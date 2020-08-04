На Волині посилили карантин, - ОДА

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила посилити карантин на території Волинської області для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

На початку засідання регіональної комісії з питань ТЕБ ​​та НС в понеділок голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко зазначив: "Хочу усіх попросити без політики та з розумінням поставитися до ситуації, що виникла. Зараз ми усе детально обговоримо та розберемося. Головний державний санітарний лікар області зараз усе розповість про червону, помаранчеву і зелену зони. Ми сьогодні повинні прийняти правильне рішення, яке усі міські голови повинні виконати".

У пресслужбі ОДА нагадали, що місто Луцьк за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 потрапив до червоної зони, Луцький і Любашівський - в помаранчеву, місто Нововолинськ, Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони - до жовтої", - йдеться в інформації.

"Червона" зона означає суворий карантин. Тож головний державний лікар області Наталія Янко розповіла чому адміністративний центр області потрапив у "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

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"Оскільки в області на день проведення державної ТЕБ та НС відбувалося перевищення двох із чотирьох цільових показників, враховувався внесок кожної окремої адміністративної одиниці. На території міста Луцьк показник динаміки зростання випадків інфікувань становив 68 %, що відповідає червоному рівню небезпеки. Він повинен не перевищувати 50 %", - повідомила Наталія Янко.

Члени комісії вирішили вжити відповідних протиепідемічних заходів згідно з зонами епідемічної небезпеки, як встановлено в постанові Кабміну.

"Разом із цим, вирішили звернутися до КМУ, МОЗу, Центру громадського здоров’я з пропозицією перегляду методики визначення рівня епідемічної небезпеки поширення захворюваності COVID-19, зокрема щодо недоцільності застосування показника "внесок одиниці в перевищення регіону", який спотворює об’єктивність отриманих результатів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив до "червоної" зони. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Луцька міськрада відмовився посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції Украіни.