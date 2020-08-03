Поділ України на карантинні зони: нові правила набули чинності. ПЕРЕЛІК
В Україні сьогодні, 3 серпня, набули чинності нові правила адаптивного карантину. Так, міста і райони розподілені на чотири зони залежно від епідеміологічної ситуації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення про поділ території України на карантинні зони було ухвалено 31 липня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Воно набуває чинності в понеділок, 3 серпня, і діятиме весь наступний тиждень.
У п'ятницю, 7 серпня, комісія на черговому засіданні перегляне цей поділ.
Обмеження, що діють у кожній карантинній зоні, оприлюднили 31 липня, з ними можна ознайомитися тут.
Червона зона:
- міста Луцьк і Тернопіль;
- Кіцманський район Чернівецької області.
Помаранчева зона:
- Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області;
- Луцький і Любашівський райони Волинської області;
- Тисменицький район Івано-Франківської області;
- Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівський райони Львівської області;
- Бучацький район Тернопільської області.
Жовта зона:
- Вінниця і Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчіцкій райони Вінницької області;
- місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони Волинської області;
- міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романовський і Черняхівський райони Житомирської області;
- міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;
- місто Яремче, Богородчанський, Городенівський, Косівський і Наддвірнянський, райони Івано-Франківської області;
- Жовківський, Яворівський та Кам'яно-Бузький райони Львівської області;
- Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області, Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.
Які обмеження діють в кожній з карантинних зон, читайте тут.
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Странно, что на это постановление Кабмин и Комиссия по ТЭБ и ЧС забили, введя с 03.08.2020 ограничения в несуществующих с 19.07.2020 административно-территориальных единицах Украины.
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Конкурс капитанов КВН?
а порошенки с ЕСами самоустранились...
давайте их дружно поклеймим
За полгода от сердечно-сосудистых умерло 60+тыс человек. От пневмонии 2тыс. И не факт что пневмония на 100% вызвана коронавирусом.
Так давайте теперь будем рубить виноградники, сносить спиртзаводы, закрывать табачные фабрики и тд. От них же люди умирают!?
И так чтобы вы понимали в Киеве живет около 7-8% всего населения Украины. И 1000 заболевших в Киеве где 3 млн, это совсем не то, что 1000 заболевших в Херсоне где всего 0,3 млн.
Верует ли он в ковид19 и чей Крым?
Державний лабцентр витратив мільйони на неякісні тести - СБУ.
Служба безпеки задокументувала протиправну діяльність посадовців Державної установи "Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ", причетних до придбання неякісних медзасобів для діагностики COVID-19 молекулярно-генетичним методом.
Джерело: https://ssu.gov.ua/rehionalni-novyny/na-khersonshchyni-sbu-vykryla-roztratu-derzhavnykh-hroshei-na-prydbanni-neiakisnykh-testsystem-dlia-diahnostuvannia-covid19 пресслужба СБУ
Деталі: За попередньою версією, держустанова уклала договір з компанією на постачання 35 тисяч тест-систем. Придбані засоби є не рекомендованими до використання у медзакладах на підставі досліджень вірусологічної референт-лабораторії "Центру громадського здоров'я МОЗ".
Тому для громадян, яких діагностували цими медзасобами, провели повторне тестування.
Дослівно: "Протиправна діяльність посадовців могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров'ю громадян, а також завдала бюджетних втрат на понад 2 мільйони гривень".
Сегодня в одной из киевских больниц наблюдал постановочное шоу центральных украинских каналов 1+1 и "Телебачення України" про повышение статистики заболевших covid. В шоу принимали участие актеры и конечно же бабушки. С самого утра караван машин со съемочной техникой подъехал и начал подготовку. Скорые расставлялись по местам, оборудование настраивалось, актеры и актрисы усердно гримировались под врачей. Скорые расставлялись под входом. Затем охрана оцепила периметр и шоу началось. Одного за другим и скорых выгружали тяжело больных ковидом и помещали в палаты интенсивной терапии под ИВЛ привезённые съёмочной группой. Снимали по несколько дублей. Съёмки длились весь день, после чего бабушки переместились во внутренний дворик для получения гонорара а актеры отдыхали после тяжёлых съёмок.
Так что смотрите сегодня в новостях очередную лапшу по резкой вспышке пандемии в Киеве. И! Готовимся к новой плановой волне с осени!
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Ну и когда закончится карантин?)))