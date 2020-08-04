Поезда в "красной зоне" будут останавливаться исключительно для высадки пассажиров, - Криклий
Когда поезд следует в "красную зону" карантина и высадки-посадки пассажиров не будет, то нужно предупреждать заранее.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Мне кажется надо было сообщить людям как будет курсировать поезд заранее. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялось, понятно, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановления сделают", - отметил министр.
Напомним, ранее в Тернополе пассажиры поезда устроили бунт, чтобы добиться его остановки в городе, несмотря на запрет "Укрзализныци".
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А проблему ПОСАДКИ РЕШИТЬ ЕЩЕ ЛЕГЧЕ
ОДИН ТЕРНОПОЛЬ закрыт все четко знаю сколько поездов транзитируют по станции Тернополь Укрзализныца туда отправляет вагоны плацкартные хотя в отстой депо Тернополя к каждому поезду идущему через Тернополь в конце состава цепляют последний промытый дезинфекцией вагон- который закрыт на сообщение с остальным составом блокируются двери ставится 2 полицейских в предпоследнем вагоне.. и все вагон едет с пассажирами взятыми в Тернополе по приезду на станцию прибытия пассажиров фиксируют паспортные данные, берут расписку с пассажиров, телефоны контактные.. обязательство уведомлять в случае чего и самоконтроль и самодисциплина... и все какие мать вашу проблемы... дауны в правительстве????
Это ещё раз подтверждает, что лично Зеленский и его воровская гоп-компания - не вменяемые.
Что сразу нельзя было такое предусмотреть, что бы не доводить людей, усложняя людям жизнь?
Можно, но либо власть - реальные дауны, либо ещё хуже - специально гадят людям!
І це порохоботи мабуть додумалися зупиняти метро в Києві, Харкові і Дніпрі, хоча ані в Італії, ані в США, ані в Англії (де хворих в рази більше) метро не зупиняли!
Нечего останавливаться, выбрасывайте на ходу !!!
***
вертолет... пилот - жизнерадостному пассажиру:
- ну и за каким хреном тебе сюда занесло?
- так это ж романтика... я 10 суток поездом, потом грузовиком, в кузове, потом на оленьей упряжке... а теперь вот - на вертолете... классно ж???
- очень! мы как подлетим к 101 км я метров на 50 снижусь а ты не зевай - прыгай!
- на 50 ? это высоко... хотя бы на 20-25..
- ага! щаз! прошлый раз на 30 снизился, так один выпрыгнул а пять запрыгнули )))
Як Аваков скаже,так і буде.. ..
навряд чим він попре проти ЗЕ...
Це втрата бізнесу і бабла..
Достаточно добраться до ближайшей станции, которая не в красной зоне.
Київ визнавщо в регіонах,за виключенням "відомчої" Влади Києва( Зелені клоуни не Влада) немає..
тобто..
Оголошення у вагоні.. Перед станціями Луцьк,Тернопіль.
НЕ РВІТЬ СТОПКрани задовго до прибуття на Платформу !! зверніться до провідника !! )))
ПОПУЛІЗМ НАШЕ ФСЬО !!! ))
https://www.rbc.ua/rus/news/lvove-otkazalis-uzhestochit-karantin-1596536704.html#to-friend-form-1230911
https://www.rbc.ua/ukr/news/lvove-otkazalis-uzhestochit-karantin-1596536704.html#to-friend-form-1230911
Продовжують працювати заклади фізичної культури, спорту
У Львові заклади фізичної культури, спорту продовжують працювати, не зважаючи на рішення державної комісії з питань ТЕБ і НС щодо внесення міста в помаранчеву зону карантину. Також окремо буде проведено перевірку ринків, супермаркетів, ТРЦ, закладів спорту.
Про це https://galinfo.com.ua/news/rishennya_komisii_tes_komu_u_lvovi_dozvolyly_pratsyuvaty_348210.html повідомляє місцеве видання Galinfo .
Міська влада адаптувала рішення державної комісії з питань ТЕБ і НС. Робота більшості закладів та установ у місті не змінюється, за умов дотримання протиепідемічних вимог, використання масок, дезінфекторів, дотримання дистанції.
Заранее не получится, ибо билеты продают где-то за 45 дней, а обновлять карантинные зоны планируют раз в неделю. Наверное, надо будет честно об этом говорить, поезда в карантинной зоне для высадки останавливать (чтобы люди могли домой вернуться), и при высадке проверять, здесь ли человек живет (тоже проблема, ибо прописки уже нет, и многие живут не по месту регистрации). Короче, проблем много, решений мало.