Киев может остаться в "зеленой зоне" карантина еще на неделю, - Рубан

По предварительным данным, после следующего пересмотра эпидемиологической ситуации карантин в Киеве продолжит соответствовать нормам "зеленой" зоны. Пересмотр будет 7 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Пока ситуация такова, что в пределах показателей ожидается, что Киев останется в "зеленой" зоне. Точно будем знать в пятницу", - сказал Рубан.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.

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