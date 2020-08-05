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Новини
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Трамп назвав вибух у порту Бейрута "жахливою атакою"

Трамп назвав вибух у порту Бейрута

Президент США Дональд Трамп заявив, що вибух у порту Бейрута міг бути "жахливою атакою", влада Лівану каже, що на складі в порту шість років без заходів безпеки зберігалося 2,7 тонн нітрат амонію (аміачної селітри).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CNN.

Глава Сполучених Штатів заявив, що зустрічався з деякими американськими "великими генералами" і вони кажуть, що це навряд чи був виробничий вибух.

"Вони знають краще, ніж я. На їхню думку, це була атака. Схоже, що вони думають, що це був напад, якась бомба. Це була якась бомба, так", - сказав глава США і додав, що Вашингтон допоможе Бейруту.

Ліванські дипломати висловили стурбованість у зв'язку із заявою Трампа. Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб сказав, що на складі в порту без дотримання заходів безпеки зберігалося 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри - вибухонебезпечного матеріалу, який використовують у добривах і бомбах.

Він назвав таке зберігання неприйнятним і закликав провести розслідування причин вибуху, результати якого будуть оприлюднені протягом п'яти днів.

Також читайте: Вибух у Бейруті: кількість жертв зросла до 78 осіб, близько 4 тис. поранені, багато зникли безвісти

Троє неназваних чиновників американського Міноборони в коментарі CNN сказали, що не бачили ознак атаки. Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що США з нетерпінням чекають результатів цього розслідування, яке проводить ліванський уряд.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи пролунали у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

Президент Лівану Мішель Аун заявив, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейрута стали 2750 тонн конфіскованої митними службами аміачної селітри, яка зберігалася на складі.

Міністр внутрішніх справ Лівану Раян аль-Хасан в ефірі телеканалу "аль-Джадід" також оголосила версію про вибух селітри, додавши, що цей вантаж зберігався на складі в порту з 2014 року.

Від вибуху могли постраждати два українські кораблі.

Автор: 

вибух (4527) Ліван (122) США (23465) Трамп Дональд (6160)


