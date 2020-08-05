Трамп назвал взрыв в порту Бейрута "ужасной атакой"
Президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв в порту Бейрута мог быть "ужасной атакой", власти Ливана говорят, что на складе в порту шесть лет без мер безопасности хранилось 2,7 тонн нитрат аммония (аммиачной селитры).
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CNN.
Глава Соединенных Штатов заявил, что встречался с некоторыми из американских "великих генералов" и они говорят, что это вряд ли был производственный взрыв.
"Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака. Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба. Это была какая-то бомба, да", - сказал глава США и добавил, что Вашингтон поможет Бейруту.
Ливанские дипломаты выразили обеспокоенность в связи с заявлением Трампа. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб сказал, что на складе в порту без соблюдения мер безопасности хранилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры - взрывоопасного материала, который используют в удобрениях и бомбах..
Он назвал такое хранение неприемлемым и призвал провести расследование причин взрыва, результаты которого будут обнародованы в течение пяти дней.
Трое неназваннных чиновников американского Минобороны в комментарии CNN сказали, что не видели признаков атаки. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США с нетерпением ждут этого результатов расследования, которое проводит ливанское правительство.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.
Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.
От взрыва могли пострадать два украинских корабля.
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При температуре 165 град.С нитрат аммония плавится, а при 200 град.С - разлагается на закись азота (N2О) и воду. При горении аммиачная селитра плавится и разлагается, а под действием детонаторов взрывается. Взрывчатость аммиачной селитры увеличивается при наличии различных примесей. Выделяющийся при этом субоксид азота разлагается, дает значительное количество тепла и тем самым увеличивает силу взрыва. Аммиачная селитра способна взрываться при нагреве до 300 град.С и выше. Селитра является сильным окислителем. В присутствии нефтепродуктов, некоторых веществ органического происхождения (торф, солома, опилки и др.), серы, порошков и окислов некоторых металлов ( алюминия, меди, цинка, железа и др.) она становится особо взрывоопасной.
https://dnaop.com/html/32112/doc-prilozhenije-4pravila-po-bezopasnomu-skladirovaniju-khraneniju-perevozke-podgotovke-i-vneseniju-ammiachnoj-selitry
. Попадание в селитру различных масел, парафинов и мазутов ведет к образованию нитросоединений, весьма чувствительных к повышенным температурам и ударам. Ткани и бумага, пропитанные раствором аммиачной селитры, самовозгораются, так как с этими материалами селитра образует нитроклетчатку, способную воспламеняться при температуре окружающей среды и гореть с большой скоростью.
читаю соц.сети наших "братьев"-евреев, те такие - "Это не мы!, но мы гордимся нашими спец.службами!"
https://twitter.com/ronenbergman
https://twitter.com/ronenbergman
https://twitter.com/ronenbergman
рассказать тебе про отношения Израиля и Хезболы или сам почитаешь дурачок?
https://twitter.com/ronenbergman Ronen Bergman
https://twitter.com/ronenbergman @ronenbergman
·https://twitter.com/ronenbergman/status/1290752622232772610 8 ч
A senior Israeli source said that Israel has no involvement in the explosion, adding that according to uncorroborated intel, the warehouses were used for Hezbollah missile parts. If so - the incident may cause serious damage to Hezbollah and Nasrallah in Lebanon https://twitter.com/hashtag/Beirut_Explosion?src=hashtag_click #Beirut_Explosion
Высокопоставленный израильский источник заявил, что Израиль не причастен к взрыву, добавив, что, согласно неподтвержденной информации, склады использовались для частей ракеты "Хизбалла". Если это так - инцидент может нанести серьезный ущерб Хизбалле и Насралле в Ливане https://twitter.com/hashtag/Beirut_Explosion?src=hashtag_click #Beirut_Explosion
Но причино - следственные связи не твой конек...
Жаль что с комиксов ты перешел сразу на ЦЕНЗОР.. - рано, очень рано...
Бывай глупенький...
просто каждый высер - "радость" для Антиколорадоса(любит пинать этого пожилого членовека)
хотя в принципе Трамп походу агент Пуйла. если почитать как он за Рашку горой стоит, то таки есть большие подозрения
плюс то шо очень логично мыслит.
правда я не особо верю шо мона читать разные сайты, работать юристом, все анализировать и выдавать 10 статей в сутки, но х.з. в общем.
а то шо за Пороха - а за кого надо? какие-то ляшки, какие-то гриценки, какие-то тягнирядно.
за кого? Вольнова слушаешь? Так он тоже за Пе. более того - озвучивал с 10 текстов Антиколорадоса.
Пе если куда-то ездил - то 100% не сдаст интересов наших. Может перегибает(но даже дал ссылку на Думбровского где тот обосрал как Зе, так и Пе), но не особо.
Вольнов - пранкер, Кадыров пригрозил его поймать, но тот - обосрал его и овцелюб остался наедине с Олахом и рыжей бородкой)
тупо по тому шо она ездила на Рашку десятки раз и там кривлялась на копроративчиках = 99% шо ФСБ "не гав ловила"
и не таких вербовали. даже если и не вербовали, то подсыпать чет и снять видосик. мне не нужен президентом агент, пусть даже и не по своей воле, Кремля.(на выборы крайние 3 раза не ходил и не пойду)
Мне что Пе сделал - обозвал веропитеком. А Зеля - салоедом-геем(в ролике). Но если выбирать - то уж лучше олигарха. Кстати, Дубинского смотрю ролики на Ютубе. Но смотрю и Шапошникова(одинаково обкладывает как Зе, так и Пе)
а это - че только стоит приключение в Омане?
