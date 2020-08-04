Закупки "бэби-боксов" отменили из-за жалоб на нарушение процедуры, - АМКУ
Антимонопольный кабинет получил от ряда предприятий жалобы на нарушение закупок "пакетов малыша". Из-за этого госучреждение "Профессиональные закупки" обязали отменить процедуру закупок.
Об этом сказано в ответе Антимонопольного кабинета на запрос ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
В АМКУ отметили, что к ним поступили жалобы ряда предприятий о нарушении процедуры закупки. По результатам рассмотрения указанных жалоб государственное учреждение "Профессиональные закупки" обязали отменить процедуру закупки.
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"На рассмотрение Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок (далее - Коллегия) поступили жалобы общества с ограниченной ответственностью "СКАЙ ТРЕЙД УКРАИНА" от 10.06.2020 №UA-2020-04-14-005167-b.c15, общества с ограниченной ответственностью "Квант ЛИМИТЕД" от 9 июня 2020 №UA-2020-04-14-005167-b.b14, общества с ограниченной ответственностью "ФИН ПЛАТИНУМ КОМПАНИ" от 10 июня 2020 №UA-2020-04-14-005167-b.a16, общества с ограниченной ответственностью "СКАЙ ТРЕЙД УКРАИНА" от 6 июня 2020 №UA-2020-04-14-005167-b.a13, общества с ограниченной ответственностью "МИК" от 10 июня 2020 №UA2020-04-14-005167b.b18, общества с ограниченной ответственностью "УРТУС" от 10 июня 2020 №UA2020-04-14-005167b.b19 о нарушении государственным учреждением "Профессиональные закупки" порядка проведения процедуры закупки, объявление о проведении которой обнародовано на веб-портале Уполномоченного органа за №UA-2020-04-14-005167-b", - говорится в ответе на запрос.
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В АМКУ отметили, что вопрос проведения проверок процедур закупок и установления нарушений закона не относится к полномочиям Комитета.
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2т$ нужно сразу давать 70%, а потом доплачивать раз в полгода. Чтобы все алкаши наплодили детей за деньги и потом эти детей можно в пансионаты. Тоесть они эти деньги могли использовать на себя. В этом и суть,чтобы они главное принесли новых детей, а как они будут рости не большая проблема- пусть громада их кормит.Новые дети ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ, а не как они должны кормиться. пока нет исламистов нужно успеть наплодить много славян.
Так можно добиться более 35т детей в год плюс.
А то все плачут что эта так мало 850 грн в месяц и дальше не хотят рожать. ПОТОМУ ВСЕ ДЕНЬГИ СРАЗУ(40000грн, а потом через полгода еще 10000)- чтобы мутили свои схемы и пох куда деньги пойдут- тут ГЛАВНОЕ ******* их на новых детей. И пусть разбираются на следующий год нового делают и тд. 5-6 детей и по 1000грн в месяц на жратву и шмотки будет достаточно.
Пусть громады их кормят если что(если семья алкаши) и готовят для них рабочие места на заводах и фабриках.И профтех училища и готовят на институты.
зеленые так называемые слуги все разокрали
ЗЕленозадые обезьяны специально блокируют закупку - в бюджете нет денег.
Мародерят на детях.
Жалобщик "Компания Скай Трейд специализируется на импорте и экспорте сырьевых товаров, стройматериалов, а также поставках для крупных компаний." Китайский ширпотреб гонят.
Сначала "купить", естественно у своих. Затем отправить в областя, районы, учитывать, распределять, отчитываться и т.д. Куча дурной и тупой административной работы, лишние расходы.
Что мозжочка не хватило чтоб ТУПО отправить деньги? Неужели нигде нельзя купить "дефицитный" картонный бэби бокс? Серьезно? И шо даже через интернет нельзя купить с доставкой через ту же новую почту?
Поражает тупизм и жадность "организаторов". Сколько напилили на государственных деньгах? Святоши херовы