УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5921 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 536 16

Тернопільщину можуть перевести в "зелену зону" карантину, - Степанов

Тернопільщину можуть перевести в

Тернопільську область можуть перенести в "зелену зону" карантину, у зв'язку з поліпшенням епідеміологічних показників у регіоні.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави МОЗ, у Харківській і Рівненській області перевищується показник динаміки і відсотка випадків коронавірусу.

Водночас Вінницька область уже шість днів не перевищує чотири показники МОЗ.

"Тернопільська область вже чотири дні відповідає індикаторам і може бути переведена в зелену зону", - сказав Степанов.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив до "червоної" зони. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинено громадський транспорт, закрито ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Міськрада Тернополя відмовився запроваджувати ці обмеження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Тернопільщини втретє заразився коронавірусом

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Тернопільська область (606)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Оказывается хороший посыл нах.. быстро переводит регион из красной зоны в зеленую.Клоуны.
показати весь коментар
05.08.2020 10:06 Відповісти
+18
Дожали стєпашку
показати весь коментар
05.08.2020 09:57 Відповісти
+16
от так сразу из красной в зеленую? ))) боятся тараканы света = боятся чинуши шума )))
показати весь коментар
05.08.2020 10:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дожали стєпашку
показати весь коментар
05.08.2020 09:57 Відповісти
Ізоляція Західної України від решти країни не прокатіла !!!))
показати весь коментар
05.08.2020 10:12 Відповісти
Тут Вова, Степанов Шмыгло,Аваков и онные, обладающие сверхъестественным чутьем, поняли, что сейчас его (их) будут бить, может быть даже ногами.
показати весь коментар
05.08.2020 10:25 Відповісти
Напрасно!
показати весь коментар
05.08.2020 10:02 Відповісти
ахаха, обосрался лысый кацап - лысый Надал Стебанова опустил. это прикольно. пару минут брифинг Стебанова послушал - беее, меее, ыыыы, аааа - хотя бы поставили говоруна нормального, как вот был тов. Ющенок - триндит себе, правда проффесианально - всем и так побоку шо он там се трендит то))
показати весь коментар
05.08.2020 10:04 Відповісти
Когда послали накйу открытым текстом зеленые все поняли и перевели.
показати весь коментар
05.08.2020 10:04 Відповісти
Бач ,таки розуміют галицький діалект !!))
показати весь коментар
05.08.2020 10:20 Відповісти
Оказывается хороший посыл нах.. быстро переводит регион из красной зоны в зеленую.Клоуны.
показати весь коментар
05.08.2020 10:06 Відповісти
от так сразу из красной в зеленую? ))) боятся тараканы света = боятся чинуши шума )))
показати весь коментар
05.08.2020 10:08 Відповісти
Степанов, ностальгируешь *Тернопільщину можуть перевести в "зелену зону" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 5398
показати весь коментар
05.08.2020 11:16 Відповісти
Були б показники помаранчу - були б у помаранчовій. Бачу тут багато з логікою не дружать - все якусь конспірологію вмикають.
показати весь коментар
05.08.2020 13:25 Відповісти
еге ж! в них гранати нє той сістєми
показати весь коментар
05.08.2020 10:28 Відповісти
"Тернопольская область уже четыре дня соответствует индикаторам и может быть переведена в зеленую зону", - сказал Степанов.

Умиляют подобные заявления - может быть переведена, а может быть и не переведена. Все может быть в этой жизни. Это типа как цыган сказал - будет або солнце, або дождь.
показати весь коментар
05.08.2020 11:12 Відповісти
За правилами повинно бути 5 днів поспіль. То все від них залежить - ще 1 гарний день і будуть зеленими.
показати весь коментар
05.08.2020 13:20 Відповісти
Мені цікаво а чому 5 днів - не 7, не 10? Звідкіля такі правила? Хтось проводив обстеження на данну тему? Якась суцільна маячня. І здається мені що від них мало що залежить.
показати весь коментар
05.08.2020 14:06 Відповісти
Степаша они могут не согласиться им и так клево. У них карантин закончился ни с красной ни с зеленой ты им не нужен.Иди Никалаевскую обращай в следующую зону.
показати весь коментар
05.08.2020 12:15 Відповісти
 
 