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Новости Коронавирус и карантин
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Поезда в "красной зоне" будут останавливаться исключительно для высадки пассажиров, - Криклий

Поезда в

Когда поезд следует в "красную зону" карантина и высадки-посадки пассажиров не будет, то нужно предупреждать заранее.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мне кажется надо было сообщить людям как будет курсировать поезд заранее. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялось, понятно, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановления сделают", - отметил министр.

Напомним, ранее в Тернополе пассажиры поезда устроили бунт, чтобы добиться его остановки в городе, несмотря на запрет "Укрзализныци".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Тернополя Надал обратился к власти из-за "транспортной блокады": Вы подумали, что вы - хозяева? Ваша задача - обслуживать украинцев. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Тернополь (777) Укрзализныця (2763) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Ну вот видите, всё таки люди добились своего. По крайней мере, хоть тернополяне, которые едут с отдыха в Одессе, могут спокойно сойти у себя на ж.д вокзале а не мытарствывать по и добираться из других станций в Тернополь...
Это ещё раз подтверждает, что лично Зеленский и его воровская гоп-компания - не вменяемые.
Что сразу нельзя было такое предусмотреть, что бы не доводить людей, усложняя людям жизнь?
Можно, но либо власть - реальные дауны, либо ещё хуже - специально гадят людям!
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04.08.2020 13:08 Ответить
+11
Ну не зедебилы? А сразу догадаться нельзя было ,что сотни людей уже купили билеты,и кстати Именно вы степановы и ляшки во главе с глав зебилом это им разрешили!!
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04.08.2020 13:08 Ответить
+4
что-то навеяло ...старый анекдот про 101 км
***
вертолет... пилот - жизнерадостному пассажиру:
- ну и за каким хреном тебе сюда занесло?
- так это ж романтика... я 10 суток поездом, потом грузовиком, в кузове, потом на оленьей упряжке... а теперь вот - на вертолете... классно ж???
- очень! мы как подлетим к 101 км я метров на 50 снижусь а ты не зевай - прыгай!
- на 50 ? это высоко... хотя бы на 20-25..
- ага! щаз! прошлый раз на 30 снизился, так один выпрыгнул а пять запрыгнули )))
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04.08.2020 13:12 Ответить
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04.08.2020 12:59 Ответить
красная зона:

Поезда в "красной зоне" будут останавливаться исключительно для высадки пассажиров, - Криклий - Цензор.НЕТ 6420
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04.08.2020 13:22 Ответить
Феерические долб..бы это правительство Вовочки и Шмыгло.. феерические сказочные идиоты... сразу подумать раскидать логикой и очевидностью как то туго...
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04.08.2020 13:57 Ответить
ПРОБЛЕМУ ВЫСАДКИ В ТЕРНОПОЛЕ СДЕЛАЛИ
А проблему ПОСАДКИ РЕШИТЬ ЕЩЕ ЛЕГЧЕ
ОДИН ТЕРНОПОЛЬ закрыт все четко знаю сколько поездов транзитируют по станции Тернополь Укрзализныца туда отправляет вагоны плацкартные хотя в отстой депо Тернополя к каждому поезду идущему через Тернополь в конце состава цепляют последний промытый дезинфекцией вагон- который закрыт на сообщение с остальным составом блокируются двери ставится 2 полицейских в предпоследнем вагоне.. и все вагон едет с пассажирами взятыми в Тернополе по приезду на станцию прибытия пассажиров фиксируют паспортные данные, берут расписку с пассажиров, телефоны контактные.. обязательство уведомлять в случае чего и самоконтроль и самодисциплина... и все какие мать вашу проблемы... дауны в правительстве????
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04.08.2020 14:03 Ответить
То есть, вход в концлагерь - бесплатно, а выхода вообще нет. Гитлер рукоплещет.
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04.08.2020 13:02 Ответить
Поезда в "красной зоне" будут останавливаться исключительно для высадки пассажиров, - Криклий - Цензор.НЕТ 1282
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04.08.2020 13:07 Ответить
Ну не зедебилы? А сразу догадаться нельзя было ,что сотни людей уже купили билеты,и кстати Именно вы степановы и ляшки во главе с глав зебилом это им разрешили!!
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04.08.2020 13:08 Ответить
Ну вот видите, всё таки люди добились своего. По крайней мере, хоть тернополяне, которые едут с отдыха в Одессе, могут спокойно сойти у себя на ж.д вокзале а не мытарствывать по и добираться из других станций в Тернополь...
Это ещё раз подтверждает, что лично Зеленский и его воровская гоп-компания - не вменяемые.
Что сразу нельзя было такое предусмотреть, что бы не доводить людей, усложняя людям жизнь?
Можно, но либо власть - реальные дауны, либо ещё хуже - специально гадят людям!
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04.08.2020 13:08 Ответить
Нет, это петики - реальные дауны и специально гадят людям!
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04.08.2020 13:12 Ответить
сильный аргумент от бота на подсосе у зеленой украинофобской мрази
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04.08.2020 13:16 Ответить
Чекайте, тобто це порохоботи заборонили потягам зупинятися? Як це я не додумався...

