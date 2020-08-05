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В первый день досрочного голосования в Беларуси явка избирателей составила 4,98%

В первый день досрочного голосования в Беларуси явка избирателей составила 4,98%

В первый день досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 4,98%.

Такая информация размещена на сайте ЦИК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

В Брестской области проголосовали 4,23% избирателей от общего числа, включенных в списки, в Витебской - 5%. В Гомельской области явка составила - 7,55%, в Гродненской - 3,39%.

В Минской области на избирательные участки в первый день досрочного голосования пришли 4,69% избирателей, в Могилевской - 4,66%, в Минске - 4,77%.

Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.

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Досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно.

В первый день досрочного голосования в Беларуси явка избирателей составила 4,98% 01

Беларусь (7923) выборы (24760) голосование (1397)


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Топ комментарии
+9
Браты украiнцы, што вы там смалiце? Более пророссийского кандидата чем лукадрыщ не существует в природе. Он за 26 лет: уничтожил мой родной язык - беларускую мову, уничтожил национальную культуру, национальную символику, подписал союзный договор с РФ, от поглощения нас РФ оделяет подписание всего одной дорожной карты, 30 уже подписаны, при этом что в них написано не знает НИКТО, народ хотим ли мы присоединиться к РФ НИКТО нас не спрашивал. Это же чмо уничтожило все законы и права граждан, мы - НАРОД в своей стране не решаем вообще НИЧЕГО. И да, х..ло-путина сюда, мы - НАРОД, звать не собираемся, пророссийские симпатии равны нулю.
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05.08.2020 11:23 Ответить
+6
Лука уйдет ***** прийдет!
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05.08.2020 10:49 Ответить
+5
Он уже свои 3% голосов собрал. Можно закрываться.
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05.08.2020 11:02 Ответить
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Главное, чтобы бойкот не стал банальным абсентеизмом, а перерос в протесты. Тогда лука уйдёт.
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05.08.2020 10:48 Ответить
Лука уйдет ***** прийдет!
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05.08.2020 10:49 Ответить
Лукашенко запустив схему фальсифікації виборів через дострокове голосування, тепер результати виборів ніхто не визнає і Білорусь опиниться у ще більшій міжнародній ізоляції, яка тепер буде і зі сторони росії, бо росія просуває своїх "незалежних" кандидатів на посаду Президента Білорусі. Україна мала виставити своїх проукраїнських кандидатів в Президенти Білорусі, щоб не дати проросійським силам перемогти на цих виборах, але на жаль влада в Україні слабка і нікчемна і не готова захищати інтереси України за кордоном! Потрібно готуватись до силового протистояння Лукашенка та путіна і до захоплення Білорусі путіним! На жаль бездіяльність української влади призведе до того що фронт з путіним буде і по кордону з Білоруссю, а все могло бути інакше. Міг бути погоджений з Лукашенком проукраїнський кандидат який би зайняв місце Лукашенка під гарантії Заходу, що Лукашенка, який втече в Україну ніхто не видасть білоруським правоохоронцям.
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05.08.2020 12:03 Ответить
А хто прийде?? Щоб не сталось як в Україні,голосували за Голобородька,а отримали Бубочку !!))
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05.08.2020 10:52 Ответить
Для того, чтобы кто-то пришёл-нужны лидеры. Они появятся как только потребуют обстоятельства, много ты знал о Найеме до его поста в ФБ?
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05.08.2020 11:08 Ответить
А Наем что лидер? По мне просто трепло и проходимец!
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05.08.2020 11:38 Ответить
Какой есть. Да и в тот момент особых вариантов не было, что появилось, то появилось. Не считать же лидером Порошенко с его бульдозером.
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05.08.2020 11:41 Ответить
Вибори Луки презом тривают !!)))
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05.08.2020 10:48 Ответить
Блин и не знаешь за кого болеть. Я думаю что для Украины лучший вариант это победа Лукашенко!
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05.08.2020 10:48 Ответить
рузькэ, хорош цитировать методичку.

