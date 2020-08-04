На Волыни ужесточили карантин, - ОГА

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила усилить карантин на территории Волынской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.

В начале заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в понедельник глава Волынской облгосадминистрации Юрий Погуляйко отметил: "Хочу всех попросить без политики и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Сейчас мы все подробно обсудим и разберемся. Главный государственный санитарный врач области сейчас все расскажет о красной, оранжевой и зеленой зонах. Мы сегодня должны принять правильное решение, которое все городские головы должны выполнить".

В пресс-службе ОГА напомнили, что город Луцк по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 попал в красную зону, Луцкий и Любашевский - в оранжевую, город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы - в желтый", - говорится в информации.

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"Красная" зона означает строгий карантин. Поэтому главный государственный врач области Наталия Янко рассказала, почему административный центр области попал в "красный" уровень эпидемической опасности.

"Поскольку в области в день проведения государственной ТЭБ и ЧС было превышение двух из четырех целевых показателей, учитывался вклад каждой отдельной административной единицы. На территории города Луцк показатель динамики роста случаев инфицирования составил 68%, что соответствует красному уровню опасности. Он должен не превышать 50%", - сообщила Янко.

Члены комиссии решили принять соответствующие противоэпидемические мероприятия в соответствии с зонами эпидемической опасности, как установлено в постановлении Кабмина.

"Вместе с этим, решили обратиться в Кабмин, Минздрав, Центр общественного здоровья с предложением пересмотра методики определения уровня эпидемической опасности распространения заболеваемости COVID-19, в частности о нецелесообразности применения показателя "вклад единицы в превышение региона", который искажает объективность полученных результатов", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин, поскольку это противоречит Конституции Украины.

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