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Закупки "бэби-боксов" отменили из-за жалоб на нарушение процедуры, - АМКУ

Закупки

Антимонопольный кабинет получил от ряда предприятий жалобы на нарушение закупок "пакетов малыша". Из-за этого госучреждение "Профессиональные закупки" обязали отменить процедуру закупок.

Об этом сказано в ответе Антимонопольного кабинета на запрос ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

В АМКУ отметили, что к ним поступили жалобы ряда предприятий о нарушении процедуры закупки. По результатам рассмотрения указанных жалоб государственное учреждение "Профессиональные закупки" обязали отменить процедуру закупки.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минсоцполитики разъяснило, как получить деньги вместо бэби-бокса. ИНФОГРАФИКА

"На рассмотрение Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок (далее - Коллегия) поступили жалобы общества с ограниченной ответственностью "СКАЙ ТРЕЙД УКРАИНА" от 10.06.2020 №UA-2020-04-14-005167-b.c15, общества с ограниченной ответственностью "Квант ЛИМИТЕД" от 9 июня 2020 №UA-2020-04-14-005167-b.b14, общества с ограниченной ответственностью "ФИН ПЛАТИНУМ КОМПАНИ" от 10 июня 2020 №UA-2020-04-14-005167-b.a16, общества с ограниченной ответственностью "СКАЙ ТРЕЙД УКРАИНА" от 6 июня 2020 №UA-2020-04-14-005167-b.a13, общества с ограниченной ответственностью "МИК" от 10 июня 2020 №UA2020-04-14-005167b.b18, общества с ограниченной ответственностью "УРТУС" от 10 июня 2020 №UA2020-04-14-005167b.b19 о нарушении государственным учреждением "Профессиональные закупки" порядка проведения процедуры закупки, объявление о проведении которой обнародовано на веб-портале Уполномоченного органа за №UA-2020-04-14-005167-b", - говорится в ответе на запрос.

Также на Цензор.НЕТ: ЮНИСЕФ призвал Кабмин не монетизировать бэби-боксы

В АМКУ отметили, что вопрос проведения проверок процедур закупок и установления нарушений закона не относится к полномочиям Комитета.

Автор: 

дети (6581) Антимонопольный комитет (483) закупки (770)


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Топ комментарии
+5
Монетизацию скушает инфляция .А ребёнку всё необходимое надо здесь и сейчас. Зеленозадые гады принимают только антинародные законы ,не могу назвать ни одного ,чтобы закон работал в пользу народа .И самое главное, главный клоун ,имея сосредоточение власти в руках- использует её против нас -народа .Взять хотя бы налоги -которые страшнее войны убивают экономику.Сам главзеленокожий и олигархи платит налог с дохода-3% -у них наворованный коммунизм(украденное будет на 100% выведено в офшор),а трудяге 61.5% .Минимальную зарплату ,тоже обложили таким же налогом -в Европе -не облагается .Я говорю вова! а не пошёл бы ты в _опу!Со своей воровской командой .Блин гадкий комик и негодяй.Может он просто тупой и живёт в иллюзорном мире канабиса?
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04.08.2020 17:42 Ответить
+3
Закупику бебибоксов отменили, чтоб не посягать на честь и достоинство ***********. О обижаецца, когда видит их в перечне госзакупок.
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04.08.2020 17:36 Ответить
+2
Из-за нарушения процедуры... И вот уже третий месяц никак разобраться с этими закупками не могут. За это время Антимонопольный комитет мог уже тысячу раз все рассмотреть и решить, так нет же. Сначала тендер огласили на 2 месяца позже срока, потом останавливают его на неопределенный срок. Неужели нет понимания, что такие вопросы нужно начинать разбирать в первую очередь? Это права ребенка! И из-за этого теперь еще и мамы должны страдать!
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04.08.2020 17:56 Ответить
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Закупику бебибоксов отменили, чтоб не посягать на честь и достоинство ***********. О обижаецца, когда видит их в перечне госзакупок.
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04.08.2020 17:36 Ответить
Цензор.Нет - "Закупки "бэби-боксов" отменили из-за жалоб на нарушение процедуры"

