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Киев может остаться в "зеленой зоне" карантина еще на неделю, - Рубан
По предварительным данным, после следующего пересмотра эпидемиологической ситуации карантин в Киеве продолжит соответствовать нормам "зеленой" зоны. Пересмотр будет 7 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
"Пока ситуация такова, что в пределах показателей ожидается, что Киев останется в "зеленой" зоне. Точно будем знать в пятницу", - сказал Рубан.
Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.
Топ комментарии
+1 Владимир #427487
показать весь комментарий04.08.2020 16:11 Ответить Ссылка
+1 SergTranscarpathian
показать весь комментарий04.08.2020 16:20 Ответить Ссылка
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