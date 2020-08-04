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Новости Коронавирус и карантин
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Израиль просит Украину не принимать в этом году паломников-хасидов

Израиль просит Украину не принимать в этом году паломников-хасидов

Министерство здравоохранения Израиля призвало Киев из-за COVID-19 не позволять этом году паломничество хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана.

Об этом завил директор департамента по международным отношениям Минздрава Израиля Ашер Шальмон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Наша профессиональная позиция заключается в том, что мероприятие не следует разрешать из-за того, что там хотят собраться 30 тысяч человек. Единственный способ остановить это - украинские органы власти должны принять надлежащие меры", - сказал Шальмон.

Ранее главный украинский раввин Яков Дов Блайх заявил, что украинское правительство разрешило посетить Умань 5 тысячам паломников. По его словам, эта цифра может быть увеличена до 8 тысяч. При этом паломники должны носить маски и не собираться группами больше 30 человек, добавил раввин.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мэр Умани Цебрий против приезда хасидов на празднование Рош а-Шана из-за коронавируса. ВИДЕО

В июле в украинском МИД заявляли, что из-за пандемии коронавируса прибытие десятков тысяч паломников в город Умань в этом году невозможно.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль тогда говорил, что правительство еще не приняло окончательное решение.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань прибыли более 30 000 паломников. В этом году Рош ха-Шана начнется 18 сентября.

Автор: 

Израиль (1943) карантин (16729) Умань (364) хасиды (255) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
Какой вопиющее антисемитское заявление!!!
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04.08.2020 21:05 Ответить
+20
Так пусть Израиль их не ВЫПУСКАЕТ
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04.08.2020 21:03 Ответить
+20
Умань без бардака и заработков?Шо ви таки говорите я вас умоляю?!
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04.08.2020 21:07 Ответить
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Але свою поліцію боятся, а на наших ментів х.. клали !!))
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04.08.2020 23:17 Ответить
Вони й на "свою" клали -- інша справа , що й копи в Ізраїлі на їх клали й не шугаються звинувачення в антисемітизмі , коли проти їх водометами ...
А менти просто бояться їх тому інколи запрошують з Ізраїлю копів , коли кількість велика приїздить .
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05.08.2020 21:01 Ответить
А вот про армию это особо интересно...они наверное и Израиль не признают в том виде кот. он сейчас есть
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05.08.2020 19:27 Ответить
Про признание государства Израиль -- ето только одна секта в Иерусалиме такая : "Натурей карта" . Их деятели даже предлагали Арафату после того , как он собирается "сбросить Израиль в море" стать его министрами по делам выживших и оставшихся евреев .
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05.08.2020 21:04 Ответить
Но и секулярная часть Израиля отвечает хасидам и другим ультраортодоксам "взаимностью" , обзывая их досами и датюками .

Надцать лет назад я лично возвращался с военных месячных сборов на маршрутке и какой-то ортодокс имел неосторожность сделать мне замечания , мол с твоим М-16 не ходи в маршрутки (а они на 10 сидячих мест) , ходи в автобус . Я был после ночного дежурства и в полудрёме , реакция уставшая и замедленная ... Не успел сам открыть рот , как вся маршрутка чуть ли не пинком под зад выставила доса самого с маршрутки , а водила сказал ему шо пока дос не выйдет , не поедет дальше ... К армии особое отношение , а ещё более особое - к резервистам боевых частей !
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05.08.2020 21:17 Ответить
весною один помер від КОВІДУ начеб то..його нелегально десь на пустирі біля кладовища схоронили ..потім скандал піднявся..
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04.08.2020 23:11 Ответить
Кладовище , це на Н.Умані, тобі відоміше !!))
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04.08.2020 23:19 Ответить
то тоді писали, що не на самому кладовищі, а десь збоку..х.з фотка була помню в пейсбуці..
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04.08.2020 23:22 Ответить
ДАВНО ПОРА СДЕЛАТЬ ЭКСГУМАЦИЮ В УКРАИНЕ И ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ЦАДИКА НАХМАНА В ИЗРАИЛЕ !!!
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05.08.2020 06:29 Ответить
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