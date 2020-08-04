Стерненко стверджує, що йому спробують на 2 місяці продовжити домашній арешт

Одеському активісту Сергієві Стерненку, якого підозрюють у вбивстві одного з двох чоловіків, які напали на нього, мають намір продовжити на 2 місяці цілодобовий домашній арешт.

Про це Стерненко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мені повідомили, що на 6 серпня о 13:30 призначили в Шевченківському суді засідання щодо продовження мого арешту. Суддя Антонюк", - написав Стерненко.

За словами активіста, прокурор Бовзуляк подав клопотання про продовження арешту сьогодні, і його вже призначили до розгляду.

"Для порівняння, за ці 2 тижні судді тричі залишали без розгляду наші клопотання про скасування арешту, придумуючи непроцесуальні причини, а за фактом здаючи нам в очі аналізи", - написав Стерненко.

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Активіст запросив своїх прихильників на засідання суду.

"Принагідно можете заявити про бажання взяти мене на поруки", - зазначив він.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.