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Новости Коронавирус и карантин
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Разделение на карантинные зоны происходит автоматически, человеческий фактор отсутствует, - Степанов

Разделение на карантинные зоны происходит автоматически, человеческий фактор отсутствует, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов дал подробные объяснения о правилах действия адаптивного карантина в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Степанов напомнил, что Центральная комиссия по ТЭБ и ЧС разделила регионы по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

"Мы честно и прозрачно освещаем ситуацию в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровень. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Все расчеты осуществляются в автоматическом режиме, человеческий фактор здесь отсутствует", - отметил министр здравоохранения.

Ограничения в соответствии с зоной, определенной для каждого конкретного района или города, начали действовать на местах 3 августа. Они будут пересматриваться еженедельно в зависимости от эпидемической ситуации.

Читайте также: Украина договорилась о вакцине от COVID-19 почти со всеми разработчиками, - Степанов

"В разделении на зоны распространения эпидемической опасности COVID-19 все четко систематизировано, там нет человеческого фактора. Есть цифры, которые показывают реальную опасность в том или ином регионе", - добавил Степанов.

Определение региона или города в любой из зон происходит на основе 4 показателей: среднего количества тестов в течение последних семи дней (не меньше 24 на 100 тысяч населения); коэффициента занятости коек (не более 50% койко-мест); коэффициента выявления случаев (не более 11%) и показателя роста количества случаев (не более 10%).

Если в течение 5 дней в регионе будет наблюдаться превышение одного из определенных показателей, принимается решение об изменении уровня его эпидемиологической опасности.

Переход региона из одной зоны опасности в другую возможен при ухудшении ситуации в течение 5 дней подряд. В случае улучшения показателей в течение 3 дней - район или город может вернуться в зону с меньшим уровнем опасности.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин, поскольку это противоречит Конституции Украины.

Позже в Волынской ОГА сообщили, что Луцк попал в "красную зону" случайно.

Также читайте: Пересечение границы между "красной" и другими зонами возможно только на автомобиле, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Бред и маразм от шизофреника Степанова уже давно не актуален.
Никакого автоматического разделения на зоны не существует.
Это подтвердил глава ОГА Волынской области, заявив, что Луцк попал в красную зону слуайно, то есть неправомерно.
А как известно, ОГА - это центральная власть на местах. И Степанов это представитель центральной власти -министр из Кабмина.
То есть наблюдаем шизофрению и противоречия в самой центральной власти, по поводу карантина и зон.
Дибилы у власти
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03.08.2020 17:52 Ответить
+2
человеческий фактор отсутствует (c)

например, как та "случайность" с Луцком
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03.08.2020 17:58 Ответить
+2
Это мое личное мнение, касается исключительно моей страны, и я могу быть неправ. Пара крайних месяцев ознаменовалась беснованием диких обезьян всех цветов и раскрасок в асфальтово-бетонных джунглях. Разумеется, соблюдение каких-либо предосторожностей в связи с коронавирусом этими стаями - шутка в стиле 95 квартала. Т.е., вскоре мы увидим сокращение поголовья всеразличных борцунов за халяву против Закона и Порядка. Т.е., таки нет худа без добра, бо настоящая Америка - это как раз та, которая не живет в асфальтово-бетонных джунглях.Амен.
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03.08.2020 18:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Бред и маразм от шизофреника Степанова уже давно не актуален.
Никакого автоматического разделения на зоны не существует.
Это подтвердил глава ОГА Волынской области, заявив, что Луцк попал в красную зону слуайно, то есть неправомерно.
А как известно, ОГА - это центральная власть на местах. И Степанов это представитель центральной власти -министр из Кабмина.
То есть наблюдаем шизофрению и противоречия в самой центральной власти, по поводу карантина и зон.
Дибилы у власти
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03.08.2020 17:52 Ответить
человеческий фактор отсутствует (c)

например, как та "случайность" с Луцком
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03.08.2020 17:58 Ответить
Вот подозревал я , что бумажки с названиями областей из картуза тянут.(((
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03.08.2020 20:14 Ответить
Это мое личное мнение, касается исключительно моей страны, и я могу быть неправ. Пара крайних месяцев ознаменовалась беснованием диких обезьян всех цветов и раскрасок в асфальтово-бетонных джунглях. Разумеется, соблюдение каких-либо предосторожностей в связи с коронавирусом этими стаями - шутка в стиле 95 квартала. Т.е., вскоре мы увидим сокращение поголовья всеразличных борцунов за халяву против Закона и Порядка. Т.е., таки нет худа без добра, бо настоящая Америка - это как раз та, которая не живет в асфальтово-бетонных джунглях.Амен.
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03.08.2020 18:19 Ответить
ну во-первых кто-то в "автоматику" заложил специальную программу, кто-то вводит какие-то данные на обработку... т.е полностью исключить "человеческий фактор" как бы рановато...
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03.08.2020 18:27 Ответить
Такого типу автоматична система підрахунку голосів була використана на виборах 2004, коли всі сервери контролювали холуї медведчука, а той працював на Януковича.

