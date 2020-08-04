Коронавирус остановил работу польского парламента

У троих членов Сената - высшей палаты парламента Польши - подтвержден COVID-19. Из-за опасности распространения вируса перенесли заседание обе палаты парламента.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Один из сенаторов, Ян Филипп Либицкий, не знал о заболевании и продолжал работать еще в течение нескольких дней. "Понятия не имею, где я мог бы подхватить этот вирус", - отметил сенатор, который сейчас находится в госпитале.

Чтобы ограничить распространение коронавируса, на карантин вынуждены были уйти несколько сенаторов, с которыми контактировал Либицкий. Также принято решение перенести на несколько дней - с 7 на 14 августа - заседание Сейма - нижней палаты парламента Польши. Заседание Сената вместо 4-7 августа заседание состоятся 11-13 августа.

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Решение изменить в связи с эпидемией COVID-19 сроки заседаний польского парламента не касается установленной ранее даты проведения Народного собрания (Zgromadzenie Narodowe - совместное заседание обеих палат парламента), на которых Дуда должен принести присягу президента Польши.

Заседание должно состояться 6 августа в зале польского Сейма.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Польше состоянию на 4 августа выявлено более 48 000 инфицированных коронавирусом, умерли 1738 человек, выздоровели - более 35 000.

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