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Новости Агрессия России против Украины
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Беларусь объявила о проведении военных сборов на границе с Россией

Беларусь объявила о проведении военных сборов на границе с Россией

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении в Витебской области, граничащей с Россией, военных сборов с 11 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

Сборы военнообязанных носят плановый характер, заявила официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик.

"Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года", - отметила она.

Ранее 4 августа стало известно, что белорусов в возрасте до 35 лет призывают на 25-дневную срочную мобилизацию. Повестки от военкоматов получают, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанные в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" из Стамбула собирались лететь в Латинскую Америку, - российский консул

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Также на Цензор.НЕТ: Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" могут быть лица с двойным гражданством, - Геращенко

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Беларусь (7923) граница (5305) россия (96246) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+36
ох!.. как сегодня Скобеевы-Соловьевы будут сероводородить!!!
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04.08.2020 11:55 Ответить
+15
Кому Лука бацька, тому ***** дзядька.
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04.08.2020 12:08 Ответить
+13
тю, Лука, а шо такое?!

братушки русофобию затевают?

когда уйло щемило регуляркой Украину - сидело ровно на бутылке, а как те же вещи замаячили против белорусов - резко прозрело?

дошло теперь, что никаких друзей у кацов быть не может по умолчанию?

баран усатый
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04.08.2020 12:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ох!.. как сегодня Скобеевы-Соловьевы будут сероводородить!!!
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04.08.2020 11:55 Ответить
Даже слово не ляпнут, т.к. это - очередной дешевый лукапутинский спектакль.
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04.08.2020 13:34 Ответить
На всякий случай - не помешает !
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04.08.2020 11:55 Ответить
Лука, памперсы не забудь им одеть
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04.08.2020 11:56 Ответить
День перестает быть томным
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04.08.2020 11:57 Ответить
Смотрите как бы там на границе с РФ не оказалось 90% прокацапленных которые будут стрелять в спину
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04.08.2020 11:58 Ответить
у бацьки чуйка
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04.08.2020 11:59 Ответить
лукаха разбушевался. Реальный страх. Кстаи, у КГБ Беларуси - старая школа розыска и оперативно - розыскных действий. Посмотрим кто кого. Мой коллега "свистнул" идет отработка по полной. 1 категория и ДЛ волками роют. Короче будем посмотреть.
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04.08.2020 12:00 Ответить
Що таке "перша категорія", "ДЛ" і "рити вовками"? У одному реченні три незрозумілих (широкому загалу) конструкції.
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04.08.2020 12:23 Ответить
Пояснюю. 1 категорія - агентура, ДЛ - доверенные лица.
Все понятно?
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04.08.2020 14:12 Ответить
А еще лука на местах запланированных агитационных митингов, в нарушение законодательства будет проводить народные гуляния. В частности на площади Банголор должен пройти митинг, но на его месте городские чинуши проведут праздник железнодорожных войск с военным оркестром и подарками. Также места для агитации ограничены шестью площадками, то есть специально сократили место для митингов, нарушая в который раз закон. Лукаш конкретно пересцал...
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04.08.2020 12:48 Ответить
Если Америка не вмешается, звезда Беларуси
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04.08.2020 13:00 Ответить
Беларусь объявила о проведении военных сборов на границе с Россией - Цензор.НЕТ 7988
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04.08.2020 12:01 Ответить
Ага. Спасибо, я тоже зиганул.
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04.08.2020 12:06 Ответить
блеванул
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04.08.2020 12:28 Ответить
