые "карантинные зоны" - это план кремля, направленный на сдачу оккупированных территори, изоляцию и отделение Западной Украини
показати весь коментар
03.08.2020 10:11 Відповісти
не мешайте все в одну кучу.
показати весь коментар
04.08.2020 09:18 Відповісти
меня одного коробит от словосочетания "Разделение Украины"?
показати весь коментар
03.08.2020 10:48 Відповісти
Повалення Конституційного ладу. СБУ, реакція буде?
показати весь коментар
03.08.2020 11:39 Відповісти
СБУ уже давно повалэнэ...
показати весь коментар
03.08.2020 21:03 Відповісти
ЗЕлупани рулять - народ терпить. Так бидлу й треба. А мене тішить те, що я ось-ось звалю звідси, щоб ніколи не бачить на вулицях пики продажних хохлів, які за кіло гречки хоч чорта виберуть і продадуть себе й майбутнє своїх дітей. Хахол=кацап - ніякої різниці. В цій ситуації шкода українців - ні, не тих, що за паспортом, а тих, хто з українською волелюбною душею.
показати весь коментар
03.08.2020 12:56 Відповісти
а більш шкода патріотів що загинули та постраждали за людські цінності ...
показати весь коментар
03.08.2020 21:06 Відповісти
...в 2004 році Україну медчукокацап вже ділив на три сорти, зараз кацапомаланці вирішили розділити на зони, відділити зелену зону, щоб бува із Західної України не висушили розсадники зеленої зони разом із главним зєльоним. Не поможе вже колись намагались створити бєлоголубую зону і де їхній прєдводітєль, правда лакеї перефарбувались.
показати весь коментар
03.08.2020 14:20 Відповісти
І все мери дружно послалі зюзю на*уй, ніхто не собирається єті "мері" віполнять
показати весь коментар
03.08.2020 14:21 Відповісти
Судя по списку, распределяли по принципу "кто сколько занесет"?
показати весь коментар
03.08.2020 14:43 Відповісти
Дети в подвале играли в больницу ,умер от родов сантехник Синицын.У вас есть коронавирус? А если найдём?Всего видов коронавируса-43 ,из них простудных-4.Это необъятное поле для фальсификаций с тестами .Если хорошо поискать-в каждом человеке можно один из 43 видов отыскать ,ну а дальше по накатанной дорожке .Карантин ,безработица ,обнищание .Понятно было бы -больницы забиты -но нет!Организаторы этой аферы сеют панику и наживаются на этом . В остатке что имеем?-Намордники ,купленные за свои же деньги ,штрафы за не ношение намордников и паралич общественного транспорта .И всё? Это стоило 66 млрд гривен?Это одна из самых крутых афер тысячелетия.А как эта кодла обогатится на вакцинации ? -Рокфеллер отдыхает.
показати весь коментар
03.08.2020 18:46 Відповісти
скорее он в доле)
показати весь коментар
04.08.2020 09:21 Відповісти
а ви знаєте, що Київ в "зеленій"! зоні, тому що виявляється, що для Києва рахують НЕ ТАК, як для всієї України. Тому в Києві більше 5000 вірусних, і нічого, і все норм... А в Тернополі 500 і його "закрили"???
показати весь коментар
03.08.2020 21:13 Відповісти
10 Июня ехал из Шегини до Львова граница львовская область частным микроавтобусом стоимость 300 гр до эпидемии рейсовый автобус стоимость 60 гр автобус походу так и не пустили в июне как открыли пеший переход Шегини Медвка за сутки через границу переходило 2.5 - 3 тыс человек даже в новостях показывали умножте теперь 3 тыс на 300 гривен потому что добратся со львова можно тока частниками получается под 1 милион гривен вопрос когда там снимут карантин?
показати весь коментар
03.08.2020 21:23 Відповісти
Західну Україну хочуть закрити дома і щоб не рипались. ЗЕклоуни сц.ать Західну Україну !
показати весь коментар
03.08.2020 22:20 Відповісти
8 человек на 100 тысяч за 7 дней. Харьков уже в красной зоне. В пятницу объявят. Шмыгаль ты ни чо не перепутал?
показати весь коментар
04.08.2020 05:18 Відповісти
Согласно данным консалтинговой компании Grand View Research, глобальные продажи только одноразовых масок для лица стремительно выросли - с 800 миллионов долларов в 2019 году до 166 миллиардов долларов в 2020 году. Год еще не закончился!
Ну и когда закончится карантин?)))
показати весь коментар
04.08.2020 09:28 Відповісти
 
 