Пацани ставили цифри які їм були потрібні, що пізніше і було доведено в суді.

Одна із причин "Помаранчевої революції".
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03.08.2020 18:51 Ответить
Ну да, а Киев, который попал в зелёную зону, вместо жёлтой, потому что взяли и из статистики исключили очаги массового заражения в общежитиях?
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03.08.2020 18:34 Ответить
Киеву никак низзя в желтую - велюры взбунтуются и шоу-концерты-кинотеатры тоже
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03.08.2020 18:56 Ответить
"- А пацаки и чатлане - это национальность?
- Нет.
- Биологический фактор?
- Нет.
- Каста?
- Нет.
- Лица с других планет?
- Нет.
- А чем они друг от друга отличаются?
- Ты что, дальтоник, Скрипач? Зелёный цвет от жёлтого отличить не можешь?"
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03.08.2020 19:11 Ответить
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.

По их мнению, готовящийся к публикации 5 августа предварительный отчет правительства зафиксирует падение ВВП страны по итогам второго квартала на семь процентов. Такой показатель станет антирекордным для крупнейшей экономики Северной Европы, однако потери могли быть примерно на две трети больше, если бы власти вводили полноценные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.

Также спад оказался менее существенным по сравнению с большинством стран Европы и США. Последние в конце июля отчитались о квартальном падении ВВП на 32,9 процента, что стало худшим показателем за всю историю страны.
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03.08.2020 19:01 Ответить
) виртуальный мир. прога мониторинга пашет как немая. молча.
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03.08.2020 19:08 Ответить
https://zpost.me/blog/sergiy-shcherbyna
Сергій Щербина А зачем карантины, цветные зоны, Луцк и Тернополь?

https://zpost.me/politics Політика https://www.facebook.com/shcherbinas Facebook

Все же это феноменально.
Согласно новым правилам Минздрава, Беларусь и Швеция считаются в Украине "зелёной зоной".
Извиняюсь, а зачем, в таком случае, карантины, цветные зоны, Луцк и Тернополь? Я же так понимаю, опыт этих стран признан успешным?
Европа по западной границе - признана "красной". Хотя, например в Польше 14 активных случаев на 100 тысяч, в Словакии - 5, в Венгрии - 2. В Украине - 33, но все пребывающие оттуда должны или сдавать тест за минимум 1500 гривен, или сидеть 14 дней.
PS. Методика и логика действий в этой бескомпромиссной и беспощадной борьбе вызывает всё больше нехороших подозрений.
Например, объяснение, почему Киев считается "зелёной" зоной. Если пропустили на выходных, то рассказываю. Согласно методике Кабмина, столица должна была быть "оранжевой" зоной с соответствующими ограничениями.
Но нет. Потому что решили не учитывать в общую статистику... вспышки в общагах и других учреждениях. Это мол отдельные очаги, и в оценку эпидемиологической ситуации это не входит.
Для усиления сигнала, я бы ещё посчитал подтвержденные случаи у проживающих в общагах в статистику регионов происхождения. Чего мелочиться.
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03.08.2020 19:11 Ответить
Поділ на карантинні зони відбувається автоматично, людський чинник відсутній, - Степанов
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03.08.2020 19:12 Ответить
"ПЫздун" Степанов з команди "пЫздуна" Зеленського . Крапка.
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03.08.2020 19:16 Ответить
Искусственный разум?
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03.08.2020 19:36 Ответить
Навіщо малювати цей "автоматичний" світлофор? Дайте таблицю з конкретними цифрами, щоб було видно, на підставі чого встановлюється колір зони. На сайті МОЗу посилання, яка повинна вести до цифрових даних, не працює(Item does not exist or is inaccessible. - Елемент не існує або є недоступним.)
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03.08.2020 20:17 Ответить
 
 