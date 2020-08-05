Трамп назвав вибух у порту Бейрута "жахливою атакою"
Президент США Дональд Трамп заявив, що вибух у порту Бейрута міг бути "жахливою атакою", влада Лівану каже, що на складі в порту шість років без заходів безпеки зберігалося 2,7 тонн нітрат амонію (аміачної селітри).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CNN.
Глава Сполучених Штатів заявив, що зустрічався з деякими американськими "великими генералами" і вони кажуть, що це навряд чи був виробничий вибух.
"Вони знають краще, ніж я. На їхню думку, це була атака. Схоже, що вони думають, що це був напад, якась бомба. Це була якась бомба, так", - сказав глава США і додав, що Вашингтон допоможе Бейруту.
Ліванські дипломати висловили стурбованість у зв'язку із заявою Трампа. Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб сказав, що на складі в порту без дотримання заходів безпеки зберігалося 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри - вибухонебезпечного матеріалу, який використовують у добривах і бомбах.
Він назвав таке зберігання неприйнятним і закликав провести розслідування причин вибуху, результати якого будуть оприлюднені протягом п'яти днів.
Троє неназваних чиновників американського Міноборони в коментарі CNN сказали, що не бачили ознак атаки. Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що США з нетерпінням чекають результатів цього розслідування, яке проводить ліванський уряд.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи пролунали у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.
Президент Лівану Мішель Аун заявив, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейрута стали 2750 тонн конфіскованої митними службами аміачної селітри, яка зберігалася на складі.
Міністр внутрішніх справ Лівану Раян аль-Хасан в ефірі телеканалу "аль-Джадід" також оголосила версію про вибух селітри, додавши, що цей вантаж зберігався на складі в порту з 2014 року.
Від вибуху могли постраждати два українські кораблі.
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При температуре 165 град.С нитрат аммония плавится, а при 200 град.С - разлагается на закись азота (N2О) и воду. При горении аммиачная селитра плавится и разлагается, а под действием детонаторов взрывается. Взрывчатость аммиачной селитры увеличивается при наличии различных примесей. Выделяющийся при этом субоксид азота разлагается, дает значительное количество тепла и тем самым увеличивает силу взрыва. Аммиачная селитра способна взрываться при нагреве до 300 град.С и выше. Селитра является сильным окислителем. В присутствии нефтепродуктов, некоторых веществ органического происхождения (торф, солома, опилки и др.), серы, порошков и окислов некоторых металлов ( алюминия, меди, цинка, железа и др.) она становится особо взрывоопасной.
https://dnaop.com/html/32112/doc-prilozhenije-4pravila-po-bezopasnomu-skladirovaniju-khraneniju-perevozke-podgotovke-i-vneseniju-ammiachnoj-selitry
. Попадание в селитру различных масел, парафинов и мазутов ведет к образованию нитросоединений, весьма чувствительных к повышенным температурам и ударам. Ткани и бумага, пропитанные раствором аммиачной селитры, самовозгораются, так как с этими материалами селитра образует нитроклетчатку, способную воспламеняться при температуре окружающей среды и гореть с большой скоростью.
читаю соц.сети наших "братьев"-евреев, те такие - "Это не мы!, но мы гордимся нашими спец.службами!"
https://twitter.com/ronenbergman
https://twitter.com/ronenbergman
https://twitter.com/ronenbergman
рассказать тебе про отношения Израиля и Хезболы или сам почитаешь дурачок?
https://twitter.com/ronenbergman Ronen Bergman
https://twitter.com/ronenbergman @ronenbergman
·https://twitter.com/ronenbergman/status/1290752622232772610 8 ч
A senior Israeli source said that Israel has no involvement in the explosion, adding that according to uncorroborated intel, the warehouses were used for Hezbollah missile parts. If so - the incident may cause serious damage to Hezbollah and Nasrallah in Lebanon https://twitter.com/hashtag/Beirut_Explosion?src=hashtag_click #Beirut_Explosion
Высокопоставленный израильский источник заявил, что Израиль не причастен к взрыву, добавив, что, согласно неподтвержденной информации, склады использовались для частей ракеты "Хизбалла". Если это так - инцидент может нанести серьезный ущерб Хизбалле и Насралле в Ливане https://twitter.com/hashtag/Beirut_Explosion?src=hashtag_click #Beirut_Explosion
Но причино - следственные связи не твой конек...
