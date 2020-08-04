Стерненко утверждает, что ему попытаются на 2 месяца продлить домашний арест

Одесскому активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в убийстве одного из двух напавших на него мужчин, собираются продлить на 2 месяца круглосуточный домашний арест.

Об этом Стерненко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что мне сообщили, что на 6 августа в 13:30 назначили в Шевченковском суде заседание по продлению моего ареста.Судья Антонюк", - написал Стерненко.

По словам активиста, прокурор Бовзуляк подал ходатайство о продлении ареста сегодня, и его уже назначили к рассмотрению.

"Для сравнения, за эти 2 недели судьи трижды оставляли без рассмотрения наши ходатайства об отмене ареста, придумывая непроцессуальные причины, а по факту сдавая нам в глаза анализы", - написал Стерненко.

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Активист пригласил своих сторонников на заседание суда.

"Попутно можете заявить о желании взять меня на поруки", - отметил он.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

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Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.