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Новини Коронавірус і карантин
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Поділ на карантинні зони відбувається автоматично, людський чинник відсутній, - Степанов

Поділ на карантинні зони відбувається автоматично, людський чинник відсутній, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дав докладні пояснення про правила дії адаптивного карантину в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Степанов нагадав, що Центральна комісія з ТЕБ та НС розділила регіони за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

"Ми чесно та прозоро висвітлюємо ситуацію в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, у зв’язку з чи потрібно вводити зелений або жовтий, або червоний рівні. В Міністерстві охорони здоров’я немає жодного натяку на політику. Всі розрахунки здійснюються в автоматичному режимі, людський чинник тут відсутній. Єдиний пріоритет - здоров’я та безпека українців", - зазначив міністр охорони здоров'я.

Обмеження відповідно до зони, визначеної для кожного конкретного району чи міста, почали діяти на місцях 3 серпня. Вони будуть переглядатися щотижня залежно від епідемічної ситуації.

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"У поділі на зони поширення епідемічної небезпеки COVID-19 все чітко систематизовано, там немає людського чинника. Є цифри, які відображають реальну небезпеку в тому чи іншому регіоні", - додав Степанов.

Визначення регіону або міста до будь-якої із зон відбувається на підставі 4 показників: середньої кількості тестувань протягом останніх семи днів (не менш 24 на 100 тисяч населення); коефіцієнту зайнятості ліжок (не більш як 50% ліжко-місць); коефіцієнту виявлення випадків (не більш як 11%) та показника зростання кількості випадків (не більш ніж 10%).

Якщо впродовж 5 днів у регіоні спостерігатиметься перевищення одного із визначених показників, приймається рішення щодо зміни рівня його епідеміологічної небезпеки.

Перехід регіону з однієї зони небезпеки в іншу можливий при погіршенні ситуації протягом 5 днів поспіль. У разі покращення показників протягом 3 днів район чи місто може повернутись у зону з меншим рівнем небезпеки.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив до "червоної" зони. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинено громадський транспорт, закрито ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Луцька міськрада відмовилася посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції України.

Пізніше у Волинській ОДА повідомили, що Луцьк потрапив до "червоної зони" випадково.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Бред и маразм от шизофреника Степанова уже давно не актуален.
Никакого автоматического разделения на зоны не существует.
Это подтвердил глава ОГА Волынской области, заявив, что Луцк попал в красную зону слуайно, то есть неправомерно.
А как известно, ОГА - это центральная власть на местах. И Степанов это представитель центральной власти -министр из Кабмина.
То есть наблюдаем шизофрению и противоречия в самой центральной власти, по поводу карантина и зон.
Дибилы у власти
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03.08.2020 17:52 Відповісти
+2
человеческий фактор отсутствует (c)

например, как та "случайность" с Луцком
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03.08.2020 17:58 Відповісти
+2
Это мое личное мнение, касается исключительно моей страны, и я могу быть неправ. Пара крайних месяцев ознаменовалась беснованием диких обезьян всех цветов и раскрасок в асфальтово-бетонных джунглях. Разумеется, соблюдение каких-либо предосторожностей в связи с коронавирусом этими стаями - шутка в стиле 95 квартала. Т.е., вскоре мы увидим сокращение поголовья всеразличных борцунов за халяву против Закона и Порядка. Т.е., таки нет худа без добра, бо настоящая Америка - это как раз та, которая не живет в асфальтово-бетонных джунглях.Амен.
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03.08.2020 18:19 Відповісти
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Бред и маразм от шизофреника Степанова уже давно не актуален.
Никакого автоматического разделения на зоны не существует.
Это подтвердил глава ОГА Волынской области, заявив, что Луцк попал в красную зону слуайно, то есть неправомерно.
А как известно, ОГА - это центральная власть на местах. И Степанов это представитель центральной власти -министр из Кабмина.
То есть наблюдаем шизофрению и противоречия в самой центральной власти, по поводу карантина и зон.
Дибилы у власти
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03.08.2020 17:52 Відповісти
человеческий фактор отсутствует (c)

