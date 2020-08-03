Поділ на карантинні зони відбувається автоматично, людський чинник відсутній, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дав докладні пояснення про правила дії адаптивного карантину в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Степанов нагадав, що Центральна комісія з ТЕБ та НС розділила регіони за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.
"Ми чесно та прозоро висвітлюємо ситуацію в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, у зв’язку з чи потрібно вводити зелений або жовтий, або червоний рівні. В Міністерстві охорони здоров’я немає жодного натяку на політику. Всі розрахунки здійснюються в автоматичному режимі, людський чинник тут відсутній. Єдиний пріоритет - здоров’я та безпека українців", - зазначив міністр охорони здоров'я.
Обмеження відповідно до зони, визначеної для кожного конкретного району чи міста, почали діяти на місцях 3 серпня. Вони будуть переглядатися щотижня залежно від епідемічної ситуації.
"У поділі на зони поширення епідемічної небезпеки COVID-19 все чітко систематизовано, там немає людського чинника. Є цифри, які відображають реальну небезпеку в тому чи іншому регіоні", - додав Степанов.
Визначення регіону або міста до будь-якої із зон відбувається на підставі 4 показників: середньої кількості тестувань протягом останніх семи днів (не менш 24 на 100 тисяч населення); коефіцієнту зайнятості ліжок (не більш як 50% ліжко-місць); коефіцієнту виявлення випадків (не більш як 11%) та показника зростання кількості випадків (не більш ніж 10%).
Якщо впродовж 5 днів у регіоні спостерігатиметься перевищення одного із визначених показників, приймається рішення щодо зміни рівня його епідеміологічної небезпеки.
Перехід регіону з однієї зони небезпеки в іншу можливий при погіршенні ситуації протягом 5 днів поспіль. У разі покращення показників протягом 3 днів район чи місто може повернутись у зону з меншим рівнем небезпеки.
Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив до "червоної" зони. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинено громадський транспорт, закрито ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.
Луцька міськрада відмовилася посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції України.
Пізніше у Волинській ОДА повідомили, що Луцьк потрапив до "червоної зони" випадково.
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Никакого автоматического разделения на зоны не существует.
Это подтвердил глава ОГА Волынской области, заявив, что Луцк попал в красную зону слуайно, то есть неправомерно.
А как известно, ОГА - это центральная власть на местах. И Степанов это представитель центральной власти -министр из Кабмина.
То есть наблюдаем шизофрению и противоречия в самой центральной власти, по поводу карантина и зон.
Дибилы у власти
например, как та "случайность" с Луцком
Пацани ставили цифри які їм були потрібні, що пізніше і було доведено в суді.
Одна із причин "Помаранчевої революції".
- Нет.
- Биологический фактор?
- Нет.
- Каста?
- Нет.
- Лица с других планет?
- Нет.
- А чем они друг от друга отличаются?
- Ты что, дальтоник, Скрипач? Зелёный цвет от жёлтого отличить не можешь?"
По их мнению, готовящийся к публикации 5 августа предварительный отчет правительства зафиксирует падение ВВП страны по итогам второго квартала на семь процентов. Такой показатель станет антирекордным для крупнейшей экономики Северной Европы, однако потери могли быть примерно на две трети больше, если бы власти вводили полноценные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
Также спад оказался менее существенным по сравнению с большинством стран Европы и США. Последние в конце июля отчитались о квартальном падении ВВП на 32,9 процента, что стало худшим показателем за всю историю страны.
Сергій Щербина А зачем карантины, цветные зоны, Луцк и Тернополь?
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Все же это феноменально.
Согласно новым правилам Минздрава, Беларусь и Швеция считаются в Украине "зелёной зоной".
Извиняюсь, а зачем, в таком случае, карантины, цветные зоны, Луцк и Тернополь? Я же так понимаю, опыт этих стран признан успешным?
Европа по западной границе - признана "красной". Хотя, например в Польше 14 активных случаев на 100 тысяч, в Словакии - 5, в Венгрии - 2. В Украине - 33, но все пребывающие оттуда должны или сдавать тест за минимум 1500 гривен, или сидеть 14 дней.
PS. Методика и логика действий в этой бескомпромиссной и беспощадной борьбе вызывает всё больше нехороших подозрений.
Например, объяснение, почему Киев считается "зелёной" зоной. Если пропустили на выходных, то рассказываю. Согласно методике Кабмина, столица должна была быть "оранжевой" зоной с соответствующими ограничениями.
Но нет. Потому что решили не учитывать в общую статистику... вспышки в общагах и других учреждениях. Это мол отдельные очаги, и в оценку эпидемиологической ситуации это не входит.
Для усиления сигнала, я бы ещё посчитал подтвержденные случаи у проживающих в общагах в статистику регионов происхождения. Чего мелочиться.