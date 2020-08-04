Зеленский шокирован новостями о взрывах в Бейруте
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким жертв взрывов в столице Ливана Бейруте.
Об этом он написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", - отметил Зеленский.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.
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Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.
Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.
От взрыва могли пострадать два украинских корабля.
Также на Цензор.НЕТ: Минздрав Ливана заявил о 25 погибших и 2,5 тыс. пострадавших от взрыва в Бейруте
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Зеленский почти сутки игнорил сбитие ракетой украинского самолета в Иране, четверо суток ему было пох на то, что умирает от ран морпех, а на взрыв в Бейруте отреагировал чуть ли не в течение часа.
Вот вам и отношение клоуна к Украине
Что-то с памятью моей стало ,не припоминаю такого....
А копеечные олигофренические какао-боты и тут гадят.
а тут никакой связи... становится похожим на фартового
Шокований він....сам винний у смерті наших бійців.
Ще не звик до крові ?
А другим погибшим во время твоих мирных инициатив?
А когда тяжело раненых навещал?
Не понимаю..... как можно "быть шокированым" и " выражать соболезнования" каким то далеким чужим странам и гражданам, и х-й ложить на своих граждан, которые гибнут защищая тебя и твою семью?