например, как та "случайность" с Луцком
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03.08.2020 17:58 Відповісти
Вот подозревал я , что бумажки с названиями областей из картуза тянут.(((
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03.08.2020 20:14 Відповісти
Это мое личное мнение, касается исключительно моей страны, и я могу быть неправ. Пара крайних месяцев ознаменовалась беснованием диких обезьян всех цветов и раскрасок в асфальтово-бетонных джунглях. Разумеется, соблюдение каких-либо предосторожностей в связи с коронавирусом этими стаями - шутка в стиле 95 квартала. Т.е., вскоре мы увидим сокращение поголовья всеразличных борцунов за халяву против Закона и Порядка. Т.е., таки нет худа без добра, бо настоящая Америка - это как раз та, которая не живет в асфальтово-бетонных джунглях.Амен.
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03.08.2020 18:19 Відповісти
ну во-первых кто-то в "автоматику" заложил специальную программу, кто-то вводит какие-то данные на обработку... т.е полностью исключить "человеческий фактор" как бы рановато...
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03.08.2020 18:27 Відповісти
Такого типу автоматична система підрахунку голосів була використана на виборах 2004, коли всі сервери контролювали холуї медведчука, а той працював на Януковича.

Пацани ставили цифри які їм були потрібні, що пізніше і було доведено в суді.

Одна із причин "Помаранчевої революції".
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03.08.2020 18:51 Відповісти
Ну да, а Киев, который попал в зелёную зону, вместо жёлтой, потому что взяли и из статистики исключили очаги массового заражения в общежитиях?
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03.08.2020 18:34 Відповісти
Киеву никак низзя в желтую - велюры взбунтуются и шоу-концерты-кинотеатры тоже
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03.08.2020 18:56 Відповісти
"- А пацаки и чатлане - это национальность?
- Нет.
- Биологический фактор?
- Нет.
- Каста?
- Нет.
- Лица с других планет?
- Нет.
- А чем они друг от друга отличаются?
- Ты что, дальтоник, Скрипач? Зелёный цвет от жёлтого отличить не можешь?"
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03.08.2020 19:11 Відповісти
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg аналитики.

По их мнению, готовящийся к публикации 5 августа предварительный отчет правительства зафиксирует падение ВВП страны по итогам второго квартала на семь процентов. Такой показатель станет антирекордным для крупнейшей экономики Северной Европы, однако потери могли быть примерно на две трети больше, если бы власти вводили полноценные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.

Также спад оказался менее существенным по сравнению с большинством стран Европы и США. Последние в конце июля отчитались о квартальном падении ВВП на 32,9 процента, что стало худшим показателем за всю историю страны.
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03.08.2020 19:01 Відповісти
) виртуальный мир. прога мониторинга пашет как немая. молча.
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03.08.2020 19:08 Відповісти
https://zpost.me/blog/sergiy-shcherbyna
Сергій Щербина А зачем карантины, цветные зоны, Луцк и Тернополь?

https://zpost.me/politics Політика https://www.facebook.com/shcherbinas Facebook

Все же это феноменально.
Согласно новым правилам Минздрава, Беларусь и Швеция считаются в Украине "зелёной зоной".
Извиняюсь, а зачем, в таком случае, карантины, цветные зоны, Луцк и Тернополь? Я же так понимаю, опыт этих стран признан успешным?
Европа по западной границе - признана "красной". Хотя, например в Польше 14 активных случаев на 100 тысяч, в Словакии - 5, в Венгрии - 2. В Украине - 33, но все пребывающие оттуда должны или сдавать тест за минимум 1500 гривен, или сидеть 14 дней.
PS. Методика и логика действий в этой бескомпромиссной и беспощадной борьбе вызывает всё больше нехороших подозрений.
Например, объяснение, почему Киев считается "зелёной" зоной. Если пропустили на выходных, то рассказываю. Согласно методике Кабмина, столица должна была быть "оранжевой" зоной с соответствующими ограничениями.
Но нет. Потому что решили не учитывать в общую статистику... вспышки в общагах и других учреждениях. Это мол отдельные очаги, и в оценку эпидемиологической ситуации это не входит.
Для усиления сигнала, я бы ещё посчитал подтвержденные случаи у проживающих в общагах в статистику регионов происхождения. Чего мелочиться.
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03.08.2020 19:11 Відповісти
Поділ на карантинні зони відбувається автоматично, людський чинник відсутній, - Степанов
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03.08.2020 19:12 Відповісти
"ПЫздун" Степанов з команди "пЫздуна" Зеленського . Крапка.
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03.08.2020 19:16 Відповісти
Искусственный разум?
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03.08.2020 19:36 Відповісти
Навіщо малювати цей "автоматичний" світлофор? Дайте таблицю з конкретними цифрами, щоб було видно, на підставі чого встановлюється колір зони. На сайті МОЗу посилання, яка повинна вести до цифрових даних, не працює(Item does not exist or is inaccessible. - Елемент не існує або є недоступним.)
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03.08.2020 20:17 Відповісти
 
 