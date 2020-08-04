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Новини
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Стерненко стверджує, що йому спробують на 2 місяці продовжити домашній арешт

Стерненко стверджує, що йому спробують на 2 місяці продовжити домашній арешт

Одеському активісту Сергієві Стерненку, якого підозрюють у вбивстві одного з двох чоловіків, які напали на нього, мають намір продовжити на 2 місяці цілодобовий домашній арешт.

Про це Стерненко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мені повідомили, що на 6 серпня о 13:30 призначили в Шевченківському суді засідання щодо продовження мого арешту. Суддя Антонюк", - написав Стерненко.

За словами активіста, прокурор Бовзуляк подав клопотання про продовження арешту сьогодні, і його вже призначили до розгляду.

"Для порівняння, за ці 2 тижні судді тричі залишали без розгляду наші клопотання про скасування арешту, придумуючи непроцесуальні причини, а за фактом здаючи нам в очі аналізи", - написав Стерненко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стерненко заявив, що провадження у справі про третій напад на нього зупинили, хоча замовника і співучасників не знайдено

Активіст запросив своїх прихильників на засідання суду.

"Принагідно можете заявити про бажання взяти мене на поруки", - зазначив він.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

Стерненко стверджує, що йому спробують на 2 місяці продовжити домашній арешт 01

суд (11747) Стерненко Сергій (393) домашній арешт (198)


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Топ коментарі
+5
Спроси у авакова и труханова?
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04.08.2020 21:03 Відповісти
+4
С такими мансами, через два месяца уже зелебобикам продлевать будут... Они к этому активно гребут.
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04.08.2020 20:36 Відповісти
+4
Обдристалась зеленая сопля в этом вопросе жидким поносом.
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04.08.2020 20:41 Відповісти
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Зе-команде надо знать, что когда их будут судить - поддержать их в суде никто не придёт !
Зови не зови....
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04.08.2020 20:29 Відповісти
Так они уже знают. Скока раз их приходили х-есосить на Банковую и Майдан, а за них ни одного человека (та даже не человека).
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04.08.2020 20:31 Відповісти
Ну продлят, ну и что? Закон - один для всех, или как?
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04.08.2020 20:34 Відповісти
С такими мансами, через два месяца уже зелебобикам продлевать будут... Они к этому активно гребут.
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04.08.2020 20:36 Відповісти
шЫколадный кодлячёк должен сидеть!
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04.08.2020 20:40 Відповісти
Обдристалась зеленая сопля в этом вопросе жидким поносом.
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04.08.2020 20:41 Відповісти
На покаместь в соплях вы!
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04.08.2020 20:52 Відповісти
В зеленых соплях вымазана вся Украина, к сожалению. Но сопли, если их не лечить, проходят через неделю, а если лечить, то через семь дней. Так что уже скоро высохнет это зелёное чмо, "как роса на солнце"
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04.08.2020 20:55 Відповісти
Ну(как минимум) 3,5 года, а там выберем ещё раз!!!!!
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04.08.2020 20:57 Відповісти
Да хоть до конца года домотайте эту соплю себе на локоть
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04.08.2020 21:01 Відповісти
Год назад такое же писали и через год будете писать.....
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04.08.2020 21:08 Відповісти
Не сцы - уже скоро
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04.08.2020 21:08 Відповісти
Я тоже так думаю, скоро вы желчью изойдёте и собственным ядом захлебнётесь!
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04.08.2020 21:34 Відповісти
А нам с чего? Мы с вас таки ржем в голос, а вы, зеленые соплесосы, на г@вно исходите
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04.08.2020 21:37 Відповісти
Почитай комменты, невооружённым глазом видно кто на что исходит!
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04.08.2020 21:51 Відповісти
Ну так ясно что ты и всё ваше зелёносопельное шобло
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04.08.2020 21:54 Відповісти
Ну судя по тому. что нападавших на него гопников отпустили, то закон у нас не один для всех. Да и ватная ***** венедиктова явно неровно дышит к этому делу ясно давая понять что лично в нем заинтересована.
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04.08.2020 22:41 Відповісти
кризис, приходится постить всякую *****
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04.08.2020 20:40 Відповісти
чего возмущаться?
под домашним арестом уже уж точно никто не пырнет ножом и не застрелит пистолетом...
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04.08.2020 20:46 Відповісти
"Это покушение было уже третьим по счетуИсточник: https://censor.net/n3211917"

Интересно где нанимали убийцев? В детском саду или в начальной школе? Или оно такое Рембо?
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04.08.2020 20:56 Відповісти
Спроси у авакова и труханова?
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04.08.2020 21:03 Відповісти
https://infocenter-odessa.com/index.php?newsid=45770
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04.08.2020 21:23 Відповісти
Способный малый! Избить ветерана? Легко! Пикетировать пророссийскую компанию типа Ельдорадо- он не идиот ! Тогда точно бошку б оторвали!
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04.08.2020 21:25 Відповісти
Ты о чем ватка болезная? Каких таких ветеранов избивал Стерненко и зачем ему пикетировать эльдорадо?
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04.08.2020 22:43 Відповісти
Вообще-то кацапская агентура в Украине не зря так проталкивает сфабрикованное дело против Стерненко, с одной стороны если народ это схавает. то это будет индикатором того, что реванш удался и можно уже сажать и всех остальных кто защитил Украину в 2014-м от кацапской оккупации, а с другой если народ не схавает и начнут массовые акции протеста, то это будет очередной повод для нагнетания ситуации в стране и предоставит кацапам возможность военного захвата еще части нашей страны.
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04.08.2020 22:49 Відповісти
 
 