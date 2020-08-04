Ізраїль просить Україну не приймати цього року паломників-хасидів

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Київ через COVID-19 не дозволяти цього року паломництво хасидів до Умані на свято Рош ха-Шана.

Про це завив директор департаменту з міжнародних відносин МОЗ Ізраїлю Ашер Шальмон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Наша професійна позиція полягає в тому, що захід не варто дозволяти через те, що там хочуть зібратися 30 тисяч осіб. Єдиний спосіб зупинити це - українські органи влади повинні вжити належних заходів", - сказав Шальмон.

Раніше головний український рабин Яків Дов Блайх заявив, що український уряд дозволив відвідати Умань 5 тисячам прочан. За його словами, ця цифра може бути збільшена до 8 тисяч. При цьому паломники повинні носити маски та не збиратися групами понад 30 осіб, додав рабин.

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У липні в українському МЗС заявляли, що через пандемію коронавірусу прибуття десятків тисяч паломників у місто Умань цього року неможливе.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль тоді говорив, що уряд ще не прийняв остаточного рішення.

У 2019 для зустрічі 5780-го іудейського Нового року (Рош ха-Шана) до Умані прибуло понад 30 000 паломників. Цього року Рош ха-Шана розпочнеться 18 вересня.