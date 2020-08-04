Зеленський шокований новинами про вибухи в Бейруті

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким жертв вибухів у столиці Лівану Бейруті.

Про це він написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", - зазначив Зеленський.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

Пізніше керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім заявив, що вибухнула не піротехніка, а склад, на якому зберігали конфісковану вибухівку.

Спочатку повідомлялося про 10 загиблих і безліч поранених. Пізніше стало відомо, що загинули щонайменше 25 осіб, а постраждали - 2,5 тисячі.

Від вибуху могли постраждати два українських кораблі.

Також на Цензор.НЕТ: МОЗ Лівану заявило про 25 загиблих і 2,5 тис. постраждалих від вибуху в Бейруті