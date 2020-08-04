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Новости Коронавирус и карантин
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Киев может остаться в "зеленой зоне" карантина еще на неделю, - Рубан

Киев может остаться в

По предварительным данным, после следующего пересмотра эпидемиологической ситуации карантин в Киеве продолжит соответствовать нормам "зеленой" зоны. Пересмотр будет 7 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Пока ситуация такова, что в пределах показателей ожидается, что Киев останется в "зеленой" зоне. Точно будем знать в пятницу", - сказал Рубан.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.

Также читайте: Рост случаев COVID-19 в Киеве связан исключительно с инфицированием молодежи, - Рубан

Автор: 

карантин (16729) Киев (25707) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Там много "велюров". Да и рядом ОП и ВР.
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04.08.2020 16:11 Ответить
+1
а потім в жовту і на вибори в червону?
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04.08.2020 16:20 Ответить
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Там много "велюров". Да и рядом ОП и ВР.
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04.08.2020 16:11 Ответить
на сколько хватило, на столько и оплатили.
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04.08.2020 16:13 Ответить
а потім в жовту і на вибори в червону?
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04.08.2020 16:20 Ответить
Люди втомилися від ваших "страшилок" та безробіття. А на фоні всіляких "велюрів", що трішки рівніші перед законом, ніж решта - взагалі вам ще щастить, що пики цілі! Тому ви там, на горі можете патякати все, що вам заманеться, а люди будуть жити так, як їм треба.
А якщо ви хочете щоб люди дотримувались ваших вимог - робіть все згідно закону: вводіть режим НС.
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04.08.2020 16:20 Ответить
правильно, Велюр должен работать
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04.08.2020 16:24 Ответить
- как вы там не раскрашивайте карту Украины в разные цвета - в итоге переболеют все!
дело времени....
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04.08.2020 16:26 Ответить
Та да - до переходу на новий рівень треба добряче підготуватися...
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04.08.2020 16:31 Ответить
кто бы сомневался. уроды зеленожопые!
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04.08.2020 16:59 Ответить
 
 