РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8469 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 869 1

За сутки в Киеве выявлено 150 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего 8,8 тыс. инфицированных, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки еще у 150 жителей столицы обнаружили коронавирус, один человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 139 киевлян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

По его словам, на сегодняшний день в столице уже 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели: 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет, 5 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.

Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 271 новый случай, умерли 24 человека, всего - 75 490 инфицированных

Также Кличко отметил, что выздоровели за сутки 44 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3088 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 29, в Дарницком - 27, в Соломенском районе - 23 случая.

За сутки в Киеве выявлено 150 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего 8,8 тыс. инфицированных, - Кличко 01
За сутки в Киеве выявлено 150 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего 8,8 тыс. инфицированных, - Кличко 02

карантин (16729) Киев (25710) Кличко Виталий (4654) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володя, так Киев в ЗЕленой зоне же.....
показать весь комментарий
05.08.2020 11:38 Ответить
 
 