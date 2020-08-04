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Київ може залишитися в "зеленій зоні" карантину ще на тиждень, - Рубан
За попередніми даними, після наступного перегляду епідеміологічної ситуації карантин у Києві продовжить відповідати нормам "зеленої" зони. Перегляд відбудеться 7 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповів голова управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
"Поки ситуація така, що в межах показників очікується, що Київ залишиться в "зеленій" зоні. Точно будемо знати в п'ятницю", - сказав Рубан.
Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19.
Топ коментарі
+1 Владимир #427487
показати весь коментар04.08.2020 16:11 Відповісти Посилання
+1 SergTranscarpathian
показати весь коментар04.08.2020 16:20 Відповісти Посилання
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А якщо ви хочете щоб люди дотримувались ваших вимог - робіть все згідно закону: вводіть режим НС.
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