популярности не заработает, а с Москвой отношение испортит... и как потом просить ее о кредитах...
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04.08.2020 12:02 Ответить
Почему испортит? Он под Смоленском сборы решил провести?
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04.08.2020 12:09 Ответить
ну до середини ХІХ століття саме смоленщина називалася Білою Руссю - а потім імператорським указом географічну назву перенесли далі на захід
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04.08.2020 12:42 Ответить
Я конечно же за Смоленскнаш... т.к. он исторически - наш. Московия отказалась от него в 13в в пользу ВКЛ. Но, что-то сомневаюсь, что они пройдут дальше Орши
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04.08.2020 13:36 Ответить
Учись зе у Бацьки как надо Родину защищать!
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04.08.2020 12:04 Ответить
Кому Лука бацька, тому ***** дзядька.
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04.08.2020 12:08 Ответить
Бацька сейчас противостоит ***** и обороняет Независимость Украины. Разбуй глаза.
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04.08.2020 12:31 Ответить
Косвенно, ему по... и мы и вы, главное за кресло удержаться.
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04.08.2020 12:43 Ответить
Противостоять в условиях маленькой Беларуси против диктатора ***** и его мордора может только диктатор. Потерпите пару лет - потом будет и у вас приватизация, рост тарифов и цен, платная медицина и образование...
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04.08.2020 14:10 Ответить
"бацька " сейчас обороняет стул на котором сидит . а на Украину ему плевать . так отвлекает внимание москалей от нас . не более
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04.08.2020 12:44 Ответить
Ага. Раз буй, два буй... Боже упаси Украину от таких "оборунов", как этот сипатый Лукадрыщ из Шклова.
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04.08.2020 12:49 Ответить
Противостоять в условиях маленькой Беларуси против диктатора ***** и его мордора может только диктатор. Потерпите пару лет - потом будет и у вас приватизация, рост тарифов и цен, платная медицина и образование...
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04.08.2020 14:09 Ответить
Так.
Поки що за це Путін платить.
Скільки тієї Білорусі. Алеж і танцює дєвушку.
Вже оно віддали борг Путіну білоруською мовою, далі торгануть суверинітетом, ну, а на останок стануть «бульбашами» Западного Фєдєрального округа.
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04.08.2020 14:23 Ответить
Рассія проста кішит бєларусскаязичьнимі...а защітіть нєкаму! В бой генерал Лу!
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04.08.2020 12:04 Ответить
если что, я думаю аннексия Белоруссии пройдет почти бескровно..
если даже наши до последнего не решались стрелять в русьню, то что говорить о белорусах, которые ассимилированные Лукашенком гораздо больше украинцев...
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04.08.2020 12:05 Ответить
Если бы козлы не отдали приказ не стрелять и оттступить от Луганска ничего бы этого и не было. СБУ месяц стояло в окружении бомжей за 200 грн.в сутки. Можно было просто разогнать.
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04.08.2020 12:11 Ответить
ну дык, а кто отдавал такие приказы?
такие же ассимилированные генералы - мутарды, которые воспитывались на сов.пропаганде - на фильмах типа Офицеры, Победа, 17-ть Мгновений весны и тд...
многие из которых заканчивали военные вузы в РФ, где было перепито цистерны водки с Ванюшками ...
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04.08.2020 12:16 Ответить
Ще невідомо, чиї накази виконувало те СБУ.
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04.08.2020 12:18 Ответить
На время псевдовыборов собрал всех
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04.08.2020 12:06 Ответить
Они нашли таки Вейшнорию...
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04.08.2020 12:08 Ответить
Если бы наши г-нДоны приняли такое решение - защищаться. то не было бы ни оккупации Крыма и Донбасса. Предатели должны быть расстреляны. Турчинов. Парашенко. Яценюк.
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04.08.2020 12:09 Ответить
еще гэбнявый наливайнер, тягнибык и конечно же авака с виталькой педалькой.
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04.08.2020 12:14 Ответить
Коли окупували Крим Порох був президентом? Випий зільонки.
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04.08.2020 12:24 Ответить
тю, Лука, а шо такое?!

