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Новини Коронавірус і карантин
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На Волині посилили карантин, - ОДА

На Волині посилили карантин, - ОДА

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила посилити карантин на території Волинської області для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

На початку засідання регіональної комісії з питань ТЕБ ​​та НС в понеділок голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко зазначив: "Хочу усіх попросити без політики та з розумінням поставитися до ситуації, що виникла. Зараз ми усе детально обговоримо та розберемося. Головний державний санітарний лікар області зараз усе розповість про червону, помаранчеву і зелену зони. Ми сьогодні повинні прийняти правильне рішення, яке усі міські голови повинні виконати".

У пресслужбі ОДА нагадали, що місто Луцьк за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 потрапив до червоної зони, Луцький і Любашівський - в помаранчеву, місто Нововолинськ, Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони - до жовтої", - йдеться в інформації.

"Червона" зона означає суворий карантин. Тож головний державний лікар області Наталія Янко розповіла чому адміністративний центр області потрапив у "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луцьк потрапив до "червоної зони" випадково, але карантин все одно потрібно посилювати, - ОДА

"Оскільки в області на день проведення державної ТЕБ та НС відбувалося перевищення двох із чотирьох цільових показників, враховувався внесок кожної окремої адміністративної одиниці. На території міста Луцьк показник динаміки зростання випадків інфікувань становив 68 %, що відповідає червоному рівню небезпеки. Він повинен не перевищувати 50 %", - повідомила Наталія Янко.

Члени комісії вирішили вжити відповідних протиепідемічних заходів згідно з зонами епідемічної небезпеки, як встановлено в постанові Кабміну.

"Разом із цим, вирішили звернутися до КМУ, МОЗу, Центру громадського здоров’я з пропозицією перегляду методики визначення рівня епідемічної небезпеки поширення захворюваності COVID-19, зокрема щодо недоцільності застосування показника "внесок одиниці в перевищення регіону", який спотворює об’єктивність отриманих результатів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Головний санлікар Ляшко спрогнозував, коли можливий спалах коронавірусу в Україні: "З жовтня до квітня"

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив до "червоної" зони. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Луцька міськрада відмовився посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції Украіни.

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Волинська область (882)


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"показатель динамики роста случаев инфицирования составил 68%" - тобто якщо в місті було інфіковано напр. 10 осіб і за кілька днів кількість інфікованих виросла до 17 осіб, місто потрапляє в червону зону? І це все? Тут явне натягування сови на глобус для затягування гайок а не заходи для безпеки громадян.
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04.08.2020 11:21 Відповісти
Уберить свои грзные руки от Волини, всех сектантов на список и люстрировать продажных
прихлебателей. Ситема прогнила. Все решения в громадах.
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04.08.2020 12:07 Відповісти
А "Терейской район" -- це теж на Волині чи у "Луцькій області" ?
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04.08.2020 12:59 Відповісти
Пора гнати нах цю зю-владу, бо вона дурантінитиме нас безкінечно.
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04.08.2020 18:39 Відповісти
 
 