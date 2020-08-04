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Новини Коронавірус і карантин
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Київ може залишитися в "зеленій зоні" карантину ще на тиждень, - Рубан

Київ може залишитися в

За попередніми даними, після наступного перегляду епідеміологічної ситуації карантин у Києві продовжить відповідати нормам "зеленої" зони. Перегляд відбудеться 7 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповів голова управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"Поки ситуація така, що в межах показників очікується, що Київ залишиться в "зеленій" зоні. Точно будемо знати в п'ятницю", - сказав Рубан.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19.

Також читайте: Із "червоної зони" можна вийти, якщо протягом трьох днів область відповідатиме вимогам показників для пом'якшення карантину, - Ляшко

карантин (18172) Київ (19688) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Там много "велюров". Да и рядом ОП и ВР.
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04.08.2020 16:11 Відповісти
+1
а потім в жовту і на вибори в червону?
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04.08.2020 16:20 Відповісти
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Там много "велюров". Да и рядом ОП и ВР.
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04.08.2020 16:11 Відповісти
на сколько хватило, на столько и оплатили.
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04.08.2020 16:13 Відповісти
а потім в жовту і на вибори в червону?
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04.08.2020 16:20 Відповісти
Люди втомилися від ваших "страшилок" та безробіття. А на фоні всіляких "велюрів", що трішки рівніші перед законом, ніж решта - взагалі вам ще щастить, що пики цілі! Тому ви там, на горі можете патякати все, що вам заманеться, а люди будуть жити так, як їм треба.
А якщо ви хочете щоб люди дотримувались ваших вимог - робіть все згідно закону: вводіть режим НС.
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04.08.2020 16:20 Відповісти
правильно, Велюр должен работать
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04.08.2020 16:24 Відповісти
- как вы там не раскрашивайте карту Украины в разные цвета - в итоге переболеют все!
дело времени....
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04.08.2020 16:26 Відповісти
Та да - до переходу на новий рівень треба добряче підготуватися...
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04.08.2020 16:31 Відповісти
кто бы сомневался. уроды зеленожопые!
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04.08.2020 16:59 Відповісти
 
 