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Топ коментарі
+12
Рашка однозначно.
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05.08.2020 07:54 Відповісти
+10
Сама себе лайкаешь,кацапина..
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05.08.2020 08:24 Відповісти
+5
Шукайте сліди лаптєй.
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05.08.2020 07:50 Відповісти
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Чьи рейсы торчат из этой истории?
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05.08.2020 07:45 Відповісти
Пардон ПЕЙСЫ.
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05.08.2020 07:46 Відповісти
Рашка однозначно.
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05.08.2020 07:54 Відповісти
Разъединенные Американские Штаты
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05.08.2020 08:09 Відповісти
Сама себе лайкаешь,кацапина..
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05.08.2020 08:24 Відповісти
самообладание как эмпирическое воплощение оеанизма... кацап, фуле...
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05.08.2020 09:03 Відповісти
Сплоченные татаромордовские федерасты
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05.08.2020 09:48 Відповісти
Лукашенковская оппозиционерка утверждает, что устройство сдетанировало после сигнала с украинского мобильного номера... приезжали люди из Гватемалы, заложили взрывчатку, потом звонили украинскому агенту, при этом сигналу удалось обойти аваковско-бакановские средства электронного глушения, а украинский агент уже позвонил взрывному устройству с украинского номера, здрасьте, сказал, попросил взорваться. Ну, так светка-оппозиционерка говорит. А потом с этого номера еще и ей звонили с угрозами...
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05.08.2020 08:16 Відповісти
я не считаю межгосударственные отношения плохими или хорошими, и что их можно испортить или улучшить. Мы, как я вижу, сосуществуем. И укрепить мы ничего не сможем, поскольку, кто б не одержал победу, Украина будет оставаться чем-то тем, что натирает ***** себялюбие и мозох... именно *****, потому что он останется их маяком, по которому они будут сверять маршрут. Ну и щепкой по уху, когда "оппозиционеры" паруске аааакают... ну хоть слово произнеси, пля... так шо, бывай, абуджаная сэрцам, дарагая, чаму так горка, не магу я зразумець...
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05.08.2020 09:10 Відповісти
Помню в детстве делали дымовые бомбы из амиачной селитры, кидали ее в костер, но никогда она не взрывалась, в костре просто горела
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05.08.2020 07:47 Відповісти
Ну если она была из хозяйственного магазина была как удобрение то она с добавками была и менее взрывоопасна. Мы чистую тырили с полузвброшеного склада, вот там была ого-го какой ядовитой, за 20 минут шпалу прожигала
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05.08.2020 08:02 Відповісти
мы тоже этим грешили в детстве, но всегда в селитру нужно было добавлять ил сахар или алюмин порошек, тогда получался действительно взрыв, обматывали это все черной изолентой плотно, делали дырочку приматывали пару спичек, поджигали и вперед...если брать сахар на сковороду, когда он растапливался, быстро нужно было вылить его в емкость, добвить селитры, перемешать, потом по мере остывания скручивали такие шарики, так если их поджечь они горели даже в лужах, синим пламенем. Так просто, одномоментно, без дополнительных компонетнов, в складе, селитра не могла взорваться. Это даже не химику понятно....
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05.08.2020 09:16 Відповісти
как химик химику, скажу тебе что на поля она идет с добавкой 0.5% мочевины, которая почти полностью ликвидирует ее взрывчатые свойства, хорошая селитра только на карьерах
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05.08.2020 09:38 Відповісти
ну ты только подтвердил мои сомнения, что там "сдетонировала селитра"...сейчас пойдет в ход летчик Волошин и диспетчер Карлос, а откуда растут ноги, мы хорошо знаем;-(
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05.08.2020 10:04 Відповісти
Аммиачная селитра хорошо растворима в воде. Этот процесс происходит с поглощением тепла. При смешивании 1 весовой части селитры с таким же количеством воды температура понижается с + 10 град. до - 20 град.С.
При температуре 165 град.С нитрат аммония плавится, а при 200 град.С - разлагается на закись азота (N2О) и воду. При горении аммиачная селитра плавится и разлагается, а под действием детонаторов взрывается. Взрывчатость аммиачной селитры увеличивается при наличии различных примесей. Выделяющийся при этом субоксид азота разлагается, дает значительное количество тепла и тем самым увеличивает силу взрыва. Аммиачная селитра способна взрываться при нагреве до 300 град.С и выше. Селитра является сильным окислителем. В присутствии нефтепродуктов, некоторых веществ органического происхождения (торф, солома, опилки и др.), серы, порошков и окислов некоторых металлов ( алюминия, меди, цинка, железа и др.) она становится особо взрывоопасной.
https://dnaop.com/html/32112/doc-prilozhenije-4pravila-po-bezopasnomu-skladirovaniju-khraneniju-perevozke-podgotovke-i-vneseniju-ammiachnoj-selitry

. Попадание в селитру различных масел, парафинов и мазутов ведет к образованию нитросоединений, весьма чувствительных к повышенным температурам и ударам. Ткани и бумага, пропитанные раствором аммиачной селитры, самовозгораются, так как с этими материалами селитра образует нитроклетчатку, способную воспламеняться при температуре окружающей среды и гореть с большой скоростью.
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05.08.2020 11:22 Відповісти
https://chem21.info/info/109870/ Аммиачная селитра взрывоопасность
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05.08.2020 11:40 Відповісти
Хтож це атаковав? Белый пушистый зверек? Пора деду в дом пристарелых.
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05.08.2020 07:49 Відповісти
как бы не вышли на своих друзей в Израиле...
читаю соц.сети наших "братьев"-евреев, те такие - "Это не мы!, но мы гордимся нашими спец.службами!"
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05.08.2020 07:49 Відповісти
а та в "сєтях" більше нічого не пишуть? ну наприклад про те, який лєо лапоть?
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05.08.2020 08:10 Відповісти
https://twitter.com/ronenbergman
https://twitter.com/ronenbergman
https://twitter.com/ronenbergman


https://twitter.com/ronenbergman

рассказать тебе про отношения Израиля и Хезболы или сам почитаешь дурачок?

https://twitter.com/ronenbergman Трамп назвав вибух у порту Бейрута "жахливою атакою" - Цензор.НЕТ 820 Ronen Bergman

https://twitter.com/ronenbergman @ronenbergman

·https://twitter.com/ronenbergman/status/1290752622232772610 8 ч

A senior Israeli source said that Israel has no involvement in the explosion, adding that according to uncorroborated intel, the warehouses were used for Hezbollah missile parts. If so - the incident may cause serious damage to Hezbollah and Nasrallah in Lebanon https://twitter.com/hashtag/Beirut_Explosion?src=hashtag_click #Beirut_Explosion

