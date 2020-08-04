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Зеленский шокирован новостями о взрывах в Бейруте

Зеленский шокирован новостями о взрывах в Бейруте

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким жертв взрывов в столице Ливана Бейруте.

Об этом он написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", - отметил Зеленский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Читайте на Цензор.НЕТ: Два украинских корабля могли пострадать от взрыва в Бейруте

Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.

Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.

От взрыва могли пострадать два украинских корабля.

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав Ливана заявил о 25 погибших и 2,5 тыс. пострадавших от взрыва в Бейруте

Зеленский шокирован новостями о взрывах в Бейруте 01

Автор: 

взрыв (6815) Зеленский Владимир (20906) Ливан (126)


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Топ комментарии
+81
Какой прыткий. Оно, падла, об украинцах так не переживает, как о ливанцах.
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04.08.2020 23:05 Ответить
+71
А чотири дні, вмираючого кинутого пораненого морпіха Журавля, не шокували ....
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04.08.2020 23:07 Ответить
+54
"звезда в шоке" ©

а соболезнования семьям погибших воинов были высказаны также резво и непоколебимо?
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04.08.2020 23:05 Ответить
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Мне кажется что второе гораздо реальнее на сегодня...
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05.08.2020 01:10 Ответить
а может это волшебные снаряды со складов в Новобогдановке?
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04.08.2020 23:41 Ответить
Звичайний піар блазня.
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04.08.2020 23:57 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWqGvOfBmYAoFDQiUKVBv7fjvOtCBHRMJIKDAbr2W9Q4p9I91sWair792xKlolSxxaLo61Z4nALydmqibGzIeVpm4EN1usqb84WsszrCn0JgF-R01-eUmWGIQ7hxwvWmkI&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3416604208359589?__cft__[0]=AZWqGvOfBmYAoFDQiUKVBv7fjvOtCBHRMJIKDAbr2W9Q4p9I91sWair792xKlolSxxaLo61Z4nALydmqibGzIeVpm4EN1usqb84WsszrCn0JgF-R01-eUmWGIQ7hxwvWmkI&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Зеленский почти сутки игнорил сбитие ракетой украинского самолета в Иране, четверо суток ему было пох на то, что умирает от ран морпех, а на взрыв в Бейруте отреагировал чуть ли не в течение часа.

Вот вам и отношение клоуна к Украине
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05.08.2020 00:07 Ответить
Скільки це дюймів в нього ноут? На вигляд - 21, не менше.
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05.08.2020 00:12 Ответить
C 27 июня 2020 г. охрана Зеленского переведена в состояние "красного уровня" ситуации. Это высшая степень угрозы жизни президента. За все время существования Украины ни разу не использовалась. Мы не знаем что и кто ему там наплели, но похоже это просто способ изолировать его, отсечь от информации и ограничить дееспособность.
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05.08.2020 00:36 Ответить
А шо? Она у него была когда-то эта "дееспособность" ?
Что-то с памятью моей стало ,не припоминаю такого....
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05.08.2020 04:55 Ответить
маленьке чмо вражене відосіком, це воно падло так працює, відосики в тирнеті переглядає, коментарики перечитує, в чма від наркоти параноя, буде далі ще гірше
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05.08.2020 01:00 Ответить
Ато, ведь это очень близко от Израиля
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05.08.2020 01:31 Ответить
"Звезда" в шоке?
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05.08.2020 01:57 Ответить
У цьому випадку За поводить не щиро. Чому?
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05.08.2020 02:43 Ответить
З моменту збиття літака в Ірані до реакції Зе пройшло майже 4 години, щодо військового злочину росії та розстрілу групи евакуації на реакцію знадобилась ціла доба доба, зате на вибух в Бейруті відреагував блискавично. Недаремно Гугл наніс на карти офіс маленького зеленого ч#о.
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05.08.2020 03:44 Ответить
Оно курнуло или нюхнуло и перепутало с Донбассом произошедшее ?
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05.08.2020 04:26 Ответить
Тем временем агенты Федерального бюро расследований и Федеральной налоговой службы США провели обыски в офисах компании украинского миллиардера Игоря Коломойского в Майами и Кливленде. Власти «крайне обеспокоены» отношениями Коломойского с нынешним нашим президентом Владимиром Зеленским. https://www.golos-ameriki.ru/a/kolomoisky-cleveland-miami/5531093.html
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05.08.2020 05:54 Ответить
Всё верно заявил.
А копеечные олигофренические какао-боты и тут гадят.
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05.08.2020 06:23 Ответить
обычно после его визитов или его "на контроле" случается подобное...
а тут никакой связи... становится похожим на фартового
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05.08.2020 07:23 Ответить
не надо так про потужного сывочолого мармеладного папередника.
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05.08.2020 08:46 Ответить
не забыл?
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05.08.2020 11:34 Ответить
да все уже про бодрумского осла забыли. да прахоботы напоминают.
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05.08.2020 12:45 Ответить
так молодость призналась в собственной импотенции, чем повеселила даже аксакала кравчука
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05.08.2020 13:28 Ответить
точно. кучма - желторотик.
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05.08.2020 13:34 Ответить
Тобі би про українців дбати.
Шокований він....сам винний у смерті наших бійців.
Ще не звик до крові ?
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05.08.2020 06:39 Ответить
Новинами з передової ця падла не шокована?
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05.08.2020 06:45 Ответить
Гнида зеленая
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05.08.2020 07:01 Ответить
Звезда у шоцi.
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05.08.2020 07:35 Ответить
В Крым с мертвечуком не полетел?
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05.08.2020 07:42 Ответить
Говно а тебе не шокує озу у вигляді поліції??? Тебе не шокує що у нас банда в керівництві МВС.
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05.08.2020 07:47 Ответить
А як я стурбований.
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05.08.2020 08:00 Ответить
Бубочка на їхньому місці повинен був бути, ти.
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05.08.2020 08:20 Ответить
сидит весь такой обдолбанный и шокированный...
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05.08.2020 08:23 Ответить
просто упоротий новинами з Бейруту
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05.08.2020 09:17 Ответить
А ты пошути про взрыв, как это раньше делал. Клоун.
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05.08.2020 09:54 Ответить
клоун, есть клоун
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05.08.2020 10:12 Ответить
клоун, есть клоун
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05.08.2020 10:13 Ответить
не кловун, лише недолугий блазень...
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05.08.2020 11:20 Ответить
Коли трагедія в Україні, реакція преза завжди запізнюється на день , два , три або зовсім відсутня. А тут зразу зреагував. Шо сі трапило? Щоби порозумнішав та став людянішим, то вроді не похоже.
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05.08.2020 10:29 Ответить
о ГНИДА ОТРЕАГИРОВАЛО ПОЛШЕСТОГО
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05.08.2020 11:21 Ответить
А родным погибшего медика ты бубочка звонил?
А другим погибшим во время твоих мирных инициатив?
А когда тяжело раненых навещал?

Не понимаю..... как можно "быть шокированым" и " выражать соболезнования" каким то далеким чужим странам и гражданам, и х-й ложить на своих граждан, которые гибнут защищая тебя и твою семью?
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05.08.2020 11:34 Ответить
никто не в курсе, а наш клована, часом Бейрут не посещал?
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05.08.2020 12:07 Ответить
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