Для того чтобы выглядеть лучше, иногда достаточно просто выключить свет.
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04.08.2020 17:39 Ответить
Монетизацию скушает инфляция .А ребёнку всё необходимое надо здесь и сейчас. Зеленозадые гады принимают только антинародные законы ,не могу назвать ни одного ,чтобы закон работал в пользу народа .И самое главное, главный клоун ,имея сосредоточение власти в руках- использует её против нас -народа .Взять хотя бы налоги -которые страшнее войны убивают экономику.Сам главзеленокожий и олигархи платит налог с дохода-3% -у них наворованный коммунизм(украденное будет на 100% выведено в офшор),а трудяге 61.5% .Минимальную зарплату ,тоже обложили таким же налогом -в Европе -не облагается .Я говорю вова! а не пошёл бы ты в _опу!Со своей воровской командой .Блин гадкий комик и негодяй.Может он просто тупой и живёт в иллюзорном мире канабиса?
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04.08.2020 17:42 Ответить
👏👏👏👏👏Саме так! Вже через місяць батьки на виділений грошовий еквівалент не зможуть купити те, що зараз містить бебі-бокс.
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04.08.2020 17:47 Ответить
они и сейчас не смогут. а половина и часть не сможет купить, так как надо будет ехать в другой район, раза 4 - заказать карту, забрать карту, подать документы в соцстрах и потом в магазин.
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04.08.2020 18:31 Ответить
видимо какому то чиновнику не досталось ломтика от этого пирога...
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04.08.2020 17:42 Ответить
После 5-6 детей доплачивать 1000 грн в месяц как на жратву и шмотки бу европы.
2т$ нужно сразу давать 70%, а потом доплачивать раз в полгода. Чтобы все алкаши наплодили детей за деньги и потом эти детей можно в пансионаты. Тоесть они эти деньги могли использовать на себя. В этом и суть,чтобы они главное принесли новых детей, а как они будут рости не большая проблема- пусть громада их кормит.Новые дети ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ, а не как они должны кормиться. пока нет исламистов нужно успеть наплодить много славян.
Так можно добиться более 35т детей в год плюс.
А то все плачут что эта так мало 850 грн в месяц и дальше не хотят рожать. ПОТОМУ ВСЕ ДЕНЬГИ СРАЗУ(40000грн, а потом через полгода еще 10000)- чтобы мутили свои схемы и пох куда деньги пойдут- тут ГЛАВНОЕ ******* их на новых детей. И пусть разбираются на следующий год нового делают и тд. 5-6 детей и по 1000грн в месяц на жратву и шмотки будет достаточно.
Пусть громады их кормят если что(если семья алкаши) и готовят для них рабочие места на заводах и фабриках.И профтех училища и готовят на институты.
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04.08.2020 20:29 Ответить
прошу прощения, но я запуталась в Ваших предложениях и их обоснованиях...
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04.08.2020 20:41 Ответить
Ты откуда вылез ? В ольгино новые методички?
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05.08.2020 07:43 Ответить
ага.. рассказывайте больше..

зеленые так называемые слуги все разокрали
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04.08.2020 17:45 Ответить
Из-за нарушения процедуры... И вот уже третий месяц никак разобраться с этими закупками не могут. За это время Антимонопольный комитет мог уже тысячу раз все рассмотреть и решить, так нет же. Сначала тендер огласили на 2 месяца позже срока, потом останавливают его на неопределенный срок. Неужели нет понимания, что такие вопросы нужно начинать разбирать в первую очередь? Это права ребенка! И из-за этого теперь еще и мамы должны страдать!
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04.08.2020 17:56 Ответить
Закупки "бэби-боксов" отменили из-за жалоб на нарушение процедуры

ЗЕленозадые обезьяны специально блокируют закупку - в бюджете нет денег.
Мародерят на детях.
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04.08.2020 18:11 Ответить
Поставщики были неправильные. На них офшорки пожаловались.
Жалобщик "Компания Скай Трейд специализируется на импорте и экспорте сырьевых товаров, стройматериалов, а также поставках для крупных компаний." Китайский ширпотреб гонят.
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04.08.2020 18:30 Ответить
так пересажайте чиновников, пока над вами и ими не устроили суд линча.
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05.08.2020 00:14 Ответить
Зачем эту дебильную хрень вообще нужно было применять??? Это же шиза.
Сначала "купить", естественно у своих. Затем отправить в областя, районы, учитывать, распределять, отчитываться и т.д. Куча дурной и тупой административной работы, лишние расходы.
Что мозжочка не хватило чтоб ТУПО отправить деньги? Неужели нигде нельзя купить "дефицитный" картонный бэби бокс? Серьезно? И шо даже через интернет нельзя купить с доставкой через ту же новую почту?
Поражает тупизм и жадность "организаторов". Сколько напилили на государственных деньгах? Святоши херовы
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05.08.2020 07:41 Ответить
 
 