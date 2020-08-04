Закупівлі "бебі-боксів" скасували через скарги про порушення процедури, - АМКУ

Антимонопольний кабінет отримав від низки підприємств скарги про порушення закупівель "пакунків малюка". Через це держустанову "Професійні закупівлі" зобов'язали скасувати процедуру закупівель.

Про це сказано у відповіді Антимонопольного кабінету на запит ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

В АМКУ зазначили, що до них надійшли скарги низки підприємств про порушення процедури закупівлі. За результатами розгляду зазначених скарг державну установу "Професійні закупівлі" зобов'язали скасувати процедуру закупівлі.

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"На розгляд Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Колегія) надійшли скарги товариства з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ТРЕЙД УКРАЇНА" від 10.06.2020 № UA-2020-04-14-005167-b.c15, товариства з обмеженою відповідальністю "КВАНТІ ЛІМІТЕД" від 09 червня 2020 № UA-2020-04-14- 005167-b.b14, товариства з обмеженою відповідальністю "ФІН ПЛАТІНУМ КОМПАНІ" від 10 червня 2020 № UA-2020-04-14-005167-b.a16, товариства з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ТРЕЙД УКРАЇНА" від 06 червня 2020 № UA-2020-04-14- 005167-b.a13, товариства з обмеженою відповідальністю "МІК" від 10 червня 2020 № UA2020-04-14-005167-b.b18, товариства з обмеженою відповідальністю "УРТУС" від 10 червня 2020 № UA-2020-04-14-005167-b.b19 щодо порушення державною установою "Професійні закупівлі" порядку проведення процедури закупівлі, оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2020-04-14-005167-b", - ідеться у відповіді на запит.

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В АМКУ зазначили, що питання проведення перевірок процедур закупівель та встановлення порушень закону не належить до повноважень Комітету.