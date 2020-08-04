Коронавірус зупинив роботу польського парламенту
У трьох членів Сенату - вищої палати парламенту Польщі - підтвердили COVID-19. Через небезпеку поширення вірусу перенесли засідання обидві палати парламенту.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Один із сенаторів, Ян Філіп Лібіцький, не знав про захворювання і продовжував працювати ще протягом декількох днів. "Поняття не маю, де я міг би підхопити цей вірус", - зазначив сенатор, який зараз перебуває в госпіталі.
Щоб обмежити поширення коронавірусу, на карантин змушені були піти кілька сенаторів, із якими контактував Лібіцький. Також прийнято рішення перенести на кілька днів - із 7 на 14 серпня - засідання Сейму - нижньої палати парламенту Польщі. Засідання Сенату замість 4-7 серпня відбудуться 11-13 серпня.
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Рішення змінити у зв'язку з епідемією COVID-19 терміни засідань польського парламенту не стосується встановленої раніше дати проведення Народних зборів (Zgromadzenie Narodowe - спільне засідання обох палат парламенту), на яких Дуда повинен принести присягу президента Польщі.
Засідання має відбутися 6 серпня в залі польського Сейму.
За даними Університету Джонса Хопкінса, в Польщі станом на 4 серпня виявлено понад 48 000 інфікованих коронавірусом, померли 1738 осіб, одужали - понад 35 000.
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не стало Зои Израилевны Коломойской
земля пухом
Як же нам, українцям, "пощастило"!
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