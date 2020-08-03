Количество излечившихся от коронавируса превысило количество заболевших только в Черновицкой области, - СНБО

В четырех областях Украины – Донецкой, Полтавской, Херсонской, Луганской - не зафиксированы новые случаи COVID-19 за сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 25 новых случаев заболевания Covid-19, 3 умерли, 11 выздоровевших, сейчас в области болеет 674 человека (на 11 больше, чем за минувшие сутки);

- в Волынской области подтверждено 61 случай заболевания, выздоровели 5, сейчас болеют 1 072 человек (на 56 больше, чем днем ранее);

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- в Днепропетровской области 17 новых случаев заболевания, 1 случай смерти, сейчас болеет 293 человека (на 16 больше, чем за минувшие сутки);

- в Донецкой области не выявлено новых случаев заболевания, смерти и выздоровления, болеет 229 человек;

- в Житомирской области 27 человек заболели, болеет 425 человек (на 27 больше);

- в Закарпатской области 51 новый случай заболевания, 1 случай смерти и 34 - выздоровления, сейчас болеют 3 003 человек (на 16 больше за сутки);

- в Запорожской области 23 новых заболевших, сейчас болеет 212 человек (на 23 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 119 новых случаев заболевания и 15 выздоровления, сейчас болеют 3 088 человека (на 104 больше);

- в Киеве 102 новых случая заболевания, 1 случай смерти, сейчас болеет 5 425 человека (на 101 больше за сутки);

- в Киевской области 22 новых заболевших, 20 выздоровевших, сейчас болеют 1 064 человека (на 2 больше за сутки);

- в Кировоградской области 1 новый случай заболевания, сейчас болеют 36 человек (на 1 больше за сутки);

- в Луганской области нет новых случаев заболевания и выздоровления, болеют 25 человек;

- во Львовской области подтверждено 128 новых случаев заболевания Covid-19, 2 случаев смерти и 33 случаев выздоровления, сейчас болеют 7 249 человек (на 103 больше за сутки);

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- в Николаевской области 21 новых случаев заболевания, сейчас болеет 182 человек (на 21 больше за сутки);

- в Одесской области 68 новых случаев заболевания, сейчас болеет 2 080 человек (на 68 больше за сутки);

- в Полтавской области нет новых случаев заболевания и выздоровления, сейчас болеет 113 человек;

- в Ривненской области 75 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 28 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 341 человек (на 44 больше за сутки);

- в Сумской области 12 новых случаев заболевания, сейчас болеет 182 человека (на 12 больше);

- в Тернопольской области 27 новых случаев заболевания и 17 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 250 человек (на 10 больше за сутки);

- в Харьковской области 88 новых случаев заболевания, 66 человек выздоровели, сейчас болеют 1 565 человека (на 22 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области нет новых случаев заболевания и выздоровления, болеет 20 человек;

- в Хмельницкой области 9 новых случаев заболевания, сейчас болеют 224 человека (на 9 больше за сутки);

- в Черкасской области 5 человек заболели, выздоровел 1, сейчас болеют 200 (на 4 больше за сутки)

- в Черновицкой области 82 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 103 человека выздоровели, сейчас болеет 1 238 человек (на 23 меньше за сутки);

- в Черниговской области 17 новых случаев заболевания, сейчас болеет 354 человек (на 17 больше за сутки).

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