Высокопоставленный израильский источник заявил, что Израиль не причастен к взрыву, добавив, что, согласно неподтвержденной информации, склады использовались для частей ракеты "Хизбалла". Если это так - инцидент может нанести серьезный ущерб Хизбалле и Насралле в Ливане https://twitter.com/hashtag/Beirut_Explosion?src=hashtag_click #Beirut_Explosion
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05.08.2020 08:15 Відповісти
лапоть, вся інформація від тебе - гній
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05.08.2020 08:23 Відповісти
это не от меня - это от источников

Но причино - следственные связи не твой конек...
Жаль что с комиксов ты перешел сразу на ЦЕНЗОР.. - рано, очень рано...
Бывай глупенький...
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05.08.2020 08:28 Відповісти
істочнікі обираєш ти, лапоть... і свої істочнікі смокчи сам
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05.08.2020 19:22 Відповісти
https://censor.net/news/3212106/rossiyanin_grechushkin_selitra_kotorogo_vzorvalas_v_beyirute_7_let_nazad_brosil_sudno_s_ekipajem_v_portu а такі істочнікі будеш смоктати?
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05.08.2020 19:38 Відповісти
Шукайте сліди лаптєй.
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05.08.2020 07:50 Відповісти
Бомба да, бомба да. Карабельная.
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05.08.2020 07:52 Відповісти
Сосна. Стоеросовая.
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05.08.2020 08:08 Відповісти
Это не первый случай, когда в порту тысячи тонн селитргы взрываются.
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05.08.2020 07:58 Відповісти
Тогда разбомбим Гугл!©
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05.08.2020 08:05 Відповісти
яке ж воно тупе...
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05.08.2020 08:08 Відповісти
Источники в ливанских силовых структурах и в «Хезболле» https://www.youtube.com/watch?v=pdDvxiALxFM&feature=emb_logo сообщили , что в ангаре №12 хранилось оборудование для сборки точных ракет высокой дальности.
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05.08.2020 08:15 Відповісти
без мер безопасности хранилось 2,7 тонн нитрат аммония / izdevaitesj, odin gruzovik perevozit 20 tonn selitri a v vagone 50 tonn / traktor na pole privozit po 5 tonn i po 800 kg ili bolsjije berut po 1,5t v sejalku - razbrasivatelj, a tut 2,5 tonni, tojestj 62 40kg meshka selitri, - fermeri ot smeha pod stolom.
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05.08.2020 08:19 Відповісти
В статье опечатка, правильно - 2,7 тысяч тонн
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05.08.2020 08:40 Відповісти
Ниже в статье, да и вчера тоже сообщали о 2750 тоннах) То цифру сократили, а слово "тыс" забыли добавить)))
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05.08.2020 08:47 Відповісти
ja prochital, no vedj pervaja cifra srazu pridajot vernostj statje.
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05.08.2020 08:56 Відповісти
nu ok, 2000 tonn eto menjsje chem odin kolhoz sovka derzhal v odnom sklade.
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05.08.2020 08:57 Відповісти
Согласен... И годами, а то и десятками лет лежало слежавшимся и под дождем) А потом погрузчиками грузили) А тут рассказывают, что если ударить молотком, то будет взрыв))) Типа ковш нежно так гладил селитру и прочие удобрения)))
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05.08.2020 09:24 Відповісти
селитра слеживается без дождя и очень легка, 5 лет не надо, года достаточно для наших условий , а если рядом море и влажный климат ??
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05.08.2020 09:41 Відповісти
Я знаю) Я о том, что она взрывается от удара) Ковш погрузчика не создает удар или давление? Наверное все таки специальные условия нужны)
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05.08.2020 20:19 Відповісти
нужньі специальньіе условия, в Бейруте они уже наступили
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05.08.2020 21:40 Відповісти
то ли Трампа так переводят, то ли он реально коллега нашей Зели
просто каждый высер - "радость" для Антиколорадоса(любит пинать этого пожилого членовека)
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05.08.2020 08:24 Відповісти
Я так понимаю президент Штатов очень остро реагирует на критику от неизвестного ему блогера. Дело, должно быть, закончится отставкой Трампа
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05.08.2020 08:26 Відповісти
та не, но смешно как Антиколорадос заботится о Трампе просто)
хотя в принципе Трамп походу агент Пуйла. если почитать как он за Рашку горой стоит, то таки есть большие подозрения
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05.08.2020 09:43 Відповісти
Давно его перестал читать. Скучен человек, цена которому несколько шоколадных цукерок.
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05.08.2020 09:46 Відповісти
сайт свой сам оплачивает, не просит "донаты".