против Пе сколько миллиардов на очернение потратили? и сейчас нарыть не могут ничего. хотя Дубинский про историю напр. с "развед-сейнером" шо сгорел, высрал.
и тоже - ноль результата.
кста, читаю его книгу про Пе - украденная мечта. так шо я не за Пе. почитай кстати, про Ложкина есть там и прочих ублюдков
Судячі чіткій запорошенківській орієнтації самі здогадайтесь,хто)
але одним стилем писанина виходить. лише інколи помічаю шо недобукву "ё" використовує.
так що х.з.
а, Порошенко не знає про нього - факт. так що я й сам не знаю шо то за чувак. раз спалився на фото - зняв вроді ломбард і на віддзеркаленні видно було - сивуватий, вусатий.
Зараз через один..В половині він активно вилизує шоколадну Дупу...АЖ ГИДКО...
но его на манипуляциях я может раз 10 только поймал.
-Порошенко -Святий,всі інші -гівно.
-Історичні альтернативні і контроверсійні теорії.
-захоплення від американських технологій,особливо космічних..
-трохи про Ковід..
а технології - шо не так? недавно Дракон приводнився - совок навіть не мріяв про подібне. Дуріка Гавгаріна - не пропонувати.
2. а публіка там "упорота" внаслідок того, що модератор "випалює напалмом" будь-яку незгодну ,альтернативну думку.Про що чесно попереджує..
під статтями про війну. ніхто не банить, навіть за то шо я у "спаленні" засумнівався(обісрав вірунів у "голокост", до котрих належить власне сам автор)
Звичайно,від відверто прокацапських,таких як Клименко тайм чи Резидент -відписуюсь..
з найновішого
Коменти до матеріалу https://defence-line.org/2020/08/skazka/ "сказка".
Martin | https://defence-line.org/2020/08/skazka/#comment-265201 5 Серпня, 2020 at 00:35 | https://defence-line.org/2020/08/skazka/?replytocom=265201#respond Відповіcти
мацковське фентезі (суто по автору) це ще той вінегрет (непотріб) з абсурдом та хаосом, а все від скрепного бажання здаватись загадковим.
Укроп | https://defence-line.org/2020/08/skazka/#comment-265226 5 Серпня, 2020 at 06:46 | https://defence-line.org/2020/08/skazka/?replytocom=265226#respond Відповіcти
Висновок - чи не пора б переглянути список авторів, які можуть писати на сацті статті нарряму без відома власника сайту? Бо щось пан "рамси попутав"…
Евгений О | https://defence-line.org/2020/08/skazka/#comment-265227 5 Серпня, 2020 at 07:01 | https://defence-line.org/2020/08/skazka/?replytocom=265227#respond Відповіcти
Цілком можливо.
Бо ж в котре повторю тезу про те, що здебільшого, чи, мабуть таки, взагалі, причини тих, чи інших дій учасників природних процесів значення на мають. Важливий, причому, як для оточуючого світу, так і для них самих лише результат.
Для дуже багатьох цілком розумних, адекватно, в принципі мислячих, людей не є зрозумілим той факт, що зроблене, написане, чи сказане ними живе абсолютно своїм життям. Абсолютно не залежним від первинного замислу і мотивів зазначених дій.
Нажаль.
типовий підхід Порошенківської штабної пи..обратії... -Хто не за порошенко,той за путіна.
тактика,з якою вони прої..али вибори,але продовжують..
цього разу проти трампа..
Зрозуміло чому..
бо синок Байдена,суперника Трампа ЗАБРУДНЕНИЙ АФЕРОЮ З "Бурісмою"...
є докази? наводь, притягуй, сади. Трамп при владі, Зеля при владі, але чомусь обидва штани знінюють від спроб "пасадіть".
амери кажуть - якшо ти такий розумний, де твої гроші?
так і тут - всі тіпа знають шо 2 мужики мають сісти, але тим пофіг, бо нарити не можуть, як і накопАти.
Католику такую дурость (такой алгоритм такого бах-баха) озвучивать должно быть стыдно ...
Ну не чукчи же , в конце концов , ливанцы , которые не фанатики шиитские .
Человечество за последние 150 лет выработала десятки тысяч алгоритмов безопасного хранения , перевозки и распространение даже особо взывоопасных веществ . Метан научились нагнетать на 150 атмосфер на компрессорных станциях под диаметр полтора метра . Каждая запорная херня там во взрывобезопасном исполнении . Автоматика на лимоны долларов следит за показателями и категорически пресекается даже возможность от карманного фонарика ...
А тут приехал Махмуд на ишаке со сварочным аппаратом и давай гнать прямое пламя ...
Это национальное оскорбление не только для нормального ливанца , но просто араба - представление о том , что ливанские власти дали разрешение устроить у себя в центре жилых кварталов взрывоопасный склад , в который любой олигофрен может прийти с зажигалкой ...
1. Удар по штабу Хизбаллы в Бейруте высокоточным оружием малой мощности , когда ракета залетела в окно 14-го этажа жилой высотки , но при этом в на 13 и 15 этажах большая часть окон уцелела .
2. Ликвидация лидера Хамаса шейха Ясина . 3 месяца ждали момента , когда кроме изобретателя "поясов шахида" и его охранников не будет никого , а его маленькие дети уедут . Точное попадание в кресло ... Двухсотые - сам шейх й часть охранников . Случайных прохожих не было . Бо в 5:30 утра проводили акцию .
3. Ликвидация нового лидера Хамаса -- доктора Рантиси . Лазарем пометили автомобиль и дождались , когда террорист останется с одним охранником и сыном 27 лет -- тоже террористом . Вертолёт бьёт по тачке слабым зарядом из ракеты - 3 убитых и 5 раненных легко прохожих .