Жаль что с комиксов ты перешел сразу на ЦЕНЗОР.. - рано, очень рано...
Бывай глупенький...
просто каждый высер - "радость" для Антиколорадоса(любит пинать этого пожилого членовека)
хотя в принципе Трамп походу агент Пуйла. если почитать как он за Рашку горой стоит, то таки есть большие подозрения
плюс то шо очень логично мыслит.
правда я не особо верю шо мона читать разные сайты, работать юристом, все анализировать и выдавать 10 статей в сутки, но х.з. в общем.
а то шо за Пороха - а за кого надо? какие-то ляшки, какие-то гриценки, какие-то тягнирядно.
за кого? Вольнова слушаешь? Так он тоже за Пе. более того - озвучивал с 10 текстов Антиколорадоса.
Пе если куда-то ездил - то 100% не сдаст интересов наших. Может перегибает(но даже дал ссылку на Думбровского где тот обосрал как Зе, так и Пе), но не особо.
Вольнов - пранкер, Кадыров пригрозил его поймать, но тот - обосрал его и овцелюб остался наедине с Олахом и рыжей бородкой)
тупо по тому шо она ездила на Рашку десятки раз и там кривлялась на копроративчиках = 99% шо ФСБ "не гав ловила"
и не таких вербовали. даже если и не вербовали, то подсыпать чет и снять видосик. мне не нужен президентом агент, пусть даже и не по своей воле, Кремля.(на выборы крайние 3 раза не ходил и не пойду)
Мне что Пе сделал - обозвал веропитеком. А Зеля - салоедом-геем(в ролике). Но если выбирать - то уж лучше олигарха. Кстати, Дубинского смотрю ролики на Ютубе. Но смотрю и Шапошникова(одинаково обкладывает как Зе, так и Пе)
а это - че только стоит приключение в Омане?
против Пе сколько миллиардов на очернение потратили? и сейчас нарыть не могут ничего. хотя Дубинский про историю напр. с "развед-сейнером" шо сгорел, высрал.
и тоже - ноль результата.
кста, читаю его книгу про Пе - украденная мечта. так шо я не за Пе. почитай кстати, про Ложкина есть там и прочих ублюдков
Судячі чіткій запорошенківській орієнтації самі здогадайтесь,хто)
але одним стилем писанина виходить. лише інколи помічаю шо недобукву "ё" використовує.
так що х.з.
а, Порошенко не знає про нього - факт. так що я й сам не знаю шо то за чувак. раз спалився на фото - зняв вроді ломбард і на віддзеркаленні видно було - сивуватий, вусатий.
Зараз через один..В половині він активно вилизує шоколадну Дупу...АЖ ГИДКО...
но его на манипуляциях я может раз 10 только поймал.
-Порошенко -Святий,всі інші -гівно.
-Історичні альтернативні і контроверсійні теорії.
-захоплення від американських технологій,особливо космічних..
-трохи про Ковід..
а технології - шо не так? недавно Дракон приводнився - совок навіть не мріяв про подібне. Дуріка Гавгаріна - не пропонувати.
2. а публіка там "упорота" внаслідок того, що модератор "випалює напалмом" будь-яку незгодну ,альтернативну думку.Про що чесно попереджує..
під статтями про війну. ніхто не банить, навіть за то шо я у "спаленні" засумнівався(обісрав вірунів у "голокост", до котрих належить власне сам автор)
Звичайно,від відверто прокацапських,таких як Клименко тайм чи Резидент -відписуюсь..
з найновішого
Коменти до матеріалу https://defence-line.org/2020/08/skazka/ "сказка".