братушки русофобию затевают?

когда уйло щемило регуляркой Украину - сидело ровно на бутылке, а как те же вещи замаячили против белорусов - резко прозрело?

дошло теперь, что никаких друзей у кацов быть не может по умолчанию?

баран усатый
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04.08.2020 12:09 Ответить
Будут лепить отдельные районы Могилевской Гомельской Витебской обл.Кацапы они такие ********.
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04.08.2020 12:10 Ответить
Пізно почав підготовку - сидіння на двох стільцях завжди закінчується розривом п'ятої точки.
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04.08.2020 12:13 Ответить
Краще пізно, ніж тоді, коли стане неможливо
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04.08.2020 12:15 Ответить
Вдруг из подворотни Страшный великан,Рыжий и усатый Та-ра-кан! Таракан, Таракан, Тараканище! Он рычит, и кричит, И усами шевелит: "Погодите, не спешите, Я вас мигом проглочу! Проглочу, проглочу, не помилую "./ Путин и Лукашенко - в "одной кровати". Эксперт назвала президента Беларуси мастером шантажа. Белорусский лидер шантажирует РФ и Евросоюз." Москва продолжает субсидировать Беларусь, 9-10 миллиардов долларов в год. Без московских дотаций вряд ли Беларусь выдержала бы такой псевдосоциалистический уровень жизни"
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04.08.2020 12:13 Ответить
Не несіть ту кремлівську пропаганду про субсидії Білорусі! Це більше $1000 на кожного білоруса, включно з немовлятами в рік.
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04.08.2020 12:53 Ответить
А за великим рахунком тут Лукашенко правий. І що заважало нам такі збори проводити протягом 6 останніх років
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04.08.2020 12:14 Ответить
мыролюбность и 3003 соевых перемирия.
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04.08.2020 12:15 Ответить
А зараз яке соєве перемир'я?))
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04.08.2020 12:16 Ответить
3004 е.
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04.08.2020 12:19 Ответить
Ця соя зелена вже дістала... То вони в Омані відпочивають, то у Турції, то в Одесі, то на о.Бірючий, то в Буковелі, то в Трускавці... А потім ця зелена соя дивується, що всі плутаються, хто ж президент. Зелена соя, чи рюкзаков...
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04.08.2020 12:33 Ответить
ты обыкновенный 314 дор
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04.08.2020 12:41 Ответить
Тобто створення армії з нуля, набір в неї сотень тисяч людей і озброєння не дотягує до Лукашенківської срачки, яка навряд поможе при війні?
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04.08.2020 12:25 Ответить
До чого тут це? Тут тільки про збори війскозобов"язаних. Доречі. вони там такі збори проводять регулярно.
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04.08.2020 12:48 Ответить
6???
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04.08.2020 12:38 Ответить
прітіснєніє русскаязичьнава насєлєнія Бєларусі...звучіт...
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04.08.2020 12:21 Ответить
Нехай Лука готується. Це гуд.
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04.08.2020 12:26 Ответить
Лукошка, лукошка,
кинь по ***** картошку!
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04.08.2020 12:32 Ответить
У Лукашенки два заклятых союзника - Запад и Кремль. Запад - не любит Луку, как не любит любого диктатора, и действует кнутом и пряником. От кнута Лука уворачивается, а пряники жрёт.
А Кремль - там свой диктатор, и он хочет остаться им единственным. И везде, от Хабаровска до Тимбукту. И Беларусь, Грузия, да что угодно - для этой раковой опухоли - еда.
Лука знает - Запад не станет травить его "новичком", поить "полонием", подкладывать гексоген или стрелять. Ну, разведут антимонии, обзывать диктатором будут. Ну и пусть, ему то что. Своих-то дурачков он приструнит. А кто не приструняется - те исчезают бесследно...
А вот заклятый союзник Уладзімір Уладзіміравіч Пуцін - это как Гитлер для Сталина. Друзья во всём, но до поры, пока ***** какой-нибудь Хабаровск не припечёт, и срочно понадобится новая война, чтобы отвлечь внимание стада...
Вот колхозник и следит за телодвижениями дружка. А так как на Луку молятся многие ударенные совком в Рашке, в том числе и в русвермахте, и в русгестапо,
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04.08.2020 12:34 Ответить
то Луке нашептали, что ***** берёт русрейх под ружьё. То ли хочет на чужой территории - территории Украины, устроить Сирию, то ли его, Луку, хочет умереть от "инсульта" с "инфарктом".
На Украину Луке пох, не жалко. А вот себя - жалко. А вдруг? Ведь Пуцін - это *****, известное своей подлостью даже Луке.
Вот потому Лука поднял градус обстановки. Если сидеть в тишине - можно и умереть, типа от "инфаркта". А если поднять шумок - то ***** не станет... Он ооочень не любит шума. Он любит ножом в спину.
Вот спина у "бацьки" и зачесалась...
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04.08.2020 12:43 Ответить
Партизанити треба в тилу
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04.08.2020 12:36 Ответить
А таки умудрился Саша устроить северному коллеге цунгцванг
Убирать Сашу на волне протестов - сигнал Хабаровску и К шо и так можно таки, не убирать Сашу - проявить слабость не наказавши за явные демарши "супротив воли ампиратора"...
Возможен конечно вариант дать Луке залить страну кровью но помочь усидеть...мир бахнет Луку санкциями..и через полгода прийдется ползти в Кремль на коленях...
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04.08.2020 12:40 Ответить
Цугцванг, це для лохов.
У Саши з ****** все чікі-пікі.
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04.08.2020 12:45 Ответить
Москаль не? Хамишь в тупую...особо одаренным аналитикам поясню -чики-пики перестало быть когда Лука отказался от "союзного государства" с одним президентом. Фюреру пришлось изгаляться и "обнуляться" через конституцию. И пришлось тратить много ресурсов...А за это должен кто то заплатить. Фюрер решил что это будет белорусский народ.
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04.08.2020 13:21 Ответить
Я, українец.
В Україні.
І, рідною, українською мовою повторюю, для тупих хамів:
- Цугцванг, це для лохов. У Саши з ****** все чікі-пікі.
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04.08.2020 13:41 Ответить
Незрозуміло - хто у Луки союзники в Білорусі ( в разі кіпішу)?
1) Місцеві ватники (більшість населення країни) - в разі кіпішу стануть на сторону рашки або візьмуть нейтралітет.
2) Ліберали - демократи, просунута молодь - за Луку точно не будуть битися.
3) Умовний "Захід" за Луку - не підпишеться.
4) Армія, спецслужби???

