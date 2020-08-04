Київ може залишитися в "зеленій зоні" карантину ще на тиждень, - Рубан

За попередніми даними, після наступного перегляду епідеміологічної ситуації карантин у Києві продовжить відповідати нормам "зеленої" зони. Перегляд відбудеться 7 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповів голова управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"Поки ситуація така, що в межах показників очікується, що Київ залишиться в "зеленій" зоні. Точно будемо знати в п'ятницю", - сказав Рубан.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19.

Також читайте: Із "червоної зони" можна вийти, якщо протягом трьох днів область відповідатиме вимогам показників для пом'якшення карантину, - Ляшко