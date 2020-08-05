За сутки в Киеве выявлено 150 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего 8,8 тыс. инфицированных, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки еще у 150 жителей столицы обнаружили коронавирус, один человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 139 киевлян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

По его словам, на сегодняшний день в столице уже 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели: 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет, 5 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.

Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

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Также Кличко отметил, что выздоровели за сутки 44 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3088 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 29, в Дарницком - 27, в Соломенском районе - 23 случая.