4) Україна - сумнівно..
5) Підтримка буде у нього тільки від найближчого оточення, родичів і т. д.
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04.08.2020 12:49 Ответить
Если завтра война
Если завтра в поход
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04.08.2020 12:50 Ответить
В 12-00 начал сипатый свою очередную траурную речь , всё пропало кругом ураги, вирус победили и бла бла,тьфу млять задолбал уже.
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04.08.2020 12:53 Ответить
игра на публику! лука понял пророссийский лохторат за него голосовать не будет, значит надо возглавить патриотический, собственно то же что и порошенко в Украине.
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04.08.2020 13:03 Ответить
Видимо деду совсем хреново пот платком вытирает постоянно , хотя пишут , что в зале не жарко.
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04.08.2020 13:12 Ответить
Тревожно ведь..реальный выход один - устроить на себя "покушение" и похерить выборы...Но сцыкотно - а вдруг и реально завалят...
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04.08.2020 13:25 Ответить
Лукашенко утверждает, что билеты вагнеровцев, купленные на Стамбул - легенда. Типа, все дали показания. Они рассказали все!
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04.08.2020 13:14 Ответить
Еще один отряд перебросили на юг! Мы их переловим
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04.08.2020 13:16 Ответить
Вот тут момент относительный. Как бы под этим соусом кацапня и в Украину не двинула. С учетом того что зеленый вышмарок сливает нас по всем направлениям, такое развитие событий вполне возможное.
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04.08.2020 13:16 Ответить
Да, кстати, https://www.youtube.com/watch?v=ckLES6BWrmQ&feature=emb_logo Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 2020 | ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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04.08.2020 13:17 Ответить
«В ближайшее время, ми вплотную займемся всеми накопившимися в стране вопросами» (Гєнєральний Предсєдатєль Вєйшноріі).

Неначе на машині часу, попав у далеке- далеке дитинство, 80- ті, на XXV сьезд КПСС, рєчь дараґоґо Лєоніда Іллічя Брєжнжва...
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04.08.2020 13:25 Ответить
Так, є таке. Напевно, це в останній раз. Переоберуть
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04.08.2020 13:27 Ответить
Таких вивозять на лафетах.
Не завжди правда, бува й на гелікоптерах, як у нас.
Або, як в Румунії.
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04.08.2020 13:36 Ответить
Картофельный диктатор совсем уже обосрался. Майдан пришел откуда не ждали.)
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04.08.2020 13:21 Ответить
Швидше Руская весна
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04.08.2020 13:23 Ответить
армия картофельных манекенов и надувной картонной техники нищей картошки страны аххахх
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04.08.2020 13:32 Ответить
Раньше,говорят, таких называли"партизанами"..в общем как в песне"..бросай своё дело в поход собирайся..". До выборов 4-дня, никто не удивится, если главнокомандующий одев свою сверх-- огромную "фурагу", в которой был на параде, ещё торжественно объявит и, тотальную мобилизацию.
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04.08.2020 13:36 Ответить
Читаю комментарии цензоровских завсегдатаев - порохоботов и не перестаю удивляться их наивности, граничащей с безумием.
Лука выборочно гражданских активистов перед выборами выдернул на сборы - эти "сборы" (а правильнее депортация на время выборов) все беларуские мессенджеры анонсировали.
Достаточно сказать - "на границе с РФ" и тупорылые порохоботы из Лукашенко патриота лепят...
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04.08.2020 13:52 Ответить
Порохоботи стверджують:
«Цугцванг, це для лохов.
У Саши з ****** все чікі-пікі.»
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04.08.2020 14:27 Ответить
не нравится? Читай комменты лукаботов
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04.08.2020 15:05 Ответить
Помним-помним, 2017 год, совместные учения белорусов и как цапов ....а также их Вейшнорию, Весбарию и Лубению... И помним также, чем закончилась дружба Гитлера и Сталина...
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04.08.2020 16:44 Ответить
 
 