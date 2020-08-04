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Зеленський шокований новинами про вибухи в Бейруті

Зеленський шокований новинами про вибухи в Бейруті

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким жертв вибухів у столиці Лівану Бейруті.

Про це він написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", - зазначив Зеленський.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

Пізніше керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім заявив, що вибухнула не піротехніка, а склад, на якому зберігали конфісковану вибухівку.

Спочатку повідомлялося про 10 загиблих і безліч поранених. Пізніше стало відомо, що загинули щонайменше 25 осіб, а постраждали - 2,5 тисячі.

Від вибуху могли постраждати два українських кораблі.

Також на Цензор.НЕТ: МОЗ Лівану заявило про 25 загиблих і 2,5 тис. постраждалих від вибуху в Бейруті

Зеленський шокований новинами про вибухи в Бейруті 01

вибух (4527) Зеленський Володимир (24391) Ліван (122)


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Топ коментарі
+81
Какой прыткий. Оно, падла, об украинцах так не переживает, как о ливанцах.
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04.08.2020 23:05 Відповісти
+71
А чотири дні, вмираючого кинутого пораненого морпіха Журавля, не шокували ....
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04.08.2020 23:07 Відповісти
+54
"звезда в шоке" ©

а соболезнования семьям погибших воинов были высказаны также резво и непоколебимо?
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04.08.2020 23:05 Відповісти
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Мне кажется что второе гораздо реальнее на сегодня...
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05.08.2020 01:10 Відповісти
а может это волшебные снаряды со складов в Новобогдановке?
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04.08.2020 23:41 Відповісти
Звичайний піар блазня.
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04.08.2020 23:57 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWqGvOfBmYAoFDQiUKVBv7fjvOtCBHRMJIKDAbr2W9Q4p9I91sWair792xKlolSxxaLo61Z4nALydmqibGzIeVpm4EN1usqb84WsszrCn0JgF-R01-eUmWGIQ7hxwvWmkI&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3416604208359589?__cft__[0]=AZWqGvOfBmYAoFDQiUKVBv7fjvOtCBHRMJIKDAbr2W9Q4p9I91sWair792xKlolSxxaLo61Z4nALydmqibGzIeVpm4EN1usqb84WsszrCn0JgF-R01-eUmWGIQ7hxwvWmkI&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Зеленский почти сутки игнорил сбитие ракетой украинского самолета в Иране, четверо суток ему было пох на то, что умирает от ран морпех, а на взрыв в Бейруте отреагировал чуть ли не в течение часа.

Вот вам и отношение клоуна к Украине
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05.08.2020 00:07 Відповісти
Скільки це дюймів в нього ноут? На вигляд - 21, не менше.
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05.08.2020 00:12 Відповісти
C 27 июня 2020 г. охрана Зеленского переведена в состояние "красного уровня" ситуации. Это высшая степень угрозы жизни президента. За все время существования Украины ни разу не использовалась. Мы не знаем что и кто ему там наплели, но похоже это просто способ изолировать его, отсечь от информации и ограничить дееспособность.
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05.08.2020 00:36 Відповісти
А шо? Она у него была когда-то эта "дееспособность" ?
Что-то с памятью моей стало ,не припоминаю такого....
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05.08.2020 04:55 Відповісти
маленьке чмо вражене відосіком, це воно падло так працює, відосики в тирнеті переглядає, коментарики перечитує, в чма від наркоти параноя, буде далі ще гірше
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05.08.2020 01:00 Відповісти
Ато, ведь это очень близко от Израиля
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05.08.2020 01:31 Відповісти
"Звезда" в шоке?
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05.08.2020 01:57 Відповісти
У цьому випадку За поводить не щиро. Чому?
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05.08.2020 02:43 Відповісти
З моменту збиття літака в Ірані до реакції Зе пройшло майже 4 години, щодо військового злочину росії та розстрілу групи евакуації на реакцію знадобилась ціла доба доба, зате на вибух в Бейруті відреагував блискавично. Недаремно Гугл наніс на карти офіс маленького зеленого ч#о.
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05.08.2020 03:44 Відповісти
Оно курнуло или нюхнуло и перепутало с Донбассом произошедшее ?
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05.08.2020 04:26 Відповісти
Тем временем агенты Федерального бюро расследований и Федеральной налоговой службы США провели обыски в офисах компании украинского миллиардера Игоря Коломойского в Майами и Кливленде. Власти «крайне обеспокоены» отношениями Коломойского с нынешним нашим президентом Владимиром Зеленским. https://www.golos-ameriki.ru/a/kolomoisky-cleveland-miami/5531093.html
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05.08.2020 05:54 Відповісти
Всё верно заявил.
А копеечные олигофренические какао-боты и тут гадят.
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05.08.2020 06:23 Відповісти
обычно после его визитов или его "на контроле" случается подобное...
а тут никакой связи... становится похожим на фартового
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05.08.2020 07:23 Відповісти
не надо так про потужного сывочолого мармеладного папередника.
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05.08.2020 08:46 Відповісти
не забыл?
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05.08.2020 11:34 Відповісти
да все уже про бодрумского осла забыли. да прахоботы напоминают.
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05.08.2020 12:45 Відповісти
так молодость призналась в собственной импотенции, чем повеселила даже аксакала кравчука
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05.08.2020 13:28 Відповісти
точно. кучма - желторотик.
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05.08.2020 13:34 Відповісти
Тобі би про українців дбати.
Шокований він....сам винний у смерті наших бійців.
Ще не звик до крові ?
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05.08.2020 06:39 Відповісти
Новинами з передової ця падла не шокована?
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05.08.2020 06:45 Відповісти
Гнида зеленая
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05.08.2020 07:01 Відповісти
Звезда у шоцi.
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05.08.2020 07:35 Відповісти
В Крым с мертвечуком не полетел?
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05.08.2020 07:42 Відповісти
Говно а тебе не шокує озу у вигляді поліції??? Тебе не шокує що у нас банда в керівництві МВС.
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05.08.2020 07:47 Відповісти
А як я стурбований.
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05.08.2020 08:00 Відповісти
Бубочка на їхньому місці повинен був бути, ти.
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05.08.2020 08:20 Відповісти
сидит весь такой обдолбанный и шокированный...
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05.08.2020 08:23 Відповісти
просто упоротий новинами з Бейруту
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05.08.2020 09:17 Відповісти
А ты пошути про взрыв, как это раньше делал. Клоун.
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05.08.2020 09:54 Відповісти
клоун, есть клоун
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05.08.2020 10:12 Відповісти
клоун, есть клоун
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05.08.2020 10:13 Відповісти
не кловун, лише недолугий блазень...
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05.08.2020 11:20 Відповісти
Коли трагедія в Україні, реакція преза завжди запізнюється на день , два , три або зовсім відсутня. А тут зразу зреагував. Шо сі трапило? Щоби порозумнішав та став людянішим, то вроді не похоже.
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05.08.2020 10:29 Відповісти
о ГНИДА ОТРЕАГИРОВАЛО ПОЛШЕСТОГО
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05.08.2020 11:21 Відповісти
А родным погибшего медика ты бубочка звонил?
А другим погибшим во время твоих мирных инициатив?
А когда тяжело раненых навещал?

Не понимаю..... как можно "быть шокированым" и " выражать соболезнования" каким то далеким чужим странам и гражданам, и х-й ложить на своих граждан, которые гибнут защищая тебя и твою семью?
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05.08.2020 11:34 Відповісти
никто не в курсе, а наш клована, часом Бейрут не посещал?
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05.08.2020 12:07 Відповісти
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