плюс то шо очень логично мыслит.
правда я не особо верю шо мона читать разные сайты, работать юристом, все анализировать и выдавать 10 статей в сутки, но х.з. в общем.
а то шо за Пороха - а за кого надо? какие-то ляшки, какие-то гриценки, какие-то тягнирядно.
за кого? Вольнова слушаешь? Так он тоже за Пе. более того - озвучивал с 10 текстов Антиколорадоса.
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05.08.2020 09:53 Відповісти
Я как бэ не в курсе его финансовых дел, может сам зарабатывает, может тот же петюня отстёгивает (за хостинг заплатить невелики деньги), просто перестал напрочь воспринимать пропаганду за кого-либо. Хочется чего-то непредвзятого, хотя бы формально. Вот взять тех СЕ и Зеленского, кто за них "топит" вообще, не могу таких найти?Вольнова не слушаю, даже не знаю кто это.
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05.08.2020 10:01 Відповісти
так оно так и есть шо Пе по сравнении с Зе - не знаю даже как и сказать.
Пе если куда-то ездил - то 100% не сдаст интересов наших. Может перегибает(но даже дал ссылку на Думбровского где тот обосрал как Зе, так и Пе), но не особо.
Вольнов - пранкер, Кадыров пригрозил его поймать, но тот - обосрал его и овцелюб остался наедине с Олахом и рыжей бородкой)
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05.08.2020 10:08 Відповісти
Пе уже просто просто себя показал, и чего от него ждать ясно. А с Зе ещё есть время и варианты. Скажу одно, всё происходящее надолго, и ощутимых изменений к лучшему я жду в самом позитивном сценарии разве что к концу его каденции.
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05.08.2020 10:12 Відповісти
я думал вы в курсе что это за фрукт(Зеля)
тупо по тому шо она ездила на Рашку десятки раз и там кривлялась на копроративчиках = 99% шо ФСБ "не гав ловила"
и не таких вербовали. даже если и не вербовали, то подсыпать чет и снять видосик. мне не нужен президентом агент, пусть даже и не по своей воле, Кремля.(на выборы крайние 3 раза не ходил и не пойду)
Мне что Пе сделал - обозвал веропитеком. А Зеля - салоедом-геем(в ролике). Но если выбирать - то уж лучше олигарха. Кстати, Дубинского смотрю ролики на Ютубе. Но смотрю и Шапошникова(одинаково обкладывает как Зе, так и Пе)
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05.08.2020 10:43 Відповісти
Не, спасибо, четверть века олигархов выбирали, мне оно уже выше крыши надоело. Пора пусть криво-косо, но хоть как-то двигаться вперёд. Хотя бы потому что полимеры бесконечно тибрить нельзя, они не бесконечные.
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05.08.2020 10:46 Відповісти
понятно, но я никогда не сомневался шо если Пе куда-то едет - он не сдаст.
а это - че только стоит приключение в Омане?
против Пе сколько миллиардов на очернение потратили? и сейчас нарыть не могут ничего. хотя Дубинский про историю напр. с "развед-сейнером" шо сгорел, высрал.
и тоже - ноль результата.
кста, читаю его книгу про Пе - украденная мечта. так шо я не за Пе. почитай кстати, про Ложкина есть там и прочих ублюдков
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05.08.2020 11:03 Відповісти
Ну, ездил же Пе в Вену на случку с Фирташем, и не особо даже это скрывал, даже Веталю с собой прихватил. Что Оман, что Вена-суть действия одного порядка. Книгу прочитаю, наверное на выходных, днём времени нет(((
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05.08.2020 11:06 Відповісти
СН то есть
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05.08.2020 10:02 Відповісти
сайт не заробляє -значить хтось "підганяє бабло"..
Судячі чіткій запорошенківській орієнтації самі здогадайтесь,хто)
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05.08.2020 11:00 Відповісти
теж думаю шо працювати юристом, переглядати новини, аналізувати, ходити в спортзал, писати стільки матеріалів - якось треба 72 години в добі.
але одним стилем писанина виходить. лише інколи помічаю шо недобукву "ё" використовує.
так що х.з.
а, Порошенко не знає про нього - факт. так що я й сам не знаю шо то за чувак. раз спалився на фото - зняв вроді ломбард і на віддзеркаленні видно було - сивуватий, вусатий.
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05.08.2020 11:13 Відповісти
колись читав майже всі матеріали Антиколорадоса..
Зараз через один..В половині він активно вилизує шоколадну Дупу...АЖ ГИДКО...
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05.08.2020 10:58 Відповісти
Вот и я точно так же. Было-прошло. Теперь, если мне захочется убить свой мозг взаимоисключающими вещами, - лучше постами Леусенко ментально упороться.
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05.08.2020 11:03 Відповісти
за войну вышла вчера статья о шести частях - я еще срался за "сжигание". публика там кстати - упоротая, это да. да и сам Автор пишет шо Сралин ждал удара - я пишу - че, наиболее боеспособные части подставил и гигантские запасы? - не ответил.
но его на манипуляциях я может раз 10 только поймал.
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05.08.2020 11:10 Відповісти
Сайт "линия оборони" скорочено.

