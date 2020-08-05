РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12860 посетителей онлайн
Новости
9 350 77

Трамп назвал взрыв в порту Бейрута "ужасной атакой"

Трамп назвал взрыв в порту Бейрута

Президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв в порту Бейрута мог быть "ужасной атакой", власти Ливана говорят, что на складе в порту шесть лет без мер безопасности хранилось 2,7 тонн нитрат аммония (аммиачной селитры).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CNN.

Глава Соединенных Штатов заявил, что встречался с некоторыми из американских "великих генералов" и они говорят, что это вряд ли был производственный взрыв.

"Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака. Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба. Это была какая-то бомба, да", - сказал глава США и добавил, что Вашингтон поможет Бейруту.

Ливанские дипломаты выразили обеспокоенность в связи с заявлением Трампа. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб сказал, что на складе в порту без соблюдения мер безопасности хранилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры - взрывоопасного материала, который используют в удобрениях и бомбах..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв в Бейруте: число жертв выросло до 78 человек, около 4 тыс. ранены, многие пропали без вести

Он назвал такое хранение неприемлемым и призвал провести расследование причин взрыва, результаты которого будут обнародованы в течение пяти дней.

Трое неназваннных чиновников американского Минобороны в комментарии CNN сказали, что не видели признаков атаки. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США с нетерпением ждут этого результатов расследования, которое проводит ливанское правительство.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.

Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.

От взрыва могли пострадать два украинских корабля.

взрыв (6815) Ливан (126) США (27195) Трамп Дональд (5690)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Рашка однозначно.
показать весь комментарий
05.08.2020 07:54 Ответить
+10
Сама себе лайкаешь,кацапина..
показать весь комментарий
05.08.2020 08:24 Ответить
+5
Шукайте сліди лаптєй.
показать весь комментарий
05.08.2020 07:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чьи рейсы торчат из этой истории?
показать весь комментарий
05.08.2020 07:45 Ответить
Пардон ПЕЙСЫ.
показать весь комментарий
05.08.2020 07:46 Ответить
Рашка однозначно.
показать весь комментарий
05.08.2020 07:54 Ответить
Разъединенные Американские Штаты
показать весь комментарий
05.08.2020 08:09 Ответить
Сама себе лайкаешь,кацапина..
показать весь комментарий
05.08.2020 08:24 Ответить
самообладание как эмпирическое воплощение оеанизма... кацап, фуле...
показать весь комментарий
05.08.2020 09:03 Ответить
Сплоченные татаромордовские федерасты
показать весь комментарий
05.08.2020 09:48 Ответить
Лукашенковская оппозиционерка утверждает, что устройство сдетанировало после сигнала с украинского мобильного номера... приезжали люди из Гватемалы, заложили взрывчатку, потом звонили украинскому агенту, при этом сигналу удалось обойти аваковско-бакановские средства электронного глушения, а украинский агент уже позвонил взрывному устройству с украинского номера, здрасьте, сказал, попросил взорваться. Ну, так светка-оппозиционерка говорит. А потом с этого номера еще и ей звонили с угрозами...
показать весь комментарий
05.08.2020 08:16 Ответить
я не считаю межгосударственные отношения плохими или хорошими, и что их можно испортить или улучшить. Мы, как я вижу, сосуществуем. И укрепить мы ничего не сможем, поскольку, кто б не одержал победу, Украина будет оставаться чем-то тем, что натирает ***** себялюбие и мозох... именно *****, потому что он останется их маяком, по которому они будут сверять маршрут. Ну и щепкой по уху, когда "оппозиционеры" паруске аааакают... ну хоть слово произнеси, пля... так шо, бывай, абуджаная сэрцам, дарагая, чаму так горка, не магу я зразумець...
показать весь комментарий
05.08.2020 09:10 Ответить
Помню в детстве делали дымовые бомбы из амиачной селитры, кидали ее в костер, но никогда она не взрывалась, в костре просто горела
показать весь комментарий
05.08.2020 07:47 Ответить
Ну если она была из хозяйственного магазина была как удобрение то она с добавками была и менее взрывоопасна. Мы чистую тырили с полузвброшеного склада, вот там была ого-го какой ядовитой, за 20 минут шпалу прожигала
показать весь комментарий
05.08.2020 08:02 Ответить
мы тоже этим грешили в детстве, но всегда в селитру нужно было добавлять ил сахар или алюмин порошек, тогда получался действительно взрыв, обматывали это все черной изолентой плотно, делали дырочку приматывали пару спичек, поджигали и вперед...если брать сахар на сковороду, когда он растапливался, быстро нужно было вылить его в емкость, добвить селитры, перемешать, потом по мере остывания скручивали такие шарики, так если их поджечь они горели даже в лужах, синим пламенем. Так просто, одномоментно, без дополнительных компонетнов, в складе, селитра не могла взорваться. Это даже не химику понятно....
показать весь комментарий
05.08.2020 09:16 Ответить
как химик химику, скажу тебе что на поля она идет с добавкой 0.5% мочевины, которая почти полностью ликвидирует ее взрывчатые свойства, хорошая селитра только на карьерах
показать весь комментарий
05.08.2020 09:38 Ответить
ну ты только подтвердил мои сомнения, что там "сдетонировала селитра"...сейчас пойдет в ход летчик Волошин и диспетчер Карлос, а откуда растут ноги, мы хорошо знаем;-(
показать весь комментарий
05.08.2020 10:04 Ответить
Аммиачная селитра хорошо растворима в воде. Этот процесс происходит с поглощением тепла. При смешивании 1 весовой части селитры с таким же количеством воды температура понижается с + 10 град. до - 20 град.С.
При температуре 165 град.С нитрат аммония плавится, а при 200 град.С - разлагается на закись азота (N2О) и воду. При горении аммиачная селитра плавится и разлагается, а под действием детонаторов взрывается. Взрывчатость аммиачной селитры увеличивается при наличии различных примесей. Выделяющийся при этом субоксид азота разлагается, дает значительное количество тепла и тем самым увеличивает силу взрыва. Аммиачная селитра способна взрываться при нагреве до 300 град.С и выше. Селитра является сильным окислителем. В присутствии нефтепродуктов, некоторых веществ органического происхождения (торф, солома, опилки и др.), серы, порошков и окислов некоторых металлов ( алюминия, меди, цинка, железа и др.) она становится особо взрывоопасной.
https://dnaop.com/html/32112/doc-prilozhenije-4pravila-po-bezopasnomu-skladirovaniju-khraneniju-perevozke-podgotovke-i-vneseniju-ammiachnoj-selitry