Martin | https://defence-line.org/2020/08/skazka/#comment-265201 5 Серпня, 2020 at 00:35 | https://defence-line.org/2020/08/skazka/?replytocom=265201#respond Відповіcти
мацковське фентезі (суто по автору) це ще той вінегрет (непотріб) з абсурдом та хаосом, а все від скрепного бажання здаватись загадковим.
Укроп | https://defence-line.org/2020/08/skazka/#comment-265226 5 Серпня, 2020 at 06:46 | https://defence-line.org/2020/08/skazka/?replytocom=265226#respond Відповіcти
Висновок - чи не пора б переглянути список авторів, які можуть писати на сацті статті нарряму без відома власника сайту? Бо щось пан "рамси попутав"…
Евгений О | https://defence-line.org/2020/08/skazka/#comment-265227 5 Серпня, 2020 at 07:01 | https://defence-line.org/2020/08/skazka/?replytocom=265227#respond Відповіcти
Цілком можливо.
Бо ж в котре повторю тезу про те, що здебільшого, чи, мабуть таки, взагалі, причини тих, чи інших дій учасників природних процесів значення на мають. Важливий, причому, як для оточуючого світу, так і для них самих лише результат.
Для дуже багатьох цілком розумних, адекватно, в принципі мислячих, людей не є зрозумілим той факт, що зроблене, написане, чи сказане ними живе абсолютно своїм життям. Абсолютно не залежним від первинного замислу і мотивів зазначених дій.
Нажаль.
типовий підхід Порошенківської штабної пи..обратії... -Хто не за порошенко,той за путіна.
тактика,з якою вони прої..али вибори,але продовжують..
цього разу проти трампа..
Зрозуміло чому..
бо синок Байдена,суперника Трампа ЗАБРУДНЕНИЙ АФЕРОЮ З "Бурісмою"...
є докази? наводь, притягуй, сади. Трамп при владі, Зеля при владі, але чомусь обидва штани знінюють від спроб "пасадіть".
амери кажуть - якшо ти такий розумний, де твої гроші?
так і тут - всі тіпа знають шо 2 мужики мають сісти, але тим пофіг, бо нарити не можуть, як і накопАти.
Католику такую дурость (такой алгоритм такого бах-баха) озвучивать должно быть стыдно ...
Ну не чукчи же , в конце концов , ливанцы , которые не фанатики шиитские .
Человечество за последние 150 лет выработала десятки тысяч алгоритмов безопасного хранения , перевозки и распространение даже особо взывоопасных веществ . Метан научились нагнетать на 150 атмосфер на компрессорных станциях под диаметр полтора метра . Каждая запорная херня там во взрывобезопасном исполнении . Автоматика на лимоны долларов следит за показателями и категорически пресекается даже возможность от карманного фонарика ...
А тут приехал Махмуд на ишаке со сварочным аппаратом и давай гнать прямое пламя ...
Это национальное оскорбление не только для нормального ливанца , но просто араба - представление о том , что ливанские власти дали разрешение устроить у себя в центре жилых кварталов взрывоопасный склад , в который любой олигофрен может прийти с зажигалкой ...
1. Удар по штабу Хизбаллы в Бейруте высокоточным оружием малой мощности , когда ракета залетела в окно 14-го этажа жилой высотки , но при этом в на 13 и 15 этажах большая часть окон уцелела .
2. Ликвидация лидера Хамаса шейха Ясина . 3 месяца ждали момента , когда кроме изобретателя "поясов шахида" и его охранников не будет никого , а его маленькие дети уедут . Точное попадание в кресло ... Двухсотые - сам шейх й часть охранников . Случайных прохожих не было . Бо в 5:30 утра проводили акцию .
3. Ликвидация нового лидера Хамаса -- доктора Рантиси . Лазарем пометили автомобиль и дождались , когда террорист останется с одним охранником и сыном 27 лет -- тоже террористом . Вертолёт бьёт по тачке слабым зарядом из ракеты - 3 убитых и 5 раненных легко прохожих .