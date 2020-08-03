Разделение на карантинные зоны происходит автоматически, человеческий фактор отсутствует, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов дал подробные объяснения о правилах действия адаптивного карантина в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Степанов напомнил, что Центральная комиссия по ТЭБ и ЧС разделила регионы по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

"Мы честно и прозрачно освещаем ситуацию в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровень. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Все расчеты осуществляются в автоматическом режиме, человеческий фактор здесь отсутствует", - отметил министр здравоохранения.

Ограничения в соответствии с зоной, определенной для каждого конкретного района или города, начали действовать на местах 3 августа. Они будут пересматриваться еженедельно в зависимости от эпидемической ситуации.

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"В разделении на зоны распространения эпидемической опасности COVID-19 все четко систематизировано, там нет человеческого фактора. Есть цифры, которые показывают реальную опасность в том или ином регионе", - добавил Степанов.

Определение региона или города в любой из зон происходит на основе 4 показателей: среднего количества тестов в течение последних семи дней (не меньше 24 на 100 тысяч населения); коэффициента занятости коек (не более 50% койко-мест); коэффициента выявления случаев (не более 11%) и показателя роста количества случаев (не более 10%).

Если в течение 5 дней в регионе будет наблюдаться превышение одного из определенных показателей, принимается решение об изменении уровня его эпидемиологической опасности.

Переход региона из одной зоны опасности в другую возможен при ухудшении ситуации в течение 5 дней подряд. В случае улучшения показателей в течение 3 дней - район или город может вернуться в зону с меньшим уровнем опасности.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин, поскольку это противоречит Конституции Украины.

Позже в Волынской ОГА сообщили, что Луцк попал в "красную зону" случайно.

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