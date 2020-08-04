УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11455 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 333 8

Коронавірус зупинив роботу польського парламенту

Коронавірус зупинив роботу польського парламенту

У трьох членів Сенату - вищої палати парламенту Польщі - підтвердили COVID-19. Через небезпеку поширення вірусу перенесли засідання обидві палати парламенту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Один із сенаторів, Ян Філіп Лібіцький, не знав про захворювання і продовжував працювати ще протягом декількох днів. "Поняття не маю, де я міг би підхопити цей вірус", - зазначив сенатор, який зараз перебуває в госпіталі.

Щоб обмежити поширення коронавірусу, на карантин змушені були піти кілька сенаторів, із якими контактував Лібіцький. Також прийнято рішення перенести на кілька днів - із 7 на 14 серпня - засідання Сейму - нижньої палати парламенту Польщі. Засідання Сенату замість 4-7 серпня відбудуться 11-13 серпня.

Читайте на Цензор.НЕТ: На коронавірус в Італії перехворіли в 6 разів більше людей, ніж вважали раніше

Рішення змінити у зв'язку з епідемією COVID-19 терміни засідань польського парламенту не стосується встановленої раніше дати проведення Народних зборів (Zgromadzenie Narodowe - спільне засідання обох палат парламенту), на яких Дуда повинен принести присягу президента Польщі.

Засідання має відбутися 6 серпня в залі польського Сейму.

За даними Університету Джонса Хопкінса, в Польщі станом на 4 серпня виявлено понад 48 000 інфікованих коронавірусом, померли 1738 осіб, одужали - понад 35 000.

Також на Цензор.НЕТ: Ізраїль просить Україну не приймати цього року паломників-хасидів

карантин (18172) парламент (2390) Польща (8636) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
передати бубі під особистий контроль!
Коронавирус остановил работу польского парламента - Цензор.НЕТ 5038
показати весь коментар
04.08.2020 23:37 Відповісти
Ну, если бы олигархи в Польше, так же хорошо оплачивали своим парламентариям принятие нужных законов, такая мелочь как коронавирус не остановила бы работу польского парламента...
показати весь коментар
04.08.2020 23:39 Відповісти
Так вірусу ж нема, це міф. Де там Шахов, до речі?
показати весь коментар
04.08.2020 23:40 Відповісти
Помянем мать Коломойского:
не стало Зои Израилевны Коломойской
земля пухомКоронавірус зупинив роботу польського парламенту - Цензор.НЕТ 4152
показати весь коментар
04.08.2020 23:44 Відповісти
В Ісландії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Нідерландах, Новій Зеландії немає обов'язкового маскового режиму. Мабуть, влада там зовсім не піклується про своїх людей
Як же нам, українцям, "пощастило"!
показати весь коментар
05.08.2020 01:24 Відповісти
Досить нести маячню і дебільні легенди. Масочний режим є скрізь.
показати весь коментар
14.08.2020 15:13 Відповісти
Нашли повод и прогулюют по принципу,с паршивой овцы хоть шерсти клок.Эта практика бессимптомный больной возможна только для пиара у дармоедов.Ни один деловой человек этого не поймет. Узаконенные симулянты. Беременная без симптомов и последствий это если на здравый смысл перевести.
показати весь коментар
05.08.2020 05:03 Відповісти
Слышь, "деловой", мозги надо включать иногда, а не гордо купленный на последние бабки Айфон.
Посылки из Китая шли 3-4 недели, теперь 3-4 месяца. Некому производить, паковать, грузить, отправлять. Власти говорят о мизерных жертвах, на самом деле всё в разы хуже. На Alixpress огромное количество магазинов и продавцов не отвечают на е-мейлы, хоть у них и дистанционная работа. Некому отвечать. Их просто в живых нет. Товары, на которые сотни и тысячи оплаченных заказов - не отсылаются. Китайские склады в Нидерландах, Испании, Португалии, Польше - пустые. Персонал - китайцы. Они в ужасе, намекают, что дело труба, сидят без доходов, жутко экономят и питаются макаронами.
Падение ВВП в Евросоюзе составляет 10-12%. В Польше 8%. В Китае, судя по всем параметрам - наполовину.
показати весь коментар
14.08.2020 15:24 Відповісти
 
 