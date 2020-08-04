Беларусь объявила о проведении военных сборов на границе с Россией
Министерство обороны Беларуси объявило о проведении в Витебской области, граничащей с Россией, военных сборов с 11 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
Сборы военнообязанных носят плановый характер, заявила официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик.
"Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года", - отметила она.
Ранее 4 августа стало известно, что белорусов в возрасте до 35 лет призывают на 25-дневную срочную мобилизацию. Повестки от военкоматов получают, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
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Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
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Все понятно?
Поки що за це Путін платить.
Скільки тієї Білорусі. Алеж і танцює дєвушку.
Вже оно віддали борг Путіну білоруською мовою, далі торгануть суверинітетом, ну, а на останок стануть «бульбашами» Западного Фєдєрального округа.
если даже наши до последнего не решались стрелять в русьню, то что говорить о белорусах, которые ассимилированные Лукашенком гораздо больше украинцев...
такие же ассимилированные генералы - мутарды, которые воспитывались на сов.пропаганде - на фильмах типа Офицеры, Победа, 17-ть Мгновений весны и тд...
многие из которых заканчивали военные вузы в РФ, где было перепито цистерны водки с Ванюшками ...
братушки русофобию затевают?
когда уйло щемило регуляркой Украину - сидело ровно на бутылке, а как те же вещи замаячили против белорусов - резко прозрело?
дошло теперь, что никаких друзей у кацов быть не может по умолчанию?
баран усатый
кинь по ***** картошку!
А Кремль - там свой диктатор, и он хочет остаться им единственным. И везде, от Хабаровска до Тимбукту. И Беларусь, Грузия, да что угодно - для этой раковой опухоли - еда.
Лука знает - Запад не станет травить его "новичком", поить "полонием", подкладывать гексоген или стрелять. Ну, разведут антимонии, обзывать диктатором будут. Ну и пусть, ему то что. Своих-то дурачков он приструнит. А кто не приструняется - те исчезают бесследно...
А вот заклятый союзник Уладзімір Уладзіміравіч Пуцін - это как Гитлер для Сталина. Друзья во всём, но до поры, пока ***** какой-нибудь Хабаровск не припечёт, и срочно понадобится новая война, чтобы отвлечь внимание стада...
Вот колхозник и следит за телодвижениями дружка. А так как на Луку молятся многие ударенные совком в Рашке, в том числе и в русвермахте, и в русгестапо,
На Украину Луке пох, не жалко. А вот себя - жалко. А вдруг? Ведь Пуцін - это *****, известное своей подлостью даже Луке.
Вот потому Лука поднял градус обстановки. Если сидеть в тишине - можно и умереть, типа от "инфаркта". А если поднять шумок - то ***** не станет... Он ооочень не любит шума. Он любит ножом в спину.
Вот спина у "бацьки" и зачесалась...
Убирать Сашу на волне протестов - сигнал Хабаровску и К шо и так можно таки, не убирать Сашу - проявить слабость не наказавши за явные демарши "супротив воли ампиратора"...
Возможен конечно вариант дать Луке залить страну кровью но помочь усидеть...мир бахнет Луку санкциями..и через полгода прийдется ползти в Кремль на коленях...
У Саши з ****** все чікі-пікі.
В Україні.
І, рідною, українською мовою повторюю, для тупих хамів:
- Цугцванг, це для лохов. У Саши з ****** все чікі-пікі.
1) Місцеві ватники (більшість населення країни) - в разі кіпішу стануть на сторону рашки або візьмуть нейтралітет.
2) Ліберали - демократи, просунута молодь - за Луку точно не будуть битися.
3) Умовний "Захід" за Луку - не підпишеться.
4) Армія, спецслужби???
4) Україна - сумнівно..
5) Підтримка буде у нього тільки від найближчого оточення, родичів і т. д.
Если завтра в поход
Неначе на машині часу, попав у далеке- далеке дитинство, 80- ті, на XXV сьезд КПСС, рєчь дараґоґо Лєоніда Іллічя Брєжнжва...
Не завжди правда, бува й на гелікоптерах, як у нас.
Або, як в Румунії.
Лука выборочно гражданских активистов перед выборами выдернул на сборы - эти "сборы" (а правильнее депортация на время выборов) все беларуские мессенджеры анонсировали.
Достаточно сказать - "на границе с РФ" и тупорылые порохоботы из Лукашенко патриота лепят...
«Цугцванг, це для лохов.
У Саши з ****** все чікі-пікі.»