Зеленський шокований новинами про вибухи в Бейруті
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким жертв вибухів у столиці Лівану Бейруті.
Про це він написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", - зазначив Зеленський.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.
Пізніше керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім заявив, що вибухнула не піротехніка, а склад, на якому зберігали конфісковану вибухівку.
Спочатку повідомлялося про 10 загиблих і безліч поранених. Пізніше стало відомо, що загинули щонайменше 25 осіб, а постраждали - 2,5 тисячі.
Від вибуху могли постраждати два українських кораблі.
Також на Цензор.НЕТ: МОЗ Лівану заявило про 25 загиблих і 2,5 тис. постраждалих від вибуху в Бейруті
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https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3416604208359589?__cft__[0]=AZWqGvOfBmYAoFDQiUKVBv7fjvOtCBHRMJIKDAbr2W9Q4p9I91sWair792xKlolSxxaLo61Z4nALydmqibGzIeVpm4EN1usqb84WsszrCn0JgF-R01-eUmWGIQ7hxwvWmkI&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Зеленский почти сутки игнорил сбитие ракетой украинского самолета в Иране, четверо суток ему было пох на то, что умирает от ран морпех, а на взрыв в Бейруте отреагировал чуть ли не в течение часа.
Вот вам и отношение клоуна к Украине
Что-то с памятью моей стало ,не припоминаю такого....
А копеечные олигофренические какао-боты и тут гадят.
а тут никакой связи... становится похожим на фартового
Шокований він....сам винний у смерті наших бійців.
Ще не звик до крові ?
А другим погибшим во время твоих мирных инициатив?
А когда тяжело раненых навещал?
Не понимаю..... как можно "быть шокированым" и " выражать соболезнования" каким то далеким чужим странам и гражданам, и х-й ложить на своих граждан, которые гибнут защищая тебя и твою семью?