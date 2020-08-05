Тернопольщину могут перевести в "зеленую зону" карантина, - Степанов
Тернопольскую область могут перенести в "зеленую зону" карантина, в связи с улучшением эпидемиологических показателей в регионе.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы Минздрава, в Харьковской и Ривненской области превышается показатель динамики и процента случаев коронавируса.
В то же время, Винницкая область уже шесть дней не превышает четыре показателя Минздрава.
"Тернопольская область уже четыре дня соответствует индикаторам и может быть переведена в зеленую зону", - сказал Степанов.
Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Тернополь попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.
Горсовет Тернополя отказался вводить эти ограничения.
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Умиляют подобные заявления - может быть переведена, а может быть и не переведена. Все может быть в этой жизни. Это типа как цыган сказал - будет або солнце, або дождь.