-Порошенко -Святий,всі інші -гівно.
-Історичні альтернативні і контроверсійні теорії.
-захоплення від американських технологій,особливо космічних..
-трохи про Ковід..
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05.08.2020 11:13 Відповісти
ну він не робить Пе святим, але то шо Пе як кудись їхав - то мона спати спокійно. а то шо маємо..... о б*же, не спиш і думаєш - лиш би не обісрався більше ніж можна
а технології - шо не так? недавно Дракон приводнився - совок навіть не мріяв про подібне. Дуріка Гавгаріна - не пропонувати.
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05.08.2020 11:16 Відповісти
1.автори деяких "історичних досліджень війни" ,здається,навіть не читали Суворова.. ((

2. а публіка там "упорота" внаслідок того, що модератор "випалює напалмом" будь-яку незгодну ,альтернативну думку.Про що чесно попереджує..
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05.08.2020 11:16 Відповісти
зайди зара туди і почитай срач. в мене нік - Медж.
під статтями про війну. ніхто не банить, навіть за то шо я у "спаленні" засумнівався(обісрав вірунів у "голокост", до котрих належить власне сам автор)
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05.08.2020 11:18 Відповісти
зараз читаю переважно телеграм канали..
Звичайно,від відверто прокацапських,таких як Клименко тайм чи Резидент -відписуюсь..
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05.08.2020 11:10 Відповісти
багато читачів починають за його "позицію"(під порошенком) посилати його на..уй..ТІ,котрі ним ще не забанені..
з найновішого
Коменти до матеріалу https://defence-line.org/2020/08/skazka/ "сказка".

Martin | https://defence-line.org/2020/08/skazka/#comment-265201 5 Серпня, 2020 at 00:35 | https://defence-line.org/2020/08/skazka/?replytocom=265201#respond Відповіcти

мацковське фентезі (суто по автору) це ще той вінегрет (непотріб) з абсурдом та хаосом, а все від скрепного бажання здаватись загадковим.

Трамп назвав вибух у порту Бейрута "жахливою атакою" - Цензор.НЕТ 9677Укроп | https://defence-line.org/2020/08/skazka/#comment-265226 5 Серпня, 2020 at 06:46 | https://defence-line.org/2020/08/skazka/?replytocom=265226#respond Відповіcти

Висновок - чи не пора б переглянути список авторів, які можуть писати на сацті статті нарряму без відома власника сайту? Бо щось пан "рамси попутав"…

Трамп назвав вибух у порту Бейрута "жахливою атакою" - Цензор.НЕТ 9677Евгений О | https://defence-line.org/2020/08/skazka/#comment-265227 5 Серпня, 2020 at 07:01 | https://defence-line.org/2020/08/skazka/?replytocom=265227#respond Відповіcти

