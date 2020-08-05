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Новости Коронавирус и карантин
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Тернопольщину могут перевести в "зеленую зону" карантина, - Степанов

Тернопольщину могут перевести в

Тернопольскую область могут перенести в "зеленую зону" карантина, в связи с улучшением эпидемиологических показателей в регионе.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы Минздрава,  в Харьковской и Ривненской области превышается показатель динамики и процента случаев коронавируса.

В то же время, Винницкая область уже шесть дней не превышает четыре показателя Минздрава.

"Тернопольская область уже четыре дня соответствует индикаторам и может быть переведена в зеленую зону", - сказал Степанов.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Тернополь попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Горсовет Тернополя отказался вводить эти ограничения.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Тернопольская область (744)


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Топ комментарии
+19
Оказывается хороший посыл нах.. быстро переводит регион из красной зоны в зеленую.Клоуны.
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05.08.2020 10:06 Ответить
+18
Дожали стєпашку
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05.08.2020 09:57 Ответить
+16
от так сразу из красной в зеленую? ))) боятся тараканы света = боятся чинуши шума )))
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05.08.2020 10:08 Ответить
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Дожали стєпашку
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05.08.2020 09:57 Ответить
Ізоляція Західної України від решти країни не прокатіла !!!))
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05.08.2020 10:12 Ответить
Тут Вова, Степанов Шмыгло,Аваков и онные, обладающие сверхъестественным чутьем, поняли, что сейчас его (их) будут бить, может быть даже ногами.
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05.08.2020 10:25 Ответить
Напрасно!
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05.08.2020 10:02 Ответить
ахаха, обосрался лысый кацап - лысый Надал Стебанова опустил. это прикольно. пару минут брифинг Стебанова послушал - беее, меее, ыыыы, аааа - хотя бы поставили говоруна нормального, как вот был тов. Ющенок - триндит себе, правда проффесианально - всем и так побоку шо он там се трендит то))
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05.08.2020 10:04 Ответить
Когда послали накйу открытым текстом зеленые все поняли и перевели.
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05.08.2020 10:04 Ответить
Бач ,таки розуміют галицький діалект !!))
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05.08.2020 10:20 Ответить
Оказывается хороший посыл нах.. быстро переводит регион из красной зоны в зеленую.Клоуны.
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05.08.2020 10:06 Ответить
от так сразу из красной в зеленую? ))) боятся тараканы света = боятся чинуши шума )))
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05.08.2020 10:08 Ответить
Степанов, ностальгируешь *Тернопільщину можуть перевести в "зелену зону" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 5398
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05.08.2020 11:16 Ответить
Були б показники помаранчу - були б у помаранчовій. Бачу тут багато з логікою не дружать - все якусь конспірологію вмикають.
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05.08.2020 13:25 Ответить
еге ж! в них гранати нє той сістєми
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05.08.2020 10:28 Ответить
"Тернопольская область уже четыре дня соответствует индикаторам и может быть переведена в зеленую зону", - сказал Степанов.

Умиляют подобные заявления - может быть переведена, а может быть и не переведена. Все может быть в этой жизни. Это типа как цыган сказал - будет або солнце, або дождь.
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05.08.2020 11:12 Ответить
За правилами повинно бути 5 днів поспіль. То все від них залежить - ще 1 гарний день і будуть зеленими.
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05.08.2020 13:20 Ответить
Мені цікаво а чому 5 днів - не 7, не 10? Звідкіля такі правила? Хтось проводив обстеження на данну тему? Якась суцільна маячня. І здається мені що від них мало що залежить.
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05.08.2020 14:06 Ответить
Степаша они могут не согласиться им и так клево. У них карантин закончился ни с красной ни с зеленой ты им не нужен.Иди Никалаевскую обращай в следующую зону.
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05.08.2020 12:15 Ответить
 
 