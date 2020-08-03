Поділ на карантинні зони відбувається автоматично, людський чинник відсутній, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дав докладні пояснення про правила дії адаптивного карантину в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Степанов нагадав, що Центральна комісія з ТЕБ та НС розділила регіони за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

"Ми чесно та прозоро висвітлюємо ситуацію в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, у зв’язку з чи потрібно вводити зелений або жовтий, або червоний рівні. В Міністерстві охорони здоров’я немає жодного натяку на політику. Всі розрахунки здійснюються в автоматичному режимі, людський чинник тут відсутній. Єдиний пріоритет - здоров’я та безпека українців", - зазначив міністр охорони здоров'я.

Обмеження відповідно до зони, визначеної для кожного конкретного району чи міста, почали діяти на місцях 3 серпня. Вони будуть переглядатися щотижня залежно від епідемічної ситуації.

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"У поділі на зони поширення епідемічної небезпеки COVID-19 все чітко систематизовано, там немає людського чинника. Є цифри, які відображають реальну небезпеку в тому чи іншому регіоні", - додав Степанов.



Визначення регіону або міста до будь-якої із зон відбувається на підставі 4 показників: середньої кількості тестувань протягом останніх семи днів (не менш 24 на 100 тисяч населення); коефіцієнту зайнятості ліжок (не більш як 50% ліжко-місць); коефіцієнту виявлення випадків (не більш як 11%) та показника зростання кількості випадків (не більш ніж 10%).

Якщо впродовж 5 днів у регіоні спостерігатиметься перевищення одного із визначених показників, приймається рішення щодо зміни рівня його епідеміологічної небезпеки.

Перехід регіону з однієї зони небезпеки в іншу можливий при погіршенні ситуації протягом 5 днів поспіль. У разі покращення показників протягом 3 днів район чи місто може повернутись у зону з меншим рівнем небезпеки.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив до "червоної" зони. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинено громадський транспорт, закрито ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Луцька міськрада відмовилася посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції України.

Пізніше у Волинській ОДА повідомили, що Луцьк потрапив до "червоної зони" випадково.