Цілком можливо.
Бо ж в котре повторю тезу про те, що здебільшого, чи, мабуть таки, взагалі, причини тих, чи інших дій учасників природних процесів значення на мають. Важливий, причому, як для оточуючого світу, так і для них самих лише результат.
Для дуже багатьох цілком розумних, адекватно, в принципі мислячих, людей не є зрозумілим той факт, що зроблене, написане, чи сказане ними живе абсолютно своїм життям. Абсолютно не залежним від первинного замислу і мотивів зазначених дій.
Нажаль.
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05.08.2020 11:08 Відповісти
Я пришёл к выводу о бессмысленности подобного поведения. С шулером садиться играть-наверняка проиграешь, с владельцем сайта/бложика ругаться-обычно заканчивается баном. Потому разумнее уйти (тем самым уменьшив аудиторию автора) и читать то, что подходит больше, меня например вполне Дацюк устраивает как замена колорадосу.
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05.08.2020 11:14 Відповісти
антиколорадос,навпаки"мочить" Трампа "зі всіх стволів..

типовий підхід Порошенківської штабної пи..обратії... -Хто не за порошенко,той за путіна.
тактика,з якою вони прої..али вибори,але продовжують..
цього разу проти трампа..
Зрозуміло чому..
бо синок Байдена,суперника Трампа ЗАБРУДНЕНИЙ АФЕРОЮ З "Бурісмою"...
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05.08.2020 11:25 Відповісти
так таж історія шо і з Пе.
є докази? наводь, притягуй, сади. Трамп при владі, Зеля при владі, але чомусь обидва штани знінюють від спроб "пасадіть".
амери кажуть - якшо ти такий розумний, де твої гроші?
так і тут - всі тіпа знають шо 2 мужики мають сісти, але тим пофіг, бо нарити не можуть, як і накопАти.
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05.08.2020 11:34 Відповісти
Генералу Мишелю Ауну уже 84 год .
Католику такую дурость (такой алгоритм такого бах-баха) озвучивать должно быть стыдно ...

Ну не чукчи же , в конце концов , ливанцы , которые не фанатики шиитские .

Человечество за последние 150 лет выработала десятки тысяч алгоритмов безопасного хранения , перевозки и распространение даже особо взывоопасных веществ . Метан научились нагнетать на 150 атмосфер на компрессорных станциях под диаметр полтора метра . Каждая запорная херня там во взрывобезопасном исполнении . Автоматика на лимоны долларов следит за показателями и категорически пресекается даже возможность от карманного фонарика ...

А тут приехал Махмуд на ишаке со сварочным аппаратом и давай гнать прямое пламя ...

Это национальное оскорбление не только для нормального ливанца , но просто араба - представление о том , что ливанские власти дали разрешение устроить у себя в центре жилых кварталов взрывоопасный склад , в который любой олигофрен может прийти с зажигалкой ...
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05.08.2020 09:07 Відповісти
Ничего не понял. Так это евреи взорвали или нет?
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05.08.2020 09:25 Відповісти
Предлагаю немножко ребуса через другие удары , которые точно Израиль производил .
1. Удар по штабу Хизбаллы в Бейруте высокоточным оружием малой мощности , когда ракета залетела в окно 14-го этажа жилой высотки , но при этом в на 13 и 15 этажах большая часть окон уцелела .
2. Ликвидация лидера Хамаса шейха Ясина . 3 месяца ждали момента , когда кроме изобретателя "поясов шахида" и его охранников не будет никого , а его маленькие дети уедут . Точное попадание в кресло ... Двухсотые - сам шейх й часть охранников . Случайных прохожих не было . Бо в 5:30 утра проводили акцию .
3. Ликвидация нового лидера Хамаса -- доктора Рантиси . Лазарем пометили автомобиль и дождались , когда террорист останется с одним охранником и сыном 27 лет -- тоже террористом . Вертолёт бьёт по тачке слабым зарядом из ракеты - 3 убитых и 5 раненных легко прохожих .
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05.08.2020 10:25 Відповісти
Це Ізраїль завіз 3000 тон аміачної селітри у 2003 і зараз там організував зварювльні роботи?(остання версія офіційного Лівану )
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05.08.2020 10:57 Відповісти
вибух внаслідок зварювальних робіт-це остання офіційна версія самого Лівану.
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05.08.2020 11:01 Відповісти
пане трамп не паліть так свої спонсорів і союзників,ви і так їм обіцяли дати дозвіл анексувати все що душі завгодно
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05.08.2020 09:53 Відповісти
Трамп,як завжди "грає на публіку" гучними заявами..(
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05.08.2020 10:55 Відповісти
 
 