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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус остановил работу польского парламента

Коронавирус остановил работу польского парламента

У троих членов Сената - высшей палаты парламента Польши - подтвержден COVID-19. Из-за опасности распространения вируса перенесли заседание обе палаты парламента.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Один из сенаторов, Ян Филипп Либицкий, не знал о заболевании и продолжал работать еще в течение нескольких дней. "Понятия не имею, где я мог бы подхватить этот вирус", - отметил сенатор, который сейчас находится в госпитале.

Чтобы ограничить распространение коронавируса, на карантин вынуждены были уйти несколько сенаторов, с которыми контактировал Либицкий. Также принято решение перенести на несколько дней - с 7 на 14 августа - заседание Сейма - нижней палаты парламента Польши. Заседание Сената вместо 4-7 августа заседание состоятся 11-13 августа.

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Решение изменить в связи с эпидемией COVID-19 сроки заседаний польского парламента не касается установленной ранее даты проведения Народного собрания (Zgromadzenie Narodowe - совместное заседание обеих палат парламента), на которых Дуда должен принести присягу президента Польши.

Заседание должно состояться 6 августа в зале польского Сейма.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Польше состоянию на 4 августа выявлено более 48 000 инфицированных коронавирусом, умерли 1738 человек, выздоровели - более 35 000.

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Автор: 

карантин (16729) парламент (893) Польша (8518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Коронавирус остановил работу польского парламента - Цензор.НЕТ 5038
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04.08.2020 23:37 Ответить
Ну, если бы олигархи в Польше, так же хорошо оплачивали своим парламентариям принятие нужных законов, такая мелочь как коронавирус не остановила бы работу польского парламента...
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04.08.2020 23:39 Ответить
Так вірусу ж нема, це міф. Де там Шахов, до речі?
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04.08.2020 23:40 Ответить
Помянем мать Коломойского:
не стало Зои Израилевны Коломойской
земля пухомКоронавірус зупинив роботу польського парламенту - Цензор.НЕТ 4152
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04.08.2020 23:44 Ответить
В Ісландії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Нідерландах, Новій Зеландії немає обов'язкового маскового режиму. Мабуть, влада там зовсім не піклується про своїх людей
Як же нам, українцям, "пощастило"!
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05.08.2020 01:24 Ответить
Досить нести маячню і дебільні легенди. Масочний режим є скрізь.
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14.08.2020 15:13 Ответить
Нашли повод и прогулюют по принципу,с паршивой овцы хоть шерсти клок.Эта практика бессимптомный больной возможна только для пиара у дармоедов.Ни один деловой человек этого не поймет. Узаконенные симулянты. Беременная без симптомов и последствий это если на здравый смысл перевести.
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05.08.2020 05:03 Ответить
Слышь, "деловой", мозги надо включать иногда, а не гордо купленный на последние бабки Айфон.
Посылки из Китая шли 3-4 недели, теперь 3-4 месяца. Некому производить, паковать, грузить, отправлять. Власти говорят о мизерных жертвах, на самом деле всё в разы хуже. На Alixpress огромное количество магазинов и продавцов не отвечают на е-мейлы, хоть у них и дистанционная работа. Некому отвечать. Их просто в живых нет. Товары, на которые сотни и тысячи оплаченных заказов - не отсылаются. Китайские склады в Нидерландах, Испании, Португалии, Польше - пустые. Персонал - китайцы. Они в ужасе, намекают, что дело труба, сидят без доходов, жутко экономят и питаются макаронами.
Падение ВВП в Евросоюзе составляет 10-12%. В Польше 8%. В Китае, судя по всем параметрам - наполовину.
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14.08.2020 15:24 Ответить
 
 