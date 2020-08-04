Закупівлі "бебі-боксів" скасували через скарги про порушення процедури, - АМКУ
Антимонопольний кабінет отримав від низки підприємств скарги про порушення закупівель "пакунків малюка". Через це держустанову "Професійні закупівлі" зобов'язали скасувати процедуру закупівель.
Про це сказано у відповіді Антимонопольного кабінету на запит ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
В АМКУ зазначили, що до них надійшли скарги низки підприємств про порушення процедури закупівлі. За результатами розгляду зазначених скарг державну установу "Професійні закупівлі" зобов'язали скасувати процедуру закупівлі.
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"На розгляд Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Колегія) надійшли скарги товариства з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ТРЕЙД УКРАЇНА" від 10.06.2020 № UA-2020-04-14-005167-b.c15, товариства з обмеженою відповідальністю "КВАНТІ ЛІМІТЕД" від 09 червня 2020 № UA-2020-04-14- 005167-b.b14, товариства з обмеженою відповідальністю "ФІН ПЛАТІНУМ КОМПАНІ" від 10 червня 2020 № UA-2020-04-14-005167-b.a16, товариства з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ТРЕЙД УКРАЇНА" від 06 червня 2020 № UA-2020-04-14- 005167-b.a13, товариства з обмеженою відповідальністю "МІК" від 10 червня 2020 № UA2020-04-14-005167-b.b18, товариства з обмеженою відповідальністю "УРТУС" від 10 червня 2020 № UA-2020-04-14-005167-b.b19 щодо порушення державною установою "Професійні закупівлі" порядку проведення процедури закупівлі, оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2020-04-14-005167-b", - ідеться у відповіді на запит.
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В АМКУ зазначили, що питання проведення перевірок процедур закупівель та встановлення порушень закону не належить до повноважень Комітету.
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2т$ нужно сразу давать 70%, а потом доплачивать раз в полгода. Чтобы все алкаши наплодили детей за деньги и потом эти детей можно в пансионаты. Тоесть они эти деньги могли использовать на себя. В этом и суть,чтобы они главное принесли новых детей, а как они будут рости не большая проблема- пусть громада их кормит.Новые дети ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ, а не как они должны кормиться. пока нет исламистов нужно успеть наплодить много славян.
Так можно добиться более 35т детей в год плюс.
А то все плачут что эта так мало 850 грн в месяц и дальше не хотят рожать. ПОТОМУ ВСЕ ДЕНЬГИ СРАЗУ(40000грн, а потом через полгода еще 10000)- чтобы мутили свои схемы и пох куда деньги пойдут- тут ГЛАВНОЕ ******* их на новых детей. И пусть разбираются на следующий год нового делают и тд. 5-6 детей и по 1000грн в месяц на жратву и шмотки будет достаточно.
Пусть громады их кормят если что(если семья алкаши) и готовят для них рабочие места на заводах и фабриках.И профтех училища и готовят на институты.
зеленые так называемые слуги все разокрали
ЗЕленозадые обезьяны специально блокируют закупку - в бюджете нет денег.
Мародерят на детях.
Жалобщик "Компания Скай Трейд специализируется на импорте и экспорте сырьевых товаров, стройматериалов, а также поставках для крупных компаний." Китайский ширпотреб гонят.
Сначала "купить", естественно у своих. Затем отправить в областя, районы, учитывать, распределять, отчитываться и т.д. Куча дурной и тупой административной работы, лишние расходы.
Что мозжочка не хватило чтоб ТУПО отправить деньги? Неужели нигде нельзя купить "дефицитный" картонный бэби бокс? Серьезно? И шо даже через интернет нельзя купить с доставкой через ту же новую почту?
Поражает тупизм и жадность "организаторов". Сколько напилили на государственных деньгах? Святоши херовы