Поезда в "красной зоне" будут останавливаться исключительно для высадки пассажиров, - Криклий

Когда поезд следует в "красную зону" карантина и высадки-посадки пассажиров не будет, то нужно предупреждать заранее.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мне кажется надо было сообщить людям как будет курсировать поезд заранее. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялось, понятно, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановления сделают", - отметил министр.

Напомним, ранее в Тернополе пассажиры поезда устроили бунт, чтобы добиться его остановки в городе, несмотря на запрет "Укрзализныци".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Тернополя Надал обратился к власти из-за "транспортной блокады": Вы подумали, что вы - хозяева? Ваша задача - обслуживать украинцев. ВИДЕО