Стерненко утверждает, что ему попытаются на 2 месяца продлить домашний арест
Одесскому активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в убийстве одного из двух напавших на него мужчин, собираются продлить на 2 месяца круглосуточный домашний арест.
Об этом Стерненко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что мне сообщили, что на 6 августа в 13:30 назначили в Шевченковском суде заседание по продлению моего ареста.Судья Антонюк", - написал Стерненко.
По словам активиста, прокурор Бовзуляк подал ходатайство о продлении ареста сегодня, и его уже назначили к рассмотрению.
"Для сравнения, за эти 2 недели судьи трижды оставляли без рассмотрения наши ходатайства об отмене ареста, придумывая непроцессуальные причины, а по факту сдавая нам в глаза анализы", - написал Стерненко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Стерненко заявил, что производство по делу о третьем нападении на него остановили, хотя заказчик и соучастники не найдены
Активист пригласил своих сторонников на заседание суда.
"Попутно можете заявить о желании взять меня на поруки", - отметил он.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Также на Цензор.НЕТ: Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зови не зови....
под домашним арестом уже уж точно никто не пырнет ножом и не застрелит пистолетом...
Интересно где нанимали убийцев? В детском саду или в начальной школе? Или оно такое Рембо?