І це порохоботи мабуть додумалися зупиняти метро в Києві, Харкові і Дніпрі, хоча ані в Італії, ані в США, ані в Англії (де хворих в рази більше) метро не зупиняли!
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04.08.2020 13:20 Ответить
Це - перемога.
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04.08.2020 13:52 Ответить
Тобто, в червоній зоні люди не зможуть користуватись залізницею. Це призведе до зменшення доходів і залізниця підніме ціну квитків.
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04.08.2020 13:08 Ответить
Казлина, как сказал Богдан.
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04.08.2020 13:09 Ответить
А если кто успеет запрыгнуть в вагон ?!!
Нечего останавливаться, выбрасывайте на ходу !!!
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04.08.2020 13:09 Ответить
Так розумію, що провідник відкривши вагон і вийшовши на перон буде лишатись на кожній "червоній" станції?
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04.08.2020 13:11 Ответить
что-то навеяло ...старый анекдот про 101 км
***
вертолет... пилот - жизнерадостному пассажиру:
- ну и за каким хреном тебе сюда занесло?
- так это ж романтика... я 10 суток поездом, потом грузовиком, в кузове, потом на оленьей упряжке... а теперь вот - на вертолете... классно ж???
- очень! мы как подлетим к 101 км я метров на 50 снижусь а ты не зевай - прыгай!
- на 50 ? это высоко... хотя бы на 20-25..
- ага! щаз! прошлый раз на 30 снизился, так один выпрыгнул а пять запрыгнули )))
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04.08.2020 13:12 Ответить
Придурок, завтра вам колию перекроют пока не заберете пассажиров. И дороги тоже.
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04.08.2020 13:17 Ответить
нагадаймо.. вся міліція за Конституцією управляється з КИєва.
Як Аваков скаже,так і буде.. ..
навряд чим він попре проти ЗЕ...

Це втрата бізнесу і бабла..
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04.08.2020 13:42 Ответить
По новым критериям 8 человек на 100 тысяч, то что приняла Шмыгалятина, почти все города войдут в красную зону. Следующая неделя, будет очень горячая
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04.08.2020 13:20 Ответить
Тепер тернополяне щоб сісти на потяг, гурбою поїдуть наприклад в Чернівці чи Львів і там сядуть, це якось зменшить розповсюдження хвороби?
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04.08.2020 13:22 Ответить
Даже не нужно ехать в ближайшие областные центры.
Достаточно добраться до ближайшей станции, которая не в красной зоне.
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04.08.2020 13:40 Ответить
Тобто Криклій фактично визнав, що його колеги по уряду лоханулися з потягами в Тернополі?
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04.08.2020 13:22 Ответить
НІ.
Київ визнавщо в регіонах,за виключенням "відомчої" Влади Києва( Зелені клоуни не Влада) немає..
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04.08.2020 13:50 Ответить
Обяжите оснастить купе "тревожными кнопками".
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04.08.2020 13:22 Ответить
навіщо? Є стоп-крани

тобто..
Оголошення у вагоні.. Перед станціями Луцьк,Тернопіль.
НЕ РВІТЬ СТОПКрани задовго до прибуття на Платформу !! зверніться до провідника !! )))
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04.08.2020 13:52 Ответить
Андрійко Садовий "Доля" послав нах Степанова.. Він планує восени ще раз стати Мером..
ПОПУЛІЗМ НАШЕ ФСЬО !!! ))

https://www.rbc.ua/rus/news/lvove-otkazalis-uzhestochit-karantin-1596536704.html#to-friend-form-1230911




https://www.rbc.ua/ukr/news/lvove-otkazalis-uzhestochit-karantin-1596536704.html#to-friend-form-1230911
Продовжують працювати заклади фізичної культури, спорту
У Львові заклади фізичної культури, спорту продовжують працювати, не зважаючи на рішення державної комісії з питань ТЕБ і НС щодо внесення міста в помаранчеву зону карантину. Також окремо буде проведено перевірку ринків, супермаркетів, ТРЦ, закладів спорту.

Про це https://galinfo.com.ua/news/rishennya_komisii_tes_komu_u_lvovi_dozvolyly_pratsyuvaty_348210.html повідомляє місцеве видання Galinfo .


Міська влада адаптувала рішення державної комісії з питань ТЕБ і НС. Робота більшості закладів та установ у місті не змінюється, за умов дотримання протиепідемічних вимог, використання масок, дезінфекторів, дотримання дистанції.
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04.08.2020 13:48 Ответить
Садовий тільки подякує за такий комент...Посилання нах...міністра автоматично додає 2-3 відсотка до рейтингу...Посилання нах. президента додає 20-30 відсотків...Тут головне послати по дєлу і впевненою інтонацією...
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04.08.2020 17:41 Ответить
Мне кажется надо было сообщить людям как будет курсировать поезд заранее."

Заранее не получится, ибо билеты продают где-то за 45 дней, а обновлять карантинные зоны планируют раз в неделю. Наверное, надо будет честно об этом говорить, поезда в карантинной зоне для высадки останавливать (чтобы люди могли домой вернуться), и при высадке проверять, здесь ли человек живет (тоже проблема, ибо прописки уже нет, и многие живут не по месту регистрации). Короче, проблем много, решений мало.
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04.08.2020 13:52 Ответить
ще треба залізницю заставити..зупинка поза платформою -це порушення їх правил...
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04.08.2020 13:53 Ответить
Ні, я не пропоную висадку/посадку поза платформами здійснювати (хіба що зовсім форс-мажор). Я про те, що навіть коли (напр.) Тернопіль у карантинній зоні - поїзди там (на вокзалі) зупиняти та місцевий випускати. Але як перевірити, хто там місцевий, якщо жорсткої прописки вже немає?
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04.08.2020 19:30 Ответить
 
 