Для Украины хорошо если Лука уйдет и придёт прозападный лидер.
Будем вместе с белоруссами рузькэ валить
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05.08.2020 11:40 Ответить
Плешивый КГБист уже дилехтор Белрускага кальхозу.... Обнуляйтер скинет Бацьку под предлогом Рюсскава СкреПОНОСнага Мира...
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05.08.2020 10:50 Ответить
Byli kakije to oprosi ili prognozi kto vygrajet?No tak favorit jest odin kak ponimaju Lukosenko
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05.08.2020 10:51 Ответить
Джугашвили сдал Белоруссию Гитлеру за 9 дней....,вопрос...за сколько часов Путлер сдаст Белорусию США....,минут 30 мож и продержится быдло кремлевское... если адмирал Кузя сделает дымовую завесу
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05.08.2020 10:54 Ответить
"Но есть один маленький нюанс" (С)
Гитлеру земли на востоке были нужны в связи с расширением жизненного пространства для немцев. А нахиба Беларусь американцам? Могу спорить на бутылку кефира, что половина американцев ошибутся полушарием при попытке показать Беларусь на глобусе.
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05.08.2020 11:45 Ответить
Пойду тоже сегодня. Одену лучший костюм, галстук. Для меня это праздник.
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05.08.2020 10:56 Ответить
"Прафєссар, екзамєн для мєня всєгда празнік ". (С)
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05.08.2020 11:09 Ответить
Мой голос очень важен для страны.
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05.08.2020 11:13 Ответить
Внє всякава самнєнія. І голоса таваріщєй із садового таваріщєства тоже.
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05.08.2020 11:26 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13107450.html "Полыхать будет до Владивостока!": Лукашенко пригрозил Москве расплатой за раскачку Беларуси
https://www.livejournal.com/ratings?country=appropriate entry is in top500 rating

Беларусско-российские, а точнее - путинско-лукашенковские отношения дошли до своего апогея - фазы взаимных проклятий и угроз. Вообще же, как-то странно выглядит "союзное государство РФ и РБ", больше похоже на прифронтовые сводки.В первый день досрочного голосования в Беларуси явка избирателей составила 4,98% - Цензор.НЕТ 6036

Попытка дестабилизировать обстановку в Беларуси обернется для России тяжелыми последствиями, заявил президент Беларуси Лукашенко в обращении к парламенту и народу.

Против Беларуси, по его словам, «брошены миллиардные ресурсы» и «новейшие технологии», но эффект от этих усилий может вернуться «бумерангом».

«Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», - сказал он.

Задержанные под Минском россияне, которых белорусский КГБ квалифицирует «боевиками ЧВК «Вагнера», были целенаправленно засланы в страну, а версия о том, что они летели транзитом в другие страны, является «враньем», заявил Лукашенко.

«Эти люди, они дали показания, рассказали все. (Они) были направлены специально в Беларусь. Команда была - ждать», - сказал Лукашенко, добавив, что «это очень опасный и сильный сигнал».

«Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг», - цитирует белорусского президента РБК.

«Мы должны, когда у нас идет уборка, мы должны бегать, их ловить по лесам», - посетовал он и добавил: «Мы же их всех отловим».

«На нас решили, крепком, монолитном обществе, отработать вот эти «цветные революции» с учетом новых информационных технологий, - заявил Лукашенко. - Целая армия интернет-троллей, провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране».

В связи с этим, сообщил он, предпринимается ряд «очень серьезных шагов по противостоянию этой угрозе». «Наша задача номер один - подготовить свою армию первоклассных специалистов, способных противостоять и киберугрозам, и самым изощренным технологиям. И мы это сделаем», - подчеркнул Лукашенко (цитаты по «Интерфаксу»).

Россия, по его словам, «очень боится» потерять Беларусь, потому что по-настоящему близких союзников у Москвы не осталось.

Несмотря на это, братские отношения с Минском Россия «променяла на партнерские», в результате только из-за «нефтяных разборок» белорусский бюджет потерял 1,5 млрд белорусских рублей, а общие потери из-за несправедливых цен на энергоносители и дорогих кредитов достигают 9,5 млрд долларов за последние пять лет, сообщил Лукашенко.
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05.08.2020 10:57 Ответить
Специально как в рашке сделали голосование на неделю, хотя у них даже карантина нет. Просто за неделю намного больше возможностей вкинуть то что нужно власти.
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05.08.2020 10:59 Ответить
У нас всегда было досрочное. Очень удобно, можно планировать свои дела и выполнить гражданский долг.
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05.08.2020 11:07 Ответить
Вы так говорите, будто за один день всё, что надо, вкинуть не успевали...
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05.08.2020 11:46 Ответить
Хабаровская Народная Республика (ХНР) хочет войти в состав ДНР Путлер и его КГНБшное шобло против....Донецкие обдроченцы по менталитету не подходят...
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05.08.2020 11:00 Ответить
Он уже свои 3% голосов собрал. Можно закрываться.
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05.08.2020 11:02 Ответить
РАБссии до Белоруссии еще дорасти надо....бацька колхозник...хозяин...,КГБист кроме трупов ничего не видел.... то Беслан.то подлодка Курск...то дома в Москве то Норд ОСТ....
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05.08.2020 11:05 Ответить
Долго наблюдал за событиями в Беларуси, короче расклад такой)
Бабарико газпромовский банкир, Цепкало дипломат работавший в фарватере пророссийской политики, Тихановский имел бизнес в Москве.
Все ненавидят Луку и все неровно дышат на россию в надежде, что ***** им поможет снести Луку.
1 Будут выборы
2 Лука назначит себя победителем.
3 Начнутся протесты и беспорядки.
4 Под этот шумок ***** будет запихивать своих кизяков, ихтамнетов и провокаторов.
5 Три девицы за окном, попросят помощи у *****.
6 К концу августа в Беларуси будут российские танки.

