Тернопольщину могут перевести в "зеленую зону" карантина, - Степанов

Тернопольскую область могут перенести в "зеленую зону" карантина, в связи с улучшением эпидемиологических показателей в регионе.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы Минздрава, в Харьковской и Ривненской области превышается показатель динамики и процента случаев коронавируса.

В то же время, Винницкая область уже шесть дней не превышает четыре показателя Минздрава.

"Тернопольская область уже четыре дня соответствует индикаторам и может быть переведена в зеленую зону", - сказал Степанов.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Тернополь попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Горсовет Тернополя отказался вводить эти ограничения.

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