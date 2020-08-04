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Стерненко утверждает, что ему попытаются на 2 месяца продлить домашний арест

Стерненко утверждает, что ему попытаются на 2 месяца продлить домашний арест

Одесскому активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в убийстве одного из двух напавших на него мужчин, собираются продлить на 2 месяца круглосуточный домашний арест.

Об этом Стерненко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что мне сообщили, что на 6 августа в 13:30 назначили в Шевченковском суде заседание по продлению моего ареста.Судья Антонюк", - написал Стерненко.

По словам активиста, прокурор Бовзуляк подал ходатайство о продлении ареста сегодня, и его уже назначили к рассмотрению.

"Для сравнения, за эти 2 недели судьи трижды оставляли без рассмотрения наши ходатайства об отмене ареста, придумывая непроцессуальные причины, а по факту сдавая нам в глаза анализы", - написал Стерненко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стерненко заявил, что производство по делу о третьем нападении на него остановили, хотя заказчик и соучастники не найдены

Активист пригласил своих сторонников на заседание суда.

"Попутно можете заявить о желании взять меня на поруки", - отметил он.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Также на Цензор.НЕТ: Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Стерненко утверждает, что ему попытаются на 2 месяца продлить домашний арест 01

Автор: 

суд (25146) Стерненко Сергей (403) домашний арест (189)


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Топ комментарии
+5
Спроси у авакова и труханова?
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04.08.2020 21:03 Ответить
+4
С такими мансами, через два месяца уже зелебобикам продлевать будут... Они к этому активно гребут.
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04.08.2020 20:36 Ответить
+4
Обдристалась зеленая сопля в этом вопросе жидким поносом.
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04.08.2020 20:41 Ответить
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Зе-команде надо знать, что когда их будут судить - поддержать их в суде никто не придёт !
Зови не зови....
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04.08.2020 20:29 Ответить
Так они уже знают. Скока раз их приходили х-есосить на Банковую и Майдан, а за них ни одного человека (та даже не человека).
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04.08.2020 20:31 Ответить
Ну продлят, ну и что? Закон - один для всех, или как?
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04.08.2020 20:34 Ответить
С такими мансами, через два месяца уже зелебобикам продлевать будут... Они к этому активно гребут.
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04.08.2020 20:36 Ответить
шЫколадный кодлячёк должен сидеть!
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04.08.2020 20:40 Ответить
Обдристалась зеленая сопля в этом вопросе жидким поносом.
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04.08.2020 20:41 Ответить
На покаместь в соплях вы!
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04.08.2020 20:52 Ответить
В зеленых соплях вымазана вся Украина, к сожалению. Но сопли, если их не лечить, проходят через неделю, а если лечить, то через семь дней. Так что уже скоро высохнет это зелёное чмо, "как роса на солнце"
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04.08.2020 20:55 Ответить
Ну(как минимум) 3,5 года, а там выберем ещё раз!!!!!
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04.08.2020 20:57 Ответить
Да хоть до конца года домотайте эту соплю себе на локоть
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04.08.2020 21:01 Ответить
Год назад такое же писали и через год будете писать.....
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04.08.2020 21:08 Ответить
Не сцы - уже скоро
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04.08.2020 21:08 Ответить
Я тоже так думаю, скоро вы желчью изойдёте и собственным ядом захлебнётесь!
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04.08.2020 21:34 Ответить
А нам с чего? Мы с вас таки ржем в голос, а вы, зеленые соплесосы, на г@вно исходите
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04.08.2020 21:37 Ответить
Почитай комменты, невооружённым глазом видно кто на что исходит!
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04.08.2020 21:51 Ответить
Ну так ясно что ты и всё ваше зелёносопельное шобло
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04.08.2020 21:54 Ответить
Ну судя по тому. что нападавших на него гопников отпустили, то закон у нас не один для всех. Да и ватная ***** венедиктова явно неровно дышит к этому делу ясно давая понять что лично в нем заинтересована.
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04.08.2020 22:41 Ответить
кризис, приходится постить всякую *****
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04.08.2020 20:40 Ответить
чего возмущаться?
под домашним арестом уже уж точно никто не пырнет ножом и не застрелит пистолетом...
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04.08.2020 20:46 Ответить
"Это покушение было уже третьим по счетуИсточник: https://censor.net/n3211917"

Интересно где нанимали убийцев? В детском саду или в начальной школе? Или оно такое Рембо?
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04.08.2020 20:56 Ответить
Спроси у авакова и труханова?
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04.08.2020 21:03 Ответить
https://infocenter-odessa.com/index.php?newsid=45770
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04.08.2020 21:23 Ответить
Способный малый! Избить ветерана? Легко! Пикетировать пророссийскую компанию типа Ельдорадо- он не идиот ! Тогда точно бошку б оторвали!
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04.08.2020 21:25 Ответить
Ты о чем ватка болезная? Каких таких ветеранов избивал Стерненко и зачем ему пикетировать эльдорадо?
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04.08.2020 22:43 Ответить
Вообще-то кацапская агентура в Украине не зря так проталкивает сфабрикованное дело против Стерненко, с одной стороны если народ это схавает. то это будет индикатором того, что реванш удался и можно уже сажать и всех остальных кто защитил Украину в 2014-м от кацапской оккупации, а с другой если народ не схавает и начнут массовые акции протеста, то это будет очередной повод для нагнетания ситуации в стране и предоставит кацапам возможность военного захвата еще части нашей страны.
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04.08.2020 22:49 Ответить
 
 