Самое обидное во всей этой истории, что большая часть ********* с бело-красно-белыми флагами пойдет их встречать)
Короче ***** опять всех переиграл.
Ну а все что нам остаётся делать, так это пойти чистить свои кулэмэты)
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05.08.2020 11:08 Ответить
Да не.Будет так.

Будут выборы.

По голосам победит Лукашенко.
Большая часть с бело -красно -белыми флагами пойдет в кассу за премиями.

Общий банкет.
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05.08.2020 11:18 Ответить
Недооцениваеш ты *****, он свой кусок пирога не упустит)
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05.08.2020 11:24 Ответить
+ А у нас ще й перед виборами буде своє політичне "рубілово" та військові "Кавказ 2020" все як по нотах розраховано.
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05.08.2020 11:41 Ответить
Есть Путлер,есть РАБссия,не Путлера нет РАБссии...,Вячеслав Володин,Спикер ДурьДумы РАБссии...
Вы верите тоже что на РАБссиянском ГУЛАГе из 150 миллионного стада баранов нет достойнага президента?...Представляете себе.... 150 мидллионов и нет достойного...это уже не народ а БЫДЛО....
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05.08.2020 11:11 Ответить
Илан Маск тем временем запустил новый интернет....Starlink.....Чебурнет плешивого КГБста РАБссии всирамнокручи....
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05.08.2020 11:19 Ответить
Браты украiнцы, што вы там смалiце? Более пророссийского кандидата чем лукадрыщ не существует в природе. Он за 26 лет: уничтожил мой родной язык - беларускую мову, уничтожил национальную культуру, национальную символику, подписал союзный договор с РФ, от поглощения нас РФ оделяет подписание всего одной дорожной карты, 30 уже подписаны, при этом что в них написано не знает НИКТО, народ хотим ли мы присоединиться к РФ НИКТО нас не спрашивал. Это же чмо уничтожило все законы и права граждан, мы - НАРОД в своей стране не решаем вообще НИЧЕГО. И да, х..ло-путина сюда, мы - НАРОД, звать не собираемся, пророссийские симпатии равны нулю.
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05.08.2020 11:23 Ответить
Думаеш ***** разрыдается за беларускую мову?)
Тихановкая едва понимает ее)
Я и то больше понял)
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05.08.2020 11:27 Ответить
вам вибирати і вам видніше.
Ми з вами вже навоювались

"Українсько-білоруські" війни. Частина 1
Литвини захоплюють Київ.
За святковим столом Хмельницький нагадав Радзивіллу, що ніколи до цього білоруси й українці не воювали між собою. Скінчилося тим, що п'яний гетьман ледь не впав з турецького скакуна. Тож поїхав у власний табір по-домашньому - на возі з соломою.
https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/05/25/40311/
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05.08.2020 11:42 Ответить
Андрюха,два Диктатора помирятся,это что Гитлер и Сралин...
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05.08.2020 11:26 Ответить
У перший день дострокового голосування в Білорусі явка виборців становила 4,98% - Цензор.НЕТ 9637Братство Гитлера и Сралина на Белорусской земле.Брест-Литовск.28 сентября 1939 года...Совместный парад двух Негодев по случаю ппаБЕДЫ над Польшей
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05.08.2020 11:31 Ответить
"В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!"
В. Высоцкий
Ну, это понятно. Где я - там Расия. А вот какого хрена выборы БЕЛОРУССКОГО президента происходят на РУССКОМ языке?
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05.08.2020 11:35 Ответить
У перший день дострокового голосування в Білорусі явка виборців становила 4,98% - Цензор.НЕТ 2850У перший день дострокового голосування в Білорусі явка виборців становила 4,98% - Цензор.НЕТ 1950У перший день дострокового голосування в Білорусі явка виборців становила 4,98% - Цензор.НЕТ 9482Смеются крысы вонючие....
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05.08.2020 11:35 Ответить
Голосування буде проходити до 9 серпня, але якого року?
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05.08.2020 11:40 Ответить
РАБссия с Хабаровском не знает что делать там всего полтора миллиона народу,,,,,куда там Быдлу Мавзолейному до Белоруси....где 10 млн народу СкреПОНОСные лаптежники...
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05.08.2020 11:43 Ответить
Первый танкер из США для Белорусии вот вот придет в порт Одесса....,Путлер уже сказал... моя нефть....
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05.08.2020 11:48 Ответить
 
 