. Попадание в селитру различных масел, парафинов и мазутов ведет к образованию нитросоединений, весьма чувствительных к повышенным температурам и ударам. Ткани и бумага, пропитанные раствором аммиачной селитры, самовозгораются, так как с этими материалами селитра образует нитроклетчатку, способную воспламеняться при температуре окружающей среды и гореть с большой скоростью.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:22 Ответить
https://chem21.info/info/109870/ Аммиачная селитра взрывоопасность
показать весь комментарий
05.08.2020 11:40 Ответить
Хтож це атаковав? Белый пушистый зверек? Пора деду в дом пристарелых.
показать весь комментарий
05.08.2020 07:49 Ответить
как бы не вышли на своих друзей в Израиле...
читаю соц.сети наших "братьев"-евреев, те такие - "Это не мы!, но мы гордимся нашими спец.службами!"
показать весь комментарий
05.08.2020 07:49 Ответить
а та в "сєтях" більше нічого не пишуть? ну наприклад про те, який лєо лапоть?
показать весь комментарий
05.08.2020 08:10 Ответить
https://twitter.com/ronenbergman
https://twitter.com/ronenbergman
https://twitter.com/ronenbergman


https://twitter.com/ronenbergman

рассказать тебе про отношения Израиля и Хезболы или сам почитаешь дурачок?

https://twitter.com/ronenbergman Трамп назвав вибух у порту Бейрута "жахливою атакою" - Цензор.НЕТ 820 Ronen Bergman

https://twitter.com/ronenbergman @ronenbergman

·https://twitter.com/ronenbergman/status/1290752622232772610 8 ч

A senior Israeli source said that Israel has no involvement in the explosion, adding that according to uncorroborated intel, the warehouses were used for Hezbollah missile parts. If so - the incident may cause serious damage to Hezbollah and Nasrallah in Lebanon https://twitter.com/hashtag/Beirut_Explosion?src=hashtag_click #Beirut_Explosion

Высокопоставленный израильский источник заявил, что Израиль не причастен к взрыву, добавив, что, согласно неподтвержденной информации, склады использовались для частей ракеты "Хизбалла". Если это так - инцидент может нанести серьезный ущерб Хизбалле и Насралле в Ливане https://twitter.com/hashtag/Beirut_Explosion?src=hashtag_click #Beirut_Explosion
показать весь комментарий
05.08.2020 08:15 Ответить
лапоть, вся інформація від тебе - гній
показать весь комментарий
05.08.2020 08:23 Ответить
это не от меня - это от источников

Но причино - следственные связи не твой конек...
Жаль что с комиксов ты перешел сразу на ЦЕНЗОР.. - рано, очень рано...
Бывай глупенький...
показать весь комментарий
05.08.2020 08:28 Ответить
істочнікі обираєш ти, лапоть... і свої істочнікі смокчи сам
показать весь комментарий
05.08.2020 19:22 Ответить
https://censor.net/news/3212106/rossiyanin_grechushkin_selitra_kotorogo_vzorvalas_v_beyirute_7_let_nazad_brosil_sudno_s_ekipajem_v_portu а такі істочнікі будеш смоктати?
показать весь комментарий
05.08.2020 19:38 Ответить
Шукайте сліди лаптєй.
показать весь комментарий
05.08.2020 07:50 Ответить
Бомба да, бомба да. Карабельная.
показать весь комментарий
05.08.2020 07:52 Ответить
Сосна. Стоеросовая.
показать весь комментарий
05.08.2020 08:08 Ответить
Это не первый случай, когда в порту тысячи тонн селитргы взрываются.
показать весь комментарий
05.08.2020 07:58 Ответить
Тогда разбомбим Гугл!©
показать весь комментарий
05.08.2020 08:05 Ответить
яке ж воно тупе...
показать весь комментарий
05.08.2020 08:08 Ответить
Источники в ливанских силовых структурах и в «Хезболле» https://www.youtube.com/watch?v=pdDvxiALxFM&feature=emb_logo сообщили , что в ангаре №12 хранилось оборудование для сборки точных ракет высокой дальности.
показать весь комментарий
05.08.2020 08:15 Ответить
без мер безопасности хранилось 2,7 тонн нитрат аммония / izdevaitesj, odin gruzovik perevozit 20 tonn selitri a v vagone 50 tonn / traktor na pole privozit po 5 tonn i po 800 kg ili bolsjije berut po 1,5t v sejalku - razbrasivatelj, a tut 2,5 tonni, tojestj 62 40kg meshka selitri, - fermeri ot smeha pod stolom.
показать весь комментарий
05.08.2020 08:19 Ответить
В статье опечатка, правильно - 2,7 тысяч тонн
показать весь комментарий
05.08.2020 08:40 Ответить
Ниже в статье, да и вчера тоже сообщали о 2750 тоннах) То цифру сократили, а слово "тыс" забыли добавить)))
показать весь комментарий
05.08.2020 08:47 Ответить
ja prochital, no vedj pervaja cifra srazu pridajot vernostj statje.
показать весь комментарий
05.08.2020 08:56 Ответить
nu ok, 2000 tonn eto menjsje chem odin kolhoz sovka derzhal v odnom sklade.
показать весь комментарий
05.08.2020 08:57 Ответить
Согласен... И годами, а то и десятками лет лежало слежавшимся и под дождем) А потом погрузчиками грузили) А тут рассказывают, что если ударить молотком, то будет взрыв))) Типа ковш нежно так гладил селитру и прочие удобрения)))
показать весь комментарий
05.08.2020 09:24 Ответить
селитра слеживается без дождя и очень легка, 5 лет не надо, года достаточно для наших условий , а если рядом море и влажный климат ??
показать весь комментарий
05.08.2020 09:41 Ответить
Я знаю) Я о том, что она взрывается от удара) Ковш погрузчика не создает удар или давление? Наверное все таки специальные условия нужны)
показать весь комментарий
05.08.2020 20:19 Ответить
нужньі специальньіе условия, в Бейруте они уже наступили
показать весь комментарий
05.08.2020 21:40 Ответить
то ли Трампа так переводят, то ли он реально коллега нашей Зели
просто каждый высер - "радость" для Антиколорадоса(любит пинать этого пожилого членовека)
показать весь комментарий
05.08.2020 08:24 Ответить
Я так понимаю президент Штатов очень остро реагирует на критику от неизвестного ему блогера. Дело, должно быть, закончится отставкой Трампа
показать весь комментарий
05.08.2020 08:26 Ответить
та не, но смешно как Антиколорадос заботится о Трампе просто)
хотя в принципе Трамп походу агент Пуйла. если почитать как он за Рашку горой стоит, то таки есть большие подозрения
показать весь комментарий
05.08.2020 09:43 Ответить
Давно его перестал читать. Скучен человек, цена которому несколько шоколадных цукерок.
показать весь комментарий
05.08.2020 09:46 Ответить
сайт свой сам оплачивает, не просит "донаты".
плюс то шо очень логично мыслит.
правда я не особо верю шо мона читать разные сайты, работать юристом, все анализировать и выдавать 10 статей в сутки, но х.з. в общем.
а то шо за Пороха - а за кого надо? какие-то ляшки, какие-то гриценки, какие-то тягнирядно.
за кого? Вольнова слушаешь? Так он тоже за Пе. более того - озвучивал с 10 текстов Антиколорадоса.
показать весь комментарий
05.08.2020 09:53 Ответить
Я как бэ не в курсе его финансовых дел, может сам зарабатывает, может тот же петюня отстёгивает (за хостинг заплатить невелики деньги), просто перестал напрочь воспринимать пропаганду за кого-либо. Хочется чего-то непредвзятого, хотя бы формально. Вот взять тех СЕ и Зеленского, кто за них "топит" вообще, не могу таких найти?Вольнова не слушаю, даже не знаю кто это.
показать весь комментарий
05.08.2020 10:01 Ответить
так оно так и есть шо Пе по сравнении с Зе - не знаю даже как и сказать.
Пе если куда-то ездил - то 100% не сдаст интересов наших. Может перегибает(но даже дал ссылку на Думбровского где тот обосрал как Зе, так и Пе), но не особо.
Вольнов - пранкер, Кадыров пригрозил его поймать, но тот - обосрал его и овцелюб остался наедине с Олахом и рыжей бородкой)
показать весь комментарий
05.08.2020 10:08 Ответить
Пе уже просто просто себя показал, и чего от него ждать ясно. А с Зе ещё есть время и варианты. Скажу одно, всё происходящее надолго, и ощутимых изменений к лучшему я жду в самом позитивном сценарии разве что к концу его каденции.
показать весь комментарий
05.08.2020 10:12 Ответить
я думал вы в курсе что это за фрукт(Зеля)
тупо по тому шо она ездила на Рашку десятки раз и там кривлялась на копроративчиках = 99% шо ФСБ "не гав ловила"
и не таких вербовали. даже если и не вербовали, то подсыпать чет и снять видосик. мне не нужен президентом агент, пусть даже и не по своей воле, Кремля.(на выборы крайние 3 раза не ходил и не пойду)
Мне что Пе сделал - обозвал веропитеком. А Зеля - салоедом-геем(в ролике). Но если выбирать - то уж лучше олигарха. Кстати, Дубинского смотрю ролики на Ютубе. Но смотрю и Шапошникова(одинаково обкладывает как Зе, так и Пе)
показать весь комментарий
05.08.2020 10:43 Ответить
Не, спасибо, четверть века олигархов выбирали, мне оно уже выше крыши надоело. Пора пусть криво-косо, но хоть как-то двигаться вперёд. Хотя бы потому что полимеры бесконечно тибрить нельзя, они не бесконечные.
показать весь комментарий
05.08.2020 10:46 Ответить
понятно, но я никогда не сомневался шо если Пе куда-то едет - он не сдаст.
а это - че только стоит приключение в Омане?
против Пе сколько миллиардов на очернение потратили? и сейчас нарыть не могут ничего. хотя Дубинский про историю напр. с "развед-сейнером" шо сгорел, высрал.
и тоже - ноль результата.
кста, читаю его книгу про Пе - украденная мечта. так шо я не за Пе. почитай кстати, про Ложкина есть там и прочих ублюдков
показать весь комментарий
05.08.2020 11:03 Ответить
Ну, ездил же Пе в Вену на случку с Фирташем, и не особо даже это скрывал, даже Веталю с собой прихватил. Что Оман, что Вена-суть действия одного порядка. Книгу прочитаю, наверное на выходных, днём времени нет(((
показать весь комментарий
05.08.2020 11:06 Ответить
СН то есть
показать весь комментарий
05.08.2020 10:02 Ответить
сайт не заробляє -значить хтось "підганяє бабло"..
Судячі чіткій запорошенківській орієнтації самі здогадайтесь,хто)
показать весь комментарий
05.08.2020 11:00 Ответить
теж думаю шо працювати юристом, переглядати новини, аналізувати, ходити в спортзал, писати стільки матеріалів - якось треба 72 години в добі.
але одним стилем писанина виходить. лише інколи помічаю шо недобукву "ё" використовує.
так що х.з.
а, Порошенко не знає про нього - факт. так що я й сам не знаю шо то за чувак. раз спалився на фото - зняв вроді ломбард і на віддзеркаленні видно було - сивуватий, вусатий.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:13 Ответить
колись читав майже всі матеріали Антиколорадоса..
Зараз через один..В половині він активно вилизує шоколадну Дупу...АЖ ГИДКО...
показать весь комментарий
05.08.2020 10:58 Ответить
Вот и я точно так же. Было-прошло. Теперь, если мне захочется убить свой мозг взаимоисключающими вещами, - лучше постами Леусенко ментально упороться.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:03 Ответить
за войну вышла вчера статья о шести частях - я еще срался за "сжигание". публика там кстати - упоротая, это да. да и сам Автор пишет шо Сралин ждал удара - я пишу - че, наиболее боеспособные части подставил и гигантские запасы? - не ответил.
но его на манипуляциях я может раз 10 только поймал.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:10 Ответить
Сайт "линия оборони" скорочено.

-Порошенко -Святий,всі інші -гівно.
-Історичні альтернативні і контроверсійні теорії.
-захоплення від американських технологій,особливо космічних..
-трохи про Ковід..
показать весь комментарий
05.08.2020 11:13 Ответить
ну він не робить Пе святим, але то шо Пе як кудись їхав - то мона спати спокійно. а то шо маємо..... о б*же, не спиш і думаєш - лиш би не обісрався більше ніж можна
а технології - шо не так? недавно Дракон приводнився - совок навіть не мріяв про подібне. Дуріка Гавгаріна - не пропонувати.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:16 Ответить
1.автори деяких "історичних досліджень війни" ,здається,навіть не читали Суворова.. ((

2. а публіка там "упорота" внаслідок того, що модератор "випалює напалмом" будь-яку незгодну ,альтернативну думку.Про що чесно попереджує..
показать весь комментарий
05.08.2020 11:16 Ответить
зайди зара туди і почитай срач. в мене нік - Медж.
під статтями про війну. ніхто не банить, навіть за то шо я у "спаленні" засумнівався(обісрав вірунів у "голокост", до котрих належить власне сам автор)
показать весь комментарий
05.08.2020 11:18 Ответить
зараз читаю переважно телеграм канали..
Звичайно,від відверто прокацапських,таких як Клименко тайм чи Резидент -відписуюсь..
показать весь комментарий
05.08.2020 11:10 Ответить
багато читачів починають за його "позицію"(під порошенком) посилати його на..уй..ТІ,котрі ним ще не забанені..
з найновішого
Коменти до матеріалу https://defence-line.org/2020/08/skazka/ "сказка".

Martin | https://defence-line.org/2020/08/skazka/#comment-265201 5 Серпня, 2020 at 00:35 | https://defence-line.org/2020/08/skazka/?replytocom=265201#respond Відповіcти

мацковське фентезі (суто по автору) це ще той вінегрет (непотріб) з абсурдом та хаосом, а все від скрепного бажання здаватись загадковим.

Трамп назвав вибух у порту Бейрута "жахливою атакою" - Цензор.НЕТ 9677Укроп | https://defence-line.org/2020/08/skazka/#comment-265226 5 Серпня, 2020 at 06:46 | https://defence-line.org/2020/08/skazka/?replytocom=265226#respond Відповіcти

Висновок - чи не пора б переглянути список авторів, які можуть писати на сацті статті нарряму без відома власника сайту? Бо щось пан "рамси попутав"…

Трамп назвав вибух у порту Бейрута "жахливою атакою" - Цензор.НЕТ 9677Евгений О | https://defence-line.org/2020/08/skazka/#comment-265227 5 Серпня, 2020 at 07:01 | https://defence-line.org/2020/08/skazka/?replytocom=265227#respond Відповіcти

Цілком можливо.
Бо ж в котре повторю тезу про те, що здебільшого, чи, мабуть таки, взагалі, причини тих, чи інших дій учасників природних процесів значення на мають. Важливий, причому, як для оточуючого світу, так і для них самих лише результат.
Для дуже багатьох цілком розумних, адекватно, в принципі мислячих, людей не є зрозумілим той факт, що зроблене, написане, чи сказане ними живе абсолютно своїм життям. Абсолютно не залежним від первинного замислу і мотивів зазначених дій.
Нажаль.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:08 Ответить
Я пришёл к выводу о бессмысленности подобного поведения. С шулером садиться играть-наверняка проиграешь, с владельцем сайта/бложика ругаться-обычно заканчивается баном. Потому разумнее уйти (тем самым уменьшив аудиторию автора) и читать то, что подходит больше, меня например вполне Дацюк устраивает как замена колорадосу.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:14 Ответить
антиколорадос,навпаки"мочить" Трампа "зі всіх стволів..

типовий підхід Порошенківської штабної пи..обратії... -Хто не за порошенко,той за путіна.
тактика,з якою вони прої..али вибори,але продовжують..
цього разу проти трампа..
Зрозуміло чому..
бо синок Байдена,суперника Трампа ЗАБРУДНЕНИЙ АФЕРОЮ З "Бурісмою"...
показать весь комментарий
05.08.2020 11:25 Ответить
так таж історія шо і з Пе.
є докази? наводь, притягуй, сади. Трамп при владі, Зеля при владі, але чомусь обидва штани знінюють від спроб "пасадіть".
амери кажуть - якшо ти такий розумний, де твої гроші?
так і тут - всі тіпа знають шо 2 мужики мають сісти, але тим пофіг, бо нарити не можуть, як і накопАти.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:34 Ответить
Генералу Мишелю Ауну уже 84 год .
Католику такую дурость (такой алгоритм такого бах-баха) озвучивать должно быть стыдно ...

Ну не чукчи же , в конце концов , ливанцы , которые не фанатики шиитские .

Человечество за последние 150 лет выработала десятки тысяч алгоритмов безопасного хранения , перевозки и распространение даже особо взывоопасных веществ . Метан научились нагнетать на 150 атмосфер на компрессорных станциях под диаметр полтора метра . Каждая запорная херня там во взрывобезопасном исполнении . Автоматика на лимоны долларов следит за показателями и категорически пресекается даже возможность от карманного фонарика ...

А тут приехал Махмуд на ишаке со сварочным аппаратом и давай гнать прямое пламя ...

Это национальное оскорбление не только для нормального ливанца , но просто араба - представление о том , что ливанские власти дали разрешение устроить у себя в центре жилых кварталов взрывоопасный склад , в который любой олигофрен может прийти с зажигалкой ...
показать весь комментарий
05.08.2020 09:07 Ответить
Ничего не понял. Так это евреи взорвали или нет?
показать весь комментарий
05.08.2020 09:25 Ответить
Предлагаю немножко ребуса через другие удары , которые точно Израиль производил .
1. Удар по штабу Хизбаллы в Бейруте высокоточным оружием малой мощности , когда ракета залетела в окно 14-го этажа жилой высотки , но при этом в на 13 и 15 этажах большая часть окон уцелела .
2. Ликвидация лидера Хамаса шейха Ясина . 3 месяца ждали момента , когда кроме изобретателя "поясов шахида" и его охранников не будет никого , а его маленькие дети уедут . Точное попадание в кресло ... Двухсотые - сам шейх й часть охранников . Случайных прохожих не было . Бо в 5:30 утра проводили акцию .
3. Ликвидация нового лидера Хамаса -- доктора Рантиси . Лазарем пометили автомобиль и дождались , когда террорист останется с одним охранником и сыном 27 лет -- тоже террористом . Вертолёт бьёт по тачке слабым зарядом из ракеты - 3 убитых и 5 раненных легко прохожих .
показать весь комментарий
05.08.2020 10:25 Ответить
Це Ізраїль завіз 3000 тон аміачної селітри у 2003 і зараз там організував зварювльні роботи?(остання версія офіційного Лівану )
показать весь комментарий
05.08.2020 10:57 Ответить
вибух внаслідок зварювальних робіт-це остання офіційна версія самого Лівану.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:01 Ответить
пане трамп не паліть так свої спонсорів і союзників,ви і так їм обіцяли дати дозвіл анексувати все що душі завгодно
показать весь комментарий
05.08.2020 09:53 Ответить
Трамп,як завжди "грає на публіку" гучними заявами..(
показать весь комментарий
05.08.2020 10:55 Ответить
 
 