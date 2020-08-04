Израиль просит Украину не принимать в этом году паломников-хасидов
Министерство здравоохранения Израиля призвало Киев из-за COVID-19 не позволять этом году паломничество хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана.
Об этом завил директор департамента по международным отношениям Минздрава Израиля Ашер Шальмон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Наша профессиональная позиция заключается в том, что мероприятие не следует разрешать из-за того, что там хотят собраться 30 тысяч человек. Единственный способ остановить это - украинские органы власти должны принять надлежащие меры", - сказал Шальмон.
Ранее главный украинский раввин Яков Дов Блайх заявил, что украинское правительство разрешило посетить Умань 5 тысячам паломников. По его словам, эта цифра может быть увеличена до 8 тысяч. При этом паломники должны носить маски и не собираться группами больше 30 человек, добавил раввин.
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В июле в украинском МИД заявляли, что из-за пандемии коронавируса прибытие десятков тысяч паломников в город Умань в этом году невозможно.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль тогда говорил, что правительство еще не приняло окончательное решение.
В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань прибыли более 30 000 паломников. В этом году Рош ха-Шана начнется 18 сентября.
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А менти просто бояться їх тому інколи запрошують з Ізраїлю копів , коли кількість велика приїздить .
Надцать лет назад я лично возвращался с военных месячных сборов на маршрутке и какой-то ортодокс имел неосторожность сделать мне замечания , мол с твоим М-16 не ходи в маршрутки (а они на 10 сидячих мест) , ходи в автобус . Я был после ночного дежурства и в полудрёме , реакция уставшая и замедленная ... Не успел сам открыть рот , как вся маршрутка чуть ли не пинком под зад выставила доса самого с маршрутки , а водила сказал ему шо пока дос не выйдет , не поедет дальше ... К армии особое отношение , а ещё более особое - к резервистам боевых частей !