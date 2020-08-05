Тернопільщину можуть перевести в "зелену зону" карантину, - Степанов

Тернопільську область можуть перенести в "зелену зону" карантину, у зв'язку з поліпшенням епідеміологічних показників у регіоні.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави МОЗ, у Харківській і Рівненській області перевищується показник динаміки і відсотка випадків коронавірусу.

Водночас Вінницька область уже шість днів не перевищує чотири показники МОЗ.

"Тернопільська область вже чотири дні відповідає індикаторам і може бути переведена в зелену зону", - сказав Степанов.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив до "червоної" зони. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинено громадський транспорт, закрито ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Міськрада Тернополя відмовився запроваджувати ці обмеження.

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