Трамп назвав вибух у порту Бейрута "жахливою атакою"

Президент США Дональд Трамп заявив, що вибух у порту Бейрута міг бути "жахливою атакою", влада Лівану каже, що на складі в порту шість років без заходів безпеки зберігалося 2,7 тонн нітрат амонію (аміачної селітри).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CNN.

Глава Сполучених Штатів заявив, що зустрічався з деякими американськими "великими генералами" і вони кажуть, що це навряд чи був виробничий вибух.

"Вони знають краще, ніж я. На їхню думку, це була атака. Схоже, що вони думають, що це був напад, якась бомба. Це була якась бомба, так", - сказав глава США і додав, що Вашингтон допоможе Бейруту.

Ліванські дипломати висловили стурбованість у зв'язку із заявою Трампа. Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб сказав, що на складі в порту без дотримання заходів безпеки зберігалося 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри - вибухонебезпечного матеріалу, який використовують у добривах і бомбах.

Він назвав таке зберігання неприйнятним і закликав провести розслідування причин вибуху, результати якого будуть оприлюднені протягом п'яти днів.

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Троє неназваних чиновників американського Міноборони в коментарі CNN сказали, що не бачили ознак атаки. Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що США з нетерпінням чекають результатів цього розслідування, яке проводить ліванський уряд.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи пролунали у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

Президент Лівану Мішель Аун заявив, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейрута стали 2750 тонн конфіскованої митними службами аміачної селітри, яка зберігалася на складі.

Міністр внутрішніх справ Лівану Раян аль-Хасан в ефірі телеканалу "аль-Джадід" також оголосила версію про вибух селітри, додавши, що цей вантаж зберігався на складі в порту з 2014 року.

Від вибуху могли постраждати два українські кораблі.