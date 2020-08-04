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Новини Коронавірус і карантин
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Ізраїль просить Україну не приймати цього року паломників-хасидів

Ізраїль просить Україну не приймати цього року паломників-хасидів

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Київ через COVID-19 не дозволяти цього року паломництво хасидів до Умані на свято Рош ха-Шана.

Про це завив директор департаменту з міжнародних відносин МОЗ Ізраїлю Ашер Шальмон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Наша професійна позиція полягає в тому, що захід не варто дозволяти через те, що там хочуть зібратися 30 тисяч осіб. Єдиний спосіб зупинити це - українські органи влади повинні вжити належних заходів", - сказав Шальмон.

Раніше головний український рабин Яків Дов Блайх заявив, що український уряд дозволив відвідати Умань 5 тисячам прочан. За його словами, ця цифра може бути збільшена до 8 тисяч. При цьому паломники повинні носити маски та не збиратися групами понад 30 осіб, додав рабин.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мэр Умани Цебрий против приезда хасидов на празднование Рош а-Шана из-за коронавируса. ВИДЕО

У липні в українському МЗС заявляли, що через пандемію коронавірусу прибуття десятків тисяч паломників у місто Умань цього року неможливе.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль тоді говорив, що уряд ще не прийняв остаточного рішення.

У 2019 для зустрічі 5780-го іудейського Нового року (Рош ха-Шана) до Умані прибуло понад 30 000 паломників. Цього року Рош ха-Шана розпочнеться 18 вересня.

Ізраїль (1661) карантин (18172) Умань (244) хасиди (176) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+26
Какой вопиющее антисемитское заявление!!!
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04.08.2020 21:05 Відповісти
+20
Так пусть Израиль их не ВЫПУСКАЕТ
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04.08.2020 21:03 Відповісти
+20
Умань без бардака и заработков?Шо ви таки говорите я вас умоляю?!
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04.08.2020 21:07 Відповісти
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Але свою поліцію боятся, а на наших ментів х.. клали !!))
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04.08.2020 23:17 Відповісти
Вони й на "свою" клали -- інша справа , що й копи в Ізраїлі на їх клали й не шугаються звинувачення в антисемітизмі , коли проти їх водометами ...
А менти просто бояться їх тому інколи запрошують з Ізраїлю копів , коли кількість велика приїздить .
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05.08.2020 21:01 Відповісти
А вот про армию это особо интересно...они наверное и Израиль не признают в том виде кот. он сейчас есть
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05.08.2020 19:27 Відповісти
Про признание государства Израиль -- ето только одна секта в Иерусалиме такая : "Натурей карта" . Их деятели даже предлагали Арафату после того , как он собирается "сбросить Израиль в море" стать его министрами по делам выживших и оставшихся евреев .
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05.08.2020 21:04 Відповісти
Но и секулярная часть Израиля отвечает хасидам и другим ультраортодоксам "взаимностью" , обзывая их досами и датюками .

Надцать лет назад я лично возвращался с военных месячных сборов на маршрутке и какой-то ортодокс имел неосторожность сделать мне замечания , мол с твоим М-16 не ходи в маршрутки (а они на 10 сидячих мест) , ходи в автобус . Я был после ночного дежурства и в полудрёме , реакция уставшая и замедленная ... Не успел сам открыть рот , как вся маршрутка чуть ли не пинком под зад выставила доса самого с маршрутки , а водила сказал ему шо пока дос не выйдет , не поедет дальше ... К армии особое отношение , а ещё более особое - к резервистам боевых частей !
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05.08.2020 21:17 Відповісти
весною один помер від КОВІДУ начеб то..його нелегально десь на пустирі біля кладовища схоронили ..потім скандал піднявся..
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04.08.2020 23:11 Відповісти
Кладовище , це на Н.Умані, тобі відоміше !!))
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04.08.2020 23:19 Відповісти
то тоді писали, що не на самому кладовищі, а десь збоку..х.з фотка була помню в пейсбуці..
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04.08.2020 23:22 Відповісти
ДАВНО ПОРА СДЕЛАТЬ ЭКСГУМАЦИЮ В УКРАИНЕ И ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ЦАДИКА НАХМАНА В ИЗРАИЛЕ !!!
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05.08.2020 06:29 Відповісти
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