Потяги в "червоній зоні" будуть зупинятися виключно для висадки пасажирів, - Криклій

Коли поїзд прямує в "червону зону" карантину і висадки-посадки пасажирів не буде, то потрібно попереджати заздалегідь.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Мені здається, треба було повідомити людям, як курсуватиме поїзд заздалегідь. Зараз ми звернулися до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання в тому, щоб мобільність коронавірусу не поширювалося, зрозуміло, що висадку зробити це не проблема. Людина може вийти з поїзда, але назад вже не зайде і зрозуміло, що підсаджуватися на зупинці в Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки, і я сподіваюся, що завтра на уряді такі зміни до постанов зроблять", - зазначив міністр.

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Нагадаємо, раніше в Тернополі пасажири поїзда влаштували бунт, щоб домогтися його зупинки в місті, незважаючи на заборону "Укрзалізниці".