Разделение на карантинные зоны происходит автоматически, человеческий фактор отсутствует, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов дал подробные объяснения о правилах действия адаптивного карантина в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Степанов напомнил, что Центральная комиссия по ТЭБ и ЧС разделила регионы по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.
"Мы честно и прозрачно освещаем ситуацию в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровень. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Все расчеты осуществляются в автоматическом режиме, человеческий фактор здесь отсутствует", - отметил министр здравоохранения.
Ограничения в соответствии с зоной, определенной для каждого конкретного района или города, начали действовать на местах 3 августа. Они будут пересматриваться еженедельно в зависимости от эпидемической ситуации.
"В разделении на зоны распространения эпидемической опасности COVID-19 все четко систематизировано, там нет человеческого фактора. Есть цифры, которые показывают реальную опасность в том или ином регионе", - добавил Степанов.
Определение региона или города в любой из зон происходит на основе 4 показателей: среднего количества тестов в течение последних семи дней (не меньше 24 на 100 тысяч населения); коэффициента занятости коек (не более 50% койко-мест); коэффициента выявления случаев (не более 11%) и показателя роста количества случаев (не более 10%).
Если в течение 5 дней в регионе будет наблюдаться превышение одного из определенных показателей, принимается решение об изменении уровня его эпидемиологической опасности.
Переход региона из одной зоны опасности в другую возможен при ухудшении ситуации в течение 5 дней подряд. В случае улучшения показателей в течение 3 дней - район или город может вернуться в зону с меньшим уровнем опасности.
Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.
Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин, поскольку это противоречит Конституции Украины.
Позже в Волынской ОГА сообщили, что Луцк попал в "красную зону" случайно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Никакого автоматического разделения на зоны не существует.
Это подтвердил глава ОГА Волынской области, заявив, что Луцк попал в красную зону слуайно, то есть неправомерно.
А как известно, ОГА - это центральная власть на местах. И Степанов это представитель центральной власти -министр из Кабмина.
То есть наблюдаем шизофрению и противоречия в самой центральной власти, по поводу карантина и зон.
Дибилы у власти
например, как та "случайность" с Луцком
Пацани ставили цифри які їм були потрібні, що пізніше і було доведено в суді.
Одна із причин "Помаранчевої революції".
- Нет.
- Биологический фактор?
- Нет.
- Каста?
- Нет.
- Лица с других планет?
- Нет.
- А чем они друг от друга отличаются?
- Ты что, дальтоник, Скрипач? Зелёный цвет от жёлтого отличить не можешь?"
По их мнению, готовящийся к публикации 5 августа предварительный отчет правительства зафиксирует падение ВВП страны по итогам второго квартала на семь процентов. Такой показатель станет антирекордным для крупнейшей экономики Северной Европы, однако потери могли быть примерно на две трети больше, если бы власти вводили полноценные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
Также спад оказался менее существенным по сравнению с большинством стран Европы и США. Последние в конце июля отчитались о квартальном падении ВВП на 32,9 процента, что стало худшим показателем за всю историю страны.
Сергій Щербина А зачем карантины, цветные зоны, Луцк и Тернополь?
https://zpost.me/politics Політика https://www.facebook.com/shcherbinas Facebook
Все же это феноменально.
Согласно новым правилам Минздрава, Беларусь и Швеция считаются в Украине "зелёной зоной".
Извиняюсь, а зачем, в таком случае, карантины, цветные зоны, Луцк и Тернополь? Я же так понимаю, опыт этих стран признан успешным?
Европа по западной границе - признана "красной". Хотя, например в Польше 14 активных случаев на 100 тысяч, в Словакии - 5, в Венгрии - 2. В Украине - 33, но все пребывающие оттуда должны или сдавать тест за минимум 1500 гривен, или сидеть 14 дней.
PS. Методика и логика действий в этой бескомпромиссной и беспощадной борьбе вызывает всё больше нехороших подозрений.
Например, объяснение, почему Киев считается "зелёной" зоной. Если пропустили на выходных, то рассказываю. Согласно методике Кабмина, столица должна была быть "оранжевой" зоной с соответствующими ограничениями.
Но нет. Потому что решили не учитывать в общую статистику... вспышки в общагах и других учреждениях. Это мол отдельные очаги, и в оценку эпидемиологической ситуации это не входит.
Для усиления сигнала, я бы ещё посчитал подтвержденные случаи у проживающих в общагах в статистику регионов происхождения. Чего мелочиться.