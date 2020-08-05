Трамп назвал взрыв в порту Бейрута "ужасной атакой"

Президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв в порту Бейрута мог быть "ужасной атакой", власти Ливана говорят, что на складе в порту шесть лет без мер безопасности хранилось 2,7 тонн нитрат аммония (аммиачной селитры).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CNN.

Глава Соединенных Штатов заявил, что встречался с некоторыми из американских "великих генералов" и они говорят, что это вряд ли был производственный взрыв.

"Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака. Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба. Это была какая-то бомба, да", - сказал глава США и добавил, что Вашингтон поможет Бейруту.

Ливанские дипломаты выразили обеспокоенность в связи с заявлением Трампа. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб сказал, что на складе в порту без соблюдения мер безопасности хранилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры - взрывоопасного материала, который используют в удобрениях и бомбах..

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Он назвал такое хранение неприемлемым и призвал провести расследование причин взрыва, результаты которого будут обнародованы в течение пяти дней.

Трое неназваннных чиновников американского Минобороны в комментарии CNN сказали, что не видели признаков атаки. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США с нетерпением ждут этого результатов расследования, которое проводит ливанское правительство.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.

Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.

От взрыва